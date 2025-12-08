Лучшие рестораны республики, аутентичная горская кухня, коньячный дом, винодельня, древние города, каньоны и Каспийское море.
Программа тура по дням
Прибытие в Дагестан. Приветственный ужин
Мы встречаем Вас в аэропорту с бокалом игристого и выезжаем в Дербент — самый древний город России!
Первые две ночи нашего тура мы проведем дизайнерском бутик-отеле 4*, расположенном в самом сердце старого города, на пешеходной улице «Счастливых людей».
По традиции в номере Вас будет ждать комплимент: бутылка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!
Немного отдыхаем после перелета и встречаемся на приветственный ужин в одном из лучших ресторанов старого Дербента!
Мы начнем наше знакомство с кухней Дагестана с ассорти кавказских сыров.
Попробуем знаменитые чуду — очень тонкие и сочные лепёшки с разными начинками: с сыром, зеленью и мясом.
Затем нам эффектно подадут фирменный сет сочных кавказских шашлыков с овощами на гриле и различными соусами.
Конечно, ужин будет сопровождаться бокалом дагестанского Мерло, которое прекрасно дополняет наши блюда!
Завершим ужин лакомством, которое так любят дагестанцы: хавуч дилими, и традиционными дагестанскими танцами!
Вкусное, винное и душевное путешествие в Дагестан объявляется открытым!
После ужина при желании можно прогуляться до поющего фонтана — самого большого в России!
Возвращаемся в отель, отдыхаем и предвкушаем новый день завтра!
Дербент, крепость на вершине горы, коньячный дом, винодельня, знаменитый хинкал
Утром завтракаем в отеле и настраиваемся на очень насыщенный, красочный и теплый день.
Сначала посетим главную достопримечательность Дербента — цитадель VI века «Нарын-Кала».
Это огромная древняя крепость, сохранившаяся до наших дней.
Вместе с местным гидом мы пройдем мимо башен, спустимся в ханскую баню и увидим подземную тюрьму зиндан.
И, конечно, прогуляемся по старому Дербенту.
После прогулки по городу заглянем на знаменитый коньячный завод, где для нас проведут экскурсию и дегустацию.
Мы узнаем обо всех этапах и тонкостях производства коньяка, посетим погреба с огромными дубовыми бочками, познакомимся с мастером купажа.
А дальше — дегустация!
Учимся отличать молодой коньяк от выдержанного.
Затем отправляемся на обед в традиционный ресторан в центре Дербента.
Сегодня мы будем пробовать, пожалуй, главное дагестанское блюдо — хинкал: отваренные в мясном бульоне кусочки из скрученного тонкого теста.
Хинкал подается вместе с традиционными отварными сушеными колбасой и мясом.
Сначала мясо и колбасу сушат высоко в горах, затем отваривают в соленой воде!
После обеда нас будут ждать на винодельне.
Дербентская винодельческая компания — это молодое современное предприятие, которое начало производство вин в 2018 году, но уже успело завоевать награды международных дегустационных конкурсов и высокие оценки экспертов отрасли.
Мы увидим все линии розлива в действии, посмотрим, как делают тихие вина и игристые вина, побываем в зале выдержки вина в бочках и разберемся в разнице между бочками из разных сортов дуба.
Дальше приступаем к дегустации!
Мы попробуем 5 образцов вин из премиальных линеек компании.
После 18:00 у Вас будет свободное время, можно самостоятельно погулять по пешеходной улице в Старом городе, присмотреть сувениры или отдохнуть в номере.
Самые красивые места горного Дагестана, традиционный обед в аварской семье и ужин в горах
Сегодня после завтрака мы выезжаем из нашего отеля и отправляемся в горный Дагестан!
Мы едем в один из красивейших уголков Дагестана — Гунибский район.
Это самое сердце горного Дагестана!
Гуниб покоряет величественными видами скал и богатой историей, которую нам предстоит услышать.
Мы узнаем об истории села, о том, как был пленен имам Шамиль, о традициях и укладе горцев.
