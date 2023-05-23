В Дагестане красиво всегда, даже зимой! Приглашаем вас в путешествие к Сулакскому каньону. Мы отправимся на поиски снега в горах. Вы увидите зимние горные пейзажи — Чиркейское водохранилище, Дубовую рощу и бархан Сарыкум. Во время нашей экскурсии вы сможете переместиться в детство и покататься на санках или тюбингах.
Ближайшие даты:
28
дек
дек
29
дек
дек
30
дек
дек
31
дек
дек
1
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янв
2
янв
янв
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янв
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (7+)
|3 300 ₽
|Детский (0-10)
|3 000 ₽
|Взрослый (11+)
|3 300 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Чиркейское водохранилище
- Смотровая площадка Сулакского каньона
- Посёлок Дубки, дубовый лес
- Бархан Сарыкум
Описание
Миатлинская ГЭС Отличное развлечение для тех, кто хочет побывать в состоянии невесомости. Это увлекательное путешествие потребует времени и выносливости. Но запечатленные в памяти и на фото водопады, заповедная природа и виды на плотину Миатлинской ГЭС останутся с вами навсегда. Прогулка на катере С высот посёлка Дубки вы разглядите легендарную Чиркейскую водохранилище. Оно раскинулось на берегах реки Сулак. Самая высокая точка маршрута Сулакский каньон — достопримечательность, ставшая знаменитой. Ведь снимки на фоне каньона расходятся молниеносно по пабликам. Снабдите их рассказом о своих впечатлениях. Вершина каньона — это, конечно, не Эльбрус. Но только с этой высоты можно любоваться, как блестит река, и как её защищают горы и парящие в небе орлы. Дубки Дубовый лес, зиплайн-канатка и одна из самых удобных смотровых площадок. Жемчужина дагестанского туризма всё покажет сама своими сказочными видами. А недавно тут открылась канатная линия зиплайн. Это скоростной спуск по стальному канату длиной 600 метров в полной экипировке. Приключения с ветерком обеспечены! Важно знать: С надежной обувью и специальными палками путешествие будет удобнее и приятнее. Организационные детали: Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида-проводника
- Входной билет на Бархан Сарыкум
- Обед (форель на углях)
- Что не входит
- Личные расходы
- Сувениры
- Спуск на зип-лайне (по желанию)
- Прогулка на квадроциклах (по желанию): 15 минут — 1200 руб. /1-2 человек
- Катание на лошадях (по желанию): 10 минут — 200 руб
- Посещение пещеры Нохъо (по желанию группы) — 500 руб
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 38 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Полина
23 мая 2023
В
Витория
24 мар 2023
Добрый день.
Экскурсия великолепная! Гид Марина очень жизнерадостная, веселая и позитивная девушка. Очень много всего нам рассказала, все было интересно и замечательно. Спасибо так же водителю за аккуратное и комфортное
вождение. Пондравилось абсолютно все!
Так же хочу сказать спасибо за экскурсию в Дербент с гидом Абдулой и водителем Камалом. Много разной интересной информац. про народы, традиции.
Очень пондравился обед на двух этих экскурсиях. Спасибо всем за профессион!
Всем вас рекоменд.
Экскурсия великолепная! Гид Марина очень жизнерадостная, веселая и позитивная девушка. Очень много всего нам рассказала, все было интересно и замечательно. Спасибо так же водителю за аккуратное и комфортное
вождение. Пондравилось абсолютно все!
Так же хочу сказать спасибо за экскурсию в Дербент с гидом Абдулой и водителем Камалом. Много разной интересной информац. про народы, традиции.
Очень пондравился обед на двух этих экскурсиях. Спасибо всем за профессион!
Всем вас рекоменд.
П
Павел
24 мар 2023
Очень хорошая экскурсия. Хороший гид Марина и водитель. Весь маршрут был интересный. Очень советую.
V
Vilmi
22 мар 2023
А
Анастасия
22 мар 2023
От этой фирмы мы по глупости взяли сразу 3 экскурсии, побывали в Каньоне, Чечне и на Кахиб/Гоор. Начну с хорошего: природа выше всяких похвал, многие Дагестанцы очень радушные, но… есть другие, мне довелось общаться с руководителем неким Гаджи, на мои пожелания и просьбы (меня укачивает на серпантинах) содействовать в рассадке ближе к началу автобуса. Он не только не помог, а начал оскорблять, что испортило настроение на остаток отпуска… Будьте аккуратны при выборе организаторов вашего отдыха!!!
М
Михаил
21 мар 2023
А
Анна
15 мар 2023
Понравились все локации тура. Во время катания на катере можно немного промокнуть, но нас это не огорчило. Ветер быстро все обдул. Каньон очень красивый, форелевое хозяйство замечательное, приятная атмосфера, вкусный обед. Песчаный бархан супер!!! Пожелание, на локациях немного больше времени надо.
А
Анна
27 фев 2023
Очень все понравилось. Было весело, красиво, вкусно. Большое спасибо нашему гиду Султану. Очень интересно рассказывал, проследил, чтобы мы спокойно добрались до машины. Обязательно приедем летом и еще раз съездим по такому маршруту.
А
Анна
13 фев 2023
Спасибо большое Марине за отлично проведенную экскурсию. Красивые виды, интересные рассказы о Дагестане очень понравились.
Анна и Клаус
Анна и Клаус
С
София
3 фев 2023
D
Dashkovsky.ignat
15 янв 2023
М
Мария
9 янв 2023
Организация на высшем уровне, потрясающий гид Олег, рассказал много интересного о родном крае, показал невероятные красоты Дагестана, приятные сюрпризы ждали всю поездку, начиная от мандаринов, увлекательную игру во время движения и заканчивая финальной викториной! Ребята организаторы большие молодцы, водитель асс, профессионал своего дела.
Р
Рамиль
8 янв 2023
Сулак посетил уже второй раз. Все отлично. Добавили подвесной мост.
М
Михаил
7 янв 2023
Очень понравилось экскурсия! Невероятный вид каньона, гор, бархана. Классный гид, который рассказал много интересной информации. Хороший и комфортабельный транспорт.
Т
Татьяна
4 янв 2023
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