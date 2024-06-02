На ноябрьские праздники – туры в Махачкале

Найдено 29 туров в категории «На ноябрьские праздники» в Махачкале, цены от 15 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в прошлое на выходные: Тбилиси, Уплисцихе, Гори и Мцхета со стартом в Махачкале
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Популярное предложение
Путешествие в прошлое на выходные: Тбилиси, Уплисцихе, Гори и Мцхета со стартом в Махачкале
Побродить по пещерному городу, увидеть слияние Куры и Арагви и познакомиться с историей края
Начало: Махачкала, 22:00. Можем забрать вас из Кизилюрта, ...
13 июня в 21:00
27 июня в 21:00
15 000 за человека
Горный Дагестан вместе с местным жителем
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
32 отзыва
Горный Дагестан вместе с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Дагестана с местным жителем. Живописные маршруты, Сулакский каньон, подвесной мост и крепость Нарын-Кала ждут вас
Начало: Махачкала, время - по договорённости. Рекомендуем ...
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
29 990 за человека
От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
34 отзыва
От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
Уникальный тур по Дагестану: Сулакский каньон, Дербент, горные аулы. Всё включено: проживание, питание, экскурсии. Забронируйте своё приключение
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договоренн...
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
39 000 за человека
Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
32 отзыва
Трёхдневный джип-тур по Дагестану с захватывающими видами
Три дня насыщенных приключений по живописным местам Дагестана. Каньоны, водопады, древние аулы и головокружительные виды ждут вас
Начало: Махачкала
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
25 500 за человека
Автотур по топовым местам Дагестана
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
3 дня
39 отзывов
Автотур по топовым местам Дагестана: Сулакский каньон, Гамсутль, Чох, Тобот
Путешествие по Дагестану на автомобиле с посещением Сулакского каньона, древних аулов Гамсутль и Чох, водопада Тобот и Салтинской теснины
Начало: Махачкала
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
25 000 за человека
Перезагрузка по-дагестански: всё включено
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Перезагрузка по-дагестански: всё включено
Проснуться с видом на горы, попробовать все национальные блюда Дагестана и погулять по Дербенту
Начало: Аэропорт Махачкалы, 08:00 (рекомендуем прилетать з...
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
26 100 за человека
Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
🚗 На машине
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
Надышаться горным воздухом, увидеть подземный водопад и подняться в аул-призрак
Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, выезд в 08:0...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2800023 800 за человека
Грани Кавказа: 5 республик за 10 дней
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
10 дней
8 отзывов
Популярное предложение
Грани Кавказа: 5 республик за 10 дней
Побывать в высокогорных аулах, попробовать настоящий Нарзан и увидеть «кавказскую Швейцарию»
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
16 июня в 08:00
19 июня в 08:00
65 950 за человека
В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
Погулять по столице, продегустировать местное вино и посмотреть на зажигательные национальные танцы
Начало: Махачкала, 22:00
20 июня в 22:00
4 июля в 22:00
15 000 за человека
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
Увидеть природные чудеса Дагестана и поддаться кавказскому очарованию с восточной перчинкой
Начало: Ж. - д. вокзал в Махачкале, главный вход, напротив...
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
25 000 за человека
Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
6 дней
2 отзыва
Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
Побывать в старейшем в России городе, увидеть Сулакский каньон и надышаться горным воздухом
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
39 000 за человека
Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
8 дней
4 отзыва
Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
Пообедать на форелевом хозяйстве, погрузиться в местную культуру и влюбиться в горы
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
53 400 за человека
Древний Дербент, аул-призрак и Сулакский каньон с местным жителем
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
4 отзыва
Древний Дербент, аул-призрак и Сулакский каньон с местным жителем
Увидеть древнюю персидскую цитадель и погулять по горному заброшенному аулу
Начало: Махачкала, аэропорт, 10:00
10 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000 за человека
На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
Побывать в самых известных местах республики, забраться на «Язык Тролля» и побегать по мягкому песку
Начало: Махачкала или Каспийск, заберём вас от аэропорта л...
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
22 000 за человека
В Дагестан за лучшими кадрами: путешествие по самым фотогеничным местам
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
В Дагестан за лучшими кадрами: путешествие по самым фотогеничным местам
Узнать историю аула-призрака, сделать фото на лучших видовых точках и увидеть подземный водопад
Начало: Аэропорт Уйташ, время встречи зависит от ваших рей...
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
65 890 за всё до 3 чел.
Обогнать солнце и подняться на вершину Пабаку
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Обогнать солнце и подняться на вершину Пабаку
Встретить рассвет на вершине и почувствовать себя настоящим альпинистом
Начало: Махачкала, аэропорт, 15:00
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
16 500 за человека
По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
Подняться в горы, спуститься к подземному водопаду и насладиться видами знаменитых мест республики
Начало: Махачкала или Каспийск, время - по договорённости
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
16 500 за человека
Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
🚗 На машине
🚤 На катере
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
Вдоволь наесться национальной кухни, прокатиться на катере по Сулаку и подняться к аулу-призраку
Начало: Аэропорт Махачкалы, время по договорённости
14 июня в 10:00
20 июня в 08:00
4950044 550 за человека
Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
Заглянуть на обед к местной семье, увидеть, как ткут ковры, и провести вечер у костра
Начало: Аэропорт Уйташ, 08:00. Если вы прилетите на день р...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
31 200 за человека
Душевный тур по Дагестану с ночевками у местных жителей
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Душевный тур по Дагестану с ночевками у местных жителей
Позавтракать с видом на Сулакский каньон и насладиться вкуснейшими чуду и курзе
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10-11 утра
Сегодня в 11:00
15 июня в 11:00
6500058 500 за человека
Выходные в Дагестане: тур-перезагрузка с восточным колоритом
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Выходные в Дагестане: тур-перезагрузка с восточным колоритом
Насладиться кавказской кухней, прогуляться по древним селениям и влюбиться в «Страну гор»
Начало: Аэропорт Махачкалы
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
18 000 за человека
От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
Полюбоваться горными районами, заглянуть в гости к местной семье и прогуляться по побережью
Начало: Махачкала, 09:00
12 июня в 10:45
10 июля в 10:00
35 900 за человека
Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
Увидеть "Каспийского монстра", побывать в "дагестанском Форт Боярде" и селе-призраке
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договорённ...
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
47 000 за человека
Узнать Дагестан: Махачкала, Дербент, природные достопримечательности и исторические места
🚤 На катере
Авторский тур
6 дней
Узнать Дагестан: Махачкала, Дербент, природные достопримечательности и исторические места
Прокатиться на катере по реке Сулак, погулять по аулам-призракам и увидеть Чохские террасы
Начало: Аэропорт Уйташ, не позднее 12:00
11 июня в 12:00
18 июня в 12:00
47 000 за человека
Объятия горного края: тур по топовым локациям Дагестана
Авторский тур
5 дней
Объятия горного края: тур по топовым локациям Дагестана
Увидеть Чохские террасы, погулять по Карадахской теснине и побывать на производстве урбеча
Начало: Махачкала, 08:30-09:00
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
38 000 за человека
По знаковым локациям Дагестана и Чечни на машине в мини-группе
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
По знаковым локациям Дагестана и Чечни на машине в мини-группе
Пощекотать «Язык Тролля», пройтись по улочкам Гуниба и удивиться грандиозности чеченской архитектуры
Начало: Махачкала, время - по договорённости
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
47 500 за человека
Будьте как дома: тур-погружение с гостеприимными местными и секретными локациями
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Будьте как дома: тур-погружение с гостеприимными местными и секретными локациями
Поучиться ткать ковры, станцевать лезгинку в национальных костюмах и побывать в «ауле ювелиров»
Начало: Махачкала, Каспийск или аэропорт Махачкалы, 08:00-...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3500031 500 за человека
Рыболовный тур в Дагестан: костерок, палатки и отдых от суеты
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Рыболовный тур в Дагестан: костерок, палатки и отдых от суеты
Попробовать поймать горную форель и порыбачить на диких водоёмах в живописных местах
Начало: Махачкала, 08:00-10:00. Заберём вас от места вашег...
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
20 000 за человека
Дагестан с нового ракурса: необычные горные локации и неожиданные места Махачкалы и Дербента
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Дагестан с нового ракурса: необычные горные локации и неожиданные места Махачкалы и Дербента
Побывать в пещерах «Нохъо», пройти по Хрустальному мосту и увидеть подземный водопад
Начало: Аэропорт Махачкалы, до 12:00
13 июня в 12:00
20 июня в 12:00
37 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Перезагрузка по-дагестански: всё включено
    Все было отлично, интересно и комфортно при передвижении от локации к локации! Хотелось бы больше времени на форелевой ферме Главрыба, очень красивое место и подольше покататься на катере по каньону! Было очень круто
  • Л
    Лада
    2 июня 2024
    Горный Дагестан вместе с местным жителем
    Путешествовали по Дагестану на майские праздники. Выбрали тур с наибольшим количеством локаций и, чтобы самим не ездить по горным дорогам,
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    а отдыхать и наслаждаться видами. Понравилось все! Организация тура, программа, размещение, трансфер – все было великолепно. Очень яркая, увлекательная поездка, организованная Арсеном. Было интересно и комфортно. Все договоренности были соблюдены. Вежливость и профессионализм на высшем уровне. Эрудиция, грамотная речь. На протяжении всего пути Арсен рассказывал и отвечал на любые вопросы. Мы получили огромнейшее количество информации, было интересно и познавательно. Очень хорошая атмосфера в пути. Провели насыщенно время. Дагестан покорил своим гостеприимством и неповторимой красотой! Тур просто чудесен! Рекомендуем!!! Лада и Яна

    Путешествовали по Дагестану на майские праздники. Выбрали тур с наибольшим количеством локаций и, чтобы самим неПутешествовали по Дагестану на майские праздники. Выбрали тур с наибольшим количеством локаций и, чтобы самим не
  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Горный Дагестан вместе с местным жителем
    Я влюбилась в Дагестан ❤️ Давно мечтала там побывать. Собравшись нашей чумовой компанией, выбрали этот тур. И нисколько не пожалели.
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    Завораживающая красота, эмоции через край. Тур суперский 🤩 Удобное расположение отеля, прямо в горах. Каждый день новые локации и невероятная красота. Очень вкусная местная кухня и доброжелательные люди. Огромное спасибо, нашему гиду Шамилю, ты лучший ✌️Показал всю красоту Дагестана, посвятил в историю своего народа и всё это на лайте и с юмором. Отдельное спасибо за вкусный кофе ☺️ Однозначно будем советовать ваш тур друзьям и знакомым. И сами ещё вернёмся на тур 2.0 🔥 Арсен и Шамиль желаем вам успехов и процветания!

  • И
    Иоханна
    27 мая 2024
    В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
    Спасибо за отличный отдых и быстрое бронирование. Компанию Трипстер рекомендую!
  • т
    татьяна
    25 мая 2024
    Горный Дагестан вместе с местным жителем
    Горный Дагестан! Восторг! Эмоции через край! Тур- сумасшедший! Очень люблю и много путешествую, со временем выработался определённый алгоритм выбора тура: 1. Группы
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    от 4 до 9 человек (очень экономит время" простоя"). 2. Транспорт (комфортное авто). 3. Местный гид и водитель (всегда знают свои дороги и маршруты лучше тебя, и корректируют в зависимости от погоды, особенно в горах). 4. Проживание в одном месте предпочтительнее, при его оптимальном расположении (опять же экономия времени, потраченного на переезды до локаций). 5. Комфорт номера(без перегибов, но горячая вода, душ, туалет в номере обязательно). 6. Красивые пейзажи вблизи гостиницы, люблю побродить одна рано утром и "позависать". 7. И чтоб остальные технические моменты(питание, входные билеты и т. д.) решали организаторы. 8. Дальше выбираешь тур и читаешь отзывы!!! Алгоритм мой удовлетворён в этом туре на 5+ из 5. А вот теперь песня! Про людей! Гид и организатор тура Арсен, наш персональный ангел- хранитель Шамиль- кладезь юмора, историй, знаний. Безграничные доброта и терпение, коммуникабельность. А помощь любому человеку вообще на генетическом уровне у горцев. Чувствуешь себя в абсолютной безопасности в суровом краю. Не люблю толпу, и даже на загруженных локациях Шамиль умудрялся или приехать пораньше или найти такую точку,где ты чувствовал себя свободно. А уж сколько персональных вау! остановок с неизменным кофе в турке и умопомрачительными нереальными пейзажами. А подаренные эмоции, адреналин, мозг просто зависал периодически. Ну и "вишенка" на торте - лезгинка в исполнении Шамиля под живой звук и невозможно мелодичные песни местных жителей на фоне гор и огней Гуниба в прощальный вечер в горах. Рекомендую именно эту команду всем путешественникам.

  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
    Отличная команда, отличный маршрут! Мы были с 2 маленькими детьми - все прошло отлично с учетом их потребностей, удовольствие и
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    впечатления получили все. Все очень четко, удобно и главное интересно и невероятно красиво. Локации - топовые. Ночевки - царские. Не раздумывая и не сомневаясь берите экскурсию, не пожалеете ни капли! Планируем в следующие приезды другие экскурсии только с этой чудесной командой! Спасибо за впечатления и за внимание к нашим пожеланиям🩷

  • М
    Мария
    22 мая 2024
    Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
    Всем привет! Мы с сестрой посетили первый раз такое замечательное место! С первых минут мы влюбились в Дагестан❤️ огромную роль
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    в этом сыграл наш гид - Магомед! Если в Дагестан, то только к нему! Тактичный, пунктуальный, интересный, гостеприимный, внимательный к мелочам, время с ним пролетело незаметно, мы постоянно шутили, много смеялись, он нам рассказывал интересные исторические факты о Республике, из своей жизни разные моменты, про культуру, обычаи, быт народа и т. д. У нас сложилось 100% впечатление, что он любит свою работу и гостей, которые приезжают. Это чувствуется сразу. Ох сколько мы задавали глупых вопросов🙈, абсолютно адекватно и интересно отвечал, понимая, что мы из другого региона и нам всё в новинку! Потрясающий Магомед и его семья❤️ Желаем только процветания и большого здоровья! Мы обязательно приедем вновь, такая любовь уже навсегда! 😍

    Всем привет! Мы с сестрой посетили первый раз такое замечательное место! С первых минут мы влюбилисьВсем привет! Мы с сестрой посетили первый раз такое замечательное место! С первых минут мы влюбилисьВсем привет! Мы с сестрой посетили первый раз такое замечательное место! С первых минут мы влюбились
  • С
    Сергей
    17 мая 2024
    Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
    Прекрасный тур! Великолепие дагестанских гор поражает своим величием! Впечатления на всю жизнь. Перезагруз. Надеюсь приехать снова. Хорошая организация, заботливые гиды, которые знают все лучшие места. Рекомендую! Единственное, тем, кто панически боится высоты советую избегать прогулок по козьим тропам на краю скалы.
    Прекрасный тур! Великолепие дагестанских гор поражает своим величием! Впечатления на всю жизнь. Перезагруз. Надеюсь приехать сноваПрекрасный тур! Великолепие дагестанских гор поражает своим величием! Впечатления на всю жизнь. Перезагруз. Надеюсь приехать снова
  • И
    Ирина
    16 мая 2024
    Автотур по топовым местам Дагестана
    Мы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросы и нюансы предстоящей поездки.
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    Абдулла по нашей просьбе добавил четвертый день в тур, отвечал очень подробно на все вопросы, составил отличную программу. В назначенный день встретил нас и мы отправились в путь на очень комфортабельной машине. Первый день была поездка в Кубачи, где мы провели целый день и ночь в гостях у семьи даргинцев Юнуса и Изы. Спасибо, Абдулла, за знакомство с такими чудесными людьми. Мы увидели мастер - класс от хозяина дома в его мастерской, где он творит свои шедевры из серебра. Это очень впечатляющее зрелище, такая кропотливая ювелирная работа, изделия очень красивые! Вкусно пообедав мы отправились исследовать местность. В семье сохранили старую часть дома как музей, там жили бабушка и дедушка, остались вещи и бережно хранятся, чтобы была память… Хозяйка дома Иза провела нам небольшую экскурсию по этой части дома, где собрано очень много старинных вещей, мебели, предметов интерьера и быта. Это очень интересно и ценно! Потом мы гуляли по старой части аула Кубачи, по узким улочкам с Изой, увидели старые жилища местных жителей, встретили бабушек, которые сидели на площадке и вязали носки- так мило! Купила у бабушек носочки! Потом поднимались на гору, чтобы увидеть закат солнца, очень красивые места. А сюрприз на ужин в каминном зале выше всяких похвал, очень были впечатлены!!! Огромное спасибо за гостеприимство!!! Переночевав и позавтракав мы отправились дальше. Второй день нашего маршрута - путь на Сулакский каньон. Увидели смотровые площадки на Чиркейское водохранилище, основная была в Дубках, далее Миатлинская ГЭС, а после обеда нас ждала прогулка на катере по