Туры от Ж/Д вокзала Махачкалы

Найдено 8 туров в категории «От ж/д вокзала» в Махачкале, цены от 20 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
Побывать в старейшем в России городе, увидеть Сулакский каньон и надышаться горным воздухом
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
3 июля в 08:00
7 июля в 08:00
41 500 за человека
Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
8 дней
5 отзывов
Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
Пообедать на форелевом хозяйстве, погрузиться в местную культуру и влюбиться в горы
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
4 авг в 08:00
11 авг в 08:00
55 875 за человека
Грани Кавказа: 5 республик за 10 дней
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
10 дней
8 отзывов
Грани Кавказа: 5 республик за 10 дней
Побывать в высокогорных аулах, попробовать настоящий Нарзан и увидеть «кавказскую Швейцарию»
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
3 июля в 08:00
14 июля в 08:00
68 500 за человека
За раз весь Северный Кавказ
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
1 отзыв
За раз весь Северный Кавказ
Насытиться красотой пейзажей, исследовать столицы и сравнить кухню республик
Начало: На ж. - д. вокзале «Махачкала» и в аэропорту город...
14 июля в 14:30
28 июля в 14:30
145 000 за человека
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
Увидеть природные чудеса Дагестана и поддаться кавказскому очарованию с восточной перчинкой
Начало: Ж. - д. вокзал в Махачкале, главный вход, напротив...
3 июля в 08:00
7 июля в 08:00
27 500 за человека
Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Восхититься просторами со скального возвышения и увидеть нетуристический Дагестан
Начало: Ж. - д. вокзал и аэропорт Махачкалы, 08:40-09:40 /...
8 сен в 08:00
15 сен в 08:40
58 200 за человека
Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
Увидеть все значимые локации региона, закупиться на рынке в Дербенте и пройтись босиком по бархану
Начало: Ж. - д. вокзал Махачкалы, 08:00
1 сен в 08:00
8 сен в 08:00
53 000 за человека
Рыболовный тур в Дагестан: костерок, палатки и отдых от суеты
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Рыболовный тур в Дагестан: костерок, палатки и отдых от суеты
Попробовать поймать горную форель и порыбачить на диких водоёмах в живописных местах
Начало: Махачкала, 08:00-10:00. Заберём вас от места вашег...
3 июля в 10:00
7 июля в 10:00
20 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • К
    Кэрэчээнэ
    11 июня 2024
    Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
    От души хочется поделиться своими впечатлениями от тура «Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня», с которого началось мое знакомство с
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    Дагестаном с 26.05.2024 по 29.05.2024. За эти 4 дня успели посмотреть все самые яркие достопримечательности Дагестана: Сарыкум, Сулакский каньон, потрясающий город Дербент (крепость Нарын кала), Салтинский водопад, каспийский монстр- экраноплан «Лунь», Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль, самые топовые смотровые площадки🤩 Были и пешие неспешные прогулки и катание на катерах по Чиркейскому водохранилищу. Особая благодарность нашему гиду- профессионалу своего дела, знатоку истории Магомеду Ханмагомедову, со слов которого мы узнали много нового и интересного о традициях, культуре и быте многонационального Дагестанского народа😍 его интересные рассказы и искрометный юмор не давал скучать во время длительных поездок с одной локации на другую❤️ А ездили мы на комфортабельном автобусе с отличным водителем Гасаном Гасановым, который тоже внес свою лепту в наше знакомство с жителями Дагестана, узнать их поближе, его своеобразное чувство юмора был изюминкой нашего тура😅 А как нас угощали во время экскурсий: теперь дагестанская кухня для меня самая любимая из всех видов кавказских кухонь😋😋😋 мясо, которое тает во рту, наисвежайшая форель, мучные блюда, от которых не чувствуется тяжесть, ароматный горный чай, чудесные чуду, разнообразные кюрзе, свежайшие фрукты и ягода😋😋😋😋 Нельзя не упомянуть и отель «Океан» в Избербаше, в которм мы прожили все эти четыре чудесных дня: отличный отель на берегу моря с вкуснейшими завтраками и уютными номерами💚 Посоветую этот тур для первого знакомства с замечательным Дагестаном: поверьте вы тоже влюбитесь в него❤️ Спасибо компании «Балтсон», Магомеду, Гасану и всем кто организовывает этот тур💖 А дальше уже с безусловной любовью к Дагестану мы отправились в настоящие горы🏔️🏔️но это уже совсем другая история🤩

    От души хочется поделиться своими впечатлениями от тура «Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня», с которогоОт души хочется поделиться своими впечатлениями от тура «Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня», с которого
  • Н
    Надежда
    10 июня 2024
    Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
    В целом тур понравился. Много разных ключевых локаций в каждом регионе. Гостиница приличные, завтраки и обеды. Единственное, что омрачило это гид в
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    Дагестане. Информация была не структурированная, сложно было воспринимать, на некоторых локациях гид с нами не ходил и не рассказывал, за группой особо не следил, все разбегались в разные стороны. Особенно понравилась гид Ева в Грозном и гиды в Ингушетии и Северной Осетии.

