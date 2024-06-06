1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по историческим местам Шамильского района Дагестана
Погрузитесь в атмосферу древних аулов и старинных крепостей Дагестана. Насладитесь живописными пейзажами и узнайте об истории края
Сегодня в 08:30
Завтра в 18:30
11 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
Тур 2 в 1: Дагестанская природа и мастерства
Откройте для себя дух Дагестана, погрузитесь в мир горных вершин и искусства местных мастеров
Начало: у места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600₽ за всё до 4 чел.
Групповая
14 часов
Познавательная экскурсия по аулам Кахиб и Гоор в Махачкале
Исследуйте тайны древних аулов Кахиб и Гоор, насладитесь видами Девичьей скалы и узнайте уникальную историю Дагестана
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
От глубин Карадахской теснины до панорам на Языке тролля
Услышать истории древних построек и собрать коллекцию природных красот
Начало: у вашего отеля или апартаментов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Природа Дагестана и мастер-классы от умельцев: тур 2 в 1
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Поездка в горные села Дагестана - Кахиб и Гоор
Начало: По договорённости
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Горные сёла Кахиб и Гоор со скалой Язык Тролля
Начало: По договорённости
Расписание: Каждый день в 08:00, 08:30, 08:40, 08:50, 09:00, 09:50
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
От земли до неба: Карадахская теснина и Гоорские башни
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Красоты Шамильского района: Гимры, Кахиб, Гоор и Язык тролля
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия в древние горные аулы Кахиб и Гоор + Язык Тролля
Начало: Где удобно клиенту
Расписание: Ежедневно 8:00,9:00,10:00,11:00,12:00
30 июня в 08:00
30 авг в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна6 июня 2024Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед! С уверенностью могу сказать, что это была лучшая, самая
- ВВладимир2 июня 2024Большой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили Ваши предки! Подробный рассказ, интересные
- ТТатьяна31 мая 2024Ездили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил нас у отеля с тортом,
- EElizaveta31 мая 2024Были на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машине и мы отправились по
- ИИя29 мая 2024У нас была групповая экскурсия в Кахиб и Гоор. Транспорт был комфортный, с удобными креслами и вентиляцией, раздавали воду в
- ААнастасия23 мая 2024Были в апреле в Кахибе и Гооре. Виды год потрясающие,дух захватывало от этой красоты). Все было супер,спасибо гиду,все очень понравилось)
- ССветлана22 мая 2024Экскурсия замечательная,очень интересная,природа / достопримечательности /вкусный обед, экскурсовод Будум интересно рассказает,дорога проходит не заметно. Кофе с урбичом действительно очень вкусно,есть с чем сравнить,обязательно попробуйте.
- ООльга21 мая 2024Прекрасные виды, возможность сделать фото в живописных местах, познакомиться с культурой, нравами и обычаями этого чудесного края, проехаться по канатной
- ТТатьяна7 мая 2024Достаточно насыщенная программа - много интересных мест. Восхитительный домашний обед >_< Мама была в восторге
- ННастя31 декабря 2023Первая встреча с горным Дагестаном! Экскурсовод подарил нам любовь к своему краю, угощал местными блюдами, рассказывал о родине не по
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Гоцатлинское водохранилище»
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