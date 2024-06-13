Рыбалка, посиделки у костра, шашлыки, вокруг лишь шелест воды да потрескивание дров — рецепт идеальных выходных прост.Но мы придумали, как сделать их ещё круче — отправиться в Дагестан! Вас ждут

3 дня на берегу речки, вдали от проблем и забот. Будем ловить рыбу, травить рыбацкие байки, собираясь вечером у огня, и наслаждаться невероятной природой. Вы сможете выбрать — отправиться ли на дикий водоём, специальную рыболовную базу на заливе или на речку ловить горную форель.

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Описание тура

Организационные детали

Что нужно брать с собой?

- удобную одежду и обувь по сезону;

- средства личной гигиены;

- лекарства, если таковые необходимы;

- средства для зашиты от солнца;

Все варианты возможны и взаимозаменяемы по согласованию. При невозможности проведения выбранного варианта тура по независящим от нас обстоятельств мы оставляем за собой право изменить вариант проведения тура.

При преждевременной отмене бронирования мы будем вынуждены удержать с вас процент от оплаченной стоимости:

отмена в срок более чем за 35 дней до начала тура – возвращается полная стоимость предоплаты

отмена в срок от 34 до 16 дней до начала тура – возвращается 50% от стоимости предоплаты

отмена в срок за 15 и менее дней до начала тура – предоплата не возвращается