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2 дня 10 часов
Выходные в горах Дагестана: полная перезагрузка «все включено»
Начало: Только после бронирования
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
26 500₽ за человека
4 дня 8 часов
Весь Дагестан за 5 дней «все включено»
Начало: После бронирования
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
20 июля в 09:00
49 500₽ за человека
3.5 дня
4-дневный гастрономический авторский джип-тур по Дагестану
Начало: После бронирования
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
39 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей9 июля 2024Шамиль, большое спасибо за классное путешествие, индивидуальный подход и теплое отношение. Посмотрели за три дня, горы, каньоны, водохранилища, Дербент и
- ННаталия3 июля 2024Прекрасные три дня в горах. При учёте того, что организаторы позаботились обо всём: отличное питание, комфортные условия для ночёвок, мелкие
- ААнастасия27 июня 2024Отдыхала в горах Дагестана 22-25 июня 2024 года с семейной парой из Белоруссии и гидом Амиром. Потрясающие впечатления! Было прекрасно
- ММарина2 мая 2024Мухтарчик мы благодарим тебя ещё раз за компанию, организацию! Увозим с собой много впечатлений! Вернёмся думаю теперь осенью и очень надеюсь что ты сможешь нам снова покажешь свои изюминки ☺️
- ВВиктория30 апреля 2024Хотим сказать вам и Хасану за наше невероятно волшебное ✨, безумно красивое 😻и оооочеееень вкусное путешествие 😋Я и муж в
- ААнтон27 апреля 2024Были в Дагестане с 21 по 25 апреля вчетвером, прилетели из Казани. Заранее связались с гидом Мухтаром, обсудили все моменты
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Необычные»
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