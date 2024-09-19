Описание тура
Погружение в красоту Дагестана
Приглашаем вас провести три незабываемых дня в живописных горах Дагестана. Это путешествие подарит вам возможность насладиться великолепием природы и уникальной архитектурой региона.
Что вас ждет?
- Современные архитектурные памятники и объекты инфраструктуры.
- Древние крепости и храмы, хранящие историю веков.
- Заброшенные аулы, которые расскажут о жизни прошлых поколений.
- Уникальные природные объекты, поражающие своей красотой.
- Знаковые исторические места, наполненные духом времени.
Познавайте культуру и традиции
Во время экскурсии вы сможете узнать множество интересных фактов о посещаемых местах. Мы расскажем о культуре, обычаях и традициях местных народов, что сделает ваше путешествие еще более увлекательным.
Кулинарные впечатления
Не упустите возможность попробовать национальные блюда, которые порадуют ваш вкус и подарят новые гастрономические ощущения.
Запечатлейте моменты
Каждый уголок Дагестана предлагает великолепные виды, поэтому не забудьте сделать эффектные фотографии, чтобы сохранить воспоминания о вашем путешествии.
Откройте для себя Дагестан — место, где история и природа переплетаются, создавая уникальную атмосферу, полную вдохновения и красоты.
Ежедневно в 8:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Гоцатлинская ГЭС
- Карадахская теснина
- Древний грузинский храм
- Аул Гоор
- Аул Кахиб
- Аул Анцух
- Аул Санта
- Аул Харада
- Аул Чадаколоб
- Гора Сакур
- Гора Ирида
- Гора Цамаури
Что включено
- Услуги гида
- Комфортабельный транспорт (джип)
- Завтрак
- Обед
- Ужин
- Проживание
Что не входит в цену
- Конные прогулки
- Сувениры
- Личные траты
- Дополнительные дни проживания (4 и 5 день) оплачиваются отдельно, по желанию.