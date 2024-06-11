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Авторский тур
6 дней
Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
Побывать в старейшем в России городе, увидеть Сулакский каньон и надышаться горным воздухом
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
3 июля в 08:00
7 июля в 08:00
41 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
Пообедать на форелевом хозяйстве, погрузиться в местную культуру и влюбиться в горы
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
4 авг в 08:00
11 авг в 08:00
55 875₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Грани Кавказа: 5 республик за 10 дней
Побывать в высокогорных аулах, попробовать настоящий Нарзан и увидеть «кавказскую Швейцарию»
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
3 июля в 08:00
14 июля в 08:00
68 500₽ за человека
Авторский тур
12 дней
За раз весь Северный Кавказ
Насытиться красотой пейзажей, исследовать столицы и сравнить кухню республик
Начало: На ж. - д. вокзале «Махачкала» и в аэропорту город...
14 июля в 14:30
28 июля в 14:30
145 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
Увидеть природные чудеса Дагестана и поддаться кавказскому очарованию с восточной перчинкой
Начало: Ж. - д. вокзал в Махачкале, главный вход, напротив...
3 июля в 08:00
7 июля в 08:00
27 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Восхититься просторами со скального возвышения и увидеть нетуристический Дагестан
Начало: Ж. - д. вокзал и аэропорт Махачкалы, 08:40-09:40 /...
8 сен в 08:00
15 сен в 08:40
58 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
Увидеть все значимые локации региона, закупиться на рынке в Дербенте и пройтись босиком по бархану
Начало: Ж. - д. вокзал Махачкалы, 08:00
1 сен в 08:00
8 сен в 08:00
53 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Рыболовный тур в Дагестан: костерок, палатки и отдых от суеты
Попробовать поймать горную форель и порыбачить на диких водоёмах в живописных местах
Начало: Махачкала, 08:00-10:00. Заберём вас от места вашег...
3 июля в 10:00
7 июля в 10:00
20 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ККэрэчээнэ11 июня 2024От души хочется поделиться своими впечатлениями от тура «Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня», с которого началось мое знакомство с
- ННадежда10 июня 2024В целом тур понравился. Много разных ключевых локаций в каждом регионе. Гостиница приличные, завтраки и обеды. Единственное, что омрачило это гид в
- ВВера13 мая 2024Добрый день! Хотелось бы поблагодарить за интересный, захватывающий, насыщенный впечатлениями тур. Программа была многогранной и очень яркой. Особо хотелось бы отметить организацию экскурсий
- ССнежанна22 апреля 2024Огромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду по Дагестану - Индире! Индира,
- ААртем15 апреля 2024В целом все понравилось.
- ААида17 января 2024Поездка была замечательная, полгода меня греют кавказские впечатления. Организация тура, гостиницы, транспорт -на должном уровне. Отличные гиды, с любовью рассказывают
- ББогдана30 ноября 2023Тур понравился. Программа насыщенная, интересная. Организация полностью устроила, никаких вопросов или непредвиденных ситуаций не возникло. Сам по себе тур по сути
- ММария28 ноября 2023Путешествие было отличное. Нам очень повезло с гидом, благодаря нему путешествие было очень душевным и комфортным. У меня случилась на
- ССветлана9 ноября 2023Нам с дочерью очень понравился тур по Дагестану. Группа была небольшой, но очень классной. Все проходило чётко по времени, ни
- ИИрина13 октября 2023В начале октября совершили с подругой путешествие по «Граням Кавказа» - 5 республик за 10 дней. Впечатление незабываемое! Большой плюс
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «От ж/д вокзала»
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