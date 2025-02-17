Встретим вас в аэропорту Махачкалы и отправимся в Дербент. По пути увидим гору, напоминающую профиль А. С. Пушкина. По прибытии в старейший в России город начнём экскурсию. Увидим крепость Нарын-Кала, осмотрим частично сохранившийся комплекс ханских бань и Дербентский маяк.

Вы узнаете, как здесь уживаются разные религии: увидите Джума-мечеть, старейшую в России, армянскую церковь и синагогу. А ещё погуляете по набережной, насладитесь морскими пейзажами и увидите экраноплан «Лунь» — корабль с крыльями, настоящее чудо инженерной мысли. Затем посетим дегустационный зал коньячного комбината и попробуем несколько сортов их продукции.

Вечером прибудем в наш уютный гостевой дом. Здесь есть несколько комнат, кухня и ванная. Мы поужинаем, отдохнём и пойдём спать.