Швейцария по-дагестански: едем в горы

3-дневная экскурсия из Махачкалы: Индивидуальное путешествие по Дагестану
Тур для тех, кто хочет насладиться шикарными видами гор Дагестана, увидеть уникальные рукотворные памятники республики, узнать больше об истории, культуре и традициях местных народов, а также просто качественно отдохнуть и сделать эффектные фотографии.
Швейцария по-дагестански: едем в горы
Швейцария по-дагестански: едем в горы
Швейцария по-дагестански: едем в горы
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание тура

Погружение в красоту Дагестана

Приглашаем вас провести три незабываемых дня в живописных горах Дагестана. Это путешествие подарит вам возможность насладиться великолепием природы и уникальной архитектурой региона.

Что вас ждет?

  • Современные архитектурные памятники и объекты инфраструктуры.
  • Древние крепости и храмы, хранящие историю веков.
  • Заброшенные аулы, которые расскажут о жизни прошлых поколений.
  • Уникальные природные объекты, поражающие своей красотой.
  • Знаковые исторические места, наполненные духом времени.

Познавайте культуру и традиции

Во время экскурсии вы сможете узнать множество интересных фактов о посещаемых местах. Мы расскажем о культуре, обычаях и традициях местных народов, что сделает ваше путешествие еще более увлекательным.

Кулинарные впечатления

Не упустите возможность попробовать национальные блюда, которые порадуют ваш вкус и подарят новые гастрономические ощущения.

Запечатлейте моменты

Каждый уголок Дагестана предлагает великолепные виды, поэтому не забудьте сделать эффектные фотографии, чтобы сохранить воспоминания о вашем путешествии.

Откройте для себя Дагестан — место, где история и природа переплетаются, создавая уникальную атмосферу, полную вдохновения и красоты.

Ежедневно в 8:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гимринский тоннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Гоцатлинская ГЭС
  • Карадахская теснина
  • Древний грузинский храм
  • Аул Гоор
  • Аул Кахиб
  • Аул Анцух
  • Аул Санта
  • Аул Харада
  • Аул Чадаколоб
  • Гора Сакур
  • Гора Ирида
  • Гора Цамаури
Что включено
  • Услуги гида
  • Комфортабельный транспорт (джип)
  • Завтрак
  • Обед
  • Ужин
  • Проживание
Что не входит в цену
  • Конные прогулки
  • Сувениры
  • Личные траты
  • Дополнительные дни проживания (4 и 5 день) оплачиваются отдельно, по желанию.
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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