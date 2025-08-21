Выше только звёзды: восхождение на Базардюзю
Взойти на высшую точку Дагестана и побывать в самом высокогорном селе России
Начало: Махачкала, аэропорт, 15:00
Завтра в 16:00
28 авг в 16:00
27 999 ₽ за человека
Редкие локации Южного Дагестана: восхождение на Шалбуздаг и высокогорные аулы-призраки
Погулять по улочкам Дербента, исследовать заброшенные селения и подняться на священную гору
Начало: Встретим вас в Махачкале/Дербенте/Избербаше (точно...
29 авг в 08:00
8 сен в 08:00
38 000 ₽ за человека
Смотреть на звёзды и трогать облака: восхождение на Шалбуздаг
Почувствовать себя смелым восходителем, насладиться местной кухней и влюбиться в инопланетные горы
Начало: Махачкала, аэропорт, 15:00
22 авг в 08:00
29 авг в 16:00
20 499 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Спортивные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Махачкале в августе 2025
Сейчас в Махачкале в категории "Спортивные туры" можно забронировать 3 тура от 20 499 до 38 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте тур в Махачкале на 2025 год по теме «Спортивные туры», 5 ⭐ отзывов, цены от 20499₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь