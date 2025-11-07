Путешествие «Влюбиться в Дагестан за один день» предлагает насыщенную программу: прогулка по Сулакскому каньону, посещение бархана Сарыкум и Чиркейского водохранилища. Участники смогут насладиться захватывающими видами, узнать интересные факты о природе и культуре Дагестана, а также попробовать традиционные блюда местной кухни. Это отличный шанс увидеть уникальные природные объекты и получить незабываемые впечатления от поездки

Описание водной прогулки

8:00 — выезд из Махачкалы

9:00–10:30 — бархан Сарыкум (за доплату)

Прогуляетесь босиком по золотым пескам настоящей пустыни в горах. Узнаете, почему бархан считается уникальным природным объектом и как он здесь появился.

11:50–13:10 — прогулка на катере по Сулакскому каньону (по желанию)

Спуститесь к изумрудной реке Сулак и насладитесь видами отвесных скал с воды. Катание по каньону — это возможность увидеть его масштабы с необычного ракурса и сделать эффектные фото.

13:30–14:20 — обед в ресторане

Попробуете традиционные блюда дагестанской кухни и отдохнёте в живописном месте.

14:30–15:00 — форелевое хозяйство «Главрыба»

Увидите, как разводят рыбу в одном из самых экологичных уголков республики.

15:10–15:30 — смотровая площадка в посёлке Дубки

Отсюда открывается впечатляющая панорама Сулакского каньона. Вы полюбуетсь пейзажами и узнаете, почему этот посёлок называют «живым».

15:40–16:10 — пещера Нохъо (за доплату)

Пройдёте по живописной козьей тропе и заглянете в таинственную пещеру.

16:20–16:30 — Чиркейское водохранилище и плотина ГЭС

Массивное гидротехническое сооружение и водоём бирюзового цвета — впечатляющее зрелище в обрамлении гор.

17:30–17:40 — Ирганайское водохранилище

Ещё одно чудо инженерной мысли и природы. Сделаем короткую остановку для фото и финальных пейзажных впечатлений.

19:00–19:20 — возвращение в Махачкалу

Вы узнаете:

почему Сулакский каньон сравнивают с американским Гранд-Каньоном

какие уникальные растения и животные обитают на бархане Сарыкум

как появилась пещера Нохъо и каково было её первоначальное назначение

как устроена жизнь в дагестанских горных аулах

Организационные детали

Можно с детьми от 3 лет (на катере с 7 лет)

Поедем на комфортабельных минивэнах Honda и Toyota. В машине для вас всегда есть бутилированная вода

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)