Уникальный опыт – экскурсии в Махачкале

Найдено 17 экскурсий в категории «Уникальный опыт» в Махачкале, цены от 3 510 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Сулакскому каньону - на комфортабельном джипе
🚗 На машине
🚤 На катере
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
83 отзыва
Путешествие на джипе по Сулакскому каньону: живописные места и дагестанская кухня
Приглашаем в увлекательное путешествие по Сулакскому каньону. Откройте для себя изумрудные воды и секретные места в компании опытного гида
Начало: По месту вашего проживания в Махачкале
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
1300011 700 за всё до 5 чел.
Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
236 отзывов
Уникальное путешествие по Сулакскому каньону с местным гидом
Погрузитесь в атмосферу Сулакского каньона, где каждый уголок скрывает свою историю. Вместе с местным жителем вы увидите каньон не так, как обычные туристы
Начало: По договорености
Завтра в 08:00
19 июня в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
В Гамсутль - с человеком родом из знаменитого аула-призрака
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
41 отзыв
В Гамсутль из Махачкала: путешествие к аулу-призраку с местным гидом
Индивидуальная экскурсия в Гамсутль: уникальные виды и исторические рассказы от местного жителя
Начало: У северного автовокзала Махачкалы
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
13 400 за всё до 4 чел.
Аул Гуниб и Салтинская пещера за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Аул Гуниб и Салтинская пещера за 1 день
Посетить древнее высокогорное село и увидеть единственный подземный водопад в Дагестане
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
10 000 за всё до 6 чел.
Путешествие в аул Кубачи - край кузнецов и ювелиров
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Путешествие в аул Кубачи - край кузнецов и ювелиров
Познакомиться с традициями древнего села и сделать серебряное украшение своими руками
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Кубачи и Кала-Корейш: поездка в мини-группе
🚗 На машине
Групповая
13 часов
3 отзыва
Кубачи и Кала-Корейш: поездка в мини-группе
Побывать в самобытном мире кубачинских мастеров и прикоснуться к загадкам дагестанской Атлантиды
Начало: В Махачкале на проспекте Алигаджи Акушинского
Расписание: в воскресенье в 06:30, 06:45 и 07:00
Завтра в 06:30
16 июня в 06:30
4 000 за человека
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
11 отзывов
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
Познакомиться с Дербентом, насладиться Самурским лесом и посетить второе по высоте село на Кавказе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40 000 за всё до 4 чел.
Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Тур 2 в 1: Дагестанская природа и мастерства
Откройте для себя дух Дагестана, погрузитесь в мир горных вершин и искусства местных мастеров
Начало: у места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы в Гамсутль + мастер-класс по лезгинке
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
12 часов
3 отзыва
Из Махачкалы в Гамсутль + мастер-класс по лезгинке
Групповая поездка по дивным горам с танцами и застольем по-дагестански
Начало: На улице Буганова в Махачкале
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
39003 510 за человека
Кала-Корейш - затерянный мир Средневекового Дагестана
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
7 часов
Кала-Корейш - затерянный мир Средневекового Дагестана
Посетить столицу древнего Кайтагского княжества и поразиться его истории, героической и загадочной
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 000 за всё до 4 чел.
Унцукуль - восхитительные виды и старинное ремесло
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Унцукуль - восхитительные виды и старинное ремесло
Посетить малоизвестные уголки Дагестана и пройти мастер-класс по унцукульской орнаментальной насечке
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 000 за всё до 4 чел.
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
Ирганайское водохранилище, Датунский храм, Язык тролля, Новый Кахиб и история древнего горного села
Начало: У места вашего проживания в Махачкале/Каспийске ил...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600 за всё до 4 чел.
Нетипичный Сулакский каньон и музей Ахульго
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Нетипичный Сулакский каньон и музей Ахульго
Полюбоваться каньоном без толпы людей и посетить необычный музей в горах за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 300 за всё до 4 чел.
Древний аул Урахи: с экскурсией от местного жителя и мастер-классом
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
Древний аул Урахи: с экскурсией от местного жителя и мастер-классом
Добраться по живописной дороге до аутентичного поселения и погрузиться в местный быт
Начало: На ул. Буганова 14
12 июня в 07:30
15 июня в 07:30
24 000 за всё до 6 чел.
Дагестанская Швейцария + мастер-классы (кулинарный и ткацкий)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Дагестанская Швейцария + мастер-классы (кулинарный и ткацкий)
Посетить живописный Табасаранский район, полюбоваться природой и прикоснуться к местным ремёслам
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.
Дагестан изнутри: аулы, бирюзовое озеро и ремесленный мастер-класс
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Дагестан изнутри: аулы, бирюзовое озеро и ремесленный мастер-класс
Насладиться горными пейзажами, посетить древние сёла и зайти в гости к потомственному ремесленнику
Начало: У вашего отеля
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
14 300 за всё до 5 чел.
Сап-прогулка в горах Дагестана (в группе из Махачкалы)
🏄 SUP-прогулки
Групповая
10 часов
Сап-прогулка в горах Дагестана (в группе из Махачкалы)
Покататься на сапах по Ирганайскому водохранилищу и попробовать местную кухню в душевной компании
Начало: На пр. Али-Гаджи Акушинского
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
    4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил показал нам множество красивых
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    локаций, причем как популярных, так и менее известных, куда доезжают далеко не все туристы. Мы покатались на катере по самому сердцу каньона из села Зубутли. Посмотрели с горы на плотину Чиркейской ГЭС. И даже поели шелковицу прямо с дерева! На обед Исмаил нам предложил несколько кафе, мы выбрали кафе в селе Зубутли около стоянки катеров. Были приятно удивлены ценами, огромными порциями и качеством блюд. Ребята огромное спасибо всей вашей семье за то, что вы делаете! Путешествие было не забываемо!!!!!!! Я долго думала как лучше посетить каньон, долго выбирала гидов. И очень рада, что выбор остановился именно на Вас! . Отдельно спасибо Исмаилу, это прекрасный душевный человек. Отдельное спасибо Исмаилу от нашей дочки, которая за день успела подружится с ним))))

