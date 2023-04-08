Окунутся в прелесть Дагестана. Наполниться силами и отдохнуть от ритмов мегаполиса. Зарядиться энергией и полюбоваться роскошнейшими пейзажами. Организоация под ключ.
Ближайшие даты:
6
апр
апр
7
апр
апр
8
апр
апр
9
апр
апр
10
апр
апр
11
апр
апр
12
апр
апр
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- По пути из Махачкалы в горы, первое и самое удивительное вы увидите и будете в восторге от такого природного явления. Проедем через самую длинную тонну в России в складной породе. И вот на выезде из тоннеля начнется истинная красота гор. Остановимся возле села где родился Имам Шамиль (Лев Дагестана) поднимемся на башню.
- Увидим Ирганайское водохранилище, полюбуемся бирюзовой гладью пресной родниковой воды, увидите силуэт старца на скале. Проедем мимо Гергебельского ГЭС, пойдём по мосту через водохранилище, можете сделать великолепные фотографии у подножья отвесной скалы. Посетим Салтинский подземный водопад, увидите очередное чудо природы, попробуйте чистейшую родниковую воду.
Важная информация:
- Путешествуем на комфортном УАЗ Patriot.
- Я встречу вас в аэропорту или у вашего отеля в Махачкале или Каспийске и после экскурсии привезу обратно.
- Пожалуйста, выбирайте одежду, закрывающую колени и плечи; ваше уважительное отношение к обычаям нашего региона — залог дагестанского.
- гостеприимства.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Гид
- Фотограф на ваш гаджет
- Радушная компания
- Что не входит
- Дополнительные расходы (по желанию)
- Обед (600 руб. /чел.)
- Гуниб, царская поляна (3000 руб. с группы)
- Маяк пеший поход 4 км. (4000 руб. с группы)
- Зиплайн (1000 руб. /чел.)
- Качели (100 руб. /чел.)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Магомедтагирова, 161Г, МахачкалаЗавершение: Место вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Путешествуем на комфортном УАЗ Patriot.
- Я встречу вас в аэропорту или у вашего отеля в Махачкале или Каспийске и после экскурсии привезу обратно
- Оптимальное количество участников — до 4 человек (по запросу готов принять до 6 человек, доплата составит 1500 руб. с каждого пассажира сверх четырёх)
- Пожалуйста, выбирайте одежду, закрывающую колени и плечи ваше уважительное отношение к обычаям нашего региона — залог дагестанского
- Гостеприимства
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы
Индивидуальные
Горы
Природа и пейзажи
На весь день
Дагестан
Выездные
Чиркейская ГЭС
Популярные места
Село Чох
Гамсутль
Салтинский водопад
Похожие туры из Махачкалы
Групповая
Олег
Часто заказывают
Дагестанский Мачу-Пикчу
Провести насыщенный день среди захватывающих панорам края на групповой автобусной экскурсии
на проспекте Алигаджи Акушинского
8 апр
9 апр
10 апр
11 апр
3 000₽ за человека
Индивидуальная
Магомед
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы
Увидеть подземный водопад в Салтинском ущелье и исследовать дагестанский Мачу-Пикчу
9 апр
10 апр
11 апр
12 апр
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Эльдар
Из Махачкалы к аулу-призраку Гамсутль и Салтинскому водопаду
Открыть дагестанский Мачу-Пикчу, ощутить дух горных селений и увидеть подземный водопад
Завтра
9 апр
11 апр
12 апр
13 000₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании