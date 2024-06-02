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Авторский тур
4 дня
Популярное предложение
Путешествие в прошлое на выходные: Тбилиси, Уплисцихе, Гори и Мцхета со стартом в Махачкале
Побродить по пещерному городу, увидеть слияние Куры и Арагви и познакомиться с историей края
Начало: Махачкала, 22:00. Можем забрать вас из Кизилюрта, ...
13 июня в 21:00
27 июня в 21:00
15 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Горный Дагестан вместе с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Дагестана с местным жителем. Живописные маршруты, Сулакский каньон, подвесной мост и крепость Нарын-Кала ждут вас
Начало: Махачкала, время - по договорённости. Рекомендуем ...
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
29 990₽ за человека
Авторский тур
5 дней
От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
Уникальный тур по Дагестану: Сулакский каньон, Дербент, горные аулы. Всё включено: проживание, питание, экскурсии. Забронируйте своё приключение
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договоренн...
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
39 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Трёхдневный джип-тур по Дагестану с захватывающими видами
Три дня насыщенных приключений по живописным местам Дагестана. Каньоны, водопады, древние аулы и головокружительные виды ждут вас
Начало: Махачкала
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
25 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Автотур по топовым местам Дагестана: Сулакский каньон, Гамсутль, Чох, Тобот
Путешествие по Дагестану на автомобиле с посещением Сулакского каньона, древних аулов Гамсутль и Чох, водопада Тобот и Салтинской теснины
Начало: Махачкала
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Перезагрузка по-дагестански: всё включено
Проснуться с видом на горы, попробовать все национальные блюда Дагестана и погулять по Дербенту
Начало: Аэропорт Махачкалы, 08:00 (рекомендуем прилетать з...
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
26 100₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
Надышаться горным воздухом, увидеть подземный водопад и подняться в аул-призрак
Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, выезд в 08:0...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2800023 800₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Популярное предложение
Грани Кавказа: 5 республик за 10 дней
Побывать в высокогорных аулах, попробовать настоящий Нарзан и увидеть «кавказскую Швейцарию»
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
16 июня в 08:00
19 июня в 08:00
65 950₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
Погулять по столице, продегустировать местное вино и посмотреть на зажигательные национальные танцы
Начало: Махачкала, 22:00
20 июня в 22:00
4 июля в 22:00
15 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
Увидеть природные чудеса Дагестана и поддаться кавказскому очарованию с восточной перчинкой
Начало: Ж. - д. вокзал в Махачкале, главный вход, напротив...
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
Побывать в старейшем в России городе, увидеть Сулакский каньон и надышаться горным воздухом
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
39 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
Пообедать на форелевом хозяйстве, погрузиться в местную культуру и влюбиться в горы
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
53 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Древний Дербент, аул-призрак и Сулакский каньон с местным жителем
Увидеть древнюю персидскую цитадель и погулять по горному заброшенному аулу
Начало: Махачкала, аэропорт, 10:00
10 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
Побывать в самых известных местах республики, забраться на «Язык Тролля» и побегать по мягкому песку
Начало: Махачкала или Каспийск, заберём вас от аэропорта л...
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
22 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В Дагестан за лучшими кадрами: путешествие по самым фотогеничным местам
Узнать историю аула-призрака, сделать фото на лучших видовых точках и увидеть подземный водопад
Начало: Аэропорт Уйташ, время встречи зависит от ваших рей...
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
65 890₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
3 дня
Обогнать солнце и подняться на вершину Пабаку
Встретить рассвет на вершине и почувствовать себя настоящим альпинистом
Начало: Махачкала, аэропорт, 15:00
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
16 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
Подняться в горы, спуститься к подземному водопаду и насладиться видами знаменитых мест республики
Начало: Махачкала или Каспийск, время - по договорённости
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
16 500₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
Вдоволь наесться национальной кухни, прокатиться на катере по Сулаку и подняться к аулу-призраку
Начало: Аэропорт Махачкалы, время по договорённости
14 июня в 10:00
20 июня в 08:00
4950044 550₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
Заглянуть на обед к местной семье, увидеть, как ткут ковры, и провести вечер у костра
Начало: Аэропорт Уйташ, 08:00. Если вы прилетите на день р...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
31 200₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Душевный тур по Дагестану с ночевками у местных жителей
Позавтракать с видом на Сулакский каньон и насладиться вкуснейшими чуду и курзе
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10-11 утра
Сегодня в 11:00
15 июня в 11:00
6500058 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в Дагестане: тур-перезагрузка с восточным колоритом
Насладиться кавказской кухней, прогуляться по древним селениям и влюбиться в «Страну гор»
Начало: Аэропорт Махачкалы
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
18 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
Полюбоваться горными районами, заглянуть в гости к местной семье и прогуляться по побережью
Начало: Махачкала, 09:00
12 июня в 10:45
10 июля в 10:00
35 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
Увидеть "Каспийского монстра", побывать в "дагестанском Форт Боярде" и селе-призраке
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договорённ...
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
47 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Узнать Дагестан: Махачкала, Дербент, природные достопримечательности и исторические места
Прокатиться на катере по реке Сулак, погулять по аулам-призракам и увидеть Чохские террасы
Начало: Аэропорт Уйташ, не позднее 12:00
11 июня в 12:00
18 июня в 12:00
47 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Объятия горного края: тур по топовым локациям Дагестана
Увидеть Чохские террасы, погулять по Карадахской теснине и побывать на производстве урбеча
Начало: Махачкала, 08:30-09:00
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
По знаковым локациям Дагестана и Чечни на машине в мини-группе
Пощекотать «Язык Тролля», пройтись по улочкам Гуниба и удивиться грандиозности чеченской архитектуры
Начало: Махачкала, время - по договорённости
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
47 500₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Будьте как дома: тур-погружение с гостеприимными местными и секретными локациями
Поучиться ткать ковры, станцевать лезгинку в национальных костюмах и побывать в «ауле ювелиров»
Начало: Махачкала, Каспийск или аэропорт Махачкалы, 08:00-...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3500031 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Рыболовный тур в Дагестан: костерок, палатки и отдых от суеты
Попробовать поймать горную форель и порыбачить на диких водоёмах в живописных местах
Начало: Махачкала, 08:00-10:00. Заберём вас от места вашег...
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
20 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Дагестан с нового ракурса: необычные горные локации и неожиданные места Махачкалы и Дербента
Побывать в пещерах «Нохъо», пройти по Хрустальному мосту и увидеть подземный водопад
Начало: Аэропорт Махачкалы, до 12:00
13 июня в 12:00
20 июня в 12:00
37 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна2 июня 2024Все было отлично, интересно и комфортно при передвижении от локации к локации! Хотелось бы больше времени на форелевой ферме Главрыба, очень красивое место и подольше покататься на катере по каньону! Было очень круто
- ЛЛада2 июня 2024Путешествовали по Дагестану на майские праздники. Выбрали тур с наибольшим количеством локаций и, чтобы самим не ездить по горным дорогам,
- ТТатьяна2 июня 2024Я влюбилась в Дагестан ❤️ Давно мечтала там побывать. Собравшись нашей чумовой компанией, выбрали этот тур. И нисколько не пожалели.
- ИИоханна27 мая 2024Спасибо за отличный отдых и быстрое бронирование. Компанию Трипстер рекомендую!
- ттатьяна25 мая 2024Горный Дагестан! Восторг! Эмоции через край! Тур- сумасшедший! Очень люблю и много путешествую, со временем выработался определённый алгоритм выбора тура: 1. Группы
- ИИрина23 мая 2024Отличная команда, отличный маршрут! Мы были с 2 маленькими детьми - все прошло отлично с учетом их потребностей, удовольствие и
- ММария22 мая 2024Всем привет! Мы с сестрой посетили первый раз такое замечательное место! С первых минут мы влюбились в Дагестан❤️ огромную роль
- ССергей17 мая 2024Прекрасный тур! Великолепие дагестанских гор поражает своим величием! Впечатления на всю жизнь. Перезагруз. Надеюсь приехать снова. Хорошая организация, заботливые гиды, которые знают все лучшие места. Рекомендую! Единственное, тем, кто панически боится высоты советую избегать прогулок по козьим тропам на краю скалы.
- ИИрина16 мая 2024Мы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросы и нюансы предстоящей поездки.
- ООлег14 мая 2024В названии тура все отражено, кроме того что Дагестан это очень красиво, вкусно и дружелюбно! Тур хорошо структурирован и сформирован. Впечатлений масса, фотографий еще больше, наилучшие рекомендации жрузьям.
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «На ноябрьские праздники»
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