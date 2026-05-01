Увидим главные достопримечательности Тбилиси, погуляем по старинным улочкам и пройдём по мосту любви и надежды. Акт второй, природный.
Рассмотрим причудливые формы сталактитов
Описание тура
Организационные детали
С собой вам понадобятся: загранпаспорт или свидетельство о рождении (детям до 18 лет), вода и перекус, солнцезащитные очки и крем, головной убор, наличные деньги в рублях или долларах, предметы личной гигиены (шампунь, тапочки, зубная щётка и паста и т. д., аптечка, зарядное устройство для гаджетов.
Предоплата в размере 50% от стоимости тура. Предоплата НЕ возвращается в случае отказа либо переноса тура по требованию туриста.
Программа тура по дням
Переезд из Махачкалы и экскурсия по Тбилиси
Выезжаем из Махачкалы в 22:00, по дороге заберём путешественников из Кизилюрта, Хасавюрта, Грозного и Владикавказа. Ехать будем по живописной Военно-Грузинской дороге. Позавтракаем по пути.
Прибудем в Тбилиси и заселимся в отель. После обмены валюты начнём обзорную экскурсию с местным гидом. Вы увидите памятник Вахтангу Горгасали на берегу Куры и пройдёте по мосту любви и надежды. По канатной дороге поднимемся к крепости Нарикала 4 века — горожане считают её «сердцем Тбилиси».
Полюбуемся монументом «Мать Грузия»: в одной руке она держит чашу с вином для друзей, а в другой — меч для врагов. Побываем у водопада Легвтахеви в Инжировом ущелье и пойдём на ужин в ресторан, где нас будут ждать вкуснейшие национальные блюда и танцы.
Пещера Прометея
После завтрака выселимся из отеля и поедем в Батуми. По пути остановимся в пещере Прометея — крупнейшей в Грузии. Вы окажетесь в настоящем подземном царстве со сталактитами и сталагмитами. Пещера внутри подсвечивается разноцветными огнями, отчего атмосфера в ней кажется ещё более сказочной.
К вечеру прибудем в Батуми и заселимся в отель.
Прогулка по Батуми
Позавтракаем и начнём экскурсию по Батуми. Погуляем по живописной набережной и увидим знаменитую статую «Али и Нино» и алфавитную башню высотой в 130 метров.
Затем у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно побродить по городу, искупаться и заглянуть в местные ресторанчики.
Водопад Мирвети и Самшитовый лес
После завтрака поедем любоваться окрестностями. Пройдём по арочному мосту царицы Тамары и по подвесному канатному мосту. Увидим водопад Мирвети и погуляем по Самшитовому лесу в Мачахельском ущелье. Деревья здесь покрыты мхом, отчего атмосфера вокруг кажется фантастической.
Побываем в этнографическом музее и рассмотрим памятник Махачельскому ружью — некогда символу стабильности и безопасности в регионе.
Вернёмся в Батуми, после чего у вас будет свободное время.
Монастырь Джвари, прогулка по Мцхете и возвращение в Махачкалу
Позавтракаем, выселимся из отеля и поедем назад в Махачкалу. По дороге продолжим знакомиться с историей Грузии. Заедем в монастырь Джвари 7 века, а на смотровой площадке насладимся видом слияния Арагви и Куры.
Местный гид проведёт нас по мощёным улочкам Мцхеты и расскажет историю первой столицы Грузии. На рынке закупимся сувенирами и подарками для близких и поедем дальше.
Вернёмся в Махачкалу уже в начале следующего дня.
Возвращение
Прибудем в Махачкалу в 23:00-01:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|25 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле в Тбилиси и Батуми
- Завтраки
- Экскурсии по Тбилиси и Батуми
- Услуги русскоговорящего грузинского гида
- Сопровождение представителем компании всю поездку
Что не входит в цену
- Обеды и ужины
- Канатная дорога в Тбилиси
- Посещение пещеры Прометея - 23 лари
- Экскурсия в горную Аджарию - 100 лари