Экскурсии из Махачкалы в Грозный

Найдено 8 экскурсий в категории «Грозный» в Махачкале, цены от 2 850 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Три сердца Чечни: Шали, Грозный, Аргун
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
35 отзывов
Три сердца Чечни: уникальный тур по Шали, Грозному и Аргуну
Погрузитесь в культуру Чечни, посетив знаковые мечети и парки. Впечатляющие виды и богатая история ждут вас
Начало: Южная/северная автостанция города Махачкалы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - в Грозный, Аргун и Шали
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
79 отзывов
Из Махачкалы - в Грозный, Аргун и Шали
Отправиться в Чеченскую Республику, увидеть главные места столицы и посетить мечеть «Сердце Матери»
Начало: У вашего отеля
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
13 340 за всё до 3 чел.
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Махачкалы
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
68 отзывов
Грозный, Шали и Аргун: групповая экскурсия из Махачкалы
Приключение ждет вас в Махачкале: Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия с посещением уникальных мечетей и панорам городов
Начало: На Южной Автостанции
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
2 850 за человека
Три города Чечни: Грозный, Аргун, Шали - поездка из Махачкалы
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
Три города Чечни: уникальная экскурсия из Махачкалы
Откройте для себя великолепие Чечни в однодневной экскурсии из Махачкалы. Грозный, Аргун и Шали ждут вас
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - в Чеченскую республику
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
173 отзыва
Путешествие из Махачкалы в сердце Чечни: Грозный, Аргун, Шали
Путешествие из Махачкалы в сердце Чечни: исследуйте современность и традиции Грозного, Аргуна и Шали
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00 и 10:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 500 за человека
Индивидуальная экскурсия из Махачкалы в Грозный, Аргун и Шали
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия из Махачкалы в Грозный, Аргун и Шали
Увидеть главные достопримечательности и узнать, чем живёт Чеченская Республика
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
11 500 за всё до 4 чел.
Знакомство с Чечнёй: Аргун, Грозный, Шали (из Махачкалы)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Знакомство с Чечнёй: Аргун, Грозный, Шали (из Махачкалы)
Побывать в ключевых местах Республики - столичных и не только
Начало: У вашего отеля в Махачкале
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
2000016 000 за всё до 6 чел.
Сердце Чечни: поездка в Грозный из Махачкалы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Сердце Чечни: поездка в Грозный из Махачкалы
Увидеть чеченскую столицу во всех исторических и современных деталях
29 июня в 08:30
2 июля в 08:30
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Из Махачкалы - в Чеченскую республику
    Отличная экскурсия. Всё очень понравилось. Гид Хусейн молодец, очень хорошо и интересно рассказывал. Грозный великолепен. Рекомендуем к посещению однозначно. ♥️
  • A
    Aleksandra
    2 июня 2024
    Три сердца Чечни: Шали, Грозный, Аргун
    Нурмагомед очень душевный, внимательный гид! Интересно и легко провел экскурсию! В дороге рассказывал о традициях и культуре Дагестана. Организация была
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    на высшем уровне, все было продумано для оптимизации нашего времени. Машину водит комфортно. Угостил нас маминой домашней клубникой, за что отдельное спасибо ☺️

    Нурмагомед очень душевный, внимательный гид! Интересно и легко провел экскурсию! В дороге рассказывал о традициях иНурмагомед очень душевный, внимательный гид! Интересно и легко провел экскурсию! В дороге рассказывал о традициях иНурмагомед очень душевный, внимательный гид! Интересно и легко провел экскурсию! В дороге рассказывал о традициях иНурмагомед очень душевный, внимательный гид! Интересно и легко провел экскурсию! В дороге рассказывал о традициях иНурмагомед очень душевный, внимательный гид! Интересно и легко провел экскурсию! В дороге рассказывал о традициях иНурмагомед очень душевный, внимательный гид! Интересно и легко провел экскурсию! В дороге рассказывал о традициях и
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Махачкалы
    Экскурсия прошла на УРА! Юлия отличный гид, интересно слушать, общаться. Уделяет достаточно времени на просмотр, не подгоняет. Рекомендую! Красивая экскурсия! Грозный - восхищает.
  • С
    Сапунова
    30 мая 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Махачкалы
    Брали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенное время. Гид Тамерлан в
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    пути рассказал много интересного о Дагестане, сопровождал нас в городах по маршруту и показывал лучшие места для фото, отвечал на массу наших вопросов. С Гидом нам повезло- Тамерлан веселый, общительный, коммуникабельный, с хорошим чувством юмора. Помог нам через день записаться на экскурсию в Сулакский каньон со скидкой. В каньон мы ездили с другим гидом, его зовут Азим. Он так же очень интересно рассказывал о местах, где мы проезжали, много шутил, создавая хорошее настроение группе. Не очень повезло с погодой: в горах опустился густой туман- и одну локацию на каньон мы не увидели. Порадовал вкусный обед в форелевом хозяйстве и красивый парк вокруг него.

