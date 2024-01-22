1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
День в Табасаране: Хучнинский водопад, крепость и мастер-класс по ковроткачеству
Осмотреть Хучнинскую крепость, искупаться в озере и открыть секреты табасаранских ковров
Начало: В Махачкале или Каспийске. Выезд из других городов...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Горные села Дагестана: Корода, Гоор, Кахиб
Побывать в старинных аулах-призраках и забраться на «Язык тролля»
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Групповая
12 часов
Из Махачкалы в Гамсутль + мастер-класс по лезгинке
Групповая поездка по дивным горам с танцами и застольем по-дагестански
Начало: На улице Буганова в Махачкале
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
39003 510₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Табасаран + мастер-классы по приготовлению чуду и ковроткачеству
Увидеть табасаранские чудеса и прикоснуться к тайнам местных ремёсел
Начало: из Махачкалы, Каспийска, Дербента, Грозного
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Природа Дагестана и мастер-классы от умельцев: тур 2 в 1
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
14 часов
Легендарные крепости - Гимры и Ахульго с мастер-классом в селе Унцукуль
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
Расписание: По субботам в 06:30
14 июня в 06:30
21 июня в 06:30
30 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Унцукуль - восхитительные виды и старинное ремесло
Посетить малоизвестные уголки Дагестана и пройти мастер-класс по унцукульской орнаментальной насечке
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Древний аул Урахи: с экскурсией от местного жителя и мастер-классом
Добраться по живописной дороге до аутентичного поселения и погрузиться в местный быт
Начало: На ул. Буганова 14
12 июня в 07:30
15 июня в 07:30
24 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дагестанская Швейцария + мастер-классы (кулинарный и ткацкий)
Посетить живописный Табасаранский район, полюбоваться природой и прикоснуться к местным ремёслам
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
По тропам Кавказской войны: горы, история и мастер-класс (всё включено)
Побывать в красивейших местах, где 2 века назад проходили сражения, и научиться местному ремеслу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Аул-призрак, «рисовые террасы» и мастер-класс по резьбе по дереву
Открыть Дагестан природный, исторический и гастрономический за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Дагестан изнутри: аулы, бирюзовое озеро и ремесленный мастер-класс
Насладиться горными пейзажами, посетить древние сёла и зайти в гости к потомственному ремесленнику
Начало: У вашего отеля
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
14 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Мастер-класс по приготовлению чудо-чуду и топовые локации в Хунзахском районе
Начало: Г. Махачкала, проспект Акушинского, д. 16
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий22 января 2024Как гид спас поездку бездарного организатора. В программе было заявлено 7 активностей - я сразу засомневался, что это всё можно уложить
- ААлёна17 декабря 2023Формат экскурсии интересный, пообщаться с местными жителями, погостить у них было душевно.
- ССавостина1 октября 2023Поездку на экскурсию выбрали по описанию, организатор турагенство TOUR KAMILLA. Попали в завораживающее зрелищное путешествие, которое необходимо один раз увидеть,
- ИИрина27 сентября 2023Все было шикарно! Гид Хаджимурад супер!!! Все понравилось, особенно обед! Подъем на Гамсутль, жалко только то что везде с туристов
- ЕЕлена25 сентября 2023Были на экскурсии 24.09.23 Гид был Кадыр. Очень понравилось. Мы поняли, что у нас был самый лучший гид) проходящие мимо
- ААнна24 сентября 2023Отличная, красочная, познавательная экскурсия! Так много красивых мест мы посетили, вкусно покушали в родном селе гида в местном колорите. Ездили вчетвером, нам всем очень понравилось! Магомеду огромное спасибо и процветания!
- ООлеся20 сентября 2023Были на экскурсии в Гамсутль с гидом, Хаджимуратом. Услышали много фактов про Дагестан и интересных легенд. Побывали в наикрасивейших местах:Ирганайского
- ААнна31 августа 2023День в Хунзахе: водопады, плато, урбеч и ювелирный мастер-классОчень классный гид и сама экскурсия. Я сама в Дагестане второй раз, но даже меня, которая часть мест видела, заново
- ЛЛюбовь19 июля 2023Выше всяких похвал! Это не праздные слова, это искренняя благодарность чудесному человеку за такую интересную и красивую экскурсию! Могу рекомендовать
- ММаксим12 мая 2023Большое спасибо за проведенную экскурсию Гамзату. Поездка вышла интересной, было достаточно времени на просмотр локаций, удобная машина, несмотря на сложную
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Мастер-классы»
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