    4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил
  • A
    Aleksandra
    2 июня 2024
    Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
    Экскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже в конце отвез на водохранилище
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    искупаться ☺️ а от видов которые он нам показал, просто захватывает дух. Другие гиды этих мест либо не знают, либо не смогут туда проехать. Однозначно рекомендую!!

    Экскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже в
  • А
    Алексей
    1 июня 2024
    По Сулакскому каньону - на комфортабельном джипе
    Отличная экскурсия, спасибо Абдулу за организацию и проведение поездки. Несмотря на дождь поездка получилась супер
  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
    Ездили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил нас у отеля с тортом,
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    который испекла его жена, что было ну очень приятно, а потом еще и очень вкусно))) По дороге Магомед очень увлеченно рассказывал про Дагестан, интересные истории и события. С легкостью нашел нам маковое поле для фотографий, которое не могли найти 2 предыдущих гида, которые были у нас))) Красота Дагестана впечатляет, конечно, но гостеприимство семьи Магомеда и обед у его мамы это ни с чем не сравнить, все было нууу ооочень вкусно! Мы с мужем, пока находились в Дагестане успели побывать в нескольких ресторанах, но если нас сейчас спросить "где вкуснее всего?", мы в один голос ответим с уверенностью, что у мамы Магомеда!!! Нам с мужем очень хотелось окунуться в местный колорит, посмотреть все изнутри, но мы и представить не могли бронируя эту экскурсию, что Магомед окунет нас так насыщенно и глубоко)))) В итоге за один полный день мы увидели очень много красивых мест, слушав истории этих мест, сделали много красивых фотографий, немного подурачились с мужем под дождем (боялись, что не посадят нас в машину, а в итоге нам даже носки с обувью выдали, чтобы мы не заболели), вкусно пообедали, еще и с собой в самолет нам упаковали еды. Но и это еще не все! Магомед привел нас в местный клуб, где меня поздравили с днем рождения, подарили цветок ручной работы, переодели нас с мужем в костюмы и началось незабываемое веселье (национальные песни, танцы). Спасибо большое за эти эмоции!

