Приглашаем вас в тур по городам Грузии.
Вы увидите красоту Тбилиси, познакомитесь с многоликим Батуми и полюбуетесь фантастическими видами Мцхеты, древней столицы Грузии.
Насладитесь национальной кухней, узнаете, что такое грузинское гостеприимство, и даже побываете на шоппинге в Турции.
Вы увидите красоту Тбилиси, познакомитесь с многоликим Батуми и полюбуетесь фантастическими видами Мцхеты, древней столицы Грузии.
Насладитесь национальной кухней, узнаете, что такое грузинское гостеприимство, и даже побываете на шоппинге в Турции.
Ближайшие даты:
Время начала: 22:00
Описание тура
Едем в Грузию удивляться красоте Тбилиси, замирать от суровой красоты горных пиков и невероятных панорам. Узнаем, что такое грузинское гостеприимство, попробуем горячие хинкали и хачапури, увидим зажигательные танцы, прогуляемся по узким улочкам в Тбилиси. Будем нежиться на пляжах Черного моря и поражаться огням Батуми. В программе также есть экскурсия в горную Аджарию и обед у грузинской семьи с национальной кухней и танцами, шоппинг на местном рынке в Мцхете.
Знакомство с Тбилиси
По Военно-грузинской дороге мы попадем в Тбилиси, столицу Грузии. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, которую проведет местный гид. Вы увидите памятник Вахтангу Горгасали, выдающемуся грузинскому царю, пройдетесь по Мосту любви и надежды и по канатной дороге попадете в крепость Нарикала. Побываем у памятника «Мать-Грузия», расположенного на вершине холма Сололаки, и послушаем, как шумит водопад Легвтахеви.
Батуми — столица Аджарии
Второй день будет посвящен гостеприимному городу Батуми, куда мы отправимся прямиком из Тбилиси, не забыв при этом посетить по дороге карстовую пещеру Прометея, популярную достопримечательность и одну из самых красивых пещер Кавказа. Вечером вас ждет экскурсия по Батуми: побываем на набережной, посмотрим на статую «Али и Нино», созданную по мотивам романа Курбана Саида, и на Алфавитную башню, которая внешне напоминает структуру ДНК.
Горная Аджария
В четвертый день вы можете выбрать свободную программу или же посетить горную Аджарию, где увидите арочный мост царицы Тамары, подвесные канатные мосты и водопад Мирвети во всей его красе, а также сможете прогуляться по сказочному самшитовому лесу. После вас ждет посещение Этнографического музея и монумента Мачахельскому ружью.
Древняя Мцхета
В последний, пятый день тура отправимся в монастырь Джвари, построенный в VI веке в честь святого креста на вершине горы над городом Мцхета. Со смотровой площадки вы посмотрите на слияние рек Арагви и Куры, а после в компании местного гида совершите экскурсию по Мцхете и сможете сделать покупки на местном рынке. Важная информация:
- В случае, если при бронировании вы выбираете полную оплату на месте гиду наличными, мы свяжемся с вами до экскурсии и попросим внести предоплату.
- Туроператор оставляет за собой право в целях безопасности изменить экскурсионную программу по погодным условиям.
- Возьмите с собой загранпаспорт, свидетельство о рождении (детям до 18 лет), воду и перекус, наличные деньги, солнцезащитные очки и крем, головной убор, купальные принадлежности, предметы личной гигиены (шампунь, тапочки, зубная щетка и паста и т. д.), аптечку, зарядное устройство для гаджетов.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (11+)
|25 000 ₽
|Детский (0-10)
|24 500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Военно-Грузинская дорога
- Памятник Вахтангу Горгасали
- Мост любви и надежды
- Канатка на крепость Нарикала
- Памятник «Мать-Грузия»
- Водопад Легвтахеви
- Пещера Прометея
- Батуми
- Арочный мост царицы Тамары
- Подвесные канатные мосты
- Водопад Мирвети
- Самшитовый лес
- Этнографический музей
- Монастырь Джвари
- Смотровая площадка на слиянии рек Арагви и Куры
- Мцхета
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Проживание в отеле в Тбилиси и Батуми (2-3х местное размещение)
- Завтраки
- Экскурсия по Тбилиси
- Экскурсия по Батуми
- Русскоговорящий грузинский гид
- Сопровождение представителем компании на весь период поездки
Что не входит в цену
- Обеды и ужины
- Канатная дорога в Тбилиси
- Пещера Прометея (23 лари)
- Экскурсия в горную Аджарию (100 лари)
Место начала и завершения?
Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- В случае, если вы выбираете на сайте полную оплату на месте гиду наличными, мы свяжемся с вами до экскурсии и попросим внести предоплату
- Туроператор оставляет за собой право в целях безопасности изменить экскурсионную программу по погодным условиям
- Что взять с собой?
- Загранпаспорт
- Свидетельство о рождении (детям до 18 лет)
- Воду и перекус
- Наличные деньги
- Солнцезащитные очки и крем
- Головной убор
- Купальные принадлежности
- Предметы личной гигиены (шампунь, тапочки, зубная щетка и паста и т. д.)
- Аптечку
- Зарядное устройство для гаджетов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Махачкалы
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