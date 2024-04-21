Индивидуальный трансфер из Махачкалы: путешествие к водопадам и экраноплану Лунь
Исследуя прекрасные уголки Дагестана, мы проникнем в его таинственную и богатую культуру. Каждый шаг на этом путешествии откроет перед нами новые грани великолепия и впечатлений.
Вы увидите знаменитый Хучнинский водопад — настоящий памятник природы Дагестана, а также узнаете где находится знаменитый экраноплан «Лунь».
Вы увидите знаменитый Хучнинский водопад — настоящий памятник природы Дагестана, а также узнаете где находится знаменитый экраноплан «Лунь».
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Хучнинский водопад
- Крепость «Семи братьев и одной сестры»
- Экраноплан «Лунь»
Описание
Что вас ожидает: Оазисы спокойствия Дагестана В Дагестане множество водопадов, которые можно посетить и, несомненно, насладиться красотой. В один из таких отправимся в наше путешествие. Первая точка нашего путешествия местная достопримечательность, памятник природы Дагестана — Хучнинский (Ханагский) водопад. Завораживающая красота водопада, пленяет как и живописная местность окружающая его, величественные горы, прохлада которую он дает в знойную погоду. У подножия обрыва водопад образует небольшое озерцо, где вы можете освежиться в прохладных горных водах. Недалеко от водопада, словно затерянное во времени, среди величественных гор стоит «Крепость семи братьев и одной сестры» окутанное множеством легенд. Дальше прокатимся до побережья Каспийского моря, и я покажу вам, где находится дагестанский экраноплан, уникальное и единственное в мире воздушное судно под названием «Лунь». Масштабы которого оставляют неизгладимое впечатление. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
в любое время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хучнинский водопад
- Крепость «Семи братьев и одной сестры»
- Экраноплан «Лунь»
Что включено
- Трансфер
- Транспорт
- Гид
Что не входит в цену
- Билеты
- Обед
- Сувениры
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: в любое время
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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