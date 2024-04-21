Исследуя прекрасные уголки Дагестана, мы проникнем в его таинственную и богатую культуру. Каждый шаг на этом путешествии откроет перед нами новые грани великолепия и впечатлений. Вы увидите знаменитый Хучнинский водопад — настоящий памятник природы Дагестана, а также узнаете где находится знаменитый экраноплан «Лунь».

Описание

Что вас ожидает: Оазисы спокойствия Дагестана В Дагестане множество водопадов, которые можно посетить и, несомненно, насладиться красотой. В один из таких отправимся в наше путешествие. Первая точка нашего путешествия местная достопримечательность, памятник природы Дагестана — Хучнинский (Ханагский) водопад. Завораживающая красота водопада, пленяет как и живописная местность окружающая его, величественные горы, прохлада которую он дает в знойную погоду. У подножия обрыва водопад образует небольшое озерцо, где вы можете освежиться в прохладных горных водах. Недалеко от водопада, словно затерянное во времени, среди величественных гор стоит «Крепость семи братьев и одной сестры» окутанное множеством легенд. Дальше прокатимся до побережья Каспийского моря, и я покажу вам, где находится дагестанский экраноплан, уникальное и единственное в мире воздушное судно под названием «Лунь». Масштабы которого оставляют неизгладимое впечатление. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.