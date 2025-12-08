Мои заказы

Горный Дагестан - тропой Императора. Осенний треккинг

Вы вернёте себе детское чувство больших приключений, весёлых опасностей и неподдельного азарта.

Спуск по тропе к каньону, подъём на плато, дорога к древнейшему аулу, восхождение на гору и поход по тропе императора! Экстрим-развлечения: рафтинг и квадроциклы. Бонусом аутентичный Кавказ — национальная дагестанская кухня, радушие и гостеприимство горцев.
Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Махачкалу

Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале с 9:00 до 19:00.

Размещение, знакомство с группой.

Первое погружение в атмосферу Дагестана.

2 день

Бархан. Пеший поход к каньону

Бархан Сарыкум — маленькая Сахара Кавказа.

Пеший поход к Сулакскому каньону.

Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу оплачивается отдельно: 1200–1300 руб. с человека.

По желанию — экстремальные развлечения.

3 день

Гуниб: аул и крепость. Восхождение на гору

Стартуем от живописного аула Гуниб, окруженного горами и лугами.

Держим путь к Гунибской крепости, которая в Средневековье была оборонительным сооружением от врагов.

Восхождение на гору Маяк. С её вершины открывается захватывающая дух панорама гор, где уши закладывает не от высоты, а от тишины, а горный воздух такой, что им хочется надышаться.

4 день

Древние аулы Чох и Гамсутль

Начнём с визита в древний аул Чох.

Чохские террасы. На них выращивали в условиях высокогорья кукурузу, пшеницу, картофель и лён. Сегодня это пастбища овечек и коров.

Следом по горной тропе отправимся в аул-призрак Гамсутль, которому свыше 6 тысяч лет. Погуляем по его пустынным улицам, заглянем в разрушенные дома, узнаем местные легенды и насладимся панорамными видами.

5 день

Треккинг по Кегерскому плато. Подземный водопад

Треккинг по Кегерскому плато. Оно удивит живописными видами гор и лугов.

Следующий пункт на карте — Салтинская теснина восхитит узкими сводами и единственным в Дагестане подземным водопадом. Идти к нему будем по воде в резиновых сапогах по колено.

6 день

Рафтинг и катание на квадроциклах

Экстрим-день. После завтрака рафтинг по горной реке Аварское Койсу. Несколько часов сплава с опытным инструктором по порогам и водоворотам добавят драйва поездке.

А после обеда закрепим эффект катанием на квадроциклах по горным тропам.

7 день

Тропа Императора. Карадахская теснина

Пройдём маршрутом императора Александра II, когда тот посещал Дагестан в XIX веке.

Специально к его приезду здесь в скале создали рукотворный Царский тоннель, чтобы обеспечить короткий и безопасный путь из Гуниба в Хунзах.

Следующей точкой на маршруте станет Карадахская теснина — ущелье шириной 2-4 метра и 170-метровыми высокими каменными стенами.

8 день

Махачкала. Отъезд

Завтрак. Прощаемся, чтобы встретиться вновь в путешествиях по Кавказу.

10:00 Выезд в Махачкалу. Довезём до аэропорта или ж/д вокзала, рекомендуемое время отъезда с 16:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-, 3-х местных номерах и в гостевых домах в 2-, 3-местных комнатах.

Стоимость тура на 1 человека — 89 000 руб.

Доплата за 1-местное размещение — 21 000 руб. /весь период тура.

Дополнительные сведения узнавайте во время бронирования тура.

Варианты проживания

Метрополь

1 ночь

Гостиница ждёт своих гостей в Махачкале. К Вашим услугам Wi-Fi, парковка, бильярдная, прачечная, гладильные принадлежности, сауна и другое.

В каждом из этих номеров царит превосходная атмосфера для Вашего отдыха. Здесь есть всё, чтобы Ваше проживание было комфортным и принесло лишь положительные эмоции от пребывания в этом месте.

На территории работает шикарный ресторан, где Вы сможете побаловать себя шедеврами из разных кухонь мира, а также отлично провести время.

В шаговой доступности магазины, кафе, достопримечательности, зелёные парки города, а также остановки общественного транспорта, что облегчит передвижение на местности. Ж/д вокзал располагается всего в 10 минутах езды.

Гостевой дом «Хадиджа»

6 ночей

Комплекс из 26 номеров начал принимать первых туристов только в начале 2022 года, но уже получает хорошие отзывы от своих постояльцев.

Досуг: беседка, гамак, музыка, самовар, танцы, этноуголок, сад, качели, мангал, настольные игры.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
  • Услуги гида-проводника
  • Экологические сборы заповедников
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе
  • Питание: завтраки, пикники на маршрутах, ужины
  • Рафтинг
  • Катание на квадроциклах
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Экскурсии, не включенные в программу
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы
  • Одноместное размещение - 21 000 руб. /весь период тура
  • Катание на катере 1200-1300 руб. с человека
Место начала и завершения?
Г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • купальники и наряды для фотосессий;
  • личная аптечка, средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • непромокаемая ветрозащитная куртка и брюки;
  • плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
  • рюкзак и сидушка туристическая хоба;
  • солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
  • спортивный костюм;
  • треккинговые ботинки с протектором, либо кроссовки типа «Salomon Speed Cross» (кроссовки для бега без протектора категорически не подходят), обувь обязательно должна быть разношенной, не новой;
  • треккинговые палки (у кого нет — можно взять лыжные);
  • эластичный бинт.

Просьба не брать с собой излишне декольтированную одежду, шорты не должны быть выше колена, мужчинам обходиться лёгкими спортивными штанами. Женщинам рекомендуется взять лёгкое платье, длиной до колен с закрытыми плечами для прогулок, экскурсий и переездов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли мобильная связь?

В регионах не работает связь Теле2, ВТБ, Ростелеком и других банков. Отлично работают Мегафон, МТС, Билайн.

Может ли программа быть изменена?

Программа может быть изменена в зависимости от состояния группы, погодных условий и невозможности прохождения части маршрутов.

Организаторы оставляют за собой право прекращения мероприятия в случае угрозы безопасности жизни и здоровья группы (отдельного участника).

Порядок проведения экскурсий может быть изменен на усмотрение гида.

Можно ли уменьшить количество дней в туре?

Есть возможность изменения числа дней в туре. Для расчета программы обращайтесь к менеджеру.

Как осуществляется связь с гидом?

Для оперативной связи с туристами на каждый заезд мы создаем группу в WhatsАрp, в которой также состоит гид и наш сервис менеджер.

В данной группе публикуется оперативная информация по туру, например, время выезда на маршрут и другие организационные вопросы. Также вы можете задавать все интересующие вас вопросы по туру.

Если у вас нет WhatsАрp, то мы направим вам контакт гида и сервис менеджера в смс сообщении. Вы сможете держать с ними связь любым удобным вам способом.

Что делать, если у меня ограничения по питанию?

Мы стараемся учитывать все особенности и пожелания. Сообщите нам заранее, если у вас есть аллергии, ограничения по питанию, мы сделаем все возможное, чтобы сделать ваш отдых максимально комфортным.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

