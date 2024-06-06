Гоцатлинское водохранилище – экскурсии в Махачкале

Найдено 10 экскурсий в категории «Гоцатлинское водохранилище» в Махачкале, цены от 3 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
32 отзыва
Путешествие по историческим местам Шамильского района Дагестана
Погрузитесь в атмосферу древних аулов и старинных крепостей Дагестана. Насладитесь живописными пейзажами и узнайте об истории края
Сегодня в 08:30
Завтра в 18:30
11 500 за всё до 4 чел.
Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Тур 2 в 1: Дагестанская природа и мастерства
Откройте для себя дух Дагестана, погрузитесь в мир горных вершин и искусства местных мастеров
Начало: у места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600 за всё до 4 чел.
Древние аулы Гимры, Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
268 отзывов
Познавательная экскурсия по аулам Кахиб и Гоор в Махачкале
Исследуйте тайны древних аулов Кахиб и Гоор, насладитесь видами Девичьей скалы и узнайте уникальную историю Дагестана
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 500 за человека
От глубин Карадахской теснины до панорам на Языке тролля
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
От глубин Карадахской теснины до панорам на Языке тролля
Услышать истории древних построек и собрать коллекцию природных красот
Начало: у вашего отеля или апартаментов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 500 за всё до 6 чел.
Природа Дагестана и мастер-классы от умельцев: тур 2 в 1
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Природа Дагестана и мастер-классы от умельцев: тур 2 в 1
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 000 за всё до 5 чел.
Поездка в горные села Дагестана - Кахиб и Гоор
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Поездка в горные села Дагестана - Кахиб и Гоор
Начало: По договорённости
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 7 чел.
Горные сёла Кахиб и Гоор со скалой Язык Тролля
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Горные сёла Кахиб и Гоор со скалой Язык Тролля
Начало: По договорённости
Расписание: Каждый день в 08:00, 08:30, 08:40, 08:50, 09:00, 09:50
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 10 000 за всё до 4 чел.
От земли до неба: Карадахская теснина и Гоорские башни
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
От земли до неба: Карадахская теснина и Гоорские башни
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 5 чел.
Красоты Шамильского района: Гимры, Кахиб, Гоор и Язык тролля
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Красоты Шамильского района: Гимры, Кахиб, Гоор и Язык тролля
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия в древние горные аулы Кахиб и Гоор + Язык Тролля
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Экскурсия в древние горные аулы Кахиб и Гоор + Язык Тролля
Начало: Где удобно клиенту
Расписание: Ежедневно 8:00,9:00,10:00,11:00,12:00
30 июня в 08:00
30 авг в 08:00
от 11 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
    Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед! С уверенностью могу сказать, что это была лучшая, самая
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    яркая и запоминающаяся экскурсия за всю мою жизнь! Полный восторг! ❤️ Я пишу этот отзыв спустя неделю, а эмоции не утихают. День, который мы никогда не забудем! Хочется ещё раз сказать тебе слова благодарности за тёплое гостеприимство, за добрый нрав, чуткость и проявленную заинтересованность,внимательность,теплоту, доброту и терпение, за пунктуальность. Без преувеличения - понравилось всё и даже больше! Время пролетело как один миг! Уже очень скучаем, особенно по времени в горах! Магомед прекрасный фото и видеооператор! Сколько потрясающих фото и видео мы привезли из поездки. Поверьте, это было не легко. Это как из анекдота 😂 Сфотографируй сфотографируй 😂 Железное терпение.) Заинтересованность во всем! Чтобы вам было максимально комфортно! Эту экскурсию и этот день мы не забудем никогда! Могу повторить много раз.) Магомед -лучший гид по Дагестану! Рекомендуем от души! А теперь по порядку: - Пунктуальность (заранее нас ждал) - Чистый и комфортный автомобиль - Аккуратное вождение - Отличный гид! - Радушие и гостеприимство (попробовали местное мороженное и вкусняшки. Вы знаете, мелочи, а так приятно. Такой бонус для гостей. Спасибо.) - Внимательность к просьбам(за это отдельная благодарность) - Фото и видео (я сама фотограф, могу с уверенностью сказать, Магомед у тебя талант. Это шедевры! Все любимые фото и видео из поездки сделаны тобой! Благодарю! - Бонус в виде остановки дома путника. Еще дома смотрела на просторах интернета. А ты показал. Вкусно перекусили. Спасибо! - Душевные разговоры о Дагестане, народе! - Вкусный обед у прекрасной хозяйки дома. Уютно, гостеприимно, тепло и по-домашнему. - За прекрасные локации. За то, что не торопил нас, а дал насладится видами. Побыть в моменте. - День пролетел молниеносно. Магомед влюбил нас в Дагестан! Маленькую частичку сердца мы определённо оставили там! Низкий поклон и огромные уважение дагестанскому народу! До новых встреч, Дагестан! До новых встреч, дорогой наш друг Магомед! ❤️

    Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!
  • В
    Владимир
    2 июня 2024
    Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
    Большой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили Ваши предки! Подробный рассказ, интересные
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    ответы на самые каверзные вопросы, как по теме, так и личные, интересующие про жизнь дагестанцев. Останавливался без вопросов, в любом месте, где нам хотелось осмотреться и сделать фото! Ни разу не посмотрел при этом на часы, хотя есть некий регламент. В одном из горных сёл купил нам по мороженному, которое мы мечтали попробовать, денег не взял! Большой Магомед - большой души человек! Приятный в общении, добрый и надёжный! В горах нас застал дождь, он дал нам дождевики, так как мы заранее не запаслись… Очень переживал, что мы всё не посмотрим из-за дождя и тумана… Но нам всё очень понравилось!!! Спасибо друг! Удачи во всём, надеюсь ещё встретимся!!! Буду рекомендовать друзьям обязательно!!!