Конечно, увидим знаменитую Гунибскую крепость и водопад, а смотровые площадки подарят нам головокружительную панораму горных вершин!
На обед нас будут ждать в очень аутентичном месте.
Мы идем в гости к аварской семье!
Пробуем традиционные блюда: горский суп, аварский хинкал и на десерт — абрикосовая каша с урбечом.
Здесь мы ощутим настоящее дагестанское гостеприимство!
Едем дальше в село Чох — это один из самых красивых и древних аулов Дагестана!
Конечно, мы увидим потрясающе красивые Чохские террасы — это ландшафты близ аула Чох, творение природы и человека.
Любуясь этими пейзажами, мы поймем, что значит сельскохозяйственный труд в горной местности.
После прогулки по Чоху едем заселяться в красивый горный отель, где мы проведем следующую ночь нашего путешествия.
На берегу водохранилища в окружении гор!
Для нашей группы забронированы номера с балконом и панорамным видом на Гунибское водохранилище.
Не спеша размещаемся и идем на ужин в местный ресторан.
Нам подадут сочный шашлык и люля-кебаб с овощами и традиционный аварский ботишал.
После ужина возвращаемся в наш отель на берегу водохранилища, отдыхаем!
Сулакский каньон, прогулка на катере и ужин в музее-ресторане
Сегодня завтракаем в нашем отеле и отправляемся в путешествие в места фантастической красоты!
Мы отправимся на Сулакский каньон, посетим несколько смотровых точек, от которых просто захватывает дух!
Сулакский каньон — самый глубокий каньон не только на Кавказе, но и в Европе — Сулакский, глубиной почти 2 километра.
Затем нас пригласят на прогулку на катере по самому большому водоему Северного Кавказа — Чиркейскому водохранилищу.
На береговой линии мы увидим каньоны, пещеры, плачущие водопады и многочисленные бухты.
Здесь можно сделать эффектные фотографии в национальном стиле.
Мы зайдем на катере в одно из самых длинных и узких ущелий, где откроются головокружительные виды.
Дальше едем на обед в аутентичное форелевое хозяйство, где попробуем свежевыловленную горную форель на гриле.
Также нам подадут ароматную уху и салат с горскими сырами.
Нас ждет столица Дагестана — Махачкала!
Мы проведем здесь следующую ночь нашего путешествия.
Наш отель находится в центре города и является одним из лучших в Махачкале.
Не спеша размещаемся и собираемся на заключительный ужин!
Он пройдет в колоритном ресторане дагестанской кухни.
Здесь также расположен музей, в котором собрана коллекции предметов быта народов Дагестана.
На аперитив мы попробуем две закуски: хумус с печеным бататом и злаковыми чипсами и вяленую свеклу с козьим сыром.
Все блюда за ужином сопровождаются красным сухим вином с местных виноградников, также нам подадут салат со свежими овощами и овечьим сыром.
Вторым курсом продегустируем царский шах плов с бараниной: мякоть баранины с курагой, черносливом, белым и черным изюмом запекается вместе с рисом в лаваше.
На десерт нас будет ждать очень нежное дагестанское блюдо: мучная халва.
Знакомство с Махачкалой, кофе с урбечом, рынок. Отъезд
После завтрака в отеле отправляемся на прогулку по столице Дагестана и крупнейшему городу Северо-Кавказского федерального округа.
Это город со своей неповторимой атмосферой!
Мы узнаем, почему ее называют «современным Вавилоном», чем живут старые улицы и набережные, и как выглядят современные районы.
А также услышим о традициях и обычаях горцев и ощутите душевную теплоту местных жителей.
По пути зайдем в кофейню, располагающуюся на крыше исторической башни, чтобы попробовать «самый» дагестанский кофе — кофе с урбечом.
Он называется урбечевый раф, готовится с добавлением сливок и миндальной пасты.
Вместе с кофе продегустируем традиционный Ботлихский пирог — восхитительный десерт из сушеных абрикосов и грецких орехов!
