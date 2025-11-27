Виды и вкусы Дагестана: топовые локации и национальная кухня
Увидеть все значимые места региона, побывать в гостях у местных и на производстве урбеча
Начало: Г. Махачкала, 8:00
1 дек в 08:00
4 дек в 08:00
44 200 ₽ за человека
В Дагестан за вкусами и видами: всё включено
Погрузиться в гастрономию республики, каждый день пробуя национальные блюда, и приготовить урбеч
Начало: Махачкала, ул. Имама Шамиля 31 г «Россия моя истор...
30 ноя в 08:00
20 дек в 08:00
40 000 ₽ за человека
Смотреть на звёзды и трогать облака: восхождение на Шалбуздаг
Почувствовать себя смелым восходителем, насладиться местной кухней и влюбиться в инопланетные горы
Начало: Махачкала, аэропорт, 15:00
12 июн в 16:00
10 июл в 16:00
20 499 ₽ за человека
Дагестанский калейдоскоп: активный тур по главным локациям с водными и конными прогулками
Пожить в горах, прокатиться на джипах к селу Гоор, научиться готовить урбеч и пообщаться с местными
Начало: Каспийск или Махачкала, точное место по договорённ...
22 апр в 10:30
3 июн в 10:30
45 000 ₽ за человека
