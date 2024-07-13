Активная и познавательная поездка из Махачкалы по топовым местам республики
Все, кто открыл для себя Дагестан, остаются под впечатлением — уверены, что и вас поездка не разочарует! Вы отправитесь исследовать местные визитные карточки с суши, воды и даже высоты! Взглянете на Сулакский каньон с видовых точек, прокатитесь на катере.
А после побываете на подвесном мосту, исследуете бархан Сарыкум — и устроите фотосессию среди пустыни.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание водной прогулки
Сулакский каньон. Это must-see локация в Дагестане: бирюзовая река, лентой извивающаяся среди высоких гор, и отвесные скалы, напоминающие Гранд-Каньон в Аризоне. Мы полюбуемся этим видом с разных смотровых площадок, а после прокатимся на катере по реке и сделаем снимки с нового ракурса.
Турбаза «Рахат». Здесь вы отведаете местные блюда и оцените дагестанское гостеприимство.
Пещера Нохъо. Новая туристическая локация, где между стенами каньона, на высоте 60 м над Сулаком протянут подвесной мост. Впечатление дополняют кафе в скале с зависшей над пропастью террасой, а также смотровая площадка, с которой открывается вид на каньон, горный водопад и бирюзовые воды реки Сулак.
Бархан Сарыкум. Еще одна удивительная локация на маршруте: вы сможете прогуляться в песках этой локальной пустыни и сделать потрясающие фото.
Программа экскурсии
08:00 — Сбор и отправление 10:00 — Смотровая площадка у села Забутли, прогулка на катере 12:00 — Смотровая площадка у села Дубки, обзор на Чиркейское водохранилище 15:00 — Обед на турбазе «Рахат» 16:00 — Бархан Сарыкум 17:00 — Пещера Нохъо 19:00 — Возвращение в Махачкалу
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
В стоимость включено: трансфер и полное сопровождение гида, джиппинг от КПП, входные билеты на бархан Сарыкум, прогулка на катере и комплексный обед (форель на углях)
Отдельно оплачивается посещение пещеры Нохъо — 500 руб. /чел.
Просим вас уважать традиции края и выбирать для экскурсии одежду, закрывающую колени и плечи. Шорты и майки, к сожалению, не подойдут
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Акушинского
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — Организатор в Махачкале
Провела экскурсии для 14627 туристов
Наша команда организовывает туры и экскурсии по Дагестану и всему Кавказу. Главная цель нашей компании — сохранить культурно-историческое наследие предков и показать, насколько богат Дагестан ремёслами и традициями, которые передавались читать дальше
веками из поколения в поколение. Как красивы национальные костюмы и какая вкусная национальная домашняя еда, как прекрасны пейзажи гор Гуниба, величие Сулакского каньона и загадочность заброшенных аулов-призраков. Продолжать можно бесконечно. Наш край — это «сундук сокровищ», которые таятся в горах, реках, водопадах и озёрах. И мы будем рады показать их вам. Помните: «Путешествия — это единственное, на что мы тратим деньги и становимся богаче!».