3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Бархан Сарыкум и ущелье Марковых: авторский маршрут
Загадки памятника природы, нетривиальные ракурсы и исторические поселения - в окрестностях Махачкалы
Начало: Махачкала ул. Акушинского 3 ТЦ «Миркато»
«И увидите бархан с неизведанных ракурсов, пройдя по моему авторскому маршруту»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторский джир-тур по «Южному Дагестану за один день»
Начало: Только после бронирования
Расписание: Все дни
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторский джип-тур на родину поэтов и водопадов Хунзах
Начало: После бронирования
Расписание: Каждый день
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮля26 октября 2024Мухтар ты большой молодец, все что ты сделал для нас это бесценно!! Наши капризы ты воспринимал с улыбкой 🙂 спасибо тебе большое ❤️ Мира и процветания Дагестану и всей России Мы еще вернемся. С любовью Петербуржцы ❤️
- ААлеся23 октября 2024Мухтар Мухаммад, все было на высшем уровне!!! Спасибо большое ☺️
- ЛЛюдмила17 сентября 2024На отдыхе экскурсии выбираю всегда на Трипстере, потому что уверена что здесь самые лучшие гиды. Тимур очень интересно рассказывал про
- ИИрина18 августа 2024Очень понравилось. Тимур прекрасный рассказчик, владеющий материалом. Ущелье особенно волшебное. Сюда не возят группы, поэтому есть возможность насладиться тишиной и красотой природы.
- ММария16 июня 2024Спасибо большое Тимуру за поездку! Потрясающие виды в ущелье, бархан открылся совершенно ч другой стороны! Очень вежливый, добрый, интересно рассказывает, учитывает пожелания. Все прошло идеально! Мы увидели черепах! Однозначно рекомендую Тимура в качестве гида! Обязательно вернёмся ещё раз!
- ППолина4 мая 2023Авторский тур по Дагестану: каньон, Зубутли, пещеры Нохъо и бархан СарыкумЕсли вы хотите бюджетно отдохнуть и при этом получить море положительных эмоций, я бы предложил вам рассмотреть поездку в Дагестан. Множество
- ММихаил4 мая 2023Авторский тур по Дагестану: каньон, Зубутли, пещеры Нохъо и бархан СарыкумСпасибо Вам большое за экскурсию! Обязательно будем рекомендовать Вас всем кто соберётся посетить Дагестан. Немного о поездке в Сулакский Каньон. Магомед отличный гид
- ННаталия24 апреля 2023Авторский тур по Дагестану: каньон, Зубутли, пещеры Нохъо и бархан СарыкумПоехали с друзьями в тур по Сулакскому каньону Нам показали каньон со всех его сторон Побывали на всех смотровых площадках Покатались на катере,
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Авторские»
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