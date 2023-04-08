Что вас ожидает:

По пути из Махачкалы в горы, первое и самое удивительное вы увидите и будете в восторге от такого природного явления. Проедем через самую длинную тонну в России в складной породе. И вот на выезде из тоннеля начнется истинная красота гор. Остановимся возле села где родился Имам Шамиль (Лев Дагестана) поднимемся на башню.

Увидим Ирганайское водохранилище, полюбуемся бирюзовой гладью пресной родниковой воды, увидите силуэт старца на скале. Проедем мимо Гергебельского ГЭС, пойдём по мосту через водохранилище, можете сделать великолепные фотографии у подножья отвесной скалы. Посетим Салтинский подземный водопад, увидите очередное чудо природы, попробуйте чистейшую родниковую воду.

Важная информация:

Путешествуем на комфортном УАЗ Patriot.

Я встречу вас в аэропорту или у вашего отеля в Махачкале или Каспийске и после экскурсии привезу обратно.

Пожалуйста, выбирайте одежду, закрывающую колени и плечи; ваше уважительное отношение к обычаям нашего региона — залог дагестанского.

гостеприимства.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

А вот и ещё одно ГЭС, Гунибская, пройдем по платине и поднимемся на башню. По дороге в Чох, с права увидим гунибскую крепость, а впереди нас будут Чохские тираны и само старое и очень красивое село Чох и Гамсутль. После восхождения на Гамсутль можем вернуться в Гуниб и посетить кроме самого села Царскую поляну, беседку Шамиля и маяк. Увидим Дагестан во всей её красе!