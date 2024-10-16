В ноябре – туры в Махачкале

Найдено 3 тура в категории «В ноябре» в Махачкале, цены от 22 000 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
На машине
На катере
скидка
25%
22 отзыва
3 дня
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
Спуститься к подземному водопаду, промчаться по каньону на катере и погрузиться в местную историю
Начало: Махачкала, 08:00-10:00. Время может корректировать...
21 окт в 08:00
28 окт в 08:00
3000022 500 за человека
Экспресс-путешествие по Дагестану: старинные аулы, горы и национальная кухня
На машине
На катере
3 отзыва
2 дня
Экспресс-путешествие по Дагестану: старинные аулы, горы и национальная кухня
Увидеть знаменитые места республики, прокатиться на катере по Сулакскому каньону и влюбиться в горы
Начало: Аэропорт Уйташ (Каспийск) или место вашего прожива...
Завтра в 08:00
21 окт в 08:00
22 000 за человека
Вкусные выходные в горах Дагестана: всё включено
На машине
3 дня
Вкусные выходные в горах Дагестана: всё включено
Отведать местных блюд с видом на озеро Мочох, приготовить абрикосовую кашу и посетить лучшие локации
Начало: Аэропорт Махачкалы, 11:00
25 окт в 11:00
1 ноя в 11:00
24 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Сабина
    16 октября 2024
    В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
    Это было волшебное путешествие и приятное знакомство с регионом! Осенние пейзажи завораживали своей красотой, потрясающие виды и сказочные живописные горы! Тур
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    был организован отлично, Шамиль – профи и просто хороший человек. Мы узнали много интересных фактов, вкусно ели, чувствовали себя безопасно и получили неизгладимые впечатления! Спасибо

  • А
    Анна
    14 октября 2024
    В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
    Добрый день! Большое спасибо Шамилю за шикарный гостеприимный прием! Благодаря нему Дагестан покорил наше сердечко или прям так и хочется спеть:"горы
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    украли душу" (п/с слушать: Рейс Магомедкеримов "Сын Дагестана") =) Сложилось всё: невероятная красота горных массивов, аулы, мощи гэс, цвета водохранилищ и каньона, водопады, увлекательные истории, безумные покатушки на катере и невероятно вкусные до отвала застолья с живописными видами в самых красивых локациях! Было красиво, интересно, вкусно! Шамиль очень хорошо водит машину (потому что в Махачкале гоняют порой будь здоров), но и признаться удивило, что дороги тоже безупречные)). Все локации мы застали без толп туристов). Размещение в гостевом доме было с таким видом невероятным - просто АХ! Отправляться в этот тур смело можете в любое время года! Вообще сложилось чувство, что мы к брату в гости приехали! От души!))

  • Н
    Наталья
    19 сентября 2024
    В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
    Планируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группы, неудобные маршруты. И, увидев
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    этот тур, было сразу же решено: «Берём!» И это было самым правильным решением! Нашим верным спутником был Али. Очень внимательный, отзывчивый и добрый! Маршрут был настолько хорошо спланирован, что на каждой новой локации были только мы! Это позволяло нам погулять, осмотреться и вдоволь пофотографироваться! Кстати, Али не только прекрасный гид, но еще и профессиональный фотограф! Так, что из отпуска возвращаемся не только с незабываемыми впечатлениями, но и с великолепными кадрами на память! Благодаря Али и этому туру, наше путешествие по Дагестану стало еще более захватывающим и увлекательным! Определено, это любовь! Уверяю Вас, оказавшись в Дагестане однажды, захочется возвращаться вновь и вновь!

    Планируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группыПланируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группыПланируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группыПланируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группыПланируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группыПланируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группыПланируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группыПланируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группыПланируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группыПланируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группы
  • Р
    Регина
    22 августа 2024
    Экспресс-путешествие по Дагестану: старинные аулы, горы и национальная кухня
    Бронировали тур на на 2 дня (20-21 августа), все прошло отлично, девочки в полном восторге! Гид Эльдар прекрасно все спланировал,
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    посмотрели на главные достопримечательности, узнали историю и интересные факты. Нам подобрали очень атмосферные рестораны, с нереальными видами и атмосферой, очень вкусная еда, угощали фруктами, кофе. Советуем провести свое путешествие с гидом Эльдаром, обязательно обратимся к нему при следующем визите!

  • С
    Сергей
    25 мая 2022
    Экспресс-путешествие по Дагестану: старинные аулы, горы и национальная кухня
    Очень интересное путешествие продолжительностью 2 дня, состоявшееся 14-15 мая 2022 года. Наш гид - Хасбулат. Можно отметить хорошую организацию путешествия
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    (экскурсией это назвать нельзя, потому-что это что-то большее), профессиональное вождение автомобиля в сложных горных районах, прекрасное знание Хасбулатом истории и владение другими знаниями, связанными с тематикой путешествия, хорошее знание местности, что позволило нам увидеть "открыточные" места на маршруте, вкусно поесть в красивых местах (завтраки, обеды и ужины включены в стоимость экскурсии и поскольку мы завтракали в отеле в первый день, нам стоимость экскурсии пересчитали с учетом этого). К тому-же у Хасбулата всегда с собой газовая плитка, на которой он на остановках варил нам вкусный кофе, нашлись у него для нас и бутылочка Кизлярского коньячка и песня на мобильнике о Дагестане, за что ему отдельное спасибо. Путешествие хорошо тем, что за два дня можно было увидеть очень много достопримечательностей, не возвращаясь в Махачкалу. Ночевали в маленьком горном селе. Уже само это событие могло бы стать отдельной экскурсией. Хозяева дома накрыли стол и, таким образом, мы имели возможность пообщаться с местными жителями и узнать о их жизни. Утром хозяин провел по нашей просьбе экскурсию по селу. На протяжении всего путешествия мы имели возможность убедиться в гостеприимстве местных жителей, купить сувениры и продукты, сделать прекрасные фотоснимки. Природа Дагестана до ужаса красивая. До ужаса это потому, что в некоторых местах на смотровых площадках и горных дорогах действительно захватывало дух. Чтобы подвести итог - прекрасно провели время, зарядились энергией и набрали полный чемодан впечатлений.

  • С
    Салават
    11 мая 2022
    Экспресс-путешествие по Дагестану: старинные аулы, горы и национальная кухня
    Эльдар придумал прекрасный тур. Насыщенно, интересно и не напрягает, так как всего за 2 дня. Можно увидеть красоты и разнообразие
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    Дагестана от равнины до высокогорья, посмотреть на жизнь как сельчан, так и городских жителей не через витрину, а изнутри. все хорошо организовано. Нам не удалось попасть в Гамсутль, но Эльдар нашёл вполне интересную замену. Нам очень понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «В ноябре»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
  2. Экспресс-путешествие по Дагестану: старинные аулы, горы и национальная кухня
  3. Вкусные выходные в горах Дагестана: всё включено
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Язык Тролля
  7. Каменная чаша
  8. Экраноплан «Лунь»
  9. Ирганайское водохранилище
  10. Село Гуниб
Сколько стоит тур в Махачкале в октябре 2024
Сейчас в Махачкале в категории "В ноябре" можно забронировать 3 тура от 22 000 до 24 500 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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