Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
Пообедать на форелевом хозяйстве, погрузиться в местную культуру и влюбиться в горы
Начало: Ж/д вокзал в Махачкале, главный вход, напротив пам...
14 дек в 08:00
29 дек в 08:00
61 550 ₽ за человека
Магический Дагестан глазами горца: путешествие с мастер-классом и активностями (всё включено)
Побывать в ауле-призраке, посетить Дербент, полюбоваться водами Сулака и приготовить урбеч
Начало: Аэропорт Махачкалы, до 11:00
17 дек в 10:00
24 дек в 10:00
49 990 ₽ за человека
В Дагестан на праздник Ураза-байрам: национальные блюда и погружение в традиции (всё включено)
Вместе с местными жителями принять участие в праздновании в горном селе и посетить значимые локации
Начало: Аэропорт Махачкалы, 11:00
18 мар в 08:00
19 мар в 08:00
38 000 ₽ за человека
