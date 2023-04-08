Прогулка по дагестанскому Мачу-Пикчу

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Окунутся в прелесть Дагестана. Наполниться силами и отдохнуть от ритмов мегаполиса. Зарядиться энергией и полюбоваться роскошнейшими пейзажами. Организоация под ключ.
Прогулка по дагестанскому Мачу-Пикчу
Прогулка по дагестанскому Мачу-Пикчу
Прогулка по дагестанскому Мачу-Пикчу
Прогулка по дагестанскому Мачу-Пикчу
Прогулка по дагестанскому Мачу-Пикчу
Прогулка по дагестанскому Мачу-Пикчу
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • По пути из Махачкалы в горы, первое и самое удивительное вы увидите и будете в восторге от такого природного явления. Проедем через самую длинную тонну в России в складной породе. И вот на выезде из тоннеля начнется истинная красота гор. Остановимся возле села где родился Имам Шамиль (Лев Дагестана) поднимемся на башню.
  • Увидим Ирганайское водохранилище, полюбуемся бирюзовой гладью пресной родниковой воды, увидите силуэт старца на скале. Проедем мимо Гергебельского ГЭС, пойдём по мосту через водохранилище, можете сделать великолепные фотографии у подножья отвесной скалы. Посетим Салтинский подземный водопад, увидите очередное чудо природы, попробуйте чистейшую родниковую воду.
А вот и ещё одно ГЭС, Гунибская, пройдем по платине и поднимемся на башню. По дороге в Чох, с права увидим гунибскую крепость, а впереди нас будут Чохские тираны и само старое и очень красивое село Чох и Гамсутль. После восхождения на Гамсутль можем вернуться в Гуниб и посетить кроме самого села Царскую поляну, беседку Шамиля и маяк. Увидим Дагестан во всей её красе!

Важная информация:

  • Путешествуем на комфортном УАЗ Patriot.
  • Я встречу вас в аэропорту или у вашего отеля в Махачкале или Каспийске и после экскурсии привезу обратно.
  • Пожалуйста, выбирайте одежду, закрывающую колени и плечи; ваше уважительное отношение к обычаям нашего региона — залог дагестанского.
  • гостеприимства.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Гид
  • Фотограф на ваш гаджет
  • Радушная компания
Что не входит
  • Дополнительные расходы (по желанию)
  • Обед (600 руб. /чел.)
  • Гуниб, царская поляна (3000 руб. с группы)
  • Маяк пеший поход 4 км. (4000 руб. с группы)
  • Зиплайн (1000 руб. /чел.)
  • Качели (100 руб. /чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Магомедтагирова, 161Г, Махачкала
Завершение: Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Путешествуем на комфортном УАЗ Patriot.
  • Я встречу вас в аэропорту или у вашего отеля в Махачкале или Каспийске и после экскурсии привезу обратно
  • Оптимальное количество участников — до 4 человек (по запросу готов принять до 6 человек, доплата составит 1500 руб. с каждого пассажира сверх четырёх)
  • Пожалуйста, выбирайте одежду, закрывающую колени и плечи ваше уважительное отношение к обычаям нашего региона — залог дагестанского
  • Гостеприимства
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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