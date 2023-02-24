Сулакский каньон

5
1 отзыв
Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁
К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы. Обратите внимание на другие открытые экскурсии, мы уверены, что вы найдёте подходящий вариант.
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Сулакский каньон
Сулакский каньон
Сулакский каньон
Сулакский каньон
Сулакский каньон
Сулакский каньон

Что вас ожидает 🤩

  • Сулакский каньон
  • Бархан Сары-Кум
  • Заповедник Глав рыба
  • Дамба ГЭС
  • Чиркейское водохранилище
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Сулакский каньон. Зубутли. Бархан Сары-кум.

Маршрут:

  • Чиркейское водохранилище;
  • Дамба ГЭС;
  • смотровая площадка;
  • ГЛАВРЫБА (обед);
  • Бархан Сары-кум.
  • (Катание в лодке на реке Сулак обговаривается заранее.).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Авиаперелет
  • Личные раходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: аэропорт Махачкалы
Завершение: город Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Л
24 фев 2023
Очень понравилась экскурсия проведенная местным гидом Имамом. Приехал за мной к гостинице в назначенное время. Комфортная машина и отличная, аккуратная езда. Рассказал много интересных фактов не только о каньоне, гидроэлектростанциях, барханах, но и об обычаях местного населения. Угощал меня национальной едой, напитками. Обязательно буду рекомендовать всем гостям ДАГЕСТАНА гида Имама, с благодарностью за прекрасную экскурсию.

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