    В целом тур понравился. Много разных ключевых локаций в каждом регионеВ целом тур понравился. Много разных ключевых локаций в каждом регионеВ целом тур понравился. Много разных ключевых локаций в каждом регионеВ целом тур понравился. Много разных ключевых локаций в каждом регионеВ целом тур понравился. Много разных ключевых локаций в каждом регионеВ целом тур понравился. Много разных ключевых локаций в каждом регионеВ целом тур понравился. Много разных ключевых локаций в каждом регионе
  • В
    Вера
    13 мая 2024
    Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
    Добрый день! Хотелось бы поблагодарить за интересный, захватывающий, насыщенный впечатлениями тур. Программа была многогранной и очень яркой. Особо хотелось бы отметить организацию экскурсий
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    в Дагестане и гида Гамзата. Не было никаких накладок, не считая погоды)), все шло по расписанию и в этом большая заслуга Гамзата. Он сумел сплотить и сорганизовать группу туристов, в т. ч. на предварительном этапе дал очень правильные организационные советы. У него прекрасное чувство юмора и широкий кругозор. Далее на каждую экскурсию у нас каждый раз были разные гиды. В связи с этим также хочется отметить работу гидов Алихана по Ингушетии и Дэвида по Северной Осетии. Они заряжали своей энергией и впечатляли знаниями, юмором и эрудицей. Побольше бы таких гидов, после их экскурсий хочется еще больше узнавать об истории и особенностях соответствующей республики, а главное возникает стойкое желание вернуться в регион за новыми впечатлениями. Гид по Чечне Айза тоже обладала большим объемом знаний истории, традиций и обычаев, а также приводила примеры из собственного жизненного опыта, что существенно облегчает восприятие и запоминание информации. Из недостатков стоит обратить внимание, что в Северной Осетии с обедами происходили накладки, из-за большого числа туристов (3 группы одновременно) хозяева не успевали раздавать еду одновременно, в итоге когда одни поели, другие могли даже еще не получить свою порцию. Но главное, что голодным никто не остался.))) Как предложение на будущее, по возможности определять одного гида на все время экскурсий по соответствующей республике, чтобы они не менялись.

    Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!
  • С
    Снежанна
    22 апреля 2024
    Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
    Огромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду по Дагестану - Индире! Индира,
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    то, как вы любите свое дело, то, как вы любите свою землю - передавалось нам через каждое ваше слово, через каждую вашу эмоцию в рассказе о вашей прекрасной земле! Вы окружили нас самой настоящей заботой, спасибо! все было четко, все было вовремя, все было организовано до мелочей! Индира, Вы - лучший гид, каких мы когда-либо встречали! И, конечно же, огромная благодарность нашим водителям, которые провезли нас по Дагестану - Имрану и Гасану! Ребята, вы - боги дагестанских дорог! с вами мы чувствовали и драйв и безопасность! а ваши песни в машине про Валентину- мы поем до сих пор)))))))))))))спасибо! Дагестан покорил нас! В Чечне мы были намного меньше, и тур не был столь насыщенным, как тур по Дагестану, но это позволило нам сравнить и оценить две Республики! Спасибо гиду по Чечне - Анзору! В общем, рекомендасьон!))) спасибо, Кавказ! ты теперь надолго в наших воспоминаниях! с огромной любовью и уважением, Снежанна и Илья Исхаковы.

    Огромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду по
  • А
    Артем
    15 апреля 2024
    Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
    В целом все понравилось.
  • А
    Аида
    17 января 2024
    Грани Кавказа: 5 республик за 10 дней
    Поездка была замечательная, полгода меня греют кавказские впечатления. Организация тура, гостиницы, транспорт -на должном уровне. Отличные гиды, с любовью рассказывают
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    о свей родной земле. Все очень понравилось, ни одной накладки. Спасибо огромное всем организаторам. Хотелось бы больше пеших прогулок по горам, таких как Гамсутль-отличное восхождение))), И 10 дней лепешек на обед в разных вариантах - многовато, хотя понимаем, что это национальная кухня). Спасибо за замечательное путешествие, Кавказ открылся для меня по новому)

