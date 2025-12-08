1 день

Прибытие в Дагестан. Приветственный ужин

Мы встречаем Вас в аэропорту с бокалом игристого и выезжаем в Дербент — самый древний город России!

Первые две ночи нашего тура мы проведем дизайнерском бутик-отеле 4*, расположенном в самом сердце старого города, на пешеходной улице «Счастливых людей».

По традиции в номере Вас будет ждать комплимент: бутылка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!

Немного отдыхаем после перелета и встречаемся на приветственный ужин в одном из лучших ресторанов старого Дербента!

Мы начнем наше знакомство с кухней Дагестана с ассорти кавказских сыров.

Попробуем знаменитые чуду — очень тонкие и сочные лепёшки с разными начинками: с сыром, зеленью и мясом.

Затем нам эффектно подадут фирменный сет сочных кавказских шашлыков с овощами на гриле и различными соусами.

Конечно, ужин будет сопровождаться бокалом дагестанского Мерло, которое прекрасно дополняет наши блюда!

Завершим ужин лакомством, которое так любят дагестанцы: хавуч дилими, и традиционными дагестанскими танцами!

Вкусное, винное и душевное путешествие в Дагестан объявляется открытым!

После ужина при желании можно прогуляться до поющего фонтана — самого большого в России!

Возвращаемся в отель, отдыхаем и предвкушаем новый день завтра!

