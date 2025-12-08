Мои заказы

Гастрономический тур в Дагестан на новогодние праздники

Сочный и очень вкусный тур — гастрономическое путешествие! Полное погружение в край роскошных гор и свободы, вкусных угощений и добрых людей, свежего воздуха, тепла и колорита. Продуманный маршрут, в котором мы успеем увидеть и попробовать максимум.

Лучшие рестораны республики, аутентичная горская кухня, коньячный дом, винодельня, древние города, каньоны и Каспийское море.
Гастрономический тур в Дагестан на новогодние праздники
Гастрономический тур в Дагестан на новогодние праздники
Гастрономический тур в Дагестан на новогодние праздники

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Дагестан. Приветственный ужин

Мы встречаем Вас в аэропорту с бокалом игристого и выезжаем в Дербент — самый древний город России!

Первые две ночи нашего тура мы проведем дизайнерском бутик-отеле 4*, расположенном в самом сердце старого города, на пешеходной улице «Счастливых людей».

По традиции в номере Вас будет ждать комплимент: бутылка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!

Немного отдыхаем после перелета и встречаемся на приветственный ужин в одном из лучших ресторанов старого Дербента!

Мы начнем наше знакомство с кухней Дагестана с ассорти кавказских сыров.

Попробуем знаменитые чуду — очень тонкие и сочные лепёшки с разными начинками: с сыром, зеленью и мясом.

Затем нам эффектно подадут фирменный сет сочных кавказских шашлыков с овощами на гриле и различными соусами.

Конечно, ужин будет сопровождаться бокалом дагестанского Мерло, которое прекрасно дополняет наши блюда!

Завершим ужин лакомством, которое так любят дагестанцы: хавуч дилими, и традиционными дагестанскими танцами!

Вкусное, винное и душевное путешествие в Дагестан объявляется открытым!

После ужина при желании можно прогуляться до поющего фонтана — самого большого в России!

Возвращаемся в отель, отдыхаем и предвкушаем новый день завтра!

Прибытие в Дагестан. Приветственный ужин

2 день

Дербент, крепость на вершине горы, коньячный дом, винодельня, знаменитый хинкал

Утром завтракаем в отеле и настраиваемся на очень насыщенный, красочный и теплый день.

Сначала посетим главную достопримечательность Дербента — цитадель VI века «Нарын-Кала».

Это огромная древняя крепость, сохранившаяся до наших дней.

Вместе с местным гидом мы пройдем мимо башен, спустимся в ханскую баню и увидим подземную тюрьму зиндан.

И, конечно, прогуляемся по старому Дербенту.

После прогулки по городу заглянем на знаменитый коньячный завод, где для нас проведут экскурсию и дегустацию.

Мы узнаем обо всех этапах и тонкостях производства коньяка, посетим погреба с огромными дубовыми бочками, познакомимся с мастером купажа.

А дальше — дегустация!

Учимся отличать молодой коньяк от выдержанного.

Затем отправляемся на обед в традиционный ресторан в центре Дербента.

Сегодня мы будем пробовать, пожалуй, главное дагестанское блюдо — хинкал: отваренные в мясном бульоне кусочки из скрученного тонкого теста.

Хинкал подается вместе с традиционными отварными сушеными колбасой и мясом.

Сначала мясо и колбасу сушат высоко в горах, затем отваривают в соленой воде!

После обеда нас будут ждать на винодельне.

Дербентская винодельческая компания — это молодое современное предприятие, которое начало производство вин в 2018 году, но уже успело завоевать награды международных дегустационных конкурсов и высокие оценки экспертов отрасли.

Мы увидим все линии розлива в действии, посмотрим, как делают тихие вина и игристые вина, побываем в зале выдержки вина в бочках и разберемся в разнице между бочками из разных сортов дуба.

Дальше приступаем к дегустации!

Мы попробуем 5 образцов вин из премиальных линеек компании.

После 18:00 у Вас будет свободное время, можно самостоятельно погулять по пешеходной улице в Старом городе, присмотреть сувениры или отдохнуть в номере.

Дербент, крепость на вершине горы, коньячный дом, винодельня, знаменитый хинкал

3 день

Самые красивые места горного Дагестана, традиционный обед в аварской семье и ужин в горах

Сегодня после завтрака мы выезжаем из нашего отеля и отправляемся в горный Дагестан!

Мы едем в один из красивейших уголков Дагестана — Гунибский район.

Это самое сердце горного Дагестана!

Гуниб покоряет величественными видами скал и богатой историей, которую нам предстоит услышать.

Мы узнаем об истории села, о том, как был пленен имам Шамиль, о традициях и укладе горцев.

Конечно, увидим знаменитую Гунибскую крепость и водопад, а смотровые площадки подарят нам головокружительную панораму горных вершин!

На обед нас будут ждать в очень аутентичном месте.

Мы идем в гости к аварской семье!

Пробуем традиционные блюда: горский суп, аварский хинкал и на десерт — абрикосовая каша с урбечом.

Здесь мы ощутим настоящее дагестанское гостеприимство!

Едем дальше в село Чох — это один из самых красивых и древних аулов Дагестана!

Конечно, мы увидим потрясающе красивые Чохские террасы — это ландшафты близ аула Чох, творение природы и человека.

Любуясь этими пейзажами, мы поймем, что значит сельскохозяйственный труд в горной местности.

После прогулки по Чоху едем заселяться в красивый горный отель, где мы проведем следующую ночь нашего путешествия.

На берегу водохранилища в окружении гор!

Для нашей группы забронированы номера с балконом и панорамным видом на Гунибское водохранилище.

Не спеша размещаемся и идем на ужин в местный ресторан.

Нам подадут сочный шашлык и люля-кебаб с овощами и традиционный аварский ботишал.

После ужина возвращаемся в наш отель на берегу водохранилища, отдыхаем!

Самые красивые места горного Дагестана, традиционный обед в аварской семье и ужин в горах

4 день

Сулакский каньон, прогулка на катере и ужин в музее-ресторане

Сегодня завтракаем в нашем отеле и отправляемся в путешествие в места фантастической красоты!

Мы отправимся на Сулакский каньон, посетим несколько смотровых точек, от которых просто захватывает дух!

Сулакский каньон — самый глубокий каньон не только на Кавказе, но и в Европе — Сулакский, глубиной почти 2 километра.

Затем нас пригласят на прогулку на катере по самому большому водоему Северного Кавказа — Чиркейскому водохранилищу.

На береговой линии мы увидим каньоны, пещеры, плачущие водопады и многочисленные бухты.

Здесь можно сделать эффектные фотографии в национальном стиле.

Мы зайдем на катере в одно из самых длинных и узких ущелий, где откроются головокружительные виды.

Дальше едем на обед в аутентичное форелевое хозяйство, где попробуем свежевыловленную горную форель на гриле.

Также нам подадут ароматную уху и салат с горскими сырами.

Нас ждет столица Дагестана — Махачкала!

Мы проведем здесь следующую ночь нашего путешествия.

Наш отель находится в центре города и является одним из лучших в Махачкале.

Не спеша размещаемся и собираемся на заключительный ужин!

Он пройдет в колоритном ресторане дагестанской кухни.

Здесь также расположен музей, в котором собрана коллекции предметов быта народов Дагестана.

На аперитив мы попробуем две закуски: хумус с печеным бататом и злаковыми чипсами и вяленую свеклу с козьим сыром.

Все блюда за ужином сопровождаются красным сухим вином с местных виноградников, также нам подадут салат со свежими овощами и овечьим сыром.

Вторым курсом продегустируем царский шах плов с бараниной: мякоть баранины с курагой, черносливом, белым и черным изюмом запекается вместе с рисом в лаваше.

На десерт нас будет ждать очень нежное дагестанское блюдо: мучная халва.

Сулакский каньон, прогулка на катере и ужин в музее-ресторане

5 день

Знакомство с Махачкалой, кофе с урбечом, рынок. Отъезд

После завтрака в отеле отправляемся на прогулку по столице Дагестана и крупнейшему городу Северо-Кавказского федерального округа.

Это город со своей неповторимой атмосферой!

Мы узнаем, почему ее называют «современным Вавилоном», чем живут старые улицы и набережные, и как выглядят современные районы.

А также услышим о традициях и обычаях горцев и ощутите душевную теплоту местных жителей.

По пути зайдем в кофейню, располагающуюся на крыше исторической башни, чтобы попробовать «самый» дагестанский кофе — кофе с урбечом.

Он называется урбечевый раф, готовится с добавлением сливок и миндальной пасты.

