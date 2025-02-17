Вы осмотрите главные достопримечательности Дербента: крепость Нарын-Кала, старейшую в России мечеть и экраноплан «Лунь» — «каспийского монстра». А ещё вдоволь надышитесь морским воздухом, гуляя по набережной.
Вы узнаете, как люди живут в условиях высокогорья — мы поднимемся в село Чираг и пообщаемся с его гостеприимными местными.
Описание тура
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Организационные детали
Для посещения горных районов необходимо иметь удобную и лучше непромокаемую обувь, особенно это касается холодного периода.
Проживание. Будем жить в гостевом доме, он целиком в нашем распоряжении. В нём есть несколько комнат, кухня и ванная.
*Фото дома предоставлены организатором.
Питание. Включено трёхразовое питание, а также коньячная дегустация.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус.
Дети. Участие возможно с любого возраста.
Программа тура по дням
Экскурсия по Дербенту
Встретим вас в аэропорту Махачкалы и отправимся в Дербент. По пути увидим гору, напоминающую профиль А. С. Пушкина. По прибытии в старейший в России город начнём экскурсию. Увидим крепость Нарын-Кала, осмотрим частично сохранившийся комплекс ханских бань и Дербентский маяк.
Вы узнаете, как здесь уживаются разные религии: увидите Джума-мечеть, старейшую в России, армянскую церковь и синагогу. А ещё погуляете по набережной, насладитесь морскими пейзажами и увидите экраноплан «Лунь» — корабль с крыльями, настоящее чудо инженерной мысли. Затем посетим дегустационный зал коньячного комбината и попробуем несколько сортов их продукции.
Вечером прибудем в наш уютный гостевой дом. Здесь есть несколько комнат, кухня и ванная. Мы поужинаем, отдохнём и пойдём спать.
Высокогорное селение Чираг
Позавтракаем, запасёмся едой для пикника и поедем в село Чираг. По пути поднимемся на смотровую площадку, откуда полюбуемся горными хребтами и затерянным в ущелье селением. Дорога пройдёт мимо альпийских лугов, арочных мостов и высоких скал. Заедем в село Рича и осмотрим одну из старейших в России мечетей.
Прибудем в Чираг, расположенный на высоте 2320 метров — это второе по высоте селение на Кавказе! Мы пройдёмся по улочкам, познакомимся с немногочисленными жителями: здесь осталось всего 20 домов. Местные рады гостям и с удовольствием расскажут, как ведут быт в условиях высокогорья, и просто побеседуют с нами. А ещё устроим пикник с невероятным видом.
Зизикский и Нютюгский каньоны и Хучнинский водопад
Утром позавтракаем и отправимся в Карчагскую долину. По дороге остановимся на обзорной площадке и полюбуемся панорамой Кавказских гор. Наша цель сегодня — увидеть субтропический Зизикский и Нютюгский каньоны. Начнём с Зизикского, его протяжённость около 3 км. Мы прогуляемся по джунглям и сделаем атмосферные кадры. Затем исследуем Нютюгское ущелье: осмотрим дерево, которому 400 лет, и сторожевую башню — единственное строение, оставшееся от селения.
После обеда поедем к Хучнинскому водопаду, спрятанному в глубине густого леса. Место очень живописное и популярное не только у путешественников, но и у киноделов. Например, здесь снимали сцены фильма «Кавказский пленник».
На этом наш тур завершён. Мы поедем обратно в Махачкалу и доставим вас в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|36 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Экскурсии по программе
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Дегустация коньяка
Что не входит в цену
- Билеты до Махачкалы и обратно
- Цена тура указана за 1 человека при группе от 3-х человек. При наборе группы из 2-х участников стоимость тура 80 000 ₽. Проведение тура для 1 человека по договорённости
- Можем провести тур в индивидуальном формате только для вашей компании