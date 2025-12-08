Спуск по тропе к каньону, подъём на плато, дорога к древнейшему аулу, восхождение на гору и поход по тропе императора! Экстрим-развлечения: рафтинг и квадроциклы. Бонусом аутентичный Кавказ — национальная дагестанская кухня, радушие и гостеприимство горцев.
Программа тура по дням
Прибытие в Махачкалу
Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале с 9:00 до 19:00.
Размещение, знакомство с группой.
Первое погружение в атмосферу Дагестана.
Бархан. Пеший поход к каньону
Бархан Сарыкум — маленькая Сахара Кавказа.
Пеший поход к Сулакскому каньону.
Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу оплачивается отдельно: 1200–1300 руб. с человека.
По желанию — экстремальные развлечения.
Гуниб: аул и крепость. Восхождение на гору
Стартуем от живописного аула Гуниб, окруженного горами и лугами.
Держим путь к Гунибской крепости, которая в Средневековье была оборонительным сооружением от врагов.
Восхождение на гору Маяк. С её вершины открывается захватывающая дух панорама гор, где уши закладывает не от высоты, а от тишины, а горный воздух такой, что им хочется надышаться.
Древние аулы Чох и Гамсутль
Начнём с визита в древний аул Чох.
Чохские террасы. На них выращивали в условиях высокогорья кукурузу, пшеницу, картофель и лён. Сегодня это пастбища овечек и коров.
Следом по горной тропе отправимся в аул-призрак Гамсутль, которому свыше 6 тысяч лет. Погуляем по его пустынным улицам, заглянем в разрушенные дома, узнаем местные легенды и насладимся панорамными видами.
Треккинг по Кегерскому плато. Подземный водопад
Треккинг по Кегерскому плато. Оно удивит живописными видами гор и лугов.
Следующий пункт на карте — Салтинская теснина восхитит узкими сводами и единственным в Дагестане подземным водопадом. Идти к нему будем по воде в резиновых сапогах по колено.
Рафтинг и катание на квадроциклах
Экстрим-день. После завтрака рафтинг по горной реке Аварское Койсу. Несколько часов сплава с опытным инструктором по порогам и водоворотам добавят драйва поездке.
А после обеда закрепим эффект катанием на квадроциклах по горным тропам.
Тропа Императора. Карадахская теснина
Пройдём маршрутом императора Александра II, когда тот посещал Дагестан в XIX веке.
Специально к его приезду здесь в скале создали рукотворный Царский тоннель, чтобы обеспечить короткий и безопасный путь из Гуниба в Хунзах.
Следующей точкой на маршруте станет Карадахская теснина — ущелье шириной 2-4 метра и 170-метровыми высокими каменными стенами.
Махачкала. Отъезд
Завтрак. Прощаемся, чтобы встретиться вновь в путешествиях по Кавказу.
10:00 Выезд в Махачкалу. Довезём до аэропорта или ж/д вокзала, рекомендуемое время отъезда с 16:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-, 3-х местных номерах и в гостевых домах в 2-, 3-местных комнатах.
Стоимость тура на 1 человека — 89 000 руб.
Доплата за 1-местное размещение — 21 000 руб. /весь период тура.
Дополнительные сведения узнавайте во время бронирования тура.
Варианты проживания
Метрополь
Гостиница ждёт своих гостей в Махачкале. К Вашим услугам Wi-Fi, парковка, бильярдная, прачечная, гладильные принадлежности, сауна и другое.
В каждом из этих номеров царит превосходная атмосфера для Вашего отдыха. Здесь есть всё, чтобы Ваше проживание было комфортным и принесло лишь положительные эмоции от пребывания в этом месте.
На территории работает шикарный ресторан, где Вы сможете побаловать себя шедеврами из разных кухонь мира, а также отлично провести время.
В шаговой доступности магазины, кафе, достопримечательности, зелёные парки города, а также остановки общественного транспорта, что облегчит передвижение на местности. Ж/д вокзал располагается всего в 10 минутах езды.
Гостевой дом «Хадиджа»
Комплекс из 26 номеров начал принимать первых туристов только в начале 2022 года, но уже получает хорошие отзывы от своих постояльцев.
Досуг: беседка, гамак, музыка, самовар, танцы, этноуголок, сад, качели, мангал, настольные игры.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
- Услуги гида-проводника
- Экологические сборы заповедников
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе
- Питание: завтраки, пикники на маршрутах, ужины
- Рафтинг
- Катание на квадроциклах
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Индивидуальный трансфер
- Питание, не указанное в программе тура
- Экскурсии, не включенные в программу
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы
- Одноместное размещение - 21 000 руб. /весь период тура
- Катание на катере 1200-1300 руб. с человека
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- купальники и наряды для фотосессий;
- личная аптечка, средство от укусов насекомых (при необходимости);
- непромокаемая ветрозащитная куртка и брюки;
- плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
- рюкзак и сидушка туристическая хоба;
- солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
- спортивный костюм;
- треккинговые ботинки с протектором, либо кроссовки типа «Salomon Speed Cross» (кроссовки для бега без протектора категорически не подходят), обувь обязательно должна быть разношенной, не новой;
- треккинговые палки (у кого нет — можно взять лыжные);
- эластичный бинт.
Просьба не брать с собой излишне декольтированную одежду, шорты не должны быть выше колена, мужчинам обходиться лёгкими спортивными штанами. Женщинам рекомендуется взять лёгкое платье, длиной до колен с закрытыми плечами для прогулок, экскурсий и переездов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будет ли мобильная связь?
В регионах не работает связь Теле2, ВТБ, Ростелеком и других банков. Отлично работают Мегафон, МТС, Билайн.
Может ли программа быть изменена?
Программа может быть изменена в зависимости от состояния группы, погодных условий и невозможности прохождения части маршрутов.
Организаторы оставляют за собой право прекращения мероприятия в случае угрозы безопасности жизни и здоровья группы (отдельного участника).
Порядок проведения экскурсий может быть изменен на усмотрение гида.
Можно ли уменьшить количество дней в туре?
Есть возможность изменения числа дней в туре. Для расчета программы обращайтесь к менеджеру.
Как осуществляется связь с гидом?
Для оперативной связи с туристами на каждый заезд мы создаем группу в WhatsАрp, в которой также состоит гид и наш сервис менеджер.
В данной группе публикуется оперативная информация по туру, например, время выезда на маршрут и другие организационные вопросы. Также вы можете задавать все интересующие вас вопросы по туру.
Если у вас нет WhatsАрp, то мы направим вам контакт гида и сервис менеджера в смс сообщении. Вы сможете держать с ними связь любым удобным вам способом.
Что делать, если у меня ограничения по питанию?
Мы стараемся учитывать все особенности и пожелания. Сообщите нам заранее, если у вас есть аллергии, ограничения по питанию, мы сделаем все возможное, чтобы сделать ваш отдых максимально комфортным.