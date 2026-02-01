От Сулакского каньона до Дербента в мини-группе
Сделать эффектные фото в дагестанской пустыне и узнать историю аула-призрака
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договорённ...
16 фев в 08:00
20 фев в 08:00
39 990 ₽ за человека
По главным местам Дагестана в мини-группе с катанием на сапах: Сулакский каньон, Хунзах и Дербент
Побывать в ауле-призраке, полюбоваться Чохскими террасами, пройти по Карадахской теснине
Начало: Махачкала, 9:00
16 фев в 08:00
21 фев в 08:00
48 000 ₽ за человека
Гулянья на Домбае: джипинг и прогулки по заповеднику с заездом в Пятигорск
Кататься на лыжах, гулять по зимнему лесу и пить настоящую минеральную воду
Начало: Махачкала, утро
19 фев в 08:00
26 фев в 08:00
14 000 ₽ за человека
Сколько стоит тур в Махачкале в феврале 2026
Сейчас в Махачкале в категории "С детьми" можно забронировать 3 тура от 14 000 до 48 000. Туристы уже оставили гидам 93 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
