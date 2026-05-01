Выезжаем из Махачкалы в 22:00, по дороге заберём путешественников из Кизилюрта, Хасавюрта, Грозного и Владикавказа. Ехать будем по живописной Военно-Грузинской дороге. Позавтракаем по пути.

Прибудем в Тбилиси и заселимся в отель. После обмены валюты начнём обзорную экскурсию с местным гидом. Вы увидите памятник Вахтангу Горгасали на берегу Куры и пройдёте по мосту любви и надежды. По канатной дороге поднимемся к крепости Нарикала 4 века — горожане считают её «сердцем Тбилиси».

Полюбуемся монументом «Мать Грузия»: в одной руке она держит чашу с вином для друзей, а в другой — меч для врагов. Побываем у водопада Легвтахеви в Инжировом ущелье и пойдём на ужин в ресторан, где нас будут ждать вкуснейшие национальные блюда и танцы.