Интересные программы мастер-классы Махачкалы

Найдено 13 экскурсий в категории «Мастер-классы» в Махачкале, цены от 3 510 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
День в Табасаране: Хучнинский водопад, крепость и мастер-класс по ковроткачеству
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
День в Табасаране: Хучнинский водопад, крепость и мастер-класс по ковроткачеству
Осмотреть Хучнинскую крепость, искупаться в озере и открыть секреты табасаранских ковров
Начало: В Махачкале или Каспийске. Выезд из других городов...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.
Горные села Дагестана: Корода, Гоор, Кахиб
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Горные села Дагестана: Корода, Гоор, Кахиб
Побывать в старинных аулах-призраках и забраться на «Язык тролля»
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.
Из Махачкалы в Гамсутль + мастер-класс по лезгинке
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
12 часов
3 отзыва
Из Махачкалы в Гамсутль + мастер-класс по лезгинке
Групповая поездка по дивным горам с танцами и застольем по-дагестански
Начало: На улице Буганова в Махачкале
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
39003 510 за человека
Путешествие в Табасаран + мастер-классы по приготовлению чуду и ковроткачеству
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Путешествие в Табасаран + мастер-классы по приготовлению чуду и ковроткачеству
Увидеть табасаранские чудеса и прикоснуться к тайнам местных ремёсел
Начало: из Махачкалы, Каспийска, Дербента, Грозного
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 000 за человека
Природа Дагестана и мастер-классы от умельцев: тур 2 в 1
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Природа Дагестана и мастер-классы от умельцев: тур 2 в 1
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 000 за всё до 5 чел.
Легендарные крепости - Гимры и Ахульго с мастер-классом в селе Унцукуль
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
14 часов
Легендарные крепости - Гимры и Ахульго с мастер-классом в селе Унцукуль
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
Расписание: По субботам в 06:30
14 июня в 06:30
21 июня в 06:30
30 000 за всё до 6 чел.
Унцукуль - восхитительные виды и старинное ремесло
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Унцукуль - восхитительные виды и старинное ремесло
Посетить малоизвестные уголки Дагестана и пройти мастер-класс по унцукульской орнаментальной насечке
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 000 за всё до 4 чел.
Древний аул Урахи: с экскурсией от местного жителя и мастер-классом
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
Древний аул Урахи: с экскурсией от местного жителя и мастер-классом
Добраться по живописной дороге до аутентичного поселения и погрузиться в местный быт
Начало: На ул. Буганова 14
12 июня в 07:30
15 июня в 07:30
24 000 за всё до 6 чел.
Дагестанская Швейцария + мастер-классы (кулинарный и ткацкий)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Дагестанская Швейцария + мастер-классы (кулинарный и ткацкий)
Посетить живописный Табасаранский район, полюбоваться природой и прикоснуться к местным ремёслам
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.
По тропам Кавказской войны: горы, история и мастер-класс (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
По тропам Кавказской войны: горы, история и мастер-класс (всё включено)
Побывать в красивейших местах, где 2 века назад проходили сражения, и научиться местному ремеслу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22 000 за всё до 4 чел.
Аул-призрак, «рисовые террасы» и мастер-класс по резьбе по дереву
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Аул-призрак, «рисовые террасы» и мастер-класс по резьбе по дереву
Открыть Дагестан природный, исторический и гастрономический за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Дагестан изнутри: аулы, бирюзовое озеро и ремесленный мастер-класс
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Дагестан изнутри: аулы, бирюзовое озеро и ремесленный мастер-класс
Насладиться горными пейзажами, посетить древние сёла и зайти в гости к потомственному ремесленнику
Начало: У вашего отеля
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
14 300 за всё до 5 чел.
Мастер-класс по приготовлению чудо-чуду и топовые локации в Хунзахском районе
Индивидуальная
10 часов
Мастер-класс по приготовлению чудо-чуду и топовые локации в Хунзахском районе
Начало: Г. Махачкала, проспект Акушинского, д. 16
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Путешествие в Табасаран + мастер-классы по приготовлению чуду и ковроткачеству
    Как гид спас поездку бездарного организатора. В программе было заявлено 7 активностей - я сразу засомневался, что это всё можно уложить
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    в один день, когда только дорога занимает 2ч. от Махачкалы. Однако организатор сказал про 12 часов поездки (8 ч. в Табасарансом районе). 1. Сначала произошла замена гида. Который должен был поехать, не смог, в итоге за мной заехал Ислам, который работает гидом всего полгода, и в Табасарансом районе был только один (!) раз, и то на экскурсии. То есть со мной это была его первая поездка в эти края как гида. 2. Исламу сообщили, что мы смотрим только Крепость, Водопад и один мастер-класс - 3 активности вместо 7! 3. Гид слава богу оказался радушным дагестанцем (гость должен остаться доволен, несмотря ни на что), и мы решили поехать на два моста, заявленные в программе. Деревянный мост посмотрели, а к Кужникскому ехали более часа по раздолбанной грунтовке, пока наконец не поняли, что можем застрять и придется вызывать трактор. Звонок местному табасаранцу поставил точку - к этому мосту зимой вообще проехать невозможно, а от автодороги еще 1 -1.5 часа идти пешком! 4. В итоге развернулись и поехали на обед в местную семью - там были кроме еды запланированы мастер-классы по чуду и ковроткачеству. Шикарный обед с разговорами, ковроткачество 5 мин, про чуду мы вообще забыли - уже темно, туман и подмораживает. 5. Приехали в Махачкалу в 20 часов (!). Гид сказал, что если бы знал, по какому бездорожью и сколько километров он проедет на своей машине, н согласился бы ехать и за вдвое больший гонорар! Итого: ***** - пять звездочек гиду Исламу, который несмотря ни на что пытался вытянуть поездку * - неуд организатору, который заявил 7 достопримечательностей вместо реально выполнимых 4-х.