каньону. Мы сняли весь катер на двоих и чудесно с ветерком прокатились, очень красиво и живописно! Ночевали в придорожном семейном отеле Папаха, только построенном, в совершенно новых номерах. Хозяева отеля хорошие знакомые Абдуллы, поэтому прием был теплым и радушным, люди очень приятные. Номер уютный, просторный, все необходимое было (полотенца, шампунь,мыло, чайник, вода, телевизор и т. д), вытяжку в душе осталось добавить и вообще супер будет! Утром нам приготовили очень вкусный завтрак и самый вкусный капучино! Третий день - отправились покорять Горный Дагестан, проехав через Гимринский тоннель в Гимринское ущелье, посетили башню Шамиля, где Абдулла рассказывал нам исторические события,связанные с кавказской войной. В этот день мы увидели Каменную чашу, водопад Тобот, Теснинау, п Чох, Чохские трассы уже на закате были очень живописны. На ночлег Абдулла привез нас в чудесное местечко в селе Согратль, в гости к потомственному мельнику. Проехав по серпантину мы спустились в низину, с обоих сторон которую окружали горы, и попали в волшебное,наполненное любовью место- где живёт чудесная семья. Хозяйка Зарема и ее дочь встретили нас вкусным ужином и уютным ночлегом. Место это необыкновенное, гостевой домик стоит прямо около горной речки, она течет прямо под окнами, фантастика! Двор такой уютный, красиво ухоженный, с вечерней подсветкой просто сказка! Зарема очень приятная и заботливая хозяйка, а ещё и собеседник интересный, разговаривали весь вечер, узнали много интересного о местности,о жизни жителей, о их семье. А на утро хозяйка накормила вкусным завтраком, а Абдулла познакомил с мельником и мельницей. Нам показали процесс работы мельницы, которой 300 лет, мы увидели агрегат в работе- очень впечатляющее! Желаем всей семье удачи в их делах!!! А мы отправляемся в последний день нашего путешествия, нас ждёт Гамсутль и Салтинская теснина. Гамсутль в нашем путешествии - вишенка на торте!!! Абдулла Браво!!! Пока основная масса туристов ещё трясется в автобусах по горному серпантину по пути к Гамсутлю, чтобы изнывая от жары взбираться вверх до точки назначения - заброшенного аула… Мы, с утренней прохладой, под чутким руководством нашего Абдуллы и по дополнительной договоренности, садимся в джипп, и нас везут с ветерком на самую высокую точку горы. И начинается наш неспешный, СПУСК с горы по направлению к Гамсутлю. Какая красота горной природы открывается, не описать… Мы проходим несколько террас, каждая покрыта разными цветами: то ярко синими, то нежно- сереневыми, то желтыми… И вот, внизу открывается долгожданный таинственный Гамсутль. Ещё немного спуска по чуть крутой тропе и мы на месте!!! Пока аул пустой,мы его первые гости. Абдулла ведёт нас на верхнюю террасу, где когда-то жили местные жители, и накрывает колоритный чайный стол, заваривает чай… и мы, сидя на открытой веранде наслаждаемся чудесным напитком и невероятными горными панорамами. Про фотографии и видео сделанные во время этого маршрута наверное и говорить не стоит, их так много и они очень крутые. Абдулла- ты волшебник, а мы любим чудеса! Такой маневр со спуском к Гамсутлю - бомба! Далее вкусный обед, Салтинская теснина и возвращение в Махачкалу. Абдулла-спасибо тебе за эти незабываемые дни, за твою любовь к малой родине! Дагестан прекрасный край, мы обязательно вернёмся и продолжим исследовать его вместе с тобой! Ребята, приезжайте в Дагестан, берите в гиды Абдуллу, обязательно, он знает как и что показать, он познакомит вас с удивительными гостеприимными людьми и покажет всё самое интересное. С благодарностью, Коля и Ира!!!

    Мы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросы
  • О
    Олег
    14 мая 2024
    Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
    В названии тура все отражено, кроме того что Дагестан это очень красиво, вкусно и дружелюбно! Тур хорошо структурирован и сформирован. Впечатлений масса, фотографий еще больше, наилучшие рекомендации жрузьям.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «На ноябрьские праздники»

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  4. Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
  5. Автотур по топовым местам Дагестана
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Село Гуниб
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Водопад Тобот
  8. Карадахская теснина
  9. Хунзах
  10. Каменная чаша
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