Конные прогулки на несколько дней в Махачкале

Найдено 3 тура в категории «Конные туры» в Махачкале, цены от 31 200 ₽, скидки до 13%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Осенний рассвет в горах Дагестана. Всё включено
Пешая
Джиппинг
Конные прогулки
На катере
4 дня
-
13%
3 отзыва
Осенний рассвет в горах Дагестана. Всё включено
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
1 окт в 10:00
5 окт в 10:00
31 200 ₽36 000 ₽ за человека
Рассвет в горах Дагестана. Все включено
Пешая
Джиппинг
Конные прогулки
На катере
4 дня
3 отзыва
Рассвет в горах Дагестана. Все включено
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
2 мар в 10:00
5 мар в 10:00
31 200 ₽ за человека
Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
Джиппинг
На автобусе
Конные прогулки
SUP-прогулки
8 дней
3 отзыва
Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
Начало: Махачкала
17 мая в 10:00
31 мая в 10:00
от 145 900 ₽ за человека

Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Сулакский каньон
  2. Гамсутль
  3. Бархан Сарыкум
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Хунзах
  7. Карадахская теснина
  8. Гуниб
  9. Село Гоор
  10. Каменная чаша
Сколько стоит тур в Махачкале в декабре 2025
Сейчас в Махачкале в категории "Конные туры" можно забронировать 3 тура от 31 200 до 145 900 со скидкой до 13%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
