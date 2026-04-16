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Путешествие-перезагрузка в горном ауле Дагестана только для вашей компании

Пожить в спокойном месте среди гор и фруктового сада и наслаждаться природой без спешки
Это путешествие отлично подойдет тем, кто устал от суеты и шума и хочет перезагрузиться и восполнить жизненную энергию.

Будем отдыхать в невероятно красивом месте рядом с горной рекой и фруктовыми деревьями,
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вкусно есть, впитывать целебный воздух, купаться, рыбачить и просто наслаждаться жизнью.

Только представьте, как здорово побродить по горным селам, вдыхая запахи трав и слушая пение птиц без всякого городского шума. Это настоящая перезагрузка, после которой возвращаешься другим человеком.

Путешествие-перезагрузка в горном ауле Дагестана только для вашей компании
Путешествие-перезагрузка в горном ауле Дагестана только для вашей компании
Путешествие-перезагрузка в горном ауле Дагестана только для вашей компании

Описание тура

Организационные детали

Желательно взять с собой одежду как на тёплую, так и на прохладную погоду, так как экскурсии проходят на разных высотах над уровнем моря, и погода в течение дня может сильно меняться.

При желании гостей гид может отвезти в магазин или на рынок, чтобы вы могли купить книги и открытки, национальную одежду, сувениры и местные экологические чистые продукты.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по столице Аварского ханства, купание в озере и фруктовые сады

Огромный тоннель и изумрудное водохранилище. Мы встретим вас в Махачкале и сразу поедем в горы. Наш путь пройдет по самому длинному тоннелю в России 4 км, который соединяет села Гимры и город Буйнакск. Остановимся возле Ирганайского водохранилища — изумрудной полосой вод между зелеными склонами гор. И, наконец, доберемся до Хунзаха — бывшей столицы Аварского ханства.

Крепость, водопад и прогулки по аулу. В Хунзахе мы увидим хорошо сохранившуюся крепость 19 века, а потом насладимся свежестью огромного водопада Тобот, ниспадающего столбом с огромного Хунзахского плато. Затем пообедаем на берегу озера в высокогорном селе Мочох. Застолье будет проходить на террасе прямо над водой.

Вечером у вас будет время на купание, рыбалку, конную прогулку или катание на лодках и катамаранах, квадроциклах. Можно погулять по селу и альпийским лугами вокруг села — люди здесь очень гостеприимные и с удовольствием расскажут о своей жизни.

Прогулка по столице Аварского ханства, купание в озере и фруктовые садыПрогулка по столице Аварского ханства, купание в озере и фруктовые садыПрогулка по столице Аварского ханства, купание в озере и фруктовые сады
2 день

Размеренная жизнь в селе Гергебиль или Мочох, Матлас и Каменная чаша

Неспешное утро в горах. Не будем никуда торопиться — всю первую половину дня до обеда в вашем распоряжении все вышеперечисленные активности села Мочох: сад, озеро, длинный завтрак по типу шведский стол, лошади, катамараны — всё, что вам захочется!

Локации на ваш выбор

После обеда у нашей гостеприимной хозяйки отправимся в путь. Вы сами можете выбрать локации: отправиться в Матлас — это село и плато с водопадами, теснинами и древней историей. Можно прогуляться по Каменной чаше. В неё ведёт узкий проход между двух скал — это производит сильное впечатление: сверху еле заметна кромка неба, а внизу очень хорошая акустика. Также мы можем предложить вам посещение Салтинского подземного водопада. А если вы не хотите посещать многолюдные туристические локации, мы найдём для вас что-нибудь более камерное, чтобы с удовольствием в тишине и гармонии с природой провести вторую половину дня в горах.

Дорога домой. Нагулявшись и отдохнув, вернёмся в Махачкалу. Если вы планируете остановиться в другом городе Дагестана или соседних республик, мы можем организовать трансфер туда за дополнительную плату.

Размеренная жизнь в селе Гергебиль или Мочох, Матлас и Каменная чашаРазмеренная жизнь в селе Гергебиль или Мочох, Матлас и Каменная чашаРазмеренная жизнь в селе Гергебиль или Мочох, Матлас и Каменная чашаРазмеренная жизнь в селе Гергебиль или Мочох, Матлас и Каменная чаша

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Завтраки и ужины
  • Сопровождение гидом и множество интересных историй
  • Трансфер
  • Кулинарный мастер-класс
  • Организация дополнительных экскурсий и досуга (рыбалка, сапы, прогулка на катамаранах, конные прогулки, мастер-классы)
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Махачкалы и обратно
  • Проживание
  • Обеды
  • Конная прогулка
  • Поездка на квадроциклах
  • Сапы
  • Трансфер из любого другого города Дагестана или Чечни - по договоренности
  • Проведение экскурсии на иностранном языке
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, 8:00
Завершение: Махачкала, вечер (после 18:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1530 туристов
В нашей команде гиды, которые с детства интересуются природой и историей родного края и работают с энтузиазмом, искренне желая показать всё самое-самое гостям своей Республики. Делаем экскурсии и многодневные путешествия профессионально и с душой, всегда прислушиваемся к вашим пожеланиям по программе и маршруту. Проводим экскурсии на русском, английском и немецком языках. До встречи на Северном Кавказе!

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
Работали с Александрой впервые. Не смотря на то, что меняли программу несколько раз из-за погодных условия удалось провести время в Дербенте на высшем уровне. Отличные гиды, отзывчивые водители, потрясающие рестораны, а так же организованный мастер класс, на котором гости готовили сами под чутким руководством организаторов мероприятия. Спасибо за организацию, обязательно обратимся еще! Рекомендую!!!!
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Г
Всё прошло просто замечательно. Гид Аслан невероятный человек. Спасибо вам всем огромное!
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Елена
Путешествие состоялось!!! Огромное спасибо за это организатору Александре. Очень-очень рекомендую. Мало того, что она организовала тур, под наши личные запросы, но еще и помогла в решении неожиданно возникших трудностей, со съемом жилья после тура!
Очень рекомендую данного организатора!
Огромное Спасибо за нашу великолепную поездку!
Путешествие состоялось!!! Огромное спасибо за это организатору Александре. Очень-очень рекомендую. Мало того, что она организовала тур,
Путешествие состоялось!!! Огромное спасибо за это организатору Александре. Очень-очень рекомендую. Мало того, что она организовала тур,
Путешествие состоялось!!! Огромное спасибо за это организатору Александре. Очень-очень рекомендую. Мало того, что она организовала тур,
Путешествие состоялось!!! Огромное спасибо за это организатору Александре. Очень-очень рекомендую. Мало того, что она организовала тур,
Путешествие состоялось!!! Огромное спасибо за это организатору Александре. Очень-очень рекомендую. Мало того, что она организовала тур,
Путешествие состоялось!!! Огромное спасибо за это организатору Александре. Очень-очень рекомендую. Мало того, что она организовала тур,
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М
Спасибо за восхитительный тур! Водитель огонь!! 🔥
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С
Всё очень понравилось, было просто великолепно. Аслан оказался замечательным гидом, а Чечня нас просто покорила. Огромное спасибо!
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Тур входит в следующие категории Махачкалы

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