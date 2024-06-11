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– малочисленная группа, нас было 17 человек. Компания сложилась не формальная. Люди подобрались адекватные и интеллигентные, с разных регионов России. Даже из Томска одна девушка была! Путешествие начиналось в Дагестане, где нас встретила гид – Ляна. Это человек, искренне влюблённый в свой край и свою работу. Мы не почувствовали никаких шаблонов поведения, никакого формализма. С самого начала она постарались сплотить наш небольшой коллектив. Нам понравилось путевое сопровождение поездки, информация выдавалась всегда к месту, либо там, где ехали, либо в историческом плане, и, самое главное, дозированно. Большое спасибо Ляне! А далее… безумная красота Дагестанской земли. Думаем, она никого не оставит равнодушными! Горы все красивее и красивее, так много восхитительных гор!!! По дороге созерцали в небе орлов. Ни одна фотография не передаст того, что видели наши глаза! А дальше были многочасовые переезды в другие республики: Чечню, Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию. Были разные гиды, но все люди – профессионалы своего дела, которые старались показать и рассказать про красоты своего края, за что всем огромное спасибо! И, конечно, национальная кухня! В Дагестане – лепешки чуду, в Чеченской республике – ароматный нохчи чорп, в Осетии – осетинские пироги… Завершилось наше путешествие в Приэльбрусье. Путешествие на Кавказ невозможно без Эльбруса! Правда, немного не повезло с погодой: сильный порывистый ветер, снегопад, температура -8, плохая видимость… Но это нас не остановило, мы поднялись на высоту 3450 метров, откуда открывается панорама Главного Кавказского хребта, но мы, к сожалению, этого не увидели. Спустившись вниз, заглянули в уютные кафе, где согрелись ароматным глинтвейном. Тур нам очень понравился, хотя были и некоторые минусы, но для каждого они свои и каждый на них смотрит по-своему и это уже неважно… Очень рекомендуем это активное путешествие! Как здорово просыпаться, встречая рассвет в горах, вдыхать свежий утренний воздух! Приезжайте сюда с открытым сердцем, с любовью, добротой к людям, не бойтесь общаться, будьте улыбчивыми, пробуйте их кухню, здесь везде умеют готовить, это неимоверно вкусно! Уверены, эти фантастические места останутся в Ваших сердцах, так же, как остались в наших. Всем счастливых, красивых, неповторимых путешествий и добра!