    Большой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили Ваши
  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
    Ездили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил нас у отеля с тортом,
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    который испекла его жена, что было ну очень приятно, а потом еще и очень вкусно))) По дороге Магомед очень увлеченно рассказывал про Дагестан, интересные истории и события. С легкостью нашел нам маковое поле для фотографий, которое не могли найти 2 предыдущих гида, которые были у нас))) Красота Дагестана впечатляет, конечно, но гостеприимство семьи Магомеда и обед у его мамы это ни с чем не сравнить, все было нууу ооочень вкусно! Мы с мужем, пока находились в Дагестане успели побывать в нескольких ресторанах, но если нас сейчас спросить "где вкуснее всего?", мы в один голос ответим с уверенностью, что у мамы Магомеда!!! Нам с мужем очень хотелось окунуться в местный колорит, посмотреть все изнутри, но мы и представить не могли бронируя эту экскурсию, что Магомед окунет нас так насыщенно и глубоко)))) В итоге за один полный день мы увидели очень много красивых мест, слушав истории этих мест, сделали много красивых фотографий, немного подурачились с мужем под дождем (боялись, что не посадят нас в машину, а в итоге нам даже носки с обувью выдали, чтобы мы не заболели), вкусно пообедали, еще и с собой в самолет нам упаковали еды. Но и это еще не все! Магомед привел нас в местный клуб, где меня поздравили с днем рождения, подарили цветок ручной работы, переодели нас с мужем в костюмы и началось незабываемое веселье (национальные песни, танцы). Спасибо большое за эти эмоции!

    Ездили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил насЕздили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил насЕздили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил насЕздили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил насЕздили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил нас
  • E
    Elizaveta
    31 мая 2024
    Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
    Были на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машине и мы отправились по
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    маршруту. По локациям посетили всё и даже больше! В полдень на улице припекало солнце, но терпимо, в машине кондиционер не требовался, открытых окон было достаточно. Магомед замечательный гид и рассказчик, поделился историей всех достопримечательностей, которые встречались на нашем пути, отвечал на вопросы и поддерживал любой разговор. Нам всё очень понравилось, гида рекомендуем от всей души! На память у нас остались красивые фотокарточки и много впечатлений. Спасибо за отличный день!

    Были на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машинеБыли на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машинеБыли на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машинеБыли на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машинеБыли на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машинеБыли на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машинеБыли на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машинеБыли на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машинеБыли на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машинеБыли на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машине
  • И
    Ия
    29 мая 2024
    Древние аулы Гимры, Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
    У нас была групповая экскурсия в Кахиб и Гоор. Транспорт был комфортный, с удобными креслами и вентиляцией, раздавали воду в
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    бутылках. Гид Сабина интересно рассказывала про все места, где мы побывали, развлекала нас историями в дороге. За счёт периодических остановок дорога туда прошла легко, было достаточно времени на исследование и фотографии. Обед был вкусный и обильный. А вид с Гоора просто потрясный, захватывает дух. В целом нам все понравилось, было здорово.

  • А
    Анастасия
    23 мая 2024
    Древние аулы Гимры, Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
    Были в апреле в Кахибе и Гооре. Виды год потрясающие,дух захватывало от этой красоты). Все было супер,спасибо гиду,все очень понравилось)
  • С
    Светлана
    22 мая 2024
    Древние аулы Гимры, Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
    Экскурсия замечательная,очень интересная,природа / достопримечательности /вкусный обед, экскурсовод Будум интересно рассказает,дорога проходит не заметно. Кофе с урбичом действительно очень вкусно,есть с чем сравнить,обязательно попробуйте.
  • О
    Ольга
    21 мая 2024
    Красоты Шамильского района: Гимры, Кахиб, Гоор и Язык тролля
    Прекрасные виды, возможность сделать фото в живописных местах, познакомиться с культурой, нравами и обычаями этого чудесного края, проехаться по канатной
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    дороге, полазить в горной теснине в грязи (не пугайтесь, дают резиновые сапоги). Масса впечатлений и ощущение, что несмотря на долгую дорогу и усталость, оно того стоило. Отдельное спасибо нашему гиду Гасану, который сделал наше путешествие максимально насыщенным и комфортным. Не знаю, как сформулировать точнее, после этой поездки мы знаем, что увидели Дагестан. И обязательно сюда вернемся.

  • Т
    Татьяна
    7 мая 2024
    Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
    Достаточно насыщенная программа - много интересных мест. Восхитительный домашний обед >_< Мама была в восторге
  • Н
    Настя
    31 декабря 2023
    Красоты Шамильского района: Гимры, Кахиб, Гоор и Язык тролля
    Первая встреча с горным Дагестаном! Экскурсовод подарил нам любовь к своему краю, угощал местными блюдами, рассказывал о родине не по
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    учебнику, а от сердца! А остановки в потрясающих местах для бомбических фото! Поездка была в первый день отпуска, и она задала хороший тон нашему отдыху! Спасибо огромное!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Гоцатлинское водохранилище»

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  3. Древние аулы Гимры, Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
  4. От глубин Карадахской теснины до панорам на Языке тролля
  5. Природа Дагестана и мастер-классы от умельцев: тур 2 в 1
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
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  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
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