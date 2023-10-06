В Дагестан за лучшими кадрами: путешествие по самым фотогеничным местам
Авторский тур в Махачкале

Узнать историю аула-призрака, сделать фото на лучших видовых точках и увидеть подземный водопад

5
1 отзыв
Отправляемся в фото-путешествие по Дагестану.

Приготовьте свои смартфоны — контента для соцсетей будет море! В кадр попадут лазурь Сулакского каньона и Ирганайского водохранилища, эффектная фотосессия получится в песках бархана Сарыкум (будто в пустыне Сахара), а снимки на Языке Тролля над пропастью — настоящий экстрим! Ещё вы узнаете историю последнего жителя опустевшего села, прикоснётесь к оборонительным башням времён Кавказской войны и побываете в высокогорных аулах.
В Дагестан за лучшими кадрами: путешествие по самым фотогеничным местам
В Дагестан за лучшими кадрами: путешествие по самым фотогеничным местам
В Дагестан за лучшими кадрами: путешествие по самым фотогеничным местам
Ближайшие даты:
27
мая
3
июн
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17
июн
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даты

Описание

Организационные детали

Возможно проведение тура в индивидуальном формате.

Проживание. Будем жить в гостевом доме в селе Могох и апартаментах в селе Дубки.

Питание. В программу включено 3-разовое питание: завтраки — до 200 руб. /чел., обед — до 500 руб. /чел., ужин — до 500 руб. /чел. Вы можете заказать больше и доплатить разницу в цене.

Транспорт. Передвигаться по маршруту будем на комфортабельном легковом авто с большим багажником и кондиционером — Ford Focus универсал.

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон, бархан Сарыкум и панорамные виды

Встречаемся в аэропорту Уйташ, можем забрать вас из Махачкалы или Каспийска. Отправимся в Сулакский каньон, а по пути заедем на бархан Сарыкум — второй по величине в мире!

По желанию и за доплату на внедорожниках промчимся по ущелью и доберёмся до причала, откуда пересядем на катер и покатаемся по Сулакскому каньону. Смельчаки смогут пролететь над окрестностями на зиплайне (за доплату).

Побываем на лучших смотровых площадках для самых сочных кадров. Начнём с места, откуда открывается головокружительный вид на село Зубутли, затем переедем на точку с панорамой Миатлинской ГЭС и сделаем фото на знаменитом Языке Тролля — скальном выступе над пропастью с видом на Чиркейскую ГЭС.

Вы узнаете интересные факты и технические характеристики электростанций, а затем пообедаем в кафе «Дубовая роща». На ночь остановимся в гостевом доме или в апартаментах в посёлке Дубки.

Сулакский каньон, бархан Сарыкум и панорамные видыСулакский каньон, бархан Сарыкум и панорамные видыСулакский каньон, бархан Сарыкум и панорамные видыСулакский каньон, бархан Сарыкум и панорамные видыСулакский каньон, бархан Сарыкум и панорамные видыСулакский каньон, бархан Сарыкум и панорамные видыСулакский каньон, бархан Сарыкум и панорамные виды
2 день

Салтинский водопад, прогулка по селу Гуниб и аул-призрак Гамсутль

Проснёмся пораньше и отправимся в горы. Проедем по самому длинному автомобильному тоннелю в России, остановимся у оборонительной башни 19 века, помнящей сражения Кавказской войны, и полюбуемся Ирганайским водохранилищем и Гунибской ГЭС.

Увидим подземный Салтинский водопад в пещере, а затем доберёмся в село Гуниб. На обед заглянем в лучший местный ресторан «Адат», а после трапезы поднимемся на смотровую площадку. Отсюда открывается невероятная панорама гор и соседних сёл, а ещё находится мемориальный комплекс «Белые журавли» по мотивам одноимённой песни на стихи Р. Гамзатова.

Следующая локация — село-призрак Гамсутль. Половину пути проедем на внедорожнике, а затем немного пройдём пешком вверх по горе. Вы услышите историю опустевшего аула и узнаете, зачем село построили так высоко, а ещё увидите дом последнего жителя Гамсутля, послушаете, чем он занимался и как жил здесь совсем один.

Знакомство с историей Дагестана продолжим в ауле Чох с аутентичной архитектурой — старинные каменные домики смотрятся особенно невероятно на фоне гор.

На ночь разместимся в гостевом доме.

Салтинский водопад, прогулка по селу Гуниб и аул-призрак ГамсутльСалтинский водопад, прогулка по селу Гуниб и аул-призрак ГамсутльСалтинский водопад, прогулка по селу Гуниб и аул-призрак ГамсутльСалтинский водопад, прогулка по селу Гуниб и аул-призрