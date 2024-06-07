Активности – экскурсии в Махачкале

Найдено 72 экскурсии в категории «Активности» в Махачкале, цены от 1 944 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Конные прогулки в окрестностях Махачкалы
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
30%
Индивидуальная
1 час
66 отзывов
В тренде
Конные прогулки на горе Тарки-Тау: путешествие и фотосессия
Погрузитесь в мир природы и красоты на конной прогулке в Махачкале. Откройте для себя великолепие гор и Каспийского моря с высоты птичьего полета
Начало: Улица Магомеда Ярагского, 126
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
27771 944 за человека
Путешествие к Сулакскому каньону
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
163 отзыва
Путешествие к Сулакскому каньону: природа и легенды
Исследуйте величие Сулакского каньона, услышите истории о Чиркейской ГЭС и отведаете дагестанские блюда
Начало: У Вашего отеля, за пределами Махачкалы забираем за...
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
9 600 за всё до 4 чел.
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы (всё включено)
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
10 часов
200 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Откройте для себя уникальные природные чудеса Дагестана в комфортной групповой экскурсии с экспертным гидом
Начало: На проспекте Амет-Хана Султана
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
3 700 за человека
Сулакский каньон - всё включено
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
10 часов
541 отзыв
Сулакский каньон - всё включено: от ГЭС до бархана Сарыкум
Погрузитесь в захватывающее путешествие по Сулакскому каньону, где вас ждут не только величественные ГЭС, но и уникальный бархан Сарыкум
Начало: В Махачкале на проспекте Алигаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 07:30, 07:45 и 08:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 900 за человека
По Сулакскому каньону - на комфортабельном джипе
🚗 На машине
🚤 На катере
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
83 отзыва
Путешествие на джипе по Сулакскому каньону: живописные места и дагестанская кухня
Приглашаем в увлекательное путешествие по Сулакскому каньону. Откройте для себя изумрудные воды и секретные места в компании опытного гида
Начало: По месту вашего проживания в Махачкале
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
1300011 700 за всё до 5 чел.
Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
23 отзыва
Сулакский каньон и чудеса Дагестана
Откройте для себя красоту Сулакского каньона, тайны пещер Нохъо и величие бархана Сарыкум в одной экскурсии
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:30
1500013 500 за всё до 6 чел.
Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
236 отзывов
Уникальное путешествие по Сулакскому каньону с местным гидом
Погрузитесь в атмосферу Сулакского каньона, где каждый уголок скрывает свою историю. Вместе с местным жителем вы увидите каньон не так, как обычные туристы
Начало: По договорености
Завтра в 08:00
19 июня в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Кахиб, Гоор и Язык тролля - сокровища Древнего Дагестана
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
37 отзывов
Популярное предложение
Кахиб, Гоор и Язык тролля: Путешествие по древнему Дагестану
Погрузитесь в историю с экскурсией по Гимринскому тоннелю, Ирганайскому водохранилищу и древним башням Дагестана
Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: в среду и субботу в 06:00, 06:15 и 06:30
Сегодня в 06:00
12 июня в 06:00
3 600 за человека
Гастрономическая экскурсия по Махачкале
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
70 отзывов
Вкусная Махачкала: гастрономическое путешествие с локальным гидом
Погрузитесь в мир дагестанской кулинарии: от рыночных лавок до традиционных кафе с местными деликатесами
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
6 000 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы к аулу-призраку Гамсутль и Салтинскому водопаду
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
128 отзывов
Путешествие из Махачкалы: аул Гамсутль и Салтинский водопад
Погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана, посетив загадочный аул Гамсутль и величественный Салтинский водопад
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
15 340 за всё до 5 чел.
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
120 отзывов
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум вместе с гидом-горцем
Погрузитесь в атмосферу Дагестана: бархан Сарыкум, Сулакский каньон, Чиркейское озеро и многое другое. Прогулка на катере и вкусный обед включены
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 400 за всё до 7 чел.
3 в 1: Гамсутль, Ирганайское водохранилище и Салтинский водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
26 отзывов
Экскурсия 3 в 1: Загадочный Гамсутль, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад
Погрузитесь в атмосферу древнего Гамсутля, насладитесь красотой Ирганайского водохранилища и Салтинского водопада
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - в древний Дербент
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
57 отзывов
Из Махачкалы в древний Дербент: путешествие сквозь века
Приглашаем вас на незабываемое путешествие из Махачкалы в Дербент, где история оживает на каждом шагу
Начало: Встретим вас у вашего отеля в Махачкале. Если вы о...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
65 отзывов
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы: погружение в историю и природу Дагестана
Погрузитесь в уникальную атмосферу древних селений Дагестана, насладитесь великолепием горных пейзажей и узнайте местные традиции
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и сап-прогулка
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
38 отзывов
Горный Дагестан: путешествие и сап-бординг
Исследуйте величие гор, открывая водопады Хунзаха и тайны Матласских пещер, наслаждаясь сап-прогулкой по изумрудным водам
Начало: В г. Махачкале или г. Каспийске. Выезд из других г...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.
Дербент и экраноплан Лунь за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
73 отзыва
Дербент и экраноплан Лунь: путешествие по древнему городу
Знакомство с древним Дербентом и легендарным экранопланом Лунь, полное открытий и впечатлений
Начало: У вашего отеля
17 июня в 08:30
23 июня в 08:30
10 400 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
25 отзывов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: живописное путешествие из Махачкалы
Погрузитесь в мир древних руин и величественной природы Дагестана с экскурсией в Сулакский каньон и на бархан Сарыкум
Начало: Заберу из отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 340 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - на Хунзахское плато
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
45 отзывов
Из Махачкалы на Хунзахское плато: горный Дагестан во всей красе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Хунзахскому плато, где вы увидите невероятные природные красоты и познакомитесь с культурой местных сел
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 600 за всё до 4 чел.
Салтинская теснина, Гамсутль и Чох
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
18 отзывов
Салтинская теснина, Гамсутль и Чох: индивидуальная экскурсия по Махачкале
Уникальная экскурсия по Махачкале: Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинская теснина, аул-призрак Гамсутль и древний Чох
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон - с человеком, который живет здесь с рождения
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
113 отзывов
Сулакский каньон - путешествие с местным жителем в Махачкале
Погрузитесь в удивительный мир Сулакского каньона вместе с гидом, который знает каждый уголок этого места как свои пять пальцев
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500 за всё до 4 чел.
Аул-призрак Гамсутль, подземный Салтинский водопад и поляна Айвазовского за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
44 отзыва
Гамсутль и Салтинский водопад: путешествие по горному Дагестану
Забытый мир Гамсутля и тайна Салтинского водопада ждут вас. Отправляйтесь в путешествие, полное загадок и красоты горного Дагестана
Начало: Город Махачкала, у вашего отеля
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
13 340 за всё до 3 чел.
«В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
27 отзывов
Экскурсия «В горах моё сердце»: сердце Дагестана
Погрузитесь в уникальный мир дагестанских гор, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600 за всё до 4 чел.
Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
38 отзывов
Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
Заброшенный аул Гамсутль, кавказский Мачу-Пикчу, и Салтинский водопад ждут вас. Уникальная возможность узнать историю и насладиться природой
Начало: В Махачкале, на ул. Али-Гаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 600 за человека
Путешествие в Гамсутль: аул-призрак и подземный водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
11 отзывов
Путешествие в Гамсутль: аул-призрак и подземный водопад
Пройти по улицам заброшенного высокогорного селения и добраться до Салтинского водопада
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - в Карадахскую теснину
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Из Махачкалы - в Карадахскую теснину
Посетить дагестанские «ворота чудес» и впечатлиться каньонами, ущельями, горными реками
Начало: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
День в Табасаране: Хучнинский водопад, крепость и мастер-класс по ковроткачеству
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
День в Табасаране: Хучнинский водопад, крепость и мастер-класс по ковроткачеству
Осмотреть Хучнинскую крепость, искупаться в озере и открыть секреты табасаранских ковров
Начало: В Махачкале или Каспийске. Выезд из других городов...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.
Путешествие в Дербент - самый древний город России
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
53 отзыва
Путешествие в Дербент - самый древний город России
Изучить крепость Нарын-кала, погулять по атмосферным узким улочкам и открыть традиции Дагестана
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Горные села Дагестана: Корода, Гоор, Кахиб
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Горные села Дагестана: Корода, Гоор, Кахиб
Побывать в старинных аулах-призраках и забраться на «Язык тролля»
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.
Из Махачкалы в Хунзах и Матлас - к горам, озерам, водопадам и ущельям
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Путешествие из Махачкалы в Хунзах и Матлас: впечатляющие виды
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Дагестана, где природа и история переплетаются
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700015 300 за всё до 4 чел.
Аул Гуниб и Салтинский водопад за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
6 отзывов
Аул Гуниб и Салтинский водопад за 1 день
Посетить аварский аул, погулять по крепости и пройти по ущелью к подземному водопаду
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон для любителей драйва и скорости
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Сулакский каньон для любителей драйва и скорости
Индивидуальная гибкая программа, составленная для тех, кому хочется адреналина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Аул Зубутли и Сулакский каньон с разных точек: поездка с местным жителем
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
9 часов
13 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Зубутли и Сулакский каньон в Махачкале
Откройте для себя тайны аула Зубутли и величие Сулакского каньона, погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана
Начало: Махачкала
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 950 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - к Сулакскому каньону: однодневное приключение
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
8 отзывов
Из Махачкалы к Сулакскому каньону: незабываемое однодневное приключение
Приглашаем вас на волшебное путешествие к Сулакскому каньону, где вы встретите орлов, осликов и насладитесь красотой природы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
9 600 за всё до 3 чел.
Самурский лес и Хучнинский водопад
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
4 отзыва
Самурский лес и Хучнинский водопад
Открыть дикую природу Южного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: в воскресенье в 06:45 и 07:00
Завтра в 06:45
16 июня в 06:45
4 000 за человека
Конная прогулка на плато горы Тарки-Тау
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Конная прогулка на плато горы Тарки-Тау
Оседлать коня и отправиться в незабываемое приключение на высоте птичьего полёта
Начало: У ТЦ «Миркато»
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
65005 200 за человека
Квадроциклить - на Сулакский каньон
🚤 На катере
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Квадроциклить - на Сулакский каньон
Исследовать головокружительное ущелье на мощных Кайманах
Начало: Буйнакский район, республика Дагестан
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 350 за человека
Путешествие к Сулакскому каньону
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Путешествие к Сулакскому каньону
Отправиться в горы на джипах, полюбоваться природой и поплавать на сапах
Начало: В Махачкале
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1334012 673 за всё до 5 чел.
Из Махачкалы - в самые живописные места Дагестана
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚤 На катере
Групповая
12 часов
6 отзывов
Путешествие по Дагестану: от Махачкалы до бархана Сарыкум и Сулакского каньона
Откройте для себя волшебство Дагестана: от песчаных барханов до бирюзовых вод. Эта экскурсия обещает стать незабываемым приключением
Начало: в Махачкале
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 900 за человека
Из Махачкалы - в Гуниб и Салтинское ущелье
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Из Махачкалы - в Гуниб и Салтинское ущелье
Посетить колоритное дагестанское село и ущелье с подземным водопадом на авто-пешеходной экскурсии
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
14 940 за всё до 6 чел.
Хунзах и Матлас - в сердце Горного Дагестана
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Хунзах и Матлас - в сердце Горного Дагестана
Открыть древнюю историю Аварского ханства и влюбиться в величественные пейзажи края
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в аул Кубачи - край кузнецов и ювелиров
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Путешествие в аул Кубачи - край кузнецов и ювелиров
Познакомиться с традициями древнего села и сделать серебряное украшение своими руками
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Едем в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Едем в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
Открыть природные сокровища Горного Дагестана в дружеском путешествии по старинным аварским землям
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 000 за всё до 7 чел.
Кубачи и Кала-Корейш: поездка в мини-группе
🚗 На машине
Групповая
13 часов
3 отзыва
Кубачи и Кала-Корейш: поездка в мини-группе
Побывать в самобытном мире кубачинских мастеров и прикоснуться к загадкам дагестанской Атлантиды
Начало: В Махачкале на проспекте Алигаджи Акушинского
Расписание: в воскресенье в 06:30, 06:45 и 07:00
Завтра в 06:30
16 июня в 06:30
4 000 за человека
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
11 отзывов
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
Познакомиться с Дербентом, насладиться Самурским лесом и посетить второе по высоте село на Кавказе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40 000 за всё до 4 чел.
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Махачкалы
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
7 отзывов
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Махачкалы
Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
16 999 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    7 июня 2024
    Поездка на багги по горе Тарки-тау
    Очень классно, весело, красивые виды на горы, если хотите адреналина обязательно посещайте!
  • А
    Анастасия
    7 июня 2024
    Поездка на багги по горе Тарки-тау
    Первый раз с мужем в Махачкале. Гид был на связи несколько дней до поездки, всё объяснял, забрал нас. Приехали сначала
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    на конях, потом на баггах сразу. Очень приятные бодрые люди, по пути рассказал о городе. Мне супер понравилось на баггах, я в восторге. На горе пофоткались. Всё объясняли. Едете вы за гидом сами. Дают сверху вашей одежды экипировку, чтобы одежда не пачкалась. Она всё равно пачкается, но есть, где умыться, потом пришлось сразу домой ехать в душ, рассчитывайте на это. Не пожалеете.

