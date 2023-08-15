Увидеть ключевые достопримечательности Дагестана и познакомиться с его историей и наследием
Я объединила знаковые места Дагестана, чтобы вы смогли посетить их все за один день.
Мы с вами побываем в аулах — жилом и заброшенном, полюбуемся монументальной ГЭС, проедем по самому длинному автомобильному тоннелю в России и отыщем подземный водопад. Я расскажу, чем богат наш край, и обязательно познакомлю вас с местной кухней.
Мы с вами побываем в аулах — жилом и заброшенном, полюбуемся монументальной ГЭС, проедем по самому длинному автомобильному тоннелю в России и отыщем подземный водопад. Я расскажу, чем богат наш край, и обязательно познакомлю вас с местной кухней.
Ближайшие даты:
29
авг
авг
30
авг
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Описание
Что вас ожидает
Вы с замиранием сердца и трепетом будете погружаться в атмосферу, царящую на горном Кавказе: ведь горы зовут тех, чья душа им по росту. И если вы уже здесь, значит так надо. Итак, в нашей программе:
- Гимринский тоннель — самый длинный автомобильный тоннель в России (4,3 км). И мы проедем его весь!
- Гимринская башня. Она была построена для обороны аула и стала свидетельницей гибели первого имама Дагестана. Об этих и других любопытных исторических фактах я обязательно расскажу на экскурсии. Вы сможете заглянуть внутрь и подняться по деревянной лестнице до крыши, с которой открывается потрясающий вид на окрестности.
- Заброшенный аул Гамсутль. Глядя сегодня на монументальные и абсолютно безмолвные красоты Гамсутля, сложно поверить, что ещё несколько десятилетий назад здесь кипела жизнь. Вы изучите сохранившиеся постройки, узнаете, из чего люди строили дома, когда аул покинул последний житель, кого называли смотрителем «музея под открытым небом» и что находилось на этих землях несколько столетий назад. А также сделаете отличные снимки на смотровой площадке.
- Салтинский водопад. Чтобы увидеть это подземное чудо природы, вам предстоит преодолеть около 1 км пешком.
- Гунибская ГЭС. Вы полюбуетесь своеобразным рукотворным водопадом (мощные струи воды летят с высоты более 70 метров!). Мы поднимемся на смотровую площадку и сделаем эффектные фото.
- Аул Чох. Вы увидите пример характерной застройки горных селений Дагестана, когда дома построены ступеньками, практически друг на друге. Например, двор одного дома может служить крышей другого. Здесь же мы остановимся на обед в кафе. Вы попробуете чуду, хинкал и другие блюда дагестанской кухни.
По дороге также сделаем остановку у Ирганайского водохранилища, Гергебильской ГЭС и полюбуемся Салтинской тесниной.
Организационные детали
- В стоимость поездки включены услуги гида и трансфер на комфортабельном автомобиле Hyundai Solaris. По запросу предоставлю детское кресло.
- Обед в кафе оплачивается отдельно
- Пожалуйста, надевайте удобную обувь и одежду, так как нам предстоит пройти пешком к водопаду и подняться на смотровую площадку аула Гамсутль (общая протяжённость — около 2 км)
- Уровень вашей физической подготовки не имеет значения: с этим маршрутом справятся все
в понедельник, среду, пятницу и субботу в 09:00, во вторник в 08:45, в четверг в 08:30, в воскресенье в 09:15
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 09:00, во вторник в 08:45, в четверг в 08:30, в воскресенье в 09:15Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алжана — ваш гид в Махачкале
Провела экскурсии для 27 туристов
Я коренной житель Дагестана, вот уже на протяжении 5 лет провожу экскурсии по уникальным по своей красоте местам нашей республики.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
15 авг 2023
Я думала каньон невероятное место,но неееет!!! город-призрак-это вообще нечто,и почему на уроках географии мы не изучали географию нашей страны)???
Таких мест я не видела еще в мире,хотя не мало путешествовала.
Гид Магамед,просто кладезь знаний,сам родившийся в селе,рассказывает так,что хочется жить в этой местности)Рекомендую всем на эту экскурсию,я бы еще поехала,вернувшись в Дагестан,но уже оставшись ночевать в горах)))виды-картинки!!! ☺️☺️☺️🧡🧡🧡благодарю за невероятные эмоции))
Таких мест я не видела еще в мире,хотя не мало путешествовала.
Гид Магамед,просто кладезь знаний,сам родившийся в селе,рассказывает так,что хочется жить в этой местности)Рекомендую всем на эту экскурсию,я бы еще поехала,вернувшись в Дагестан,но уже оставшись ночевать в горах)))виды-картинки!!! ☺️☺️☺️🧡🧡🧡благодарю за невероятные эмоции))
С
Светлана
13 авг 2023
Спасибо за насыщенная экскурсию
Валентина
7 авг 2023
Удивительные места, замечательная атмосфера и прекрасные гиды👍
Спасибо за впечатления, за помощь и отзывчивость☺️
Очень рада, что выбрала именно Вас☀️
Спасибо за впечатления, за помощь и отзывчивость☺️
Очень рада, что выбрала именно Вас☀️
А
Анна
29 июля 2023
Поездка в Гамсутль прошла отлично, всё очень понравилось! Огромное спасибо нашему гиду и администратору за организацию! Места красивые, всем рекомендую их посетить. С уважением, Анна.
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