В таинственный Гамсутль - аул-призрак или дагестанский Мачу-Пикчу

Среди гор Кавказа спрятано множество интересных мест

5
2 отзыва
Среди гор Кавказа спрятано множество интересных мест.

Со мной вы отправитесь в один из древнейших аулов Дагестана и посетите аул-призрак.

Я расскажу вам историю этих мест, когда умер последний житель аула-призрака и почему здесь больше никто не живет.

Также мы заглянем в гостевой дом к местному жителю, где вас ждет вкусный обед.
В таинственный Гамсутль - аул-призрак или дагестанский Мачу-Пикчу
В таинственный Гамсутль - аул-призрак или дагестанский Мачу-Пикчу
В таинственный Гамсутль - аул-призрак или дагестанский Мачу-Пикчу
В таинственный Гамсутль - аул-призрак или дагестанский Мачу-Пикчу
В таинственный Гамсутль - аул-призрак или дагестанский Мачу-Пикчу
В таинственный Гамсутль - аул-призрак или дагестанский Мачу-Пикчу

Что вы увидите 🤩

  • Гимринский тоннель
  • Гимринское ущелье
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Гунибская Гэс
  • Салтинский водопад
  • Аул-призрак
Древнейший аул Дагестана
В Дагестане проживает огромное количество наций и народностей, села разбросаны на многие сотни километров, вашему вниманию один из самых знаменитых и старых аулов — Чох. Поселению более 2 тыс лет, где проживают аварцы.
Аул-призрак
Далее мы поднимемся в Гамсутль. Аул — призрак, дагестанский «Мачу — Пикчу», Гамсутль носит много названий. Заброшенное село на вершине горы, которое никто никогда в истории не смог взять штурмом. Последний житель умер в 2015 году, сейчас в Гамсутле остались пустые дома. Он привлекает туристов со всей России.

Организационные моменты:

  • Подъем возможен только пешим ходом и длится порядка 1 часа.
  • Все самое интересное, конечно, расскажу и покажу уже внутри аула — призрака.
🚩 Начало и место завершения: по договоренности с туристом
 Что входит
  • Обед в Чохе в гостевом доме местного жителя
Время проведения: Смотрите свободные даты
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Кочевник Т.
Кочевник Т.
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