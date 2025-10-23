В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
Погулять по столице, продегустировать местное вино и посмотреть на зажигательные национальные танцы
Начало: Махачкала, 22:00
«После заглянем на винный завод: вам расскажут о тонкостях производства и дадут продегустировать местные напитки»
23 окт в 21:00
15 000 ₽ за человека
Гастрономический тур в Дагестан на новогодние праздники
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«Дербентская винодельческая компания — это молодое современное предприятие, которое начало производство вин в 2018 году, но уже успело завоевать награды международных дегустационных конкурсов и высокие оценки экспертов отрасли»
3 янв в 10:00
от 102 000 ₽ за человека
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«Дербентская винодельческая компания — это молодое современное предприятие, которое начало производство вин в 2018 году, но уже успело завоевать награды международных дегустационных конкурсов и высокие оценки экспертов отрасли»
1 ноя в 10:00
от 97 000 ₽ за человека
