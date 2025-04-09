Этот мастер-класс предлагает уникальную возможность провести время на свежем воздухе, изучая основы стрельбы из лука.
Участники смогут насладиться экскурсией по конюшне, познакомиться с породистыми лошадьми и попробовать ароматный чай из самовара.
5 причин купить этот мастер-класс
- 🏹 Изучение стрельбы из лука
- 🐴 Экскурсия по конюшне
- ☕ Чай из самовара
- 📸 Фото и видео на память
- 🚸 Подходит для детей и взрослых
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Конюшня
Описание мастер-класса
- Первым делом я проведу вам экскурсию по конюшне, покажу породистых лошадей, расскажу удивительные факты о них и угощу чаем из самовара на открытом воздухе.
- А после вы отправитесь стрелять из лука. Я расскажу о правильной технике стрельбы, и вы примените новые знания на практике.
- Бонусом к программе станет 5-минутная прогулка на лошади по манежу и любительские фото и видео.
Организационные детали
- Для участников в возрасте 7 лет есть детские луки.
- Могу организовать бесплатный трансфер до места проведения от проспекта Али-Гаджи Акушинского, 16.
- Фото и видео вышлю после встречи удобным вам способом.
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе улицы Транзитной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Суайба — ваша команда гидов в Махачкале
Меня зовут Суайба. И я ваш инструктор-проводник в мир настоящих приключений по Дагестану. Со мной и моей командой вы не просто будете путешествовать — вы почувствуете себя героинями экшен-фильма —Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Томирис
9 апр 2025
Суайба лучшая. Человек-комфортик. Нам все понравилось ❤️❤️❤️
П
Полина
8 апр 2025
Потрясающий отдых с красивыми лошадьми и прекрасными людьми❤️ рекомендую
