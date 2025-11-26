Магический Дагестан глазами горца: путешествие с мастер-классом и активностями (всё включено)
Побывать в ауле-призраке, посетить Дербент, полюбоваться водами Сулака и приготовить урбеч
Начало: Аэропорт Махачкалы, до 11:00
26 ноя в 10:00
3 дек в 10:00
49 990 ₽ за человека
Более 20 локаций и 20 блюд в Дагестане: молодёжный тур «всё включено»
Побывать в топовых и отдалённых местах с комфортом, насладиться кухней с видами и перезагрузиться
Начало: Махачкала, аэропорт или ваша гостиница, 10:00 (при...
25 ноя в 10:00
27 ноя в 10:00
49 900 ₽ за человека
Где слышен шёпот гор: путешествие по главным достопримечательностям Дагестана
Посетить Дербент и аул Гамсутль, приготовить чуду и увидеть каспийского монстра
Начало: Аэропорт/железнодорожный вокзал Махачкалы, 11:50
24 ноя в 11:50
41 000 ₽ за человека
