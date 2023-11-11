Призрачный Гамсутль

5
1 отзыв
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На один день мы с вами отправимся в путешествие по Дагестану.

Вы посетите аул-призрак Гамсутль, погуляете по его опустевшим улочкам и осмотрите целые, но безлюдные дома.

Проедем по знаменитому Гимринскому тоннелю, изучим древнюю сторожевую башню и увидим одном из чудес природы Дагестана — подземный Салтинский водопад.
Призрачный Гамсутль
Призрачный Гамсутль
Призрачный Гамсутль
Призрачный Гамсутль
Призрачный Гамсутль
Призрачный Гамсутль
Призрачный Гамсутль
Призрачный Гамсутль
Призрачный Гамсутль
Призрачный Гамсутль
Призрачный Гамсутль
Ближайшие даты:
20
ноя
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Что вас ожидает:

  • Гимринский тоннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Гунибская ГЭС
  • Салтинская теснина
  • Салтинский водопад
  • 6. Гамсутль
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Гамсутль — одно из древнейших поселений в Республике Дагестан. Располагается в Гунибском районе Дагестана, на высоте 1500 метров над уровнем моря. В настоящий момент является заброшенным. Этот аул-призрак уникален в своем роде — все благодаря необычной архитектуре, схожей с городом Мачу-Пикчу в Перу. Мы посетим и другие достопримечательности республики:
  • Гимринский тоннель — самый длинный автодорожный тоннель в России. Вас ждет поездка по четырехкилометровой дороге сквозь гору;
  • Гимринская башня или башня первого имама Дагестана и Чечни-Гази Мухаммада — важное оборонительное сооружение XIX века, построенное горцами для отражения атак и защиты аула от врагов. Разрушенное в битве здание реконструировано в 1997 году;
  • Ирганайское водохранилище — живописные водоем довольно крупных размеров, куда большинство туристов хочет вернуться;
  • Гунибская ГЭС, построенная в середине 2000-х;
  • Салтинская теснина и прекрасный подземный Салтинский водопад — одно из чудес природы Дагестана.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Обед
  • Билеты
  • Личные траты
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Связаться с гидом можно по номеру телефона 89640222080.
  • Звонки/WhatsApp
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Л
11 ноя 2023
Побывали в Гамсутле вместе с лучшим гидом Дагестана - Магомедом. Обходительный, знающий историю и быт, поддерживающий местные обычаи Магомед показал и рассказал нам,что можно написать целый учебник. О красоте Дагестана можно говорить вечно, но лучше увидеть всё в живую. Умопомрачительные виды!!! Только положительные впечатления об экскурсии в Гамсутль! Виды шикарные, чистый воздух, вкусная еда. Комфортный транспорт. Встречали у отеля, туда же и вернули. Рекомендуем всем туры Магомеда 👍

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На весь день
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Выездные
Гамсутль
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