  • А
    Алёна
    17 декабря 2023
    Путешествие в Табасаран + мастер-классы по приготовлению чуду и ковроткачеству
    Формат экскурсии интересный, пообщаться с местными жителями, погостить у них было душевно.
  • С
    Савостина
    1 октября 2023
    Природа Дагестана и мастер-классы от умельцев: тур 2 в 1
    Поездку на экскурсию выбрали по описанию, организатор турагенство TOUR KAMILLA. Попали в завораживающее зрелищное путешествие, которое необходимо один раз увидеть,
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    чем сто раз услышать. Особое спасибо за наши эмоции нашему гиду Магомеду, спасибо за всю информацию о местах посещения, о жизни в Дагестане.

  • И
    Ирина
    27 сентября 2023
    Из Махачкалы в Гамсутль + мастер-класс по лезгинке
    Все было шикарно! Гид Хаджимурад супер!!! Все понравилось, особенно обед! Подъем на Гамсутль, жалко только то что везде с туристов
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    сдирают деньги. Когда приехали на водопад, заплатили 100 р с человека за вход, однако внутри потребовали ещё по 100 р за резиновые сапоги… зачем так делать я не понимаю… также 100 рублей туда и 100 рублей обратно стоил подъем на УАЗике на гамсутль (только полпути, потом пешком так как дороги не было)

    Все было шикарно! Гид Хаджимурад супер!!! Все понравилось, особенно обед! Подъем на Гамсутль, жалко только тоВсе было шикарно! Гид Хаджимурад супер!!! Все понравилось, особенно обед! Подъем на Гамсутль, жалко только тоВсе было шикарно! Гид Хаджимурад супер!!! Все понравилось, особенно обед! Подъем на Гамсутль, жалко только тоВсе было шикарно! Гид Хаджимурад супер!!! Все понравилось, особенно обед! Подъем на Гамсутль, жалко только то
  • Е
    Елена
    25 сентября 2023
    Из Махачкалы в Гамсутль + мастер-класс по лезгинке
    Были на экскурсии 24.09.23 Гид был Кадыр. Очень понравилось. Мы поняли, что у нас был самый лучший гид) проходящие мимо
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    и с других групп, останавливались, чтобы его послушать. Продумано всё! Внимание и забота об участниках группы. По дороге, где был "серпантин" мне было плохо, останавливались несколько раз и потом всю дорогу и обратно спрашивали, как я себя чувствую. Позаботились о нашем восхождении (вернее о спуске) к Гамсутлю заранее. Спасибо огромное. Рекомендуем 200%

