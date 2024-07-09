Необычные туры по Махачкале

Найдено 3 тура в категории «Необычные» в Махачкале, цены от 26 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Выходные в горах Дагестана: полная перезагрузка «все включено»
19 отзывов
2 дня 10 часов
Выходные в горах Дагестана: полная перезагрузка «все включено»
Начало: Только после бронирования
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
26 500 за человека
Весь Дагестан за 5 дней «все включено»
На катере
17 отзывов
4 дня 8 часов
Весь Дагестан за 5 дней «все включено»
Начало: После бронирования
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
20 июля в 09:00
49 500 за человека
4-дневный гастрономический авторский джип-тур по Дагестану
Джиппинг
На катере
3.5 дня
4-дневный гастрономический авторский джип-тур по Дагестану
Начало: После бронирования
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
39 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Андрей
    9 июля 2024
    Выходные в горах Дагестана: полная перезагрузка «все включено»
    Шамиль, большое спасибо за классное путешествие, индивидуальный подход и теплое отношение. Посмотрели за три дня, горы, каньоны, водохранилища, Дербент и
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    Каспийское море. Шамиль показывал секретные места, куда было сложно попасть, корректировал маршрут по желанию, был внимательным и прекрасным рассказчиком. Однозначно рекомендую!

  • Н
    Наталия
    3 июля 2024
    Выходные в горах Дагестана: полная перезагрузка «все включено»
    Прекрасные три дня в горах. При учёте того, что организаторы позаботились обо всём: отличное питание, комфортные условия для ночёвок, мелкие
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    вкусные перекусы по пути)… и, что немаловажно, нигде не пришлось доставать кошелёк) Посетили много локаций, получили массу впечатлений. Для меня лично было очень важно хороший транспорт и мастерство водителя, так как меня укачивает. А тут даже обошлась без таблеток, несмотря на горный серпантин. Мне кажется, что путешественникам не лишним будет почитать о тех местах, куда едешь- дополнительные знания усилят впечатления

  • А
    Анастасия
    27 июня 2024
    Выходные в горах Дагестана: полная перезагрузка «все включено»
    Отдыхала в горах Дагестана 22-25 июня 2024 года с семейной парой из Белоруссии и гидом Амиром. Потрясающие впечатления! Было прекрасно
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    всё: каньоны, пещеры, туннели, водопады, крепость в Дербенте… Всего и не упомнишь. И конечно же горы!. . Много гор и все разные. Не могли на них налюбоваться. Амир проявил к нам настоящее гостепреимство. Организатор Мухтар всегда был на связи. Жили в комфортабельных куполах. Ели вкуснейшую еду 3 раза в день. Много фотографировались, болтали, смеялись, слушали истории о Дагестане. Обязательно буду рекомендовать вас всем друзьям и знакомым.

  • М
    Марина
    2 мая 2024
    Весь Дагестан за 5 дней «все включено»
    Мухтарчик мы благодарим тебя ещё раз за компанию, организацию! Увозим с собой много впечатлений! Вернёмся думаю теперь осенью и очень надеюсь что ты сможешь нам снова покажешь свои изюминки ☺️
  • В
    Виктория
    30 апреля 2024
    Весь Дагестан за 5 дней «все включено»
    Хотим сказать вам и Хасану за наше невероятно волшебное ✨, безумно красивое 😻и оооочеееень вкусное путешествие 😋Я и муж в
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    полном восторге 🤩Такой дружелюбный и гостеприимный народ здесь проживает, что даже не хочется уезжать 🥲 Горы 🌄, которые покорили наши сердца 💞Расцветающая сейчас природа 🌸 - от всего этого просто захватывает дух 😌Ну, а местную кухню мы точно никогда не забудем. P.S. чуду и кюрзи от вашего учителя были самыми вкусными 😉Очень благодарны вам за интересные рассказы, легенды о самой республике и её народах. Это было очень интересно и увлекательно. У нас телефоны забиты фотографиями и видео, которые мы наверно и к следующему отпуску не разберём 📷 😅 Хотим пожелать конечно же сил и здоровья вам и вашим близким, чтобы хватало энергии проводить такие замечательные туры 🧳🗾И очень, надеемся, что это не последняя наша встреча 🙂Как вы сказали: «Мы не прощаемся, а говорим - до новых встреч!» ❤️

  • А
    Антон
    27 апреля 2024
    Весь Дагестан за 5 дней «все включено»
    Были в Дагестане с 21 по 25 апреля вчетвером, прилетели из Казани. Заранее связались с гидом Мухтаром, обсудили все моменты
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    и вопросы. Гид Мухтар профессионал в своём деле, сказал нам ни о чём не беспокойтесь, только приезжайте и привезите хорошее настроение, так и сделали. Мухтар в свою очередь взял в свои руки всю организацию нашего путешествия и всё было сделано ИДЕАЛЬНО. Всё путешествие прошло без всяких проблем, в аэропорту встретил, все отели забронировал, в ресторанах завтраки, обеды, ужины заказал(всё было очень вкусно и много). Экскурсии отдельная тема, всё очень интересно и познавательно, Мухтар всё грамотно спланировал и рассказал. Большое спасибо гиду Мухтару!!! Процветания желаю и успехов во всём

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Необычные»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Выходные в горах Дагестана: полная перезагрузка «все включено»
  2. Весь Дагестан за 5 дней «все включено»
  3. 4-дневный гастрономический авторский джип-тур по Дагестану
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Село Гуниб
  7. Экраноплан «Лунь»
  8. Карадахская теснина
  9. Каменная чаша
  10. Хунзах
Сколько стоит тур в Махачкале в июле 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Необычные" можно забронировать 3 тура от 26 500 до 49 500. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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