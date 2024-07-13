Влюбиться в Дагестан за один день! (мини-группа)

Активная и познавательная поездка из Махачкалы по топовым местам республики
Все, кто открыл для себя Дагестан, остаются под впечатлением — уверены, что и вас поездка не разочарует! Вы отправитесь исследовать местные визитные карточки с суши, воды и даже высоты! Взглянете на Сулакский каньон с видовых точек, прокатитесь на катере.

А после побываете на подвесном мосту, исследуете бархан Сарыкум — и устроите фотосессию среди пустыни.
Влюбиться в Дагестан за один день! (мини-группа)
Влюбиться в Дагестан за один день! (мини-группа)
Влюбиться в Дагестан за один день! (мини-группа)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание водной прогулки

Сулакский каньон. Это must-see локация в Дагестане: бирюзовая река, лентой извивающаяся среди высоких гор, и отвесные скалы, напоминающие Гранд-Каньон в Аризоне. Мы полюбуемся этим видом с разных смотровых площадок, а после прокатимся на катере по реке и сделаем снимки с нового ракурса.

Турбаза «Рахат». Здесь вы отведаете местные блюда и оцените дагестанское гостеприимство.

Пещера Нохъо. Новая туристическая локация, где между стенами каньона, на высоте 60 м над Сулаком протянут подвесной мост. Впечатление дополняют кафе в скале с зависшей над пропастью террасой, а также смотровая площадка, с которой открывается вид на каньон, горный водопад и бирюзовые воды реки Сулак.

Бархан Сарыкум. Еще одна удивительная локация на маршруте: вы сможете прогуляться в песках этой локальной пустыни и сделать потрясающие фото.

Программа экскурсии

08:00 — Сбор и отправление
10:00 — Смотровая площадка у села Забутли, прогулка на катере
12:00 — Смотровая площадка у села Дубки, обзор на Чиркейское водохранилище
15:00 — Обед на турбазе «Рахат»
16:00 — Бархан Сарыкум
17:00 — Пещера Нохъо
19:00 — Возвращение в Махачкалу

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • В стоимость включено: трансфер и полное сопровождение гида, джиппинг от КПП, входные билеты на бархан Сарыкум, прогулка на катере и комплексный обед (форель на углях)
  • Отдельно оплачивается посещение пещеры Нохъо — 500 руб. /чел.
  • Просим вас уважать традиции края и выбирать для экскурсии одежду, закрывающую колени и плечи. Шорты и майки, к сожалению, не подойдут

в среду и субботу в 08:00

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Акушинского
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Махачкалы

ГрупповыеНа машинеВодные развлеченияМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЛетниеПрирода и пейзажиГорыВыездныеНа выходныеНа весь деньНа катереСулакский каньонПопулярные местаСмотровые площадкиПо ДагестануБархан СарыкумЧиркейское водохранилищеДля студентовАктивностиНохъо

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