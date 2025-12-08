4 день

Древние аулы Чох и Гамсутль

Начнём с визита в древний аул Чох.

Чохские террасы. На них выращивали в условиях высокогорья кукурузу, пшеницу, картофель и лён. Сегодня это пастбища овечек и коров.

Следом по горной тропе отправимся в аул-призрак Гамсутль, которому свыше 6 тысяч лет. Погуляем по его пустынным улицам, заглянем в разрушенные дома, узнаем местные легенды и насладимся панорамными видами.