И, конечно, заедем на центральный рынок, чтобы приобрести дагестанские специалитеты с собой!
Затем мы вас проводим в аэропорт.
Проживание
Тур предполагает проживание в бутик-отель Дербент 4* в Дербенте (2 ночи), отель «Лагуна Голхин» (1 ночь) и «Монто Hotel» 4* в Махачкале (1 ночь).
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Дата заезда
|2-местное размещение
|1-местное размещение
|3-7 января 2026
|102 000
|119 000
Варианты проживания
«Бутик-отель Дербент» 4
Бутик-отель Дербент — это элитная мини-гостиница с дизайнерским ремонтом. Согласно стилистике отеля, номера оформлены индивидуально. А это значит, что вы сможете отдохнуть в эксклюзивном интерьере, непохожим на соседний.
Мы находимся в самом центре города. Только представьте: все достопримечательности в пешей доступности.
Отель «Монто Hotel» 4
Отель расположен в Махачкале, в 2,8 км от пляжа Горянка. В распоряжении гостей ресторан, бар и фитнес-центр. Из номеров этого 4-звездочного отеля открывается вид на город. Гости могут отдохнуть в сауне и на террасе. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле можно заказать доставку еды и напитков в номер и обменять валюту.
Все номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменным столом, холодильником и чайником. В числе удобств также душ. Номера укомплектованы банными халатами. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам сервируют завтрак «шведский стол».
Лагуна Голхин
Отель, расположившийся на территории Гунибского района, предлагает Вам возможность провести незабываемое время в одном из красивейших уголков Дагестана. Вы поразитесь тому, насколько великолепна и разнообразна природа нашего края. Сочетание альпийского и мягкого субальпийского климата, живописная природа, чистый воздух, обилие солнца, отсутствие ветров необыкновенно бодряще действуют на человека.
Мы позаботились и о досуге гостей, которые будут отдыхать на нашей базе. Отдельно доступны зеленые зоны, в которых гости нашей базы отдыха смогут в тишине и спокойствии расслабиться и полностью отключиться от городской суеты.
Гуниб — это настоящий музей под открытым небом с эндемичной природой, богатейшим историческим и архитектурным наследием. Сегодня село входит в состав природного парка «Верхний Гуниб», благодаря чему расположенным здесь 300 памятникам федерального, республиканского и местного значения ничего не угрожает.
И все это великолепие находится всего лишь в 120 км от Махачкалы!
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях с высоким рейтингом в Дербенте, Гунибском районе и в Махачкале
- Все завтраки в отелях
- Всё питание по программе тура: обеды и ужины в традиционных и авторских ресторанах, с винным сопровождением
- Встреча и проводы в аэропорт (под рекомендованные рейсы)
- Сопровождающий на протяжении всего тура
- Все экскурсии с местным гидом: Дербент, Махачкала, Гуниб, Чох, Сулакский каньон
- Дегустации на коньячном заводе и на винодельне
- Все входные билеты по программе
- Трансферы в рамках тура на микроавтобусе комфорт-класса (Mercedes Sprinter)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Ужин во 2 день (свободный вечер в Дербенте)
- Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Можно ли поехать с ребенком?
Конечно. С нами не раз путешествовали люди, которые брали с собой детей. Единственное ограничение — возраст (не менее 6 лет).
Я один/одна. Часто ли ездят в одиночку?
В наши туры ездят в одиночку чаще, чем Вы думаете! С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и Вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками, которые очень быстро становятся Вашими друзьями!
Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие рейсы больше всего подходят для заездов?
Рекомендуемые рейсы:
- Туда: 3 января 2026: Москва — Махачкала, а/к Аэрофлот рейс SU‑1054, время 10:35-13:40;
- Обратно: 7 января 2026: Махачкала — Москва, а/к Аэрофлот рейс SU‑1055, время 14:40-17:45.
Если прилететь позже 13:40, то потребуется дополнительный трансфер в Дербент.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны ссылка без комиссии напрямую у страховых компаний.