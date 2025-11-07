Мои заказы

Влюбиться в Дагестан за один день

Путешествие по живописным уголкам Дагестана: Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище и бархан Сарыкум ждут вас для незабываемых впечатлений
Путешествие «Влюбиться в Дагестан за один день» предлагает насыщенную программу: прогулка по Сулакскому каньону, посещение бархана Сарыкум и Чиркейского водохранилища.

Участники смогут насладиться захватывающими видами, узнать интересные факты о природе и культуре Дагестана, а также попробовать традиционные блюда местной кухни.

Это отличный шанс увидеть уникальные природные объекты и получить незабываемые впечатления от поездки
4.8
8 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🌄 Уникальные природные объекты
  • 🚤 Прогулка на катере по каньону
  • 🍽️ Традиционная дагестанская кухня
  • 📸 Впечатляющие фотомоменты
  • 🏞️ Захватывающие виды с высоты
Влюбиться в Дагестан за один день© Заира
Влюбиться в Дагестан за один день© Заира
Влюбиться в Дагестан за один день© Заира

Что можно увидеть

  • Сулакский каньон
  • Чиркейское водохранилище
  • Бархан Сарыкум
  • Ирганайское водохранилище

Описание водной прогулки

8:00 — выезд из Махачкалы

9:00–10:30 — бархан Сарыкум (за доплату)
Прогуляетесь босиком по золотым пескам настоящей пустыни в горах. Узнаете, почему бархан считается уникальным природным объектом и как он здесь появился.

11:50–13:10 — прогулка на катере по Сулакскому каньону (по желанию)

Спуститесь к изумрудной реке Сулак и насладитесь видами отвесных скал с воды. Катание по каньону — это возможность увидеть его масштабы с необычного ракурса и сделать эффектные фото.

13:30–14:20 — обед в ресторане

Попробуете традиционные блюда дагестанской кухни и отдохнёте в живописном месте.

14:30–15:00 — форелевое хозяйство «Главрыба»

Увидите, как разводят рыбу в одном из самых экологичных уголков республики.

15:10–15:30 — смотровая площадка в посёлке Дубки

Отсюда открывается впечатляющая панорама Сулакского каньона. Вы полюбуетсь пейзажами и узнаете, почему этот посёлок называют «живым».

15:40–16:10 — пещера Нохъо (за доплату)
Пройдёте по живописной козьей тропе и заглянете в таинственную пещеру.

16:20–16:30 — Чиркейское водохранилище и плотина ГЭС

Массивное гидротехническое сооружение и водоём бирюзового цвета — впечатляющее зрелище в обрамлении гор.

17:30–17:40 — Ирганайское водохранилище

Ещё одно чудо инженерной мысли и природы. Сделаем короткую остановку для фото и финальных пейзажных впечатлений.

19:00–19:20 — возвращение в Махачкалу

Вы узнаете:

  • почему Сулакский каньон сравнивают с американским Гранд-Каньоном
  • какие уникальные растения и животные обитают на бархане Сарыкум
  • как появилась пещера Нохъо и каково было её первоначальное назначение
  • как устроена жизнь в дагестанских горных аулах

Организационные детали

  • Можно с детьми от 3 лет (на катере с 7 лет)
  • Поедем на комфортабельных минивэнах Honda и Toyota. В машине для вас всегда есть бутилированная вода
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Прогулка на катере — от 7000 ₽ за катер (10 мест) или 1500 ₽ с чел.
  • Пещера Нохъо и подвесной мост над каньоном — 500–700 ₽
  • Зиплайн, катание на лошадях и другие развлечения — от 500 ₽
  • Посещение бархана Сарыкум — 300 ₽
  • Обед — 650–700 ₽

ежедневно в 08:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Акушинского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заира
Заира — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 680 туристов
Всем привет! Я представлю небольшую команду дагестанских гидов, влюблённых в свой край. Наша земля — это «скрижали чудес», которые таятся в горах, реках, водопадах и озёрах. Это богатая древняя история,
читать дальше

колоритная гастрономия и душевные люди. Мы постараемся оставить у вас самые тёплые воспоминания и впечатления от посещения нашего родного гостеприимного края. И после встречи будем ждать вашего возвращения — ведь Дагестан будет звать вас, оставивших здесь частичку своего сердца.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
1
2
1
Ж
Жаргал
7 ноя 2025
«Влюбиться в Дагестан» и вправду оправдало название тура, теперь хотим сюда привезти родных и друзей)

Однодневный тур превзошёл все ожидания! За один день мы увидели столько красоты — горы, каньоны, катание
читать дальше

на катере, главрыба(форель огонь) и невероятные виды. Всё было организовано чётко и с душой.
Отдельное спасибо нашему гиду Хабибу — внимательный, весёлый и очень знающий человек. Благодаря ему поездка прошла легко, интересно и оставила море впечатлений.
Действительно влюбились в Дагестан!

