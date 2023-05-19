Горный Дагестан скрывает в себе удивительные сокровища, и среди них особое место занимают Кахиб и Гоор — достопримечательности, которые оставят в вас незабываемые впечатления.
Расположенные на самом краю отвесных пропастей, они величественно возвышаются и удивляют своей историей и красотой.
Расположенные на самом краю отвесных пропастей, они величественно возвышаются и удивляют своей историей и красотой.
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Что вас ожидает:
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Гоцатлинское водохранилище
- Датунский храм
- Старый Гоор
- Старый Кахиб
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Захватывающие высоты и древние тайны.
- Гоор с его оборонительными башнями, предположительно возведенными в XVI-XVII веках, и Кахибская башня, построенная еще в VIII-X веках, сохраняют память о древних временах. Взобравшись на вершины Гоора, открывается потрясающий вид, который заставляет задержаться дух. Здесь также встречается уникальный «Язык Тролля» — Девичья скала, которая возвышается над пропастью. Фотографии, сделанные здесь, просто не передают всей ее непередаваемой красоты.
- Вокруг Кахиба и Гоора простираются величественные горы, а река «Аварское Койсу» завораживает своей красотой и спокойствием. В течение этого путешествия вы сможете увидеть еще несколько удивительных мест. Гимринский тоннель и Гимринская башня раскроют вам свои тайны. Ирганайское и Гоцатлинское водохранилища поразят вас своей величественностью. А Датунский храм и древние поселения Кахиба и Гоора перенесут вас в глубины истории и культуры этого удивительного места.
- Готовьтесь к захватывающим высотам и древним тайнам, которые вас ожидают во время этого путешествия. Покорите вершины Кахиба и Гоора, откройте для себя величие горного Дагестана и погрузитесь в его уникальную атмосферу.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Каждый день в 08:00, 08:30, 08:40, 08:50, 09:00, 09:50
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Кофе на природе
- Что не входит
- Личные расходы
- Сувениры
- Катание на лошадях
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договорённостиЗавершение: Проспект Расула Гамзатова
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 08:00, 08:30, 08:40, 08:50, 09:00, 09:50Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 32 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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