    Брали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенноеБрали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенноеБрали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенноеБрали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенноеБрали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенноеБрали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенноеБрали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенноеБрали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенноеБрали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенноеБрали экскурсию из Махачкалы. Ездили вдвоем с подругой. Нам все понравилось: забрали нас четко в назначенное
  • О
    Олеся
    28 мая 2024
    Из Махачкалы - в Грозный, Аргун и Шали
    Все понравилось, хорошая организация, гид Ахмед великолепный, очень эрудированный, экскурсию провел на высоком уровне, коммуникабельный. Подробно рассказал о предстоящей экскурсии,по пути рассказывал много интересных фактов про Дагестан и Чечню. От всей души рекомендую данного гида)
    Все понравилось, хорошая организация, гид Ахмед великолепный, очень эрудированный, экскурсию провел на высоком уровне, коммуникабельный. ПодробноВсе понравилось, хорошая организация, гид Ахмед великолепный, очень эрудированный, экскурсию провел на высоком уровне, коммуникабельный. ПодробноВсе понравилось, хорошая организация, гид Ахмед великолепный, очень эрудированный, экскурсию провел на высоком уровне, коммуникабельный. ПодробноВсе понравилось, хорошая организация, гид Ахмед великолепный, очень эрудированный, экскурсию провел на высоком уровне, коммуникабельный. ПодробноВсе понравилось, хорошая организация, гид Ахмед великолепный, очень эрудированный, экскурсию провел на высоком уровне, коммуникабельный. ПодробноВсе понравилось, хорошая организация, гид Ахмед великолепный, очень эрудированный, экскурсию провел на высоком уровне, коммуникабельный. ПодробноВсе понравилось, хорошая организация, гид Ахмед великолепный, очень эрудированный, экскурсию провел на высоком уровне, коммуникабельный. ПодробноВсе понравилось, хорошая организация, гид Ахмед великолепный, очень эрудированный, экскурсию провел на высоком уровне, коммуникабельный. Подробно
  • З
    Зилия
    23 мая 2024
    Знакомство с Чечнёй: Аргун, Грозный, Шали (из Махачкалы)
    Нам экскурсия очень понравилась) Гид Магомед провел экскурсию очень интересно
  • I
    Irina
    23 мая 2024
    Три сердца Чечни: Шали, Грозный, Аргун
    На экскурсию я отправилась с ребенком 3х лет, с гидом зараннее обговорили детали маршрута, так как путешествую с малышом, все
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    пожелания были учтены. Все было комфортно и безопасно. Экскурсия и правда шикарная: зелень полей и гор в течение поездки, шикарные мечети, хороший ресторан на обед, комфортная прогулка по городу в удобной для меня и ребенка последовательности. Работа гида тоже достойна похвалы: отличные навыки вождения, в течение экскурсии я получила ответы на все интересующие меня вопросы (такой формат мне более удобен, так как, многое о стране в целом и республике я уже знаю), также Нурмагомед сделал для меня много отличных фото, никуда не торопил и не подгонял (что очень важно, когда путешествуешь с малышом). Ставлю уверенную 5.

    На экскурсию я отправилась с ребенком 3х лет, с гидом зараннее обговорили детали маршрута, так какНа экскурсию я отправилась с ребенком 3х лет, с гидом зараннее обговорили детали маршрута, так какНа экскурсию я отправилась с ребенком 3х лет, с гидом зараннее обговорили детали маршрута, так какНа экскурсию я отправилась с ребенком 3х лет, с гидом зараннее обговорили детали маршрута, так какНа экскурсию я отправилась с ребенком 3х лет, с гидом зараннее обговорили детали маршрута, так как
  • Е
    Евгений
    22 мая 2024
    Из Махачкалы - в Грозный, Аргун и Шали
    Вот и закончилась великолепная экскурсия в Чечню, которую нам провёл великолепный гид и настоящий знаток своего дела Ахмед. Поездка с
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    ним прошла на одном дыхании. После ночного перелёта, в начале нашей экскурсии, он завёз нас в отличное кафе где мы смогли насладиться вкуснейшими национальными блюдами. Путешествуя по трём городам Чечни мы смогли узнать и воочию увидеть всё основные достопримечательности и красоты этих городов. Всё было просто великолепно. Спасибо за чудную экскурсию Ахмед.

  • А
    Анастасия
    17 мая 2024
    Из Махачкалы - в Грозный, Аргун и Шали
    16 мая мы совершили незабываемое путешествие в Чеченскую республику. Нас все время сопровождал, оберегал, просвещал Магомед (фамилию не знаем). Всё
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    наше путешествие можно описать несколькими словами: спокойно, безопасно, интересно, комфортно, душевно. Хотим выразить искренние слова благодарности. Безумно вкусный хлебушек, сладкая клубника, душевный обед. Наша благодарность этому настоящему дагестанцу БЕСКОНЕЧНА.

    16 мая мы совершили незабываемое путешествие в Чеченскую республику. Нас все время сопровождал, оберегал, просвещал Магомед16 мая мы совершили незабываемое путешествие в Чеченскую республику. Нас все время сопровождал, оберегал, просвещал Магомед16 мая мы совершили незабываемое путешествие в Чеченскую республику. Нас все время сопровождал, оберегал, просвещал Магомед16 мая мы совершили незабываемое путешествие в Чеченскую республику. Нас все время сопровождал, оберегал, просвещал Магомед
  • В
    Виктория
    17 мая 2024
    Индивидуальная экскурсия из Махачкалы в Грозный, Аргун и Шали
    Хорошо съездили, спасибо за поездку!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Грозный»

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Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
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