Спортивные туры – туры в Махачкале

Найдено 3 тура в категории «Спортивные туры» в Махачкале, цены от 20 499 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Выше только звёзды: восхождение на Базардюзю
Пешая
4 дня
3 отзыва
Взойти на высшую точку Дагестана и побывать в самом высокогорном селе России
Начало: Махачкала, аэропорт, 15:00
Завтра в 16:00
28 авг в 16:00
27 999 ₽ за человека
Редкие локации Южного Дагестана: восхождение на Шалбуздаг и высокогорные аулы-призраки
На машине
5 дней
1 отзыв
Погулять по улочкам Дербента, исследовать заброшенные селения и подняться на священную гору
Начало: Встретим вас в Махачкале/Дербенте/Избербаше (точно...
29 авг в 08:00
8 сен в 08:00
38 000 ₽ за человека
Смотреть на звёзды и трогать облака: восхождение на Шалбуздаг
Пешая
3 дня
1 отзыв
Почувствовать себя смелым восходителем, насладиться местной кухней и влюбиться в инопланетные горы
Начало: Махачкала, аэропорт, 15:00
22 авг в 08:00
29 авг в 16:00
20 499 ₽ за человека

Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Сулакский каньон
  2. Гамсутль
  3. Бархан Сарыкум
  4. Водопад Тобот
  5. Салтинский водопад
  6. Село Гоор
  7. Хунзах
  8. Карадахская теснина
  9. Язык Тролля
  10. Крепость Нарын-Кала
Сколько стоит тур в Махачкале в августе 2025
Сейчас в Махачкале в категории "Спортивные туры" можно забронировать 3 тура от 20 499 до 38 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
