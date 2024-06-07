1 чел.
По популярности
скидка
30%
Индивидуальная
1 час
В тренде
Конные прогулки на горе Тарки-Тау: путешествие и фотосессия
Погрузитесь в мир природы и красоты на конной прогулке в Махачкале. Откройте для себя великолепие гор и Каспийского моря с высоты птичьего полета
Начало: Улица Магомеда Ярагского, 126
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
27771 944₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Путешествие к Сулакскому каньону: природа и легенды
Исследуйте величие Сулакского каньона, услышите истории о Чиркейской ГЭС и отведаете дагестанские блюда
Начало: У Вашего отеля, за пределами Махачкалы забираем за...
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
9 600₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Популярное предложение
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Откройте для себя уникальные природные чудеса Дагестана в комфортной групповой экскурсии с экспертным гидом
Начало: На проспекте Амет-Хана Султана
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
3 700₽ за человека
Групповая
10 часов
Сулакский каньон - всё включено: от ГЭС до бархана Сарыкум
Погрузитесь в захватывающее путешествие по Сулакскому каньону, где вас ждут не только величественные ГЭС, но и уникальный бархан Сарыкум
Начало: В Махачкале на проспекте Алигаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 07:30, 07:45 и 08:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 900₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие на джипе по Сулакскому каньону: живописные места и дагестанская кухня
Приглашаем в увлекательное путешествие по Сулакскому каньону. Откройте для себя изумрудные воды и секретные места в компании опытного гида
Начало: По месту вашего проживания в Махачкале
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
1300011 700₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Сулакский каньон и чудеса Дагестана
Откройте для себя красоту Сулакского каньона, тайны пещер Нохъо и величие бархана Сарыкум в одной экскурсии
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:30
1500013 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Уникальное путешествие по Сулакскому каньону с местным гидом
Погрузитесь в атмосферу Сулакского каньона, где каждый уголок скрывает свою историю. Вместе с местным жителем вы увидите каньон не так, как обычные туристы
Начало: По договорености
Завтра в 08:00
19 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Популярное предложение
Кахиб, Гоор и Язык тролля: Путешествие по древнему Дагестану
Погрузитесь в историю с экскурсией по Гимринскому тоннелю, Ирганайскому водохранилищу и древним башням Дагестана
Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: в среду и субботу в 06:00, 06:15 и 06:30
Сегодня в 06:00
12 июня в 06:00
3 600₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Вкусная Махачкала: гастрономическое путешествие с локальным гидом
Погрузитесь в мир дагестанской кулинарии: от рыночных лавок до традиционных кафе с местными деликатесами
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Путешествие из Махачкалы: аул Гамсутль и Салтинский водопад
Погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана, посетив загадочный аул Гамсутль и величественный Салтинский водопад
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
15 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум вместе с гидом-горцем
Погрузитесь в атмосферу Дагестана: бархан Сарыкум, Сулакский каньон, Чиркейское озеро и многое другое. Прогулка на катере и вкусный обед включены
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 400₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
11 часов
Экскурсия 3 в 1: Загадочный Гамсутль, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад
Погрузитесь в атмосферу древнего Гамсутля, насладитесь красотой Ирганайского водохранилища и Салтинского водопада
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Махачкалы в древний Дербент: путешествие сквозь века
Приглашаем вас на незабываемое путешествие из Махачкалы в Дербент, где история оживает на каждом шагу
Начало: Встретим вас у вашего отеля в Махачкале. Если вы о...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы: погружение в историю и природу Дагестана
Погрузитесь в уникальную атмосферу древних селений Дагестана, насладитесь великолепием горных пейзажей и узнайте местные традиции
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Горный Дагестан: путешествие и сап-бординг
Исследуйте величие гор, открывая водопады Хунзаха и тайны Матласских пещер, наслаждаясь сап-прогулкой по изумрудным водам
Начало: В г. Махачкале или г. Каспийске. Выезд из других г...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Дербент и экраноплан Лунь: путешествие по древнему городу
Знакомство с древним Дербентом и легендарным экранопланом Лунь, полное открытий и впечатлений
Начало: У вашего отеля
17 июня в 08:30
23 июня в 08:30
10 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: живописное путешествие из Махачкалы
Погрузитесь в мир древних руин и величественной природы Дагестана с экскурсией в Сулакский каньон и на бархан Сарыкум
Начало: Заберу из отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Махачкалы на Хунзахское плато: горный Дагестан во всей красе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Хунзахскому плато, где вы увидите невероятные природные красоты и познакомитесь с культурой местных сел
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Салтинская теснина, Гамсутль и Чох: индивидуальная экскурсия по Махачкале
Уникальная экскурсия по Махачкале: Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинская теснина, аул-призрак Гамсутль и древний Чох
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сулакский каньон - путешествие с местным жителем в Махачкале
Погрузитесь в удивительный мир Сулакского каньона вместе с гидом, который знает каждый уголок этого места как свои пять пальцев
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Гамсутль и Салтинский водопад: путешествие по горному Дагестану
Забытый мир Гамсутля и тайна Салтинского водопада ждут вас. Отправляйтесь в путешествие, полное загадок и красоты горного Дагестана
Начало: Город Махачкала, у вашего отеля
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
13 340₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия «В горах моё сердце»: сердце Дагестана
Погрузитесь в уникальный мир дагестанских гор, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
Заброшенный аул Гамсутль, кавказский Мачу-Пикчу, и Салтинский водопад ждут вас. Уникальная возможность узнать историю и насладиться природой
