Отправляйтесь вместе с нами и откройте для себя мир удивительных историй, красоты природы и уникальных местных традиций. Вас ждут незабываемые впечатления и новые открытия. Приготовьтесь к приключениям!
Ближайшие даты:
18
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мая
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Что вас ожидает:
- Город Дербент
- Цитадель Нарын-Кала
- Джума мечеть
- Экраноплан «Лунь»
- Стена Крепости
- Набережная Дербента
- Дербенский коньячный Комбинат
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Древние тайны и современные чудеса.
- Наша первая остановка — крепость Нарын-кала. Здесь мы увидим цитадель, которая была возведена в 6-7 веках и является дворцом персидского Шаха. Представьте себе, какие тайны и истории хранятся в этих стенах! После этого мы отправимся в самую древнюю мечеть в Европе, расположенную в старой части города. Прогуливаясь по узким улочкам и 7 магалах, вы сможете увидеть, как живут соседи, чьи дома уже простояли сотни лет. В каждом уголке этого старого города витает атмосфера древности и уникальности.
- На следующей остановке мы прогуляемся по северной стене крепости, которая проходит прямо через центр города и ведет к морю. Представьте себе, каким видом открывается перед вами панорама города и Каспийского моря с высоты крепостных стен! После этого мы отправимся к уникальному объекту — экроноплану Лунь, современному достижению техники и инженерии. Вы сможете увидеть этот уникальный транспорт и узнать больше о его производстве.
- Затем мы посетим Армянский храм, который был построен в 1862 году. Это важное место, связанное с армянской культурой и историей, которое дополнит наше путешествие новыми знаниями и впечатлениями. Наконец, мы остановимся на современной набережной города Дербент. Здесь вы сможете насладиться красотой морского побережья, расслабиться и наслаждаться атмосферой этого живописного места.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно 08:00,09:00,10:00,10:30,11:00,11:30,12:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Кофе на природе
- Что не входит
- Личные расходы
- Сувениры
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договорённости, могу встречать в аэропортуЗавершение: По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно 08:00,09:00,10:00,10:30,11:00,11:30,12:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании