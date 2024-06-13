Рыболовный тур в Дагестан: костерок, палатки и отдых от суеты

Попробовать поймать горную форель и порыбачить на диких водоёмах в живописных местах
Рыбалка, посиделки у костра, шашлыки, вокруг лишь шелест воды да потрескивание дров — рецепт идеальных выходных прост.

Но мы придумали, как сделать их ещё круче — отправиться в Дагестан! Вас ждут
читать дальше

3 дня на берегу речки, вдали от проблем и забот.

Будем ловить рыбу, травить рыбацкие байки, собираясь вечером у огня, и наслаждаться невероятной природой.

Вы сможете выбрать — отправиться ли на дикий водоём, специальную рыболовную базу на заливе или на речку ловить горную форель.

Рыболовный тур в Дагестан: костерок, палатки и отдых от суеты
Рыболовный тур в Дагестан: костерок, палатки и отдых от суеты
Рыболовный тур в Дагестан: костерок, палатки и отдых от суеты
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Что нужно брать с собой?

- удобную одежду и обувь по сезону;
- средства личной гигиены;
- лекарства, если таковые необходимы;
- средства для зашиты от солнца;

Все варианты возможны и взаимозаменяемы по согласованию. При невозможности проведения выбранного варианта тура по независящим от нас обстоятельств мы оставляем за собой право изменить вариант проведения тура.

При преждевременной отмене бронирования мы будем вынуждены удержать с вас процент от оплаченной стоимости:

отмена в срок более чем за 35 дней до начала тура – возвращается полная стоимость предоплаты
отмена в срок от 34 до 16 дней до начала тура – возвращается 50% от стоимости предоплаты
отмена в срок за 15 и менее дней до начала тура – предоплата не возвращается

Проживание. Будем жить в 2-местных палатках. Если вы выберете вариант рыбалки на специализированных рыболовных базах, то у вас будет возможность за доплату арендовать домики.

Питание. Не включено в стоимость. Продукты и напитки оплачиваются дополнительно.

Дети. Возможно участие с детьми старше 8 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и трансфер к водоёму

Встретим вас в Махачкале: заедем за вами на вокзал, в аэропорт или к отелю в 08:00-10:00. Закупим продукты и отправимся на водоём, который заранее согласуем.

Есть 3 варианта места для рыбалки:

Вариант 1. Рыбалка на диких водоёмах в низменной части Дагестана: реки Сулак, Малый Сулак, Терек. В этом случае будем жить в палатках.

Вариант 2. Рыбалка на специализированных рыболовных базах на заливах и озёрах: Аграханский залив, Ачикольские озера, озеро Бешенное. Здесь, по желанию и за доплату, можно снять домик или арендовать плавательное средство.

Вариант 3. Рыбалка на горную форель: реки Аварское Койсу, Кара Уойсу, Казикумухское Койсу. Ночевать будем в палатках.

Обратите внимание: 15.04-15.06 — нерестовый период. Можно рыбачить только на специализированных водоёмах или на форель в горных речках. В период 20.11.2024- 01.05.2025 — возможна рыбалка только на специализированных водоёмах.

По прибытии пообедаем, установим лагерь и начнём вечернюю рыбалку.

Будем отдыхать, травить рыбацкие байки, делиться историями, затем вкусно поужинаем.

Встреча и трансфер к водоёмуВстреча и трансфер к водоёмуВстреча и трансфер к водоёмуВстреча и трансфер к водоёму
2 день

Рыбачим, сидим у костра и отдыхаем

Начнём день с чашечки кофе и завтрака, а продолжим ловлей рыбы. Желающие смогут искупаться. На обед пожарим шашлыки и продолжим рыбачить.

Вечером все вместе усядемся у костра и поужинаем. Затем по желанию можем устроить ночную рыбалку или продолжим отдыхать.

Рыбачим, сидим у костра и отдыхаемРыбачим, сидим у костра и отдыхаемРыбачим, сидим у костра и отдыхаемРыбачим, сидим у костра и отдыхаем
3 день

Возвращение в Махачкалу

После завтрака — снова рыбалка. Затем пообедаем, соберёмся поедем назад в Махачкалу. Отвезём вас к месту проживания, в аэропорт или на ж. -д. вокзал. Если вы захотите продолжить отдых в Дагестане, мы посоветуем лучшие места и отели.

Возвращение в МахачкалуВозвращение в МахачкалуВозвращение в МахачкалуВозвращение в Махачкалу

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет20 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 2-местных палатках
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Обучение рыбалке
  • Снасти, наживка
  • Кухонные принадлежности
  • Уголь (дрова)
  • Аптечка
  • Возможно проведение тура в индивидуальном формате от 3-х человек
Что не входит в цену
  • Билеты до Махачкалы и обратно
  • Питание: продукты, напитки (спиртное можно брать)
  • Аренда плавсредств - 3000-6000 руб. с человека в сутки в зависимости от модели, вместимость в лодку 4 человека (по желанию)
  • Плата за гостевой дом на специализированных водоемах - 2000 руб. (по желанию)
  • Аренда плавучего дома, с которого можно рыбачить и жить - 10 000 руб. в сутки за группу (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, 08:00-10:00. Заберём вас от места вашего проживания, из аэропорта или с ж. - д. вокзала
Завершение: Махачкала, вечер. Доставим вас к месту вашего проживания, в аэропорт или на ж. - д. вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры3-дневные турыНа ноябрьские праздникиПрирода и пейзажиГорыЖивотныеРыбалкаВодные развлеченияЖивотныеЖивотные

Похожие туры из Махачкалы

Отдых на побережье Каспийского моря и основные достопримечательности Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
10 отзывов
Популярное предложение
Отдых на побережье Каспийского моря и основные достопримечательности Дагестана
Жить в лучшем отеле Дагестана и путешествовать по горным аулам
Начало: Аэропорт Махачкалы, 12:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
65 900 за человека
Восточные краски Дагестана. Этнографический тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Восточные краски Дагестана. Этнографический тур
Начало: г. Махачкала
14 июня в 10:00
20 сен в 10:00
99 000 за человека
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Начало: г. Махачкала
Сегодня в 10:00
16 июня в 10:00
от 94 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Махачкале
Все туры из Махачкалы
ХорошоТам