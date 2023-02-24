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Описание
Сулакский каньон. Зубутли. Бархан Сары-кум.
Маршрут:
Чиркейское водохранилище;
Дамба ГЭС;
смотровая площадка;
ГЛАВРЫБА (обед);
Бархан Сары-кум.
(Катание в лодке на реке Сулак обговаривается заранее.).
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Что не входит
Авиаперелет
Личные раходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: аэропорт Махачкалы
Завершение: город Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Любовь Трихаева
24 фев 2023
Очень понравилась экскурсия проведенная местным гидом Имамом. Приехал за мной к гостинице в назначенное время. Комфортная машина и отличная, аккуратная езда. Рассказал много интересных фактов не только о каньоне, гидроэлектростанциях, барханах, но и об обычаях местного населения. Угощал меня национальной едой, напитками. Обязательно буду рекомендовать всем гостям ДАГЕСТАНА гида Имама, с благодарностью за прекрасную экскурсию.
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