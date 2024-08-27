Тур в Грузию на 5 дней (Тбилиси-Батуми)

Посетите Трабзон в Турции и побывайте на экскурсии в одном туре по Махачкале
Приглашаем вас в тур по городам Грузии.

Вы увидите красоту Тбилиси, познакомитесь с многоликим Батуми и полюбуетесь фантастическими видами Мцхеты, древней столицы Грузии.

Насладитесь национальной кухней, узнаете, что такое грузинское гостеприимство, и даже побываете на шоппинге в Турции.
Тур в Грузию на 5 дней (Тбилиси-Батуми)
Тур в Грузию на 5 дней (Тбилиси-Батуми)
Тур в Грузию на 5 дней (Тбилиси-Батуми)
Ближайшие даты:
Время начала: 22:00

Описание тура

Едем в Грузию удивляться красоте Тбилиси, замирать от суровой красоты горных пиков и невероятных панорам. Узнаем, что такое грузинское гостеприимство, попробуем горячие хинкали и хачапури, увидим зажигательные танцы, прогуляемся по узким улочкам в Тбилиси. Будем нежиться на пляжах Черного моря и поражаться огням Батуми. В программе также есть экскурсия в горную Аджарию и обед у грузинской семьи с национальной кухней и танцами, шоппинг на местном рынке в Мцхете.

Знакомство с Тбилиси

По Военно-грузинской дороге мы попадем в Тбилиси, столицу Грузии. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, которую проведет местный гид. Вы увидите памятник Вахтангу Горгасали, выдающемуся грузинскому царю, пройдетесь по Мосту любви и надежды и по канатной дороге попадете в крепость Нарикала. Побываем у памятника «Мать-Грузия», расположенного на вершине холма Сололаки, и послушаем, как шумит водопад Легвтахеви.

Батуми — столица Аджарии

Второй день будет посвящен гостеприимному городу Батуми, куда мы отправимся прямиком из Тбилиси, не забыв при этом посетить по дороге карстовую пещеру Прометея, популярную достопримечательность и одну из самых красивых пещер Кавказа. Вечером вас ждет экскурсия по Батуми: побываем на набережной, посмотрим на статую «Али и Нино», созданную по мотивам романа Курбана Саида, и на Алфавитную башню, которая внешне напоминает структуру ДНК.

Горная Аджария

В четвертый день вы можете выбрать свободную программу или же посетить горную Аджарию, где увидите арочный мост царицы Тамары, подвесные канатные мосты и водопад Мирвети во всей его красе, а также сможете прогуляться по сказочному самшитовому лесу. После вас ждет посещение Этнографического музея и монумента Мачахельскому ружью.

Древняя Мцхета

В последний, пятый день тура отправимся в монастырь Джвари, построенный в VI веке в честь святого креста на вершине горы над городом Мцхета. Со смотровой площадки вы посмотрите на слияние рек Арагви и Куры, а после в компании местного гида совершите экскурсию по Мцхете и сможете сделать покупки на местном рынке. Важная информация:
  • В случае, если при бронировании вы выбираете полную оплату на месте гиду наличными, мы свяжемся с вами до экскурсии и попросим внести предоплату.
  • Туроператор оставляет за собой право в целях безопасности изменить экскурсионную программу по погодным условиям.
  • Возьмите с собой загранпаспорт, свидетельство о рождении (детям до 18 лет), воду и перекус, наличные деньги, солнцезащитные очки и крем, головной убор, купальные принадлежности, предметы личной гигиены (шампунь, тапочки, зубная щетка и паста и т. д.), аптечку, зарядное устройство для гаджетов.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый (11+)25 000 ₽
Детский (0-10)24 500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Военно-Грузинская дорога
  • Памятник Вахтангу Горгасали
  • Мост любви и надежды
  • Канатка на крепость Нарикала
  • Памятник «Мать-Грузия»
  • Водопад Легвтахеви
  • Пещера Прометея
  • Батуми
  • Арочный мост царицы Тамары
  • Подвесные канатные мосты
  • Водопад Мирвети
  • Самшитовый лес
  • Этнографический музей
  • Монастырь Джвари
  • Смотровая площадка на слиянии рек Арагви и Куры
  • Мцхета
Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание в отеле в Тбилиси и Батуми (2-3х местное размещение)
  • Завтраки
  • Экскурсия по Тбилиси
  • Экскурсия по Батуми
  • Русскоговорящий грузинский гид
  • Сопровождение представителем компании на весь период поездки
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины
  • Канатная дорога в Тбилиси
  • Пещера Прометея (23 лари)
  • Экскурсия в горную Аджарию (100 лари)
Место начала и завершения?
Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • В случае, если вы выбираете на сайте полную оплату на месте гиду наличными, мы свяжемся с вами до экскурсии и попросим внести предоплату
  • Туроператор оставляет за собой право в целях безопасности изменить экскурсионную программу по погодным условиям
  • Что взять с собой?
  • Загранпаспорт
  • Свидетельство о рождении (детям до 18 лет)
  • Воду и перекус
  • Наличные деньги
  • Солнцезащитные очки и крем
  • Головной убор
  • Купальные принадлежности
  • Предметы личной гигиены (шампунь, тапочки, зубная щетка и паста и т. д.)
  • Аптечку
  • Зарядное устройство для гаджетов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

ГрупповыеНа автобусеПрирода и пейзажиГорыВыездныеВсе туры5-дневные туры

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