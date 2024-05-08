Это путешествие отлично подойдет тем, кто устал от суеты и шума и хочет перезагрузиться и восполнить жизненную энергию. Будем жить в невероятно красивом месте рядом с горной рекой и фруктовыми деревьями, вкусно есть, впитывать целебный воздух, купаться, рыбачить и просто наслаждаться жизнью. Только представьте, как здорово побродить по горным селам, вдыхая запахи трав и слушая пение птиц без всякого городского шума. Только звук переката реки под окнами вашей спальни. Это настоящая перезагрузка, после которой возвращаешься другим человеком.

Описание Программа по дням Фото Выбрать день Ответы на вопросы

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Описание

Организационные детали

Желательно взять с собой одежду как на тёплую, так и на прохладную погоду, так как экскурсии проходят на разных высотах над уровнем моря, и погода в течение дня может сильно меняться.

При желании гостей гид может отвезти в магазин или на рынок, чтобы вы могли купить книги и открытки, национальную одежду, сувениры и местные экологические чистые продукты.

Возможно участие с детьми от 12 лет.