Вместе с кофе продегустируем традиционный Ботлихский пирог — восхитительный десерт из сушеных абрикосов и грецких орехов!

И, конечно, заедем на центральный рынок, чтобы приобрести дагестанские специалитеты с собой!

Затем мы вас проводим в аэропорт.

Знакомство с Махачкалой, кофе с урбечом, рынок. Отъезд


Проживание

Тур предполагает проживание в бутик-отель Дербент 4* в Дербенте (2 ночи), отель «Лагуна Голхин» (1 ночь) и «Монто Hotel» 4* в Махачкале (1 ночь).

Стоимость тура на 1 человека, руб:

Дата заезда2-местное размещение1-местное размещение
3-7 января 2026102 000119 000

Варианты проживания

«Бутик-отель Дербент» 4

2 ночи

Бутик-отель Дербент — это элитная мини-гостиница с дизайнерским ремонтом. Согласно стилистике отеля, номера оформлены индивидуально. А это значит, что вы сможете отдохнуть в эксклюзивном интерьере, непохожим на соседний.

Мы находимся в самом центре города. Только представьте: все достопримечательности в пешей доступности.

«Бутик-отель Дербент» 4


Отель «Монто Hotel» 4

1 ночь

Отель расположен в Махачкале, в 2,8 км от пляжа Горянка. В распоряжении гостей ресторан, бар и фитнес-центр. Из номеров этого 4-звездочного отеля открывается вид на город. Гости могут отдохнуть в сауне и на террасе. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле можно заказать доставку еды и напитков в номер и обменять валюту.

Все номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменным столом, холодильником и чайником. В числе удобств также душ. Номера укомплектованы банными халатами. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

По утрам сервируют завтрак «шведский стол».

Отель «Монто Hotel» 4


Лагуна Голхин

1 ночь

Отель, расположившийся на территории Гунибского района, предлагает Вам возможность провести незабываемое время в одном из красивейших уголков Дагестана. Вы поразитесь тому, насколько великолепна и разнообразна природа нашего края. Сочетание альпийского и мягкого субальпийского климата, живописная природа, чистый воздух, обилие солнца, отсутствие ветров необыкновенно бодряще действуют на человека.

Мы позаботились и о досуге гостей, которые будут отдыхать на нашей базе. Отдельно доступны зеленые зоны, в которых гости нашей базы отдыха смогут в тишине и спокойствии расслабиться и полностью отключиться от городской суеты.

Гуниб — это настоящий музей под открытым небом с эндемичной природой, богатейшим историческим и архитектурным наследием. Сегодня село входит в состав природного парка «Верхний Гуниб», благодаря чему расположенным здесь 300 памятникам федерального, республиканского и местного значения ничего не угрожает.

И все это великолепие находится всего лишь в 120 км от Махачкалы!

Лагуна Голхин


Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях с высоким рейтингом в Дербенте, Гунибском районе и в Махачкале
  • Все завтраки в отелях
  • Всё питание по программе тура: обеды и ужины в традиционных и авторских ресторанах, с винным сопровождением
  • Встреча и проводы в аэропорт (под рекомендованные рейсы)
  • Сопровождающий на протяжении всего тура
  • Все экскурсии с местным гидом: Дербент, Махачкала, Гуниб, Чох, Сулакский каньон
  • Дегустации на коньячном заводе и на винодельне
  • Все входные билеты по программе
  • Трансферы в рамках тура на микроавтобусе комфорт-класса (Mercedes Sprinter)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Ужин во 2 день (свободный вечер в Дербенте)
  • Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Махачкала
Можно ли поехать с ребенком?

Конечно. С нами не раз путешествовали люди, которые брали с собой детей. Единственное ограничение — возраст (не менее 6 лет).

Я один/одна. Часто ли ездят в одиночку?

В наши туры ездят в одиночку чаще, чем Вы думаете! С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и Вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками, которые очень быстро становятся Вашими друзьями!

Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие рейсы больше всего подходят для заездов?

Рекомендуемые рейсы:

  • Туда: 3 января 2026: Москва — Махачкала, а/к Аэрофлот рейс SU‑1054, время 10:35-13:40;
  • Обратно: 7 января 2026: Махачкала — Москва, а/к Аэрофлот рейс SU‑1055, время 14:40-17:45.

Если прилететь позже 13:40, то потребуется дополнительный трансфер в Дербент.

Стоимость на 2026 уточняется.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны ссылка без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