Начало: В Махачкале, на ул. Али-Гаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 600₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Путешествие в Гамсутль: аул-призрак и подземный водопад
Пройти по улицам заброшенного высокогорного селения и добраться до Салтинского водопада
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Махачкалы - в Карадахскую теснину
Посетить дагестанские «ворота чудес» и впечатлиться каньонами, ущельями, горными реками
Начало: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
День в Табасаране: Хучнинский водопад, крепость и мастер-класс по ковроткачеству
Осмотреть Хучнинскую крепость, искупаться в озере и открыть секреты табасаранских ковров
Начало: В Махачкале или Каспийске. Выезд из других городов...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Дербент - самый древний город России
Изучить крепость Нарын-кала, погулять по атмосферным узким улочкам и открыть традиции Дагестана
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Горные села Дагестана: Корода, Гоор, Кахиб
Побывать в старинных аулах-призраках и забраться на «Язык тролля»
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Путешествие из Махачкалы в Хунзах и Матлас: впечатляющие виды
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Дагестана, где природа и история переплетаются
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700015 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Аул Гуниб и Салтинский водопад за 1 день
Посетить аварский аул, погулять по крепости и пройти по ущелью к подземному водопаду
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сулакский каньон для любителей драйва и скорости
Индивидуальная гибкая программа, составленная для тех, кому хочется адреналина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия: Зубутли и Сулакский каньон в Махачкале
Откройте для себя тайны аула Зубутли и величие Сулакского каньона, погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана
Начало: Махачкала
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Махачкалы к Сулакскому каньону: незабываемое однодневное приключение
Приглашаем вас на волшебное путешествие к Сулакскому каньону, где вы встретите орлов, осликов и насладитесь красотой природы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
9 600₽ за всё до 3 чел.
Групповая
13 часов
Самурский лес и Хучнинский водопад
Открыть дикую природу Южного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: в воскресенье в 06:45 и 07:00
Завтра в 06:45
16 июня в 06:45
4 000₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Конная прогулка на плато горы Тарки-Тау
Оседлать коня и отправиться в незабываемое приключение на высоте птичьего полёта
Начало: У ТЦ «Миркато»
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
65005 200₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Квадроциклить - на Сулакский каньон
Исследовать головокружительное ущелье на мощных Кайманах
Начало: Буйнакский район, республика Дагестан
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 350₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие к Сулакскому каньону
Отправиться в горы на джипах, полюбоваться природой и поплавать на сапах
Начало: В Махачкале
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1334012 673₽ за всё до 5 чел.
Групповая
12 часов
Путешествие по Дагестану: от Махачкалы до бархана Сарыкум и Сулакского каньона
Откройте для себя волшебство Дагестана: от песчаных барханов до бирюзовых вод. Эта экскурсия обещает стать незабываемым приключением
Начало: в Махачкале
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 900₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Из Махачкалы - в Гуниб и Салтинское ущелье
Посетить колоритное дагестанское село и ущелье с подземным водопадом на авто-пешеходной экскурсии
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
14 940₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Хунзах и Матлас - в сердце Горного Дагестана
Открыть древнюю историю Аварского ханства и влюбиться в величественные пейзажи края
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в аул Кубачи - край кузнецов и ювелиров
Познакомиться с традициями древнего села и сделать серебряное украшение своими руками
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Едем в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
Открыть природные сокровища Горного Дагестана в дружеском путешествии по старинным аварским землям
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
13 часов
Кубачи и Кала-Корейш: поездка в мини-группе
Побывать в самобытном мире кубачинских мастеров и прикоснуться к загадкам дагестанской Атлантиды
Начало: В Махачкале на проспекте Алигаджи Акушинского
Расписание: в воскресенье в 06:30, 06:45 и 07:00
Завтра в 06:30
16 июня в 06:30
4 000₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
Познакомиться с Дербентом, насладиться Самурским лесом и посетить второе по высоте село на Кавказе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Махачкалы
Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
16 999₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна7 июня 2024Очень классно, весело, красивые виды на горы, если хотите адреналина обязательно посещайте!
- ААнастасия7 июня 2024Первый раз с мужем в Махачкале. Гид был на связи несколько дней до поездки, всё объяснял, забрал нас. Приехали сначала
- ССветлана6 июня 2024Сегодня посетили Сулакский каньон и пещеры Нохъо,нашем гидом был Тимур,мы провели незабываемый день,шквал эмоций,Тимур очень эрудированный,отзывчивый человек отлично знающий историю
- ААндрей6 июня 2024Крутые ребята,все по делу и с юмором экскурсия тоже на уровне. Даже не сомневайтесь стоит брать эту экскурсию. Спасибо!!!
- ЭЭльвира6 июня 2024Добрый день, нашим гидом был Азим, он просто чудо. И рассказывает интересно и шутит в меру. Мы даже не заметили
- ООксана6 июня 2024Экскурсия отличная, гид и водитель великолепны. Ехать было безопасно, водитель очень аккуратный. Гид с потрясающим чувством юмора, очень динамичный, интересный.
- ЛЛейла6 июня 2024Много впечатлений. Великолепные виды. Если Вы решите прыгать с тарзанки в каньоне, то лучше это делать вне экскурсии. Много желающих).
- ААнна6 июня 2024Взяли расширенный маршрут, занял 1ч 40мин, хватило с головой, если бы был дольше, совсем отбили бы задницу. Впечатлений куча, все
- ММарина5 июня 2024Прекрасная экскурсия с Назиром. Четко соблюдался тайминг - правда скажу, что можно немного увеличить время на локацию. Лично мне не
- ААнастасия5 июня 20244 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил показал нам множество красивых
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Активности»
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