Путешествие-перезагрузка в горном ауле Дагестана
Авторский тур в Махачкале

Пожить в спокойном месте среди гор и фруктового сада и наслаждаться природой без спешки

Это путешествие отлично подойдет тем, кто устал от суеты и шума и хочет перезагрузиться и восполнить жизненную энергию.

Будем жить в невероятно красивом месте рядом с горной рекой и фруктовыми деревьями, вкусно есть, впитывать целебный воздух, купаться, рыбачить и просто наслаждаться жизнью.

Только представьте, как здорово побродить по горным селам, вдыхая запахи трав и слушая пение птиц без всякого городского шума. Только звук переката реки под окнами вашей спальни. Это настоящая перезагрузка, после которой возвращаешься другим человеком.
Путешествие-перезагрузка в горном ауле Дагестана
Путешествие-перезагрузка в горном ауле Дагестана
Путешествие-перезагрузка в горном ауле Дагестана
Ближайшие даты:
8
мая
17
мая
31
мая
7
июн
14
июн
21
июн

Описание

Организационные детали

Желательно взять с собой одежду как на тёплую, так и на прохладную погоду, так как экскурсии проходят на разных высотах над уровнем моря, и погода в течение дня может сильно меняться.

При желании гостей гид может отвезти в магазин или на рынок, чтобы вы могли купить книги и открытки, национальную одежду, сувениры и местные экологические чистые продукты.

Возможно участие с детьми от 12 лет.

Проживание. В гостевом доме в ауле Гергебиль или Мочох среди фруктовых садов на берегу горной реки или озера.

Питание. Обеды 1 комплексный (на озере) и/или 2 в гриль-саду и ужин в гостевом доме. Будем пробовать местную еду, национальные дагестанские блюда и вкуснейший шашлык.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по столице Аварского ханства, купание в озере и фруктовые сады

Огромный тоннель и изумрудное водохранилище. Мы встретим вас в Махачкале и сразу поедем в горы. Наш путь пройдет по самому длинному тоннелю в России 4 км, который соединяет села Гимры и город Буйнакск. Остановимся возле Ирганайского водохранилища — изумрудной полосой вод между зелеными склонами гор. И, наконец, доберемся до Хунзаха — бывшей столицы Аварского ханства.

Крепость, водопад и прогулки по аулу. В Хунзахе мы увидим хорошо сохранившуюся крепость XIX века, а потом насладимся свежестью огромного водопада Тобот, ниспадающего столбом с огромного Хунзахского плато. Затем пообедаем на берегу озера в высокогорном селе Мочох. Застолье будет проходить на террасе прямо над водами озера.

Вечером у вас будет время на купание, рыбалку, конную прогулку или катание на лодках и катамаранах, квадроциклах. Можно погулять по селу и альпийским лугами вокруг села — люди здесь очень гостеприимные и с удовольствием расскажут о своей жизни.

Возможна ночевка здесь же комфортно гостевых домах — в селе Мочох. Если все дома будут забронированы, значит мы будем жить в одном из сел по-соседству.

Прогулка по столице Аварского ханства, купание в озере и фруктовые садыПрогулка по столице Аварского ханства, купание в озере и фруктовые садыПрогулка по столице Аварского ханства, купание в озере и фруктовые садыПрогулка по столице Аварского ханства, купание в озере и фруктовые садыПрогулка по столице Аварского ханства, купание в озере и фруктовые сады
2 день

Размеренная жизнь в селе Гергебиль или Мочох, Матлас и Каменная чаша

Неспешное утро в горах. Не будем никуда торопиться — всю первую половину дня до обеда в вашем распоряжении все вышеперечисленные активности села Мочох: сад, озеро, длинный завтрак по типу шведский стол, лошади, катамараны итп— все, что вам захочется!

Локации на ваш выбор

После обеда у нашей гостеприимной хозяйки отправимся в путь. Вы сами можете выбрать локации: отправиться в Матлас — это село и плато с водопадами, теснинами и древней историей. Можно прогуляться по Каменной чаше. В неё ведёт узкий проход между двух скал — это производит сильное впечатление: сверху еле заметна кромка неба, а внизу очень хорошая акустика. Также мы можем предложить вам посещение Салтинского подземного водопада. А если вы не хотите посещать многолюдные туристические локации, мы найдём для вас что-нибудь более камерное, чтобы с удовольствием в тишине и гармонии с природой провести вторую половину дня в горах.

Дорога домой. Нагулявшись и отдохнув, вернемся в Махачкалу. Если вы планируете остановиться в другом городе Дагестана или соседних республик, мы можем организовать трансфер туда за дополнительную плату.

Размеренная жизнь в селе Гергебиль или Мочох, Матлас и Каменная чашаРазмеренная жизнь в селе Гергебиль или Мочох, Матлас и Каменная чашаРазмеренная жизнь в селе Гергебиль или Мочох, Матлас и Каменная чашаРазмеренная жизнь в селе Гергебиль или Мочох, Матлас и Каменная чашаРазмеренная жизнь в селе Гергебиль или Мочох, Матлас и Каменная чаша

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание: обеды, завтраки, ужины
  • Сопровождение гида и множество интересных историй
  • Трансфер
  • Организация экскурсий и досуга
  • Тур состоится при наборе группы от 2 человек
  • При наборе группы больше 10 человек:
  • Скидка на тур 40%
  • Сопровождение фотографа в течение 2 дней
  • Конная прогулка 1 час в Хунзахе
  • Рыбалка или прогулка на лодке на озере
  • Ночёвка в гостевом доме
Что не входит в цену
  • Конная прогулка - 1000 руб. с человека за час
  • Дорога из вашего города до Махачкалы и обратно
  • Трансфер из любого другого города Дагестана или Чечни - по договоренности
Место начала и завершения?
Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыПрирода и пейзажиГорыЦветы и сады

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