Участники смогут насладиться захватывающими видами, узнать интересные факты о природе и культуре Дагестана, а также попробовать традиционные блюда местной кухни.
Это отличный шанс увидеть уникальные природные объекты и получить незабываемые впечатления от поездки
5 причин купить эту прогулку
- 🌄 Уникальные природные объекты
- 🚤 Прогулка на катере по каньону
- 🍽️ Традиционная дагестанская кухня
- 📸 Впечатляющие фотомоменты
- 🏞️ Захватывающие виды с высоты
Что можно увидеть
- Сулакский каньон
- Чиркейское водохранилище
- Бархан Сарыкум
- Ирганайское водохранилище
Описание водной прогулки
8:00 — выезд из Махачкалы
9:00–10:30 — бархан Сарыкум (за доплату)
Прогуляетесь босиком по золотым пескам настоящей пустыни в горах. Узнаете, почему бархан считается уникальным природным объектом и как он здесь появился.
11:50–13:10 — прогулка на катере по Сулакскому каньону (по желанию)
Спуститесь к изумрудной реке Сулак и насладитесь видами отвесных скал с воды. Катание по каньону — это возможность увидеть его масштабы с необычного ракурса и сделать эффектные фото.
13:30–14:20 — обед в ресторане
Попробуете традиционные блюда дагестанской кухни и отдохнёте в живописном месте.
14:30–15:00 — форелевое хозяйство «Главрыба»
Увидите, как разводят рыбу в одном из самых экологичных уголков республики.
15:10–15:30 — смотровая площадка в посёлке Дубки
Отсюда открывается впечатляющая панорама Сулакского каньона. Вы полюбуетсь пейзажами и узнаете, почему этот посёлок называют «живым».
15:40–16:10 — пещера Нохъо (за доплату)
Пройдёте по живописной козьей тропе и заглянете в таинственную пещеру.
16:20–16:30 — Чиркейское водохранилище и плотина ГЭС
Массивное гидротехническое сооружение и водоём бирюзового цвета — впечатляющее зрелище в обрамлении гор.
17:30–17:40 — Ирганайское водохранилище
Ещё одно чудо инженерной мысли и природы. Сделаем короткую остановку для фото и финальных пейзажных впечатлений.
19:00–19:20 — возвращение в Махачкалу
Вы узнаете:
- почему Сулакский каньон сравнивают с американским Гранд-Каньоном
- какие уникальные растения и животные обитают на бархане Сарыкум
- как появилась пещера Нохъо и каково было её первоначальное назначение
- как устроена жизнь в дагестанских горных аулах
Организационные детали
- Можно с детьми от 3 лет (на катере с 7 лет)
- Поедем на комфортабельных минивэнах Honda и Toyota. В машине для вас всегда есть бутилированная вода
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Прогулка на катере — от 7000 ₽ за катер (10 мест) или 1500 ₽ с чел.
- Пещера Нохъо и подвесной мост над каньоном — 500–700 ₽
- Зиплайн, катание на лошадях и другие развлечения — от 500 ₽
- Посещение бархана Сарыкум — 300 ₽
- Обед — 650–700 ₽
ежедневно в 08:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
Отзывы и рейтинг
Однодневный тур превзошёл все ожидания! За один день мы увидели столько красоты — горы, каньоны, катание
Катер на Коньоне- великолепен!
Вся экскурсия насыщена, обед на воздухе - удовольствие!
Полнейшее представление о Дагестане! Кавказское гостеприимство в пример всем!
С признательностью и уважением! Хабибу отдельная Благодарность
Минусы: водитель опоздал на 15 минут, о чем не предупреждали. В машине не было бутилированной воды, о чем заявлено в описании. Пришлось в срочном порядке
Спасибо за Ваш отзыв.
Утром, перед отъездом я всем желаю прекрасного путешествия, Вы не ответили мне. И по
Особенно впечатлили природные красоты и уникальная атмосфера мест. Великолепные пейзажи, чистый воздух и удивительные виды создавали ощущение полного единения с природой.
Если вы ищете возможность отдохнуть от городской суеты и получить заряд положительных эмоций — рекомендую не раздумывать и отправиться в подобное приключение!