    Ездили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил насЕздили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил насЕздили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил насЕздили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил насЕздили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил нас
  • Г
    Геннадий
    30 мая 2024
    По Сулакскому каньону - на комфортабельном джипе
    Хотим выразить благодарность за интересную и познавательную экскурсию по Дагестану! Наш водитель-экскурсовод Абубакар очень приятный и интересный человек, знает хорошо историю
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    Дагестана и с удовольствием рассказывал нам много новых и познавательных фактов. Так же отлично водит машину, соблюдая все скоростные ограничения и имеет хороший вкус на музыку)) Так же в конце был приятный бонус от Абдула, показал огни ночной Махачкалы и прогулялись по местным Патрикам)) Теперь мы узнали к кому обращаться за интересными экскурсиями в Дагестане Огромная благодарность 🙏🏼 Удачи и успехов вам!

    Хотим выразить благодарность за интересную и познавательную экскурсию по Дагестану!Хотим выразить благодарность за интересную и познавательную экскурсию по Дагестану!Хотим выразить благодарность за интересную и познавательную экскурсию по Дагестану!Хотим выразить благодарность за интересную и познавательную экскурсию по Дагестану!
  • В
    Владислав
    27 мая 2024
    Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
    Лучшая экскурсия! Которая подарит не только море впечатлений, но еще и много историй о здешних местах и их традициях. Однозначно лучший гид, рекомендую! После поездки останется море приятных эмоций, а также завораживающих фотографий.
    Лучшая экскурсия!Лучшая экскурсия!Лучшая экскурсия!Лучшая экскурсия!Лучшая экскурсия!Лучшая экскурсия!
  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
    16-17мая 2024, 4 человека - активные женщины за 50 из Самары. Двухдневный тур превзошёл всё наши ожидания. Хотелось посмотреть самые-самые
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    интересные места Южного Дагестана. Для нашего гира Мурада это самые родные места, поэтому он знает там каждую тропинку, каждое селение. За одну поездку побывали и на равнине, и в высокогорье, повидали солнце над горами и грозовые тучи. Водитель и его классная машина справилась с намеченым маршрутом. Конечная точка- аул Чирак в заснеженных горах поразил своей выносливостью оставшихся жителей и безысходностью разрушенного поселения. Гостеприимство и доброжеланость дагестанцев сопровождали нас во время всего маршрута. Ночёвка в сельском доме оказалась выше всех похвал. Большое спасибо нашему гиду Мураду и организатору тура Марине за отличные знания истории, любовь к родному краю, комфортное и безопастное вождение по дорогам Дагестана. Всем рекомендуем!

