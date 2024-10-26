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увидев так же всю его красоту изнутри Спасибо Магомеду, показал все самые красивые места, при этом рассказав много фактов, которые так же были интересны для нас. Ещё очень понравился обед не на излюбленном месте всех, а в очень красивом и уютном ресторане с очень вкусной едой и вежливым персоналом. Всем рекомендуем и ещё сами так же приедем!!! ☺️🙌