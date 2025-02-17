Тур в Дербент и Южный Дагестан: экскурсии, невероятные виды и дегустация коньяка

Побывать в высокогорном селе, увидеть Дербентский маяк и отведать несколько коньячных сортов
Приглашаем провести 3 незабываемых дня в удивительном Дагестане.

Вы осмотрите главные достопримечательности Дербента: крепость Нарын-Кала, старейшую в России мечеть и экраноплан «Лунь» — «каспийского монстра». А ещё вдоволь надышитесь морским воздухом, гуляя по набережной.

Вы узнаете, как люди живут в условиях высокогорья — мы поднимемся в село Чираг и пообщаемся с его гостеприимными местными.
Тур в Дербент и Южный Дагестан: экскурсии, невероятные виды и дегустация коньяка
Тур в Дербент и Южный Дагестан: экскурсии, невероятные виды и дегустация коньяка
Тур в Дербент и Южный Дагестан: экскурсии, невероятные виды и дегустация коньяка
Ближайшие даты:
17
фев21
фев24
фев28
фев3
мар7
мар10
мар
Время начала: 08:00

Описание тура

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Организационные детали

Для посещения горных районов необходимо иметь удобную и лучше непромокаемую обувь, особенно это касается холодного периода.

Проживание. Будем жить в гостевом доме, он целиком в нашем распоряжении. В нём есть несколько комнат, кухня и ванная.

*Фото дома предоставлены организатором.

Питание. Включено трёхразовое питание, а также коньячная дегустация.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус.

Дети. Участие возможно с любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Дербенту

Встретим вас в аэропорту Махачкалы и отправимся в Дербент. По пути увидим гору, напоминающую профиль А. С. Пушкина. По прибытии в старейший в России город начнём экскурсию. Увидим крепость Нарын-Кала, осмотрим частично сохранившийся комплекс ханских бань и Дербентский маяк.

Вы узнаете, как здесь уживаются разные религии: увидите Джума-мечеть, старейшую в России, армянскую церковь и синагогу. А ещё погуляете по набережной, насладитесь морскими пейзажами и увидите экраноплан «Лунь» — корабль с крыльями, настоящее чудо инженерной мысли. Затем посетим дегустационный зал коньячного комбината и попробуем несколько сортов их продукции.

Вечером прибудем в наш уютный гостевой дом. Здесь есть несколько комнат, кухня и ванная. Мы поужинаем, отдохнём и пойдём спать.

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2 день

Высокогорное селение Чираг

Позавтракаем, запасёмся едой для пикника и поедем в село Чираг. По пути поднимемся на смотровую площадку, откуда полюбуемся горными хребтами и затерянным в ущелье селением. Дорога пройдёт мимо альпийских лугов, арочных мостов и высоких скал. Заедем в село Рича и осмотрим одну из старейших в России мечетей.

Прибудем в Чираг, расположенный на высоте 2320 метров — это второе по высоте селение на Кавказе! Мы пройдёмся по улочкам, познакомимся с немногочисленными жителями: здесь осталось всего 20 домов. Местные рады гостям и с удовольствием расскажут, как ведут быт в условиях высокогорья, и просто побеседуют с нами. А ещё устроим пикник с невероятным видом.

Высокогорное селение ЧирагВысокогорное селение ЧирагВысокогорное селение ЧирагВысокогорное селение ЧирагВысокогорное селение Чираг
3 день

Зизикский и Нютюгский каньоны и Хучнинский водопад

Утром позавтракаем и отправимся в Карчагскую долину. По дороге остановимся на обзорной площадке и полюбуемся панорамой Кавказских гор. Наша цель сегодня — увидеть субтропический Зизикский и Нютюгский каньоны. Начнём с Зизикского, его протяжённость около 3 км. Мы прогуляемся по джунглям и сделаем атмосферные кадры. Затем исследуем Нютюгское ущелье: осмотрим дерево, которому 400 лет, и сторожевую башню — единственное строение, оставшееся от селения.

После обеда поедем к Хучнинскому водопаду, спрятанному в глубине густого леса. Место очень живописное и популярное не только у путешественников, но и у киноделов. Например, здесь снимали сцены фильма «Кавказский пленник».

На этом наш тур завершён. Мы поедем обратно в Махачкалу и доставим вас в аэропорт.

Зизикский и Нютюгский каньоны и Хучнинский водопадЗизикский и Нютюгский каньоны и Хучнинский водопадЗизикский и Нютюгский каньоны и Хучнинский водопадЗизикский и Нютюгский каньоны и Хучнинский водопадЗизикский и Нютюгский каньоны и Хучнинский водопад

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет36 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Дегустация коньяка
Что не входит в цену
  • Билеты до Махачкалы и обратно
  • Цена тура указана за 1 человека при группе от 3-х человек. При наборе группы из 2-х участников стоимость тура 80 000 ₽. Проведение тура для 1 человека по договорённости
  • Можем провести тур в индивидуальном формате только для вашей компании
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, время по договорённости, зависит от ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Махачкалы, вторая половина дня, доставим к вашим рейсам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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