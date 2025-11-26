Мои заказы

Затерянный в скалах Дагестан

Приглашаем вас в путешествие по нетуристическому Дагестану! Мы увидим самый длинный автомобильный туннель в России, величественную и неприступную Гимринскую башню. Узнаем, где берут начало река Сулак и Сулакский каньон. Полюбуемся на водопад Инкуб и прогуляемся по Игалинской теснине, где не ступала нога туриста.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
  • скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
  • не действует на трансферы и входные билеты
  • работает при предоплате или полной оплате на сайте
  • не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсии

Дагестан, который вы не увидите в Интернете Предлагаем присоединиться к авторскому туру по неизведанному Дагестану — нас ждут смотровые с великолепными видами, долины рек, теснины и водопады. В программе экскурсии:
  • Гимринский тоннель — самый длинный автомобильный тоннель в России.
  • Гимринская башня — великолепный образец оборонительных сооружений.
  • Место слияния двух рек — Авар ор и Анди ор, где рождается река Сулак и Сулакский каньон.
  • Подземный водопад Инкуб — одно из чудес природы Дагестана.
  • Игалинская теснина — затерянное в горах место силы, куда не ступала нога туриста.
  • Ирганайское водохранилище с высоты птичьего полета — со смотровой Харачи. Важная информация: Возрастное ограничение: 9+ Стоимость экскурсии — 20 000 руб. Группа от 1 до 4 человек — одна машина. Группа до 8 человек — два джипа или минивэн.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гимринский тоннель
  • Гимринская башня
  • Место слияния рек Авар ор и Анди ор
  • Водопад Инкуб
  • Игалинская теснина
  • Смотровая Харачи
Что включено
  • Услуги гида
  • Авто
Что не входит в цену
  • Питание
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Махачкала, пр. Акушинского, 16
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Возрастное ограничение: 9+
  • Стоимость экскурсии - 20 000 руб
  • Группа от 1 до 4 человек - одна машина
  • Группа до 8 человек - два джипа или минивэн
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Махачкалы

