Приглашаем вас в путешествие по нетуристическому Дагестану! Мы увидим самый длинный автомобильный туннель в России, величественную и неприступную Гимринскую башню. Узнаем, где берут начало река Сулак и Сулакский каньон. Полюбуемся на водопад Инкуб и прогуляемся по Игалинской теснине, где не ступала нога туриста.
Описание экскурсииДагестан, который вы не увидите в Интернете Предлагаем присоединиться к авторскому туру по неизведанному Дагестану — нас ждут смотровые с великолепными видами, долины рек, теснины и водопады. В программе экскурсии:
- Гимринский тоннель — самый длинный автомобильный тоннель в России.
- Гимринская башня — великолепный образец оборонительных сооружений.
- Место слияния двух рек — Авар ор и Анди ор, где рождается река Сулак и Сулакский каньон.
- Подземный водопад Инкуб — одно из чудес природы Дагестана.
- Игалинская теснина — затерянное в горах место силы, куда не ступала нога туриста.
- Ирганайское водохранилище с высоты птичьего полета — со смотровой Харачи. Важная информация: Возрастное ограничение: 9+ Стоимость экскурсии — 20 000 руб. Группа от 1 до 4 человек — одна машина. Группа до 8 человек — два джипа или минивэн.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Место слияния рек Авар ор и Анди ор
- Водопад Инкуб
- Игалинская теснина
- Смотровая Харачи
Что включено
- Услуги гида
- Авто
Что не входит в цену
- Питание
- Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Махачкала, пр. Акушинского, 16
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Возрастное ограничение: 9+
- Стоимость экскурсии - 20 000 руб
- Группа от 1 до 4 человек - одна машина
- Группа до 8 человек - два джипа или минивэн
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