«Влюбиться в Дагестан» и вправду оправдало название тура, теперь хотим сюда привезти родных и друзей)«Влюбиться в Дагестан» и вправду оправдало название тура, теперь хотим сюда привезти родных и друзей)«Влюбиться в Дагестан» и вправду оправдало название тура, теперь хотим сюда привезти родных и друзей)
Е
Екатерина
1 ноя 2025
Все понравилось
н
наталья
24 окт 2025
Незабываемое впечатление!
Катер на Коньоне- великолепен!
Вся экскурсия насыщена, обед на воздухе - удовольствие!
Полнейшее представление о Дагестане! Кавказское гостеприимство в пример всем!
С признательностью и уважением! Хабибу отдельная Благодарность
Незабываемое впечатление!Незабываемое впечатление!Незабываемое впечатление!Незабываемое впечатление!Незабываемое впечатление!Незабываемое впечатление!Незабываемое впечатление!
Наталья
Наталья
12 окт 2025
Прожили этот день не зря!!!) экскурсия познавательная, заехали во много мест, атмосфера была на релаксе. Много улыбались, смеялись, даже танцевали лезгинку! Спасибо гиду, все четко, интересно, незабываемо. Немного проявлял педагогические
читать дальше

способности, спрашивал некоторые вопросы, относящиеся к экскурсии, что сам рассказывал и вообще!) хоть поэтому осталось, что-то в голове. Например, кто такие Аварцы, сколько народов живет в Дагестане и аж 111 языков у них, как по легенде, что шел великан с мешком языков, зацепил за гору и просыпал их, вот и 111 языков))).

Прожили этот день не зря!!!) экскурсия познавательная, заехали во много мест, атмосфера была на релаксе. МногоПрожили этот день не зря!!!) экскурсия познавательная, заехали во много мест, атмосфера была на релаксе. МногоПрожили этот день не зря!!!) экскурсия познавательная, заехали во много мест, атмосфера была на релаксе. МногоПрожили этот день не зря!!!) экскурсия познавательная, заехали во много мест, атмосфера была на релаксе. МногоПрожили этот день не зря!!!) экскурсия познавательная, заехали во много мест, атмосфера была на релаксе. МногоПрожили этот день не зря!!!) экскурсия познавательная, заехали во много мест, атмосфера была на релаксе. МногоПрожили этот день не зря!!!) экскурсия познавательная, заехали во много мест, атмосфера была на релаксе. МногоПрожили этот день не зря!!!) экскурсия познавательная, заехали во много мест, атмосфера была на релаксе. Много
О
Ольга
24 сен 2025
Плюсы: очень красивые места, вкусный обед.
Минусы: водитель опоздал на 15 минут, о чем не предупреждали. В машине не было бутилированной воды, о чем заявлено в описании. Пришлось в срочном порядке
читать дальше

бежать в магазин. Порядок маршрута, указанного в программе, не соблюдался совсем. Потеряли много времени на Сулакском каньоне, ждали формирования группы на катер и пришлось ещë и доплатить, чтобы ускорить, так как группа была меньше 10 человек. Катание вместо заявленного часа всего 45 минут. На бархан приехали за 15 минут до заката. Пришлось почти бегом подниматься, чтобы успеть посмотреть и сфотографироваться. Организация поездки ужасная.

Плюсы: очень красивые места, вкусный обед.Плюсы: очень красивые места, вкусный обед.Плюсы: очень красивые места, вкусный обед.Плюсы: очень красивые места, вкусный обед.
Заира
Заира
Ответ организатора:
Доброго времени суток, Ольга
Спасибо за Ваш отзыв.
Утром, перед отъездом я всем желаю прекрасного путешествия, Вы не ответили мне. И по
читать дальше

приезду уточняю все ли прошло хорошо, ответа также не было.
Воду я прошу взять с собой, так как мы не ставим воду в автомобиль, в описании нет этого. У нас комфортные 6-7 местные автомобили, цена как на 20-местных автобусах. Гид опоздал из-за пробок, звонить под камерами он в дороге не мог, связи в городе нет, Вы должны быть в курсе. Когда доехал до Вас, он сказал об этом. По поводу катания и стоимости на катерах: катание зависит не от нас и набор на катера также, вынуждены ждать набора группы, чтоб не платить за 10 человек, так как с меньшим количеством катер не выезжает. Но если не добирается количество людей, туристы скидываются за оставшиеся места или ждем дальше набора. Вы доплатили 150₽ с одного. Катание около часу, это самое длинное катание из всех возможных на каньоне. 45 минут катание аккуратное, которое мы просим сделать для наших гостей, для Вашей же безопасности.
Бархан: Вы увидели в каком состоянии были дороги, после дождя, но гид всё же привёз Вас, чтоб Вы посетили его, если многие не выезжают в сторону Бархана после дождей.
И оставили Бархан провести в конце, чтоб успеть в записанное время покататься на катере, так как запись на катер не от нас зависит а от организаторов катания на катерах. Мы лишь можем вписаться в это время и стараемся не упускать в первую очередь именно катание на катере.
Пусть только лучшие эмоции и впечатления останутся с Вами, от всего Вашего пребывания в нашем гостеприимном крае. С любовью к каждому гостю, Заира 🤍

