1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Три сердца Чечни: уникальный тур по Шали, Грозному и Аргуну
Погрузитесь в культуру Чечни, посетив знаковые мечети и парки. Впечатляющие виды и богатая история ждут вас
Начало: Южная/северная автостанция города Махачкалы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Махачкалы - в Грозный, Аргун и Шали
Отправиться в Чеченскую Республику, увидеть главные места столицы и посетить мечеть «Сердце Матери»
Начало: У вашего отеля
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
13 340₽ за всё до 3 чел.
Групповая
12 часов
Грозный, Шали и Аргун: групповая экскурсия из Махачкалы
Приключение ждет вас в Махачкале: Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия с посещением уникальных мечетей и панорам городов
Начало: На Южной Автостанции
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
2 850₽ за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Три города Чечни: уникальная экскурсия из Махачкалы
Откройте для себя великолепие Чечни в однодневной экскурсии из Махачкалы. Грозный, Аргун и Шали ждут вас
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Путешествие из Махачкалы в сердце Чечни: Грозный, Аргун, Шали
Путешествие из Махачкалы в сердце Чечни: исследуйте современность и традиции Грозного, Аргуна и Шали
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00 и 10:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия из Махачкалы в Грозный, Аргун и Шали
Увидеть главные достопримечательности и узнать, чем живёт Чеченская Республика
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Популярное предложение
Знакомство с Чечнёй: Аргун, Грозный, Шали (из Махачкалы)
Побывать в ключевых местах Республики - столичных и не только
Начало: У вашего отеля в Махачкале
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
2000016 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Сердце Чечни: поездка в Грозный из Махачкалы
Увидеть чеченскую столицу во всех исторических и современных деталях
29 июня в 08:30
2 июля в 08:30
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья4 июня 2024Отличная экскурсия. Всё очень понравилось. Гид Хусейн молодец, очень хорошо и интересно рассказывал. Грозный великолепен. Рекомендуем к посещению однозначно. ♥️
- AAleksandra2 июня 2024Нурмагомед очень душевный, внимательный гид! Интересно и легко провел экскурсию! В дороге рассказывал о традициях и культуре Дагестана. Организация была
- ЕЕлена31 мая 2024Экскурсия прошла на УРА! Юлия отличный гид, интересно слушать, общаться. Уделяет достаточно времени на просмотр, не подгоняет. Рекомендую! Красивая экскурсия! Грозный - восхищает.
- ССапунова30 мая 2024Брали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенное время. Гид Тамерлан в
- ООлеся28 мая 2024Все понравилось, хорошая организация, гид Ахмед великолепный, очень эрудированный, экскурсию провел на высоком уровне, коммуникабельный. Подробно рассказал о предстоящей экскурсии,по пути рассказывал много интересных фактов про Дагестан и Чечню. От всей души рекомендую данного гида)
- ЗЗилия23 мая 2024Нам экскурсия очень понравилась) Гид Магомед провел экскурсию очень интересно
- IIrina23 мая 2024На экскурсию я отправилась с ребенком 3х лет, с гидом зараннее обговорили детали маршрута, так как путешествую с малышом, все
- ЕЕвгений22 мая 2024Вот и закончилась великолепная экскурсия в Чечню, которую нам провёл великолепный гид и настоящий знаток своего дела Ахмед. Поездка с
- ААнастасия17 мая 202416 мая мы совершили незабываемое путешествие в Чеченскую республику. Нас все время сопровождал, оберегал, просвещал Магомед (фамилию не знаем). Всё
- ВВиктория17 мая 2024Хорошо съездили, спасибо за поездку!
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Грозный»
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