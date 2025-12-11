Мои заказы

Интересные туры для школьного возраста в Махачкале

Найдено 3 тура в категории «Для школьников» в Махачкале, цены от 38 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
На машине
На катере
8 дней
9 отзывов
Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
Пообедать на форелевом хозяйстве, погрузиться в местную культуру и влюбиться в горы
Начало: Ж/д вокзал в Махачкале, главный вход, напротив пам...
14 дек в 08:00
29 дек в 08:00
61 550 ₽ за человека
Магический Дагестан глазами горца: путешествие с мастер-классом и активностями (всё включено)
На машине
Конные прогулки
На катере
5 дней
3 отзыва
Магический Дагестан глазами горца: путешествие с мастер-классом и активностями (всё включено)
Побывать в ауле-призраке, посетить Дербент, полюбоваться водами Сулака и приготовить урбеч
Начало: Аэропорт Махачкалы, до 11:00
17 дек в 10:00
24 дек в 10:00
49 990 ₽ за человека
В Дагестан на праздник Ураза-байрам: национальные блюда и погружение в традиции (всё включено)
На машине
5 дней
В Дагестан на праздник Ураза-байрам: национальные блюда и погружение в традиции (всё включено)
Вместе с местными жителями принять участие в праздновании в горном селе и посетить значимые локации
Начало: Аэропорт Махачкалы, 11:00
18 мар в 08:00
19 мар в 08:00
38 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Для школьников»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
  2. Магический Дагестан глазами горца: путешествие с мастер-классом и активностями (всё включено)
  3. В Дагестан на праздник Ураза-байрам: национальные блюда и погружение в традиции (всё включено)
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Сулакский каньон
  2. Гамсутль
  3. Бархан Сарыкум
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Хунзах
  7. Карадахская теснина
  8. Каменная чаша
  9. Крепость Нарын-Кала
  10. Село Гоор
Сколько стоит тур в Махачкале в декабре 2025
Сейчас в Махачкале в категории "Для школьников" можно забронировать 3 тура от 38 000 до 61 550. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте тур в Махачкале на 2025 год для школьников, 12 ⭐ отзывов, цены от 38000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль