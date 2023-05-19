Древние сёла Гоор и Кахиб

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Горный Дагестан скрывает в себе удивительные сокровища, и среди них особое место занимают Кахиб и Гоор — достопримечательности, которые оставят в вас незабываемые впечатления.

Расположенные на самом краю отвесных пропастей, они величественно возвышаются и удивляют своей историей и красотой.
Древние сёла Гоор и Кахиб
Древние сёла Гоор и Кахиб
Древние сёла Гоор и Кахиб
Древние сёла Гоор и Кахиб
Древние сёла Гоор и Кахиб
Древние сёла Гоор и Кахиб
Ближайшие даты:
19
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20
мая
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Что вас ожидает:

  • Гимринский тоннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Гоцатлинское водохранилище
  • Датунский храм
  • Старый Гоор
  • Старый Кахиб
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Захватывающие высоты и древние тайны.
  • Гоор с его оборонительными башнями, предположительно возведенными в XVI-XVII веках, и Кахибская башня, построенная еще в VIII-X веках, сохраняют память о древних временах. Взобравшись на вершины Гоора, открывается потрясающий вид, который заставляет задержаться дух. Здесь также встречается уникальный «Язык Тролля» — Девичья скала, которая возвышается над пропастью. Фотографии, сделанные здесь, просто не передают всей ее непередаваемой красоты.
  • Вокруг Кахиба и Гоора простираются величественные горы, а река «Аварское Койсу» завораживает своей красотой и спокойствием. В течение этого путешествия вы сможете увидеть еще несколько удивительных мест. Гимринский тоннель и Гимринская башня раскроют вам свои тайны. Ирганайское и Гоцатлинское водохранилища поразят вас своей величественностью. А Датунский храм и древние поселения Кахиба и Гоора перенесут вас в глубины истории и культуры этого удивительного места.
  • Готовьтесь к захватывающим высотам и древним тайнам, которые вас ожидают во время этого путешествия. Покорите вершины Кахиба и Гоора, откройте для себя величие горного Дагестана и погрузитесь в его уникальную атмосферу.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Каждый день в 08:00, 08:30, 08:40, 08:50, 09:00, 09:50

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Кофе на природе
Что не входит
  • Личные расходы
  • Сувениры
  • Катание на лошадях
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости
Завершение: Проспект Расула Гамзатова
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 08:00, 08:30, 08:40, 08:50, 09:00, 09:50
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 32 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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