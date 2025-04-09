Мои заказы

В яблочко: мастер-класс по стрельбе из лука в Махачкале

Откройте для себя искусство стрельбы из лука в Махачкале. Увлекательный мастер-класс для всех возрастов в окружении благородных лошадей
Этот мастер-класс предлагает уникальную возможность провести время на свежем воздухе, изучая основы стрельбы из лука.

Участники смогут насладиться экскурсией по конюшне, познакомиться с породистыми лошадьми и попробовать ароматный чай из самовара.
Под руководством опытного инструктора, гости освоят технику стрельбы и применят её на практике. Программа включает также короткую прогулку на лошади и возможность сделать фото и видео на память. Подходит для взрослых и детей от 7 лет

5
2 отзыва

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🏹 Изучение стрельбы из лука
  • 🐴 Экскурсия по конюшне
  • ☕ Чай из самовара
  • 📸 Фото и видео на память
  • 🚸 Подходит для детей и взрослых
В яблочко: мастер-класс по стрельбе из лука в Махачкале© Суайба
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя15
ноя16
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Конюшня

Описание мастер-класса

  • Первым делом я проведу вам экскурсию по конюшне, покажу породистых лошадей, расскажу удивительные факты о них и угощу чаем из самовара на открытом воздухе.
  • А после вы отправитесь стрелять из лука. Я расскажу о правильной технике стрельбы, и вы примените новые знания на практике.
  • Бонусом к программе станет 5-минутная прогулка на лошади по манежу и любительские фото и видео.

Организационные детали

  • Для участников в возрасте 7 лет есть детские луки.
  • Могу организовать бесплатный трансфер до места проведения от проспекта Али-Гаджи Акушинского, 16.
  • Фото и видео вышлю после встречи удобным вам способом.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе улицы Транзитной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Суайба
Суайба — ваша команда гидов в Махачкале
Меня зовут Суайба. И я ваш инструктор-проводник в мир настоящих приключений по Дагестану. Со мной и моей командой вы не просто будете путешествовать — вы почувствуете себя героинями экшен-фильма —
но без каскадёров, всё своими силами и, конечно, максимально безопасно. Что вас ждёт? Скалолазание — проверим, кто из вас в прошлой жизни был горной козочкой. Сап-борды — узнаем, кто умеет держать баланс, а кто будет искать свои очки в Каспийском море. Стрельба из лука — на случай, если вдруг вам срочно нужно почувствовать себя амазонкой… или Китнисс Эвердин. Со мной вы забудете про стрессы, офисные чаты и «ой, а что мне надеть». Надевать будем удобные кроссовки, улыбку и лёгкость в душе! Так что бросаем все дела, берём подругу, сестру или просто себя любимую — и вперёд! Суайба + вы + Дагестан = идеальный отдых! Жду вас на вершинах, волнах и у мишеней!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Т
Томирис
9 апр 2025
Суайба лучшая. Человек-комфортик. Нам все понравилось ❤️❤️❤️
П
Полина
8 апр 2025
Потрясающий отдых с красивыми лошадьми и прекрасными людьми❤️ рекомендую

