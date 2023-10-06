Узнать историю аула-призрака, сделать фото на лучших видовых точках и увидеть подземный водопад
Приготовьте свои смартфоны — контента для соцсетей будет море! В кадр попадут лазурь Сулакского каньона и Ирганайского водохранилища, эффектная фотосессия получится в песках бархана Сарыкум (будто в пустыне Сахара), а снимки на Языке Тролля над пропастью — настоящий экстрим! Ещё вы узнаете историю последнего жителя опустевшего села, прикоснётесь к оборонительным башням времён Кавказской войны и побываете в высокогорных аулах.
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Описание
Организационные детали
Возможно проведение тура в индивидуальном формате.
Проживание. Будем жить в гостевом доме в селе Могох и апартаментах в селе Дубки.
Питание. В программу включено 3-разовое питание: завтраки — до 200 руб. /чел., обед — до 500 руб. /чел., ужин — до 500 руб. /чел. Вы можете заказать больше и доплатить разницу в цене.
Транспорт. Передвигаться по маршруту будем на комфортабельном легковом авто с большим багажником и кондиционером — Ford Focus универсал.
Программа тура по дням
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и панорамные виды
Встречаемся в аэропорту Уйташ, можем забрать вас из Махачкалы или Каспийска. Отправимся в Сулакский каньон, а по пути заедем на бархан Сарыкум — второй по величине в мире!
По желанию и за доплату на внедорожниках промчимся по ущелью и доберёмся до причала, откуда пересядем на катер и покатаемся по Сулакскому каньону. Смельчаки смогут пролететь над окрестностями на зиплайне (за доплату).
Побываем на лучших смотровых площадках для самых сочных кадров. Начнём с места, откуда открывается головокружительный вид на село Зубутли, затем переедем на точку с панорамой Миатлинской ГЭС и сделаем фото на знаменитом Языке Тролля — скальном выступе над пропастью с видом на Чиркейскую ГЭС.
Вы узнаете интересные факты и технические характеристики электростанций, а затем пообедаем в кафе «Дубовая роща». На ночь остановимся в гостевом доме или в апартаментах в посёлке Дубки.
Салтинский водопад, прогулка по селу Гуниб и аул-призрак Гамсутль
Проснёмся пораньше и отправимся в горы. Проедем по самому длинному автомобильному тоннелю в России, остановимся у оборонительной башни 19 века, помнящей сражения Кавказской войны, и полюбуемся Ирганайским водохранилищем и Гунибской ГЭС.
Увидим подземный Салтинский водопад в пещере, а затем доберёмся в село Гуниб. На обед заглянем в лучший местный ресторан «Адат», а после трапезы поднимемся на смотровую площадку. Отсюда открывается невероятная панорама гор и соседних сёл, а ещё находится мемориальный комплекс «Белые журавли» по мотивам одноимённой песни на стихи Р. Гамзатова.
Следующая локация — село-призрак Гамсутль. Половину пути проедем на внедорожнике, а затем немного пройдём пешком вверх по горе. Вы услышите историю опустевшего аула и узнаете, зачем село построили так высоко, а ещё увидите дом последнего жителя Гамсутля, послушаете, чем он занимался и как жил здесь совсем один.
Знакомство с историей Дагестана продолжим в ауле Чох с аутентичной архитектурой — старинные каменные домики смотрятся особенно невероятно на фоне гор.
На ночь разместимся в гостевом доме.
Карадахская теснина, Датунский храм и аул Гоор
Сегодня побываем в Карадахской теснине — узком каньоне, ширина которого не больше 4 метров! Затем заедем в грузинский Датунский храм 9 века и узнаем историю уникальной святыни.
Следующая локация — аул Гоор. Здесь сделаем кадры на Языке Тролля и рассмотрим оборонительные башни 16-17 века. Для чего постройки создавались и как аварский народ отражал набеги врагов — услышите на экскурсии.
Продолжим изучение башен в ауле Кахиб, а затем поедем назад в Махачкалу.
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Ответы на вопросы
Что включено
- 3-разовое питание
- Кофе и чай на природе
- Проживание
- Трансферы по маршруту на Ford Focus универсал
Что не входит в цену
- Прогулка на катере по Сулакскому каньону (джиппинг по ущелью до причала и обратно и индивидуальный катер для группы) - 12 000 рублей с группы
- Зиплайн - 1000 руб/чел (по желанию)
- Катание на тарзанке - 5000 руб/чел (по желанию)
- Дополнительное питание
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Если вы отправляетесь в Дагестан планируйте минимум 3 дня а лучше 4-5.
Там столько красоты😍