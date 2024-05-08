Пожить в спокойном месте среди гор и фруктового сада и наслаждаться природой без спешки
Будем жить в невероятно красивом месте рядом с горной рекой и фруктовыми деревьями, вкусно есть, впитывать целебный воздух, купаться, рыбачить и просто наслаждаться жизнью.
Только представьте, как здорово побродить по горным селам, вдыхая запахи трав и слушая пение птиц без всякого городского шума. Только звук переката реки под окнами вашей спальни. Это настоящая перезагрузка, после которой возвращаешься другим человеком.
мая
мая
мая
июн
июн
июн
Описание
Организационные детали
Желательно взять с собой одежду как на тёплую, так и на прохладную погоду, так как экскурсии проходят на разных высотах над уровнем моря, и погода в течение дня может сильно меняться.
При желании гостей гид может отвезти в магазин или на рынок, чтобы вы могли купить книги и открытки, национальную одежду, сувениры и местные экологические чистые продукты.
Возможно участие с детьми от 12 лет.
Проживание. В гостевом доме в ауле Гергебиль или Мочох среди фруктовых садов на берегу горной реки или озера.
Питание. Обеды 1 комплексный (на озере) и/или 2 в гриль-саду и ужин в гостевом доме. Будем пробовать местную еду, национальные дагестанские блюда и вкуснейший шашлык.
Программа тура по дням
Прогулка по столице Аварского ханства, купание в озере и фруктовые сады
Огромный тоннель и изумрудное водохранилище. Мы встретим вас в Махачкале и сразу поедем в горы. Наш путь пройдет по самому длинному тоннелю в России 4 км, который соединяет села Гимры и город Буйнакск. Остановимся возле Ирганайского водохранилища — изумрудной полосой вод между зелеными склонами гор. И, наконец, доберемся до Хунзаха — бывшей столицы Аварского ханства.
Крепость, водопад и прогулки по аулу. В Хунзахе мы увидим хорошо сохранившуюся крепость XIX века, а потом насладимся свежестью огромного водопада Тобот, ниспадающего столбом с огромного Хунзахского плато. Затем пообедаем на берегу озера в высокогорном селе Мочох. Застолье будет проходить на террасе прямо над водами озера.
Вечером у вас будет время на купание, рыбалку, конную прогулку или катание на лодках и катамаранах, квадроциклах. Можно погулять по селу и альпийским лугами вокруг села — люди здесь очень гостеприимные и с удовольствием расскажут о своей жизни.
Возможна ночевка здесь же комфортно гостевых домах — в селе Мочох. Если все дома будут забронированы, значит мы будем жить в одном из сел по-соседству.
Размеренная жизнь в селе Гергебиль или Мочох, Матлас и Каменная чаша
Неспешное утро в горах. Не будем никуда торопиться — всю первую половину дня до обеда в вашем распоряжении все вышеперечисленные активности села Мочох: сад, озеро, длинный завтрак по типу шведский стол, лошади, катамараны итп— все, что вам захочется!
Локации на ваш выбор
После обеда у нашей гостеприимной хозяйки отправимся в путь. Вы сами можете выбрать локации: отправиться в Матлас — это село и плато с водопадами, теснинами и древней историей. Можно прогуляться по Каменной чаше. В неё ведёт узкий проход между двух скал — это производит сильное впечатление: сверху еле заметна кромка неба, а внизу очень хорошая акустика. Также мы можем предложить вам посещение Салтинского подземного водопада. А если вы не хотите посещать многолюдные туристические локации, мы найдём для вас что-нибудь более камерное, чтобы с удовольствием в тишине и гармонии с природой провести вторую половину дня в горах.
Дорога домой. Нагулявшись и отдохнув, вернемся в Махачкалу. Если вы планируете остановиться в другом городе Дагестана или соседних республик, мы можем организовать трансфер туда за дополнительную плату.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание: обеды, завтраки, ужины
- Сопровождение гида и множество интересных историй
- Трансфер
- Организация экскурсий и досуга
- Тур состоится при наборе группы от 2 человек
- При наборе группы больше 10 человек:
- Скидка на тур 40%
- Сопровождение фотографа в течение 2 дней
- Конная прогулка 1 час в Хунзахе
- Рыбалка или прогулка на лодке на озере
- Ночёвка в гостевом доме
Что не входит в цену
- Конная прогулка - 1000 руб. с человека за час
- Дорога из вашего города до Махачкалы и обратно
- Трансфер из любого другого города Дагестана или Чечни - по договоренности