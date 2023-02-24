Очень понравилась экскурсия проведенная местным гидом Имамом. Приехал за мной к гостинице в назначенное время. Комфортная машина и отличная, аккуратная езда. Рассказал много интересных фактов не только о каньоне, гидроэлектростанциях, барханах, но и об обычаях местного населения. Угощал меня национальной едой, напитками. Обязательно буду рекомендовать всем гостям ДАГЕСТАНА гида Имама, с благодарностью за прекрасную экскурсию.