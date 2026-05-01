Путешествие из Махачкалы: от Тбилиси до Батуми

Побродить по пещере Прометея, побывать в Самшитовом лесу и увидеть «Мать Грузию»
Начинаем знакомство с Грузией в 3 актах. Акт первый, классический.

Увидим главные достопримечательности Тбилиси, погуляем по старинным улочкам и пройдём по мосту любви и надежды. Акт второй, природный.

Рассмотрим причудливые формы сталактитов
и сталагмитов в крупнейшей в Грузии пещере, полюбуемся красотами Мачахельского ущелья и надышимся морским бризом. Акт третий, современный. Погуляем по набережной Батуми, сфотографируем статую «Али и Нино» и Алфавитную башню. Акт заключительный, исторический. Перенесёмся в прошлое, бродя по мощёным улочкам Мцхеты и рассматривая монастырь Джвари 7 века.

Описание тура

Организационные детали

С собой вам понадобятся: загранпаспорт или свидетельство о рождении (детям до 18 лет), вода и перекус, солнцезащитные очки и крем, головной убор, наличные деньги в рублях или долларах, предметы личной гигиены (шампунь, тапочки, зубная щётка и паста и т. д., аптечка, зарядное устройство для гаджетов.

Предоплата в размере 50% от стоимости тура. Предоплата НЕ возвращается в случае отказа либо переноса тура по требованию туриста.

Программа тура по дням

1 день

Переезд из Махачкалы и экскурсия по Тбилиси

Выезжаем из Махачкалы в 22:00, по дороге заберём путешественников из Кизилюрта, Хасавюрта, Грозного и Владикавказа. Ехать будем по живописной Военно-Грузинской дороге. Позавтракаем по пути.

Прибудем в Тбилиси и заселимся в отель. После обмены валюты начнём обзорную экскурсию с местным гидом. Вы увидите памятник Вахтангу Горгасали на берегу Куры и пройдёте по мосту любви и надежды. По канатной дороге поднимемся к крепости Нарикала 4 века — горожане считают её «сердцем Тбилиси».

Полюбуемся монументом «Мать Грузия»: в одной руке она держит чашу с вином для друзей, а в другой — меч для врагов. Побываем у водопада Легвтахеви в Инжировом ущелье и пойдём на ужин в ресторан, где нас будут ждать вкуснейшие национальные блюда и танцы.

2 день

Пещера Прометея

После завтрака выселимся из отеля и поедем в Батуми. По пути остановимся в пещере Прометея — крупнейшей в Грузии. Вы окажетесь в настоящем подземном царстве со сталактитами и сталагмитами. Пещера внутри подсвечивается разноцветными огнями, отчего атмосфера в ней кажется ещё более сказочной.

К вечеру прибудем в Батуми и заселимся в отель.

3 день

Прогулка по Батуми

Позавтракаем и начнём экскурсию по Батуми. Погуляем по живописной набережной и увидим знаменитую статую «Али и Нино» и алфавитную башню высотой в 130 метров.

Затем у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно побродить по городу, искупаться и заглянуть в местные ресторанчики.

4 день

Водопад Мирвети и Самшитовый лес

После завтрака поедем любоваться окрестностями. Пройдём по арочному мосту царицы Тамары и по подвесному канатному мосту. Увидим водопад Мирвети и погуляем по Самшитовому лесу в Мачахельском ущелье. Деревья здесь покрыты мхом, отчего атмосфера вокруг кажется фантастической.

Побываем в этнографическом музее и рассмотрим памятник Махачельскому ружью — некогда символу стабильности и безопасности в регионе.

Вернёмся в Батуми, после чего у вас будет свободное время.

5 день

Монастырь Джвари, прогулка по Мцхете и возвращение в Махачкалу

Позавтракаем, выселимся из отеля и поедем назад в Махачкалу. По дороге продолжим знакомиться с историей Грузии. Заедем в монастырь Джвари 7 века, а на смотровой площадке насладимся видом слияния Арагви и Куры.

Местный гид проведёт нас по мощёным улочкам Мцхеты и расскажет историю первой столицы Грузии. На рынке закупимся сувенирами и подарками для близких и поедем дальше.

Вернёмся в Махачкалу уже в начале следующего дня.

6 день

Возвращение

Прибудем в Махачкалу в 23:00-01:00.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник25 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле в Тбилиси и Батуми
  • Завтраки
  • Экскурсии по Тбилиси и Батуми
  • Услуги русскоговорящего грузинского гида
  • Сопровождение представителем компании всю поездку
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины
  • Канатная дорога в Тбилиси
  • Посещение пещеры Прометея - 23 лари
  • Экскурсия в горную Аджарию - 100 лари
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, 21:00. Можем забрать вас из Кизилюрта, Хасавюрта, Грозного и Владикавказа
Завершение: Махачкала, прибудем ночью или к утру
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гаджи
Гаджи — Организатор в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 159 туристов
Мы с командой радуем путешественников экскурсиями в фантастические места Дагестана и соседних республик с 2017 года. Наша главная задача в каждой поездке — погрузить вас в историю и традиции тех мест, куда мы с вами отправимся, и подарить незабываемые эмоции и впечатления. Также организуем экскурсии по Абхазии, Грузии, Турции и Азербайджану.

