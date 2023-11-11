На один день мы с вами отправимся в путешествие по Дагестану.
Вы посетите аул-призрак Гамсутль, погуляете по его опустевшим улочкам и осмотрите целые, но безлюдные дома.
Проедем по знаменитому Гимринскому тоннелю, изучим древнюю сторожевую башню и увидим одном из чудес природы Дагестана — подземный Салтинский водопад.
Вы посетите аул-призрак Гамсутль, погуляете по его опустевшим улочкам и осмотрите целые, но безлюдные дома.
Проедем по знаменитому Гимринскому тоннелю, изучим древнюю сторожевую башню и увидим одном из чудес природы Дагестана — подземный Салтинский водопад.
Ближайшие даты:
20
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Что вас ожидает:
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Гунибская ГЭС
- Салтинская теснина
- Салтинский водопад
- 6. Гамсутль
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетГамсутль — одно из древнейших поселений в Республике Дагестан. Располагается в Гунибском районе Дагестана, на высоте 1500 метров над уровнем моря. В настоящий момент является заброшенным. Этот аул-призрак уникален в своем роде — все благодаря необычной архитектуре, схожей с городом Мачу-Пикчу в Перу. Мы посетим и другие достопримечательности республики:
- Гимринский тоннель — самый длинный автодорожный тоннель в России. Вас ждет поездка по четырехкилометровой дороге сквозь гору;
- Гимринская башня или башня первого имама Дагестана и Чечни-Гази Мухаммада — важное оборонительное сооружение XIX века, построенное горцами для отражения атак и защиты аула от врагов. Разрушенное в битве здание реконструировано в 1997 году;
- Ирганайское водохранилище — живописные водоем довольно крупных размеров, куда большинство туристов хочет вернуться;
- Гунибская ГЭС, построенная в середине 2000-х;
- Салтинская теснина и прекрасный подземный Салтинский водопад — одно из чудес природы Дагестана.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Обед
- Билеты
- Личные траты
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Связаться с гидом можно по номеру телефона 89640222080.
- Звонки/WhatsApp
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лея
11 ноя 2023
Побывали в Гамсутле вместе с лучшим гидом Дагестана - Магомедом. Обходительный, знающий историю и быт, поддерживающий местные обычаи Магомед показал и рассказал нам,что можно написать целый учебник. О красоте Дагестана можно говорить вечно, но лучше увидеть всё в живую. Умопомрачительные виды!!! Только положительные впечатления об экскурсии в Гамсутль! Виды шикарные, чистый воздух, вкусная еда. Комфортный транспорт. Встречали у отеля, туда же и вернули. Рекомендуем всем туры Магомеда 👍
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