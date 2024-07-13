Все, кто открыл для себя Дагестан, остаются под впечатлением — уверены, что и вас поездка не разочарует! Вы отправитесь исследовать местные визитные карточки с суши, воды и даже высоты! Взглянете на Сулакский каньон с видовых точек, прокатитесь на катере. А после побываете на подвесном мосту, исследуете бархан Сарыкум — и устроите фотосессию среди пустыни.

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Описание водной прогулки

Сулакский каньон. Это must-see локация в Дагестане: бирюзовая река, лентой извивающаяся среди высоких гор, и отвесные скалы, напоминающие Гранд-Каньон в Аризоне. Мы полюбуемся этим видом с разных смотровых площадок, а после прокатимся на катере по реке и сделаем снимки с нового ракурса.

Турбаза «Рахат». Здесь вы отведаете местные блюда и оцените дагестанское гостеприимство.

Пещера Нохъо. Новая туристическая локация, где между стенами каньона, на высоте 60 м над Сулаком протянут подвесной мост. Впечатление дополняют кафе в скале с зависшей над пропастью террасой, а также смотровая площадка, с которой открывается вид на каньон, горный водопад и бирюзовые воды реки Сулак.

Бархан Сарыкум. Еще одна удивительная локация на маршруте: вы сможете прогуляться в песках этой локальной пустыни и сделать потрясающие фото.

Программа экскурсии

08:00 — Сбор и отправление

10:00 — Смотровая площадка у села Забутли, прогулка на катере

12:00 — Смотровая площадка у села Дубки, обзор на Чиркейское водохранилище

15:00 — Обед на турбазе «Рахат»

16:00 — Бархан Сарыкум

17:00 — Пещера Нохъо

19:00 — Возвращение в Махачкалу

Организационные детали