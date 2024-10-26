Авторские экскурсии от местных гидов Махачкалы

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» в Махачкале, цены от 8 500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Бархан Сарыкум и ущелье Марковых: авторский маршрут
На машине
5 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Бархан Сарыкум и ущелье Марковых: авторский маршрут
Загадки памятника природы, нетривиальные ракурсы и исторические поселения - в окрестностях Махачкалы
Начало: Махачкала ул. Акушинского 3 ТЦ «Миркато»
«И увидите бархан с неизведанных ракурсов, пройдя по моему авторскому маршруту»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8 500 за всё до 4 чел.
Авторский джир-тур по «Южному Дагестану за один день»
10 отзывов
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторский джир-тур по «Южному Дагестану за один день»
Начало: Только после бронирования
Расписание: Все дни
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
Авторский джип-тур на родину поэтов и водопадов Хунзах
Джиппинг
11 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторский джип-тур на родину поэтов и водопадов Хунзах
Начало: После бронирования
Расписание: Каждый день
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юля
    26 октября 2024
    Авторский джир-тур по «Южному Дагестану за один день»
    Мухтар ты большой молодец, все что ты сделал для нас это бесценно!! Наши капризы ты воспринимал с улыбкой 🙂 спасибо тебе большое ❤️ Мира и процветания Дагестану и всей России Мы еще вернемся. С любовью Петербуржцы ❤️
  • А
    Алеся
    23 октября 2024
    Авторский джир-тур по «Южному Дагестану за один день»
    Мухтар Мухаммад, все было на высшем уровне!!! Спасибо большое ☺️
  • Л
    Людмила
    17 сентября 2024
    Бархан Сарыкум и ущелье Марковых: авторский маршрут
    На отдыхе экскурсии выбираю всегда на Трипстере, потому что уверена что здесь самые лучшие гиды. Тимур очень интересно рассказывал про
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    историю Махачкалы и Дагестана в целом. На бархане получили массу впечатлений и классных фотографий. Понравилась локация ущелье Марковых. Потрясающая дикая природа. Однозначно рекомендую данную экскурсию с Тимуром.

  • И
    Ирина
    18 августа 2024
    Бархан Сарыкум и ущелье Марковых: авторский маршрут
    Очень понравилось. Тимур прекрасный рассказчик, владеющий материалом. Ущелье особенно волшебное. Сюда не возят группы, поэтому есть возможность насладиться тишиной и красотой природы.
    Очень понравилось. Тимур прекрасный рассказчик, владеющий материалом. Ущелье особенно волшебное. Сюда не возят группы, поэтому естьОчень понравилось. Тимур прекрасный рассказчик, владеющий материалом. Ущелье особенно волшебное. Сюда не возят группы, поэтому естьОчень понравилось. Тимур прекрасный рассказчик, владеющий материалом. Ущелье особенно волшебное. Сюда не возят группы, поэтому естьОчень понравилось. Тимур прекрасный рассказчик, владеющий материалом. Ущелье особенно волшебное. Сюда не возят группы, поэтому естьОчень понравилось. Тимур прекрасный рассказчик, владеющий материалом. Ущелье особенно волшебное. Сюда не возят группы, поэтому естьОчень понравилось. Тимур прекрасный рассказчик, владеющий материалом. Ущелье особенно волшебное. Сюда не возят группы, поэтому естьОчень понравилось. Тимур прекрасный рассказчик, владеющий материалом. Ущелье особенно волшебное. Сюда не возят группы, поэтому естьОчень понравилось. Тимур прекрасный рассказчик, владеющий материалом. Ущелье особенно волшебное. Сюда не возят группы, поэтому естьОчень понравилось. Тимур прекрасный рассказчик, владеющий материалом. Ущелье особенно волшебное. Сюда не возят группы, поэтому естьОчень понравилось. Тимур прекрасный рассказчик, владеющий материалом. Ущелье особенно волшебное. Сюда не возят группы, поэтому есть
  • М
    Мария
    16 июня 2024
    Бархан Сарыкум и ущелье Марковых: авторский маршрут
    Спасибо большое Тимуру за поездку! Потрясающие виды в ущелье, бархан открылся совершенно ч другой стороны! Очень вежливый, добрый, интересно рассказывает, учитывает пожелания. Все прошло идеально! Мы увидели черепах! Однозначно рекомендую Тимура в качестве гида! Обязательно вернёмся ещё раз!
    Спасибо большое Тимуру за поездку! Потрясающие виды в ущелье, бархан открылся совершенно ч другой стороны! ОченьСпасибо большое Тимуру за поездку! Потрясающие виды в ущелье, бархан открылся совершенно ч другой стороны! Очень
  • П
    Полина
    4 мая 2023
    Авторский тур по Дагестану: каньон, Зубутли, пещеры Нохъо и бархан Сарыкум
    Если вы хотите бюджетно отдохнуть и при этом получить море положительных эмоций, я бы предложил вам рассмотреть поездку в Дагестан. Множество
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    достопримечательностей, очень красивая природа и гостеприимство местных жителей обеспечат вам массу позитива. Сегодня посетили Сулакский каньон. Шикарные виды словами не передать. В Махачкале без проблем можно найти гида, который любезно согласится вас туда свозить и всё показать и рассказать. Цена вполне адекватная.

  • М
    Михаил
    4 мая 2023
    Авторский тур по Дагестану: каньон, Зубутли, пещеры Нохъо и бархан Сарыкум
    Спасибо Вам большое за экскурсию! Обязательно будем рекомендовать Вас всем кто соберётся посетить Дагестан. Немного о поездке в Сулакский Каньон. Магомед отличный гид
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    и водитель. Вся поездка была организована исключительно под нас и наши желания. Мы никуда не спешили, время для фото на различных локациях было не ограничено, что для девушек очень важно . Также очень интересно было послушать не только сведения из Википедии, но и интересные историии и рассказы из уст местного жителя.

  • Н
    Наталия
    24 апреля 2023
    Авторский тур по Дагестану: каньон, Зубутли, пещеры Нохъо и бархан Сарыкум
    Поехали с друзьями в тур по Сулакскому каньону Нам показали каньон со всех его сторон Побывали на всех смотровых площадках Покатались на катере,
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    увидев так же всю его красоту изнутри Спасибо Магомеду, показал все самые красивые места, при этом рассказав много фактов, которые так же были интересны для нас. Ещё очень понравился обед не на излюбленном месте всех, а в очень красивом и уютном ресторане с очень вкусной едой и вежливым персоналом. Всем рекомендуем и ещё сами так же приедем!!! ☺️🙌

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Авторские»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Бархан Сарыкум и ущелье Марковых: авторский маршрут
  2. Авторский джир-тур по «Южному Дагестану за один день»
  3. Авторский джип-тур на родину поэтов и водопадов Хунзах
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Бархан Сарыкум
  4. Самое главное
  5. Гимринский тоннель
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Каменная чаша
  9. Гамсутль
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в ноябре 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 8 500 до 10 500. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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