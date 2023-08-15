Я объединила знаковые места Дагестана, чтобы вы смогли посетить их все за один день. Мы с вами побываем в аулах — жилом и заброшенном, полюбуемся монументальной ГЭС, проедем по самому длинному автомобильному тоннелю в России и отыщем подземный водопад. Я расскажу, чем богат наш край, и обязательно познакомлю вас с местной кухней.

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Описание

Что вас ожидает

Вы с замиранием сердца и трепетом будете погружаться в атмосферу, царящую на горном Кавказе: ведь горы зовут тех, чья душа им по росту. И если вы уже здесь, значит так надо. Итак, в нашей программе:

Гимринский тоннель — самый длинный автомобильный тоннель в России (4,3 км). И мы проедем его весь!

— самый длинный автомобильный тоннель в России (4,3 км). И мы проедем его весь! Гимринская башня . Она была построена для обороны аула и стала свидетельницей гибели первого имама Дагестана. Об этих и других любопытных исторических фактах я обязательно расскажу на экскурсии. Вы сможете заглянуть внутрь и подняться по деревянной лестнице до крыши, с которой открывается потрясающий вид на окрестности.

. Она была построена для обороны аула и стала свидетельницей гибели первого имама Дагестана. Об этих и других любопытных исторических фактах я обязательно расскажу на экскурсии. Вы сможете заглянуть внутрь и подняться по деревянной лестнице до крыши, с которой открывается потрясающий вид на окрестности. Заброшенный аул Гамсутль . Глядя сегодня на монументальные и абсолютно безмолвные красоты Гамсутля, сложно поверить, что ещё несколько десятилетий назад здесь кипела жизнь. Вы изучите сохранившиеся постройки, узнаете, из чего люди строили дома, когда аул покинул последний житель, кого называли смотрителем «музея под открытым небом» и что находилось на этих землях несколько столетий назад. А также сделаете отличные снимки на смотровой площадке.

. Глядя сегодня на монументальные и абсолютно безмолвные красоты Гамсутля, сложно поверить, что ещё несколько десятилетий назад здесь кипела жизнь. Вы изучите сохранившиеся постройки, узнаете, из чего люди строили дома, когда аул покинул последний житель, кого называли смотрителем «музея под открытым небом» и что находилось на этих землях несколько столетий назад. А также сделаете отличные снимки на смотровой площадке. Салтинский водопад . Чтобы увидеть это подземное чудо природы, вам предстоит преодолеть около 1 км пешком.

. Чтобы увидеть это подземное чудо природы, вам предстоит преодолеть около 1 км пешком. Гунибская ГЭС . Вы полюбуетесь своеобразным рукотворным водопадом (мощные струи воды летят с высоты более 70 метров!). Мы поднимемся на смотровую площадку и сделаем эффектные фото.

. Вы полюбуетесь своеобразным рукотворным водопадом (мощные струи воды летят с высоты более 70 метров!). Мы поднимемся на смотровую площадку и сделаем эффектные фото. Аул Чох. Вы увидите пример характерной застройки горных селений Дагестана, когда дома построены ступеньками, практически друг на друге. Например, двор одного дома может служить крышей другого. Здесь же мы остановимся на обед в кафе. Вы попробуете чуду, хинкал и другие блюда дагестанской кухни.

По дороге также сделаем остановку у Ирганайского водохранилища, Гергебильской ГЭС и полюбуемся Салтинской тесниной.

Организационные детали