Добрый день!
Большое спасибо Шамилю за шикарный гостеприимный прием! Благодаря нему Дагестан покорил наше сердечко или прям так и хочется спеть:"горы читать дальше
украли душу" (п/с слушать: Рейс Магомедкеримов "Сын Дагестана") =)
Сложилось всё: невероятная красота горных массивов, аулы, мощи гэс, цвета водохранилищ и каньона, водопады, увлекательные истории, безумные покатушки на катере и невероятно вкусные до отвала застолья с живописными видами в самых красивых локациях!
Было красиво, интересно, вкусно!
Шамиль очень хорошо водит машину (потому что в Махачкале гоняют порой будь здоров), но и признаться удивило, что дороги тоже безупречные)). Все локации мы застали без толп туристов). Размещение в гостевом доме было с таким видом невероятным - просто АХ!
Отправляться в этот тур смело можете в любое время года!
Вообще сложилось чувство, что мы к брату в гости приехали! От души!))
Планируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группы, неудобные маршруты. И, увидев читать дальше
этот тур, было сразу же решено: «Берём!» И это было самым правильным решением!
Нашим верным спутником был Али. Очень внимательный, отзывчивый и добрый!
Маршрут был настолько хорошо спланирован, что на каждой новой локации были только мы! Это позволяло нам погулять, осмотреться и вдоволь пофотографироваться! Кстати, Али не только прекрасный гид, но еще и профессиональный фотограф! Так, что из отпуска возвращаемся не только с незабываемыми впечатлениями, но и с великолепными кадрами на память!
Благодаря Али и этому туру, наше путешествие по Дагестану стало еще более захватывающим и увлекательным! Определено, это любовь!
Уверяю Вас, оказавшись в Дагестане однажды, захочется возвращаться вновь и вновь!
Бронировали тур на на 2 дня (20-21 августа), все прошло отлично, девочки в полном восторге! Гид Эльдар прекрасно все спланировал, читать дальше
посмотрели на главные достопримечательности, узнали историю и интересные факты. Нам подобрали очень атмосферные рестораны, с нереальными видами и атмосферой, очень вкусная еда, угощали фруктами, кофе. Советуем провести свое путешествие с гидом Эльдаром, обязательно обратимся к нему при следующем визите!
Очень интересное путешествие продолжительностью 2 дня, состоявшееся 14-15 мая 2022 года. Наш гид - Хасбулат. Можно отметить хорошую организацию путешествия читать дальше
(экскурсией это назвать нельзя, потому-что это что-то большее), профессиональное вождение автомобиля в сложных горных районах, прекрасное знание Хасбулатом истории и владение другими знаниями, связанными с тематикой путешествия, хорошее знание местности, что позволило нам увидеть "открыточные" места на маршруте, вкусно поесть в красивых местах (завтраки, обеды и ужины включены в стоимость экскурсии и поскольку мы завтракали в отеле в первый день, нам стоимость экскурсии пересчитали с учетом этого). К тому-же у Хасбулата всегда с собой газовая плитка, на которой он на остановках варил нам вкусный кофе, нашлись у него для нас и бутылочка Кизлярского коньячка и песня на мобильнике о Дагестане, за что ему отдельное спасибо. Путешествие хорошо тем, что за два дня можно было увидеть очень много достопримечательностей, не возвращаясь в Махачкалу. Ночевали в маленьком горном селе. Уже само это событие могло бы стать отдельной экскурсией. Хозяева дома накрыли стол и, таким образом, мы имели возможность пообщаться с местными жителями и узнать о их жизни. Утром хозяин провел по нашей просьбе экскурсию по селу. На протяжении всего путешествия мы имели возможность убедиться в гостеприимстве местных жителей, купить сувениры и продукты, сделать прекрасные фотоснимки. Природа Дагестана до ужаса красивая. До ужаса это потому, что в некоторых местах на смотровых площадках и горных дорогах действительно захватывало дух. Чтобы подвести итог - прекрасно провели время, зарядились энергией и набрали полный чемодан впечатлений.
Эльдар придумал прекрасный тур. Насыщенно, интересно и не напрягает, так как всего за 2 дня. Можно увидеть красоты и разнообразие читать дальше
Дагестана от равнины до высокогорья, посмотреть на жизнь как сельчан, так и городских жителей не через витрину, а изнутри. все хорошо организовано. Нам не удалось попасть в Гамсутль, но Эльдар нашёл вполне интересную замену. Нам очень понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «В ноябре»
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