  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
    Вот и прошло наше увлекательное двухдневное путешествие с Мурадом, которое оставило незабываемые впечатления от увиденного и от общения с замечательным
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    человеком, который любит свою Родину и свой край. Заранее забронировали тур, на связи с нами была Марина, жена Мурада, с ней мы обсули все моменты путешествия, все детали. Мурад забрал нас из отеля в Махачкале и мы на очень удобном автомобиле отправились в путь. Дорога наша была в Дербент по живописным местам, вдоль линии моря с одной стороны,которая то приближалась, то отдалялась и линии гор с другой… В Дербенте посетили красивую новую набережную, фонтан и парк при нем, смотровую площадку около крепости. В крепости мы с мужем были, поэтому в этот раз не стали посещать. Далее наш путь лежал к Луню, и его тоже рассмотрели во всей красе, мощный, впечатлил! Пока мы знакомились со стальным гигантом, Наш гид сварил вкусный кофе в турке, подкрепились и поехали дальше. К вечеру Мурад гостеприимно привез нас в свое родовое село Куркент, где приготовил мясо на костре, вечером мы вкусно ужинали и беседовали, что было очень приятно. Надо отметить, что дом, в котором мы остановились очень уютный, спалось сладко,выспались отлично… Утро началось со вкусного завтрака, который Мурад для нас приготовил из местных продуктов, помидорки,сыр, шакшука, свежесваренный кофе… И дальше в путь… На второй день Мурад собрал самые сливки. Мы ехали красивыми горными серпантинами по Черагскому ущелью,вдоль реки Черагчай. Дорога лежала в аул Рича, где мы увидели,как живут местные жители - агульцы. Посетили старейшую мечеть 703 г, которую построили прямые потомки пророка. Мечеть эта с очень древнем артефактами. Внутри мечети сохранились деревянные колонны многовековой давности, местные жители и администрация города следят и сохраняют такие важные достопримечательности. Нам повезло пообщать с этими людьми и узнать много интересного об этом месте. В середине пути наш Мурад устроил пикник на природе в живописном месте у горной речки, накрыл поляну, сварил кофе, угостил местным вином. Отдохнув и перекусив поехали дальше… Далее наш путь лежал через долину Корчаг в ущелье Нютюг и каньон Зигзиг, необыкновенной красоты места. Мы, надев резиновые сапоги бродили по горной речке внутри ущель, пересекая ее вброд, красота… На этом наше путешествие закончилось, випили чаю и довольные и уставшие поехали в обратный путь, в Дербент - это была наша конечная точка маршрута. Мурад и Марина, большое спасибо за супер отдых! Мы обязательно вернёмся в Дагестан, чтобы провести время в вашей компании, увидеть не увиденное, поговорить по душам, ехать красивыми дорогами и наслаждаться красотами вашего края. Обязательно порыбачим и заночуем в палатках, а может быть вы придумаете ещё что нибудь интересное)) Ждём следующей встречи, вспоминаем с теплотой и уже скучаем, Мурад!))) С огромной благодарностью, Коля и Ира.

    Вот и прошло наше увлекательное двухдневное путешествие с Мурадом, которое оставило незабываемые впечатления от увиденного иВот и прошло наше увлекательное двухдневное путешествие с Мурадом, которое оставило незабываемые впечатления от увиденного иВот и прошло наше увлекательное двухдневное путешествие с Мурадом, которое оставило незабываемые впечатления от увиденного иВот и прошло наше увлекательное двухдневное путешествие с Мурадом, которое оставило незабываемые впечатления от увиденного иВот и прошло наше увлекательное двухдневное путешествие с Мурадом, которое оставило незабываемые впечатления от увиденного иВот и прошло наше увлекательное двухдневное путешествие с Мурадом, которое оставило незабываемые впечатления от увиденного иВот и прошло наше увлекательное двухдневное путешествие с Мурадом, которое оставило незабываемые впечатления от увиденного иВот и прошло наше увлекательное двухдневное путешествие с Мурадом, которое оставило незабываемые впечатления от увиденного иВот и прошло наше увлекательное двухдневное путешествие с Мурадом, которое оставило незабываемые впечатления от увиденного иВот и прошло наше увлекательное двухдневное путешествие с Мурадом, которое оставило незабываемые впечатления от увиденного и
  • А
    Артем
    9 мая 2024
    Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
    Всё понравилось, особенно второй день. Туристов нет вообще, места очень красивые. Гид не навязчивый но поддерживает всегда разговор и рассказывает много из истории, чувствуешь себя всегда комфортно. Однозначно советуем эту экскурсию и Гида Мурада!
    Всё понравилось, особенно второй день. Туристов нет вообще, места очень красивые. Гид не навязчивый но поддерживаетВсё понравилось, особенно второй день. Туристов нет вообще, места очень красивые. Гид не навязчивый но поддерживаетВсё понравилось, особенно второй день. Туристов нет вообще, места очень красивые. Гид не навязчивый но поддерживаетВсё понравилось, особенно второй день. Туристов нет вообще, места очень красивые. Гид не навязчивый но поддерживает
  • Т
    Татьяна
    7 мая 2024
    Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
    Достаточно насыщенная программа - много интересных мест. Восхитительный домашний обед >_< Мама была в восторге

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
  1. По Сулакскому каньону - на комфортабельном джипе
  2. Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
  3. В Гамсутль - с человеком родом из знаменитого аула-призрака
  4. Аул Гуниб и Салтинская пещера за 1 день
  5. Путешествие в аул Кубачи - край кузнецов и ювелиров
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 3 510 до 40 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 397 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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