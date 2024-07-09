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полном восторге 🤩Такой дружелюбный и гостеприимный народ здесь проживает, что даже не хочется уезжать 🥲 Горы 🌄, которые покорили наши сердца 💞Расцветающая сейчас природа 🌸 - от всего этого просто захватывает дух 😌Ну, а местную кухню мы точно никогда не забудем. P.S. чуду и кюрзи от вашего учителя были самыми вкусными 😉Очень благодарны вам за интересные рассказы, легенды о самой республике и её народах. Это было очень интересно и увлекательно. У нас телефоны забиты фотографиями и видео, которые мы наверно и к следующему отпуску не разберём 📷 😅 Хотим пожелать конечно же сил и здоровья вам и вашим близким, чтобы хватало энергии проводить такие замечательные туры 🧳🗾И очень, надеемся, что это не последняя наша встреча 🙂Как вы сказали: «Мы не прощаемся, а говорим - до новых встреч!» ❤️