Описание

Миатлинская ГЭС Отличное развлечение для тех, кто хочет побывать в состоянии невесомости. Это увлекательное путешествие потребует времени и выносливости. Но запечатленные в памяти и на фото водопады, заповедная природа и виды на плотину Миатлинской ГЭС останутся с вами навсегда. Прогулка на катере С высот посёлка Дубки вы разглядите легендарную Чиркейскую водохранилище. Оно раскинулось на берегах реки Сулак. Самая высокая точка маршрута Сулакский каньон — достопримечательность, ставшая знаменитой. Ведь снимки на фоне каньона расходятся молниеносно по пабликам. Снабдите их рассказом о своих впечатлениях. Вершина каньона — это, конечно, не Эльбрус. Но только с этой высоты можно любоваться, как блестит река, и как её защищают горы и парящие в небе орлы. Дубки Дубовый лес, зиплайн-канатка и одна из самых удобных смотровых площадок. Жемчужина дагестанского туризма всё покажет сама своими сказочными видами. А недавно тут открылась канатная линия зиплайн. Это скоростной спуск по стальному канату длиной 600 метров в полной экипировке. Приключения с ветерком обеспечены! Важно знать: С надежной обувью и специальными палками путешествие будет удобнее и приятнее. Организационные детали: Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.