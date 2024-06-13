Но мы придумали, как сделать их ещё круче — отправиться в Дагестан! Вас ждут
Описание тура
Организационные детали
Что нужно брать с собой?
- удобную одежду и обувь по сезону;
- средства личной гигиены;
- лекарства, если таковые необходимы;
- средства для зашиты от солнца;
Все варианты возможны и взаимозаменяемы по согласованию. При невозможности проведения выбранного варианта тура по независящим от нас обстоятельств мы оставляем за собой право изменить вариант проведения тура.
При преждевременной отмене бронирования мы будем вынуждены удержать с вас процент от оплаченной стоимости:
отмена в срок более чем за 35 дней до начала тура – возвращается полная стоимость предоплаты
отмена в срок от 34 до 16 дней до начала тура – возвращается 50% от стоимости предоплаты
отмена в срок за 15 и менее дней до начала тура – предоплата не возвращается
Проживание. Будем жить в 2-местных палатках. Если вы выберете вариант рыбалки на специализированных рыболовных базах, то у вас будет возможность за доплату арендовать домики.
Питание. Не включено в стоимость. Продукты и напитки оплачиваются дополнительно.
Дети. Возможно участие с детьми старше 8 лет.
Программа тура по дням
Встреча и трансфер к водоёму
Встретим вас в Махачкале: заедем за вами на вокзал, в аэропорт или к отелю в 08:00-10:00. Закупим продукты и отправимся на водоём, который заранее согласуем.
Есть 3 варианта места для рыбалки:
Вариант 1. Рыбалка на диких водоёмах в низменной части Дагестана: реки Сулак, Малый Сулак, Терек. В этом случае будем жить в палатках.
Вариант 2. Рыбалка на специализированных рыболовных базах на заливах и озёрах: Аграханский залив, Ачикольские озера, озеро Бешенное. Здесь, по желанию и за доплату, можно снять домик или арендовать плавательное средство.
Вариант 3. Рыбалка на горную форель: реки Аварское Койсу, Кара Уойсу, Казикумухское Койсу. Ночевать будем в палатках.
Обратите внимание: 15.04-15.06 — нерестовый период. Можно рыбачить только на специализированных водоёмах или на форель в горных речках. В период 20.11.2024- 01.05.2025 — возможна рыбалка только на специализированных водоёмах.
По прибытии пообедаем, установим лагерь и начнём вечернюю рыбалку.
Будем отдыхать, травить рыбацкие байки, делиться историями, затем вкусно поужинаем.
Рыбачим, сидим у костра и отдыхаем
Начнём день с чашечки кофе и завтрака, а продолжим ловлей рыбы. Желающие смогут искупаться. На обед пожарим шашлыки и продолжим рыбачить.
Вечером все вместе усядемся у костра и поужинаем. Затем по желанию можем устроить ночную рыбалку или продолжим отдыхать.
Возвращение в Махачкалу
После завтрака — снова рыбалка. Затем пообедаем, соберёмся поедем назад в Махачкалу. Отвезём вас к месту проживания, в аэропорт или на ж. -д. вокзал. Если вы захотите продолжить отдых в Дагестане, мы посоветуем лучшие места и отели.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|20 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 2-местных палатках
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
- Обучение рыбалке
- Снасти, наживка
- Кухонные принадлежности
- Уголь (дрова)
- Аптечка
- Возможно проведение тура в индивидуальном формате от 3-х человек
Что не входит в цену
- Билеты до Махачкалы и обратно
- Питание: продукты, напитки (спиртное можно брать)
- Аренда плавсредств - 3000-6000 руб. с человека в сутки в зависимости от модели, вместимость в лодку 4 человека (по желанию)
- Плата за гостевой дом на специализированных водоемах - 2000 руб. (по желанию)
- Аренда плавучего дома, с которого можно рыбачить и жить - 10 000 руб. в сутки за группу (по желанию)