  • Б
    Богдана
    30 ноября 2023
    Грани Кавказа: 5 республик за 10 дней
    Тур понравился. Программа насыщенная, интересная. Организация полностью устроила, никаких вопросов или непредвиденных ситуаций не возникло. Сам по себе тур по сути
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    составной из нескольких экскурсий - какие-то по несколько дней, какие-то однодневные. То есть в разных городах разные гиды и разные группы. Экскурсии, в основном, автомобильные, то есть автомобильных поездок много, пеших историй почти и нет. Трудности для неходоков могут быть только разве что при подъёме в Гамсутль. Вообще, тур отличный, природа шикарная, всем советую. Пять звёзд😁

    Тур понравился. Программа насыщенная, интересная. Организация полностью устроила, никаких вопросов или непредвиденных ситуаций не возниклоТур понравился. Программа насыщенная, интересная. Организация полностью устроила, никаких вопросов или непредвиденных ситуаций не возникло
  • М
    Мария
    28 ноября 2023
    Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
    Путешествие было отличное. Нам очень повезло с гидом, благодаря нему путешествие было очень душевным и комфортным. У меня случилась на
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    одном из треков паническая атака, но Антон очень помог, успокоил, довел за руку до конца. Очень благодарна за такую классную организацию. Все отлично!

  • С
    Светлана
    9 ноября 2023
    Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
    Нам с дочерью очень понравился тур по Дагестану. Группа была небольшой, но очень классной. Все проходило чётко по времени, ни
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    кто ни где не опаздывал. Это всё благодаря чётким указаниям гида Исмаила. Нам очень интересно подавалась информация, много отвечал на наши вопросы. Если кратко описать наше путешествие, то это: 1. Места нереальной красоты. Каждая локация уникальна и однозначно заслуживает посещения. 2. Очень классное катание на катере по каньону. 3. Много вежливых и интересных людей:) 4. Куча вкусной еды. Спасибо!

  • И
    Ирина
    13 октября 2023
    Грани Кавказа: 5 республик за 10 дней
    В начале октября совершили с подругой путешествие по «Граням Кавказа» - 5 республик за 10 дней. Впечатление незабываемое! Большой плюс
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    – малочисленная группа, нас было 17 человек. Компания сложилась не формальная. Люди подобрались адекватные и интеллигентные, с разных регионов России. Даже из Томска одна девушка была! Путешествие начиналось в Дагестане, где нас встретила гид – Ляна. Это человек, искренне влюблённый в свой край и свою работу. Мы не почувствовали никаких шаблонов поведения, никакого формализма. С самого начала она постарались сплотить наш небольшой коллектив. Нам понравилось путевое сопровождение поездки, информация выдавалась всегда к месту, либо там, где ехали, либо в историческом плане, и, самое главное, дозированно. Большое спасибо Ляне! А далее… безумная красота Дагестанской земли. Думаем, она никого не оставит равнодушными! Горы все красивее и красивее, так много восхитительных гор!!! По дороге созерцали в небе орлов. Ни одна фотография не передаст того, что видели наши глаза! А дальше были многочасовые переезды в другие республики: Чечню, Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию. Были разные гиды, но все люди – профессионалы своего дела, которые старались показать и рассказать про красоты своего края, за что всем огромное спасибо! И, конечно, национальная кухня! В Дагестане – лепешки чуду, в Чеченской республике – ароматный нохчи чорп, в Осетии – осетинские пироги… Завершилось наше путешествие в Приэльбрусье. Путешествие на Кавказ невозможно без Эльбруса! Правда, немного не повезло с погодой: сильный порывистый ветер, снегопад, температура -8, плохая видимость… Но это нас не остановило, мы поднялись на высоту 3450 метров, откуда открывается панорама Главного Кавказского хребта, но мы, к сожалению, этого не увидели. Спустившись вниз, заглянули в уютные кафе, где согрелись ароматным глинтвейном. Тур нам очень понравился, хотя были и некоторые минусы, но для каждого они свои и каждый на них смотрит по-своему и это уже неважно… Очень рекомендуем это активное путешествие! Как здорово просыпаться, встречая рассвет в горах, вдыхать свежий утренний воздух! Приезжайте сюда с открытым сердцем, с любовью, добротой к людям, не бойтесь общаться, будьте улыбчивыми, пробуйте их кухню, здесь везде умеют готовить, это неимоверно вкусно! Уверены, эти фантастические места останутся в Ваших сердцах, так же, как остались в наших. Всем счастливых, красивых, неповторимых путешествий и добра!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «От ж/д вокзала»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 8
  1. Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
  2. Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
  3. Грани Кавказа: 5 республик за 10 дней
  4. За раз весь Северный Кавказ
  5. Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Село Гуниб
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Водопад Тобот
  8. Карадахская теснина
  9. Каменная чаша
  10. Хунзах
Сколько стоит тур в Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 8 авторских туров от 20 000 до 145 000. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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