    Были на экскурсии 24.09.23 Гид был Кадыр. Очень понравилось. Мы поняли, что у нас был самыйБыли на экскурсии 24.09.23 Гид был Кадыр. Очень понравилось. Мы поняли, что у нас был самыйБыли на экскурсии 24.09.23 Гид был Кадыр. Очень понравилось. Мы поняли, что у нас был самыйБыли на экскурсии 24.09.23 Гид был Кадыр. Очень понравилось. Мы поняли, что у нас был самыйБыли на экскурсии 24.09.23 Гид был Кадыр. Очень понравилось. Мы поняли, что у нас был самыйБыли на экскурсии 24.09.23 Гид был Кадыр. Очень понравилось. Мы поняли, что у нас был самыйБыли на экскурсии 24.09.23 Гид был Кадыр. Очень понравилось. Мы поняли, что у нас был самыйБыли на экскурсии 24.09.23 Гид был Кадыр. Очень понравилось. Мы поняли, что у нас был самыйБыли на экскурсии 24.09.23 Гид был Кадыр. Очень понравилось. Мы поняли, что у нас был самыйБыли на экскурсии 24.09.23 Гид был Кадыр. Очень понравилось. Мы поняли, что у нас был самый
  • А
    Анна
    24 сентября 2023
    Природа Дагестана и мастер-классы от умельцев: тур 2 в 1
    Отличная, красочная, познавательная экскурсия! Так много красивых мест мы посетили, вкусно покушали в родном селе гида в местном колорите. Ездили вчетвером, нам всем очень понравилось! Магомеду огромное спасибо и процветания!
  • О
    Олеся
    20 сентября 2023
    Из Махачкалы в Гамсутль + мастер-класс по лезгинке
    Были на экскурсии в Гамсутль с гидом, Хаджимуратом. Услышали много фактов про Дагестан и интересных легенд. Побывали в наикрасивейших местах:Ирганайского
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    водохранилища, Чохских террас, высокогорной деревни Гамсутль. До деревни нужно идти 2 км в гору, что не каждому под силу, но при этом интересно. Благодаря опытному водителю, Магамеду, слёгкостью преодолели серпантин. Назад дорога была веселой и увлекательной, Хаджимурат заразил всех своим задором.

    Были на экскурсии в Гамсутль с гидом, Хаджимуратом. Услышали много фактов про Дагестан и интересных легендБыли на экскурсии в Гамсутль с гидом, Хаджимуратом. Услышали много фактов про Дагестан и интересных легендБыли на экскурсии в Гамсутль с гидом, Хаджимуратом. Услышали много фактов про Дагестан и интересных легендБыли на экскурсии в Гамсутль с гидом, Хаджимуратом. Услышали много фактов про Дагестан и интересных легендБыли на экскурсии в Гамсутль с гидом, Хаджимуратом. Услышали много фактов про Дагестан и интересных легендБыли на экскурсии в Гамсутль с гидом, Хаджимуратом. Услышали много фактов про Дагестан и интересных легендБыли на экскурсии в Гамсутль с гидом, Хаджимуратом. Услышали много фактов про Дагестан и интересных легендБыли на экскурсии в Гамсутль с гидом, Хаджимуратом. Услышали много фактов про Дагестан и интересных легенд
  • А
    Анна
    31 августа 2023
    День в Хунзахе: водопады, плато, урбеч и ювелирный мастер-класс
    Очень классный гид и сама экскурсия. Я сама в Дагестане второй раз, но даже меня, которая часть мест видела, заново
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    накрыло эмоциями. Мне кажется это одна единственная экскурсия, которая позволяет воспользоваться почти всём, что есть на пути (зиплайн, роупджампинг, мастер-классы и многое другое). Много рассказал нового для тех кто первый раз, самое интересное, что даже я для себя что-то новое узнала. Жалко, что Магомед не мог на след дни, так бы поехали бы с ним куда нибудь еще

  • Л
    Любовь
    19 июля 2023
    Природа Дагестана и мастер-классы от умельцев: тур 2 в 1
    Выше всяких похвал! Это не праздные слова, это искренняя благодарность чудесному человеку за такую интересную и красивую экскурсию! Могу рекомендовать
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    всем, поездка продолжительностью 12 часов прошла как один миг,но какой! Мы успели не только полюбоваться невероятными красотами гор,но еще и пообщаться с людьми невероятной доброты и душевной гармонии! От поездки в горы получили огромный запас позитива и это заслуга очень хорошего человека-нашего гида Магомеда. Здоровья и процветания вашему делу!

  • М
    Максим
    12 мая 2023
    Горные села Дагестана: Корода, Гоор, Кахиб
    Большое спасибо за проведенную экскурсию Гамзату. Поездка вышла интересной, было достаточно времени на просмотр локаций, удобная машина, несмотря на сложную
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    дорогу, не укачивало, приятный гид. В ходе экскурсии удалось остановиться у местных жителей на обед, состоящий из традиционных блюд. Нам все понравилось)

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. День в Табасаране: Хучнинский водопад, крепость и мастер-класс по ковроткачеству
  2. Горные села Дагестана: Корода, Гоор, Кахиб
  3. Из Махачкалы в Гамсутль + мастер-класс по лезгинке
  4. Путешествие в Табасаран + мастер-классы по приготовлению чуду и ковроткачеству
  5. Природа Дагестана и мастер-классы от умельцев: тур 2 в 1
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Мастер-классы" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 3 510 до 30 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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