Денис
Денис
5 сен 2025
Это путешествие подарило мне незабываемые впечатления и желание вернуться снова.
Особенно впечатлили природные красоты и уникальная атмосфера мест. Великолепные пейзажи, чистый воздух и удивительные виды создавали ощущение полного единения с природой.
Если вы ищете возможность отдохнуть от городской суеты и получить заряд положительных эмоций — рекомендую не раздумывать и отправиться в подобное приключение!
Это путешествие подарило мне незабываемые впечатления и желание вернуться снова.Это путешествие подарило мне незабываемые впечатления и желание вернуться снова.Это путешествие подарило мне незабываемые впечатления и желание вернуться снова.Это путешествие подарило мне незабываемые впечатления и желание вернуться снова.Это путешествие подарило мне незабываемые впечатления и желание вернуться снова.Это путешествие подарило мне незабываемые впечатления и желание вернуться снова.Это путешествие подарило мне незабываемые впечатления и желание вернуться снова.
А
Анна
4 сен 2025
Все очень четко организовано. Гид может быть другим, но все,я так понимаю подкованы, знают материал и готовы ответить на вопросы. Очень все красиво, душевно, доброжклательно. Рекомендую организатора
Все очень четко организовано. Гид может быть другим, но все,я так понимаю подкованы, знают материал иВсе очень четко организовано. Гид может быть другим, но все,я так понимаю подкованы, знают материал иВсе очень четко организовано. Гид может быть другим, но все,я так понимаю подкованы, знают материал иВсе очень четко организовано. Гид может быть другим, но все,я так понимаю подкованы, знают материал иВсе очень четко организовано. Гид может быть другим, но все,я так понимаю подкованы, знают материал и
Д
Дмитрий
13 авг 2025
Этот день с Хабибом превзошел все ожидания! Мы не просто увидели потрясающие природные и рукотворные достопримечательности Дагестана (бархан, каньон, водохранилища), но и поняли их уникальность и историю благодаря глубоким знаниям
читать дальше

и увлекательным рассказам нашего гида. Профессионализм, эрудиция, доброжелательность и отличное чувство юмора Хабиба, сделали поездку незабываемой!
Отдельное спасибо за комфортабельный транспорт и безопасную поездку по горным дорогам! Возвращение в Махачкалу прошло легко, несмотря на насыщенность дня.

Этот день с Хабибом превзошел все ожидания! Мы не просто увидели потрясающие природные и рукотворные достопримечательностиЭтот день с Хабибом превзошел все ожидания! Мы не просто увидели потрясающие природные и рукотворные достопримечательностиЭтот день с Хабибом превзошел все ожидания! Мы не просто увидели потрясающие природные и рукотворные достопримечательностиЭтот день с Хабибом превзошел все ожидания! Мы не просто увидели потрясающие природные и рукотворные достопримечательностиЭтот день с Хабибом превзошел все ожидания! Мы не просто увидели потрясающие природные и рукотворные достопримечательности

Входит в следующие категории Махачкалы

Похожие экскурсии из Махачкалы

2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы
На автобусе
На катере
10 часов
439 отзывов
Водная прогулка
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Откройте для себя уникальные природные чудеса Дагестана в комфортной групповой экскурсии с экспертным гидом
Начало: На проспекте Амет-Хана Султана
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
18 ноя в 08:30
3700 ₽ за человека
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы
Джиппинг
На машине
10 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: живописное путешествие из Махачкалы
Погрузитесь в мир древних руин и величественной природы Дагестана с экскурсией в Сулакский каньон и на бархан Сарыкум
Начало: Заберу из отеля
Завтра в 08:00
18 ноя в 08:00
10 670 ₽ за всё до 4 чел.
Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум
На машине
На катере
10 часов
63 отзыва
Водная прогулка
Сулакский каньон и чудеса Дагестана
Откройте для себя красоту Сулакского каньона, тайны пещер Нохъо и величие бархана Сарыкум в одной экскурсии
Начало: В г. Махачкале или г. Каспийске. Выезд из других г...
21 ноя в 09:00
22 ноя в 09:00
15 900 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Махачкале