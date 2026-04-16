Огромный тоннель и изумрудное водохранилище. Мы встретим вас в Махачкале и сразу поедем в горы. Наш путь пройдет по самому длинному тоннелю в России 4 км, который соединяет села Гимры и город Буйнакск. Остановимся возле Ирганайского водохранилища — изумрудной полосой вод между зелеными склонами гор. И, наконец, доберемся до Хунзаха — бывшей столицы Аварского ханства.

Крепость, водопад и прогулки по аулу. В Хунзахе мы увидим хорошо сохранившуюся крепость 19 века, а потом насладимся свежестью огромного водопада Тобот, ниспадающего столбом с огромного Хунзахского плато. Затем пообедаем на берегу озера в высокогорном селе Мочох. Застолье будет проходить на террасе прямо над водой.

Вечером у вас будет время на купание, рыбалку, конную прогулку или катание на лодках и катамаранах, квадроциклах. Можно погулять по селу и альпийским лугами вокруг села — люди здесь очень гостеприимные и с удовольствием расскажут о своей жизни.