    Первый раз с мужем в Махачкале. Гид был на связи несколько дней до поездки, всё объяснялПервый раз с мужем в Махачкале. Гид был на связи несколько дней до поездки, всё объяснялПервый раз с мужем в Махачкале. Гид был на связи несколько дней до поездки, всё объяснял
  • С
    Светлана
    6 июня 2024
    Жемчужины Дагестана: Сулакский каньон и пещеры Нохъо
    Сегодня посетили Сулакский каньон и пещеры Нохъо,нашем гидом был Тимур,мы провели незабываемый день,шквал эмоций,Тимур очень эрудированный,отзывчивый человек отлично знающий историю
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    своей республики,узнали много интересного,поездка прошла больше чем отлично, было круто!!!!! Тимур- спасибо огромное за незабываемый день,любая следующая экскурсия только с тобой,ты лучший!!!!!

  • А
    Андрей
    6 июня 2024
    Сулакский каньон - всё включено
    Крутые ребята,все по делу и с юмором экскурсия тоже на уровне. Даже не сомневайтесь стоит брать эту экскурсию. Спасибо!!!
    Крутые ребята,все по делу и с юмором экскурсия тоже на уровне. Даже не сомневайтесь стоит брать эту экскурсию. Спасибо!!!
  • Э
    Эльвира
    6 июня 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы (всё включено)
    Добрый день, нашим гидом был Азим, он просто чудо. И рассказывает интересно и шутит в меру. Мы даже не заметили
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    как пролетело время. Вам хочу посоветовать чтобы все гиды такие были. А конкретно для вашей фирмы есть совет: приобретите всем гидам микрофоны, потому что кто сидит на задних местах, тому ничего не слышно. Потом, кто на задних сиденьях сидит должна быть скидка, очень неудобно. А в остальном все замечательно. АЗИМ СУПЕРРРРРРР!!!!!

  • О
    Оксана
    6 июня 2024
    Сулакский каньон - всё включено
    Экскурсия отличная, гид и водитель великолепны. Ехать было безопасно, водитель очень аккуратный. Гид с потрясающим чувством юмора, очень динамичный, интересный.
  • Л
    Лейла
    6 июня 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы (всё включено)
    Много впечатлений. Великолепные виды. Если Вы решите прыгать с тарзанки в каньоне, то лучше это делать вне экскурсии. Много желающих).
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    Кухня великолепная. Обед входит в стоимость, стол был роскошный. Если Вы едете вдвоём, советую заказать оба блюда, чтобы попробовать всё))). Каньон и барханы бесподобны.

    Много впечатлений. Великолепные виды. Если Вы решите прыгать с тарзанки в каньоне, то лучше это делать
  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Конные прогулки в окрестностях Махачкалы
    Взяли расширенный маршрут, занял 1ч 40мин, хватило с головой, если бы был дольше, совсем отбили бы задницу. Впечатлений куча, все
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    очень понравилось, кони послушные. Был очень жаркий день, +28, но маршрут был по бОльшей части в лесу, так что жарко не было. Внимательно выбирайте обувь, чтобы не слетела и лучше в штанах.

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Сулакский каньон - всё включено
    Прекрасная экскурсия с Назиром. Четко соблюдался тайминг - правда скажу, что можно немного увеличить время на локацию. Лично мне не
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    хватило именно времени подольше насладиться. Возможно стоит чуть сократить по локациям. Но это скорее субьективное мнение. Назир прекрасный гид, который готов ответить на ваши вопросы и предоставить максимально комфортные условия в пути. Обед также был очень вкусный - был выбор между рыбным блюдом и национальным. Я выбрала национальное - большая порция. С удовольствием в следующий раз возьму еще экскурсии и было бы круто, чтобы вновь попался Назир:)

    Прекрасная экскурсия с Назиром. Четко соблюдался тайминг - правда скажу, что можно немного увеличить время наПрекрасная экскурсия с Назиром. Четко соблюдался тайминг - правда скажу, что можно немного увеличить время наПрекрасная экскурсия с Назиром. Четко соблюдался тайминг - правда скажу, что можно немного увеличить время наПрекрасная экскурсия с Назиром. Четко соблюдался тайминг - правда скажу, что можно немного увеличить время наПрекрасная экскурсия с Назиром. Четко соблюдался тайминг - правда скажу, что можно немного увеличить время наПрекрасная экскурсия с Назиром. Четко соблюдался тайминг - правда скажу, что можно немного увеличить время наПрекрасная экскурсия с Назиром. Четко соблюдался тайминг - правда скажу, что можно немного увеличить время на
  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
    4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил показал нам множество красивых
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    локаций, причем как популярных, так и менее известных, куда доезжают далеко не все туристы. Мы покатались на катере по самому сердцу каньона из села Зубутли. Посмотрели с горы на плотину Чиркейской ГЭС. И даже поели шелковицу прямо с дерева! На обед Исмаил нам предложил несколько кафе, мы выбрали кафе в селе Зубутли около стоянки катеров. Были приятно удивлены ценами, огромными порциями и качеством блюд. Ребята огромное спасибо всей вашей семье за то, что вы делаете! Путешествие было не забываемо!!!!!!! Я долго думала как лучше посетить каньон, долго выбирала гидов. И очень рада, что выбор остановился именно на Вас! . Отдельно спасибо Исмаилу, это прекрасный душевный человек. Отдельное спасибо Исмаилу от нашей дочки, которая за день успела подружится с ним))))

    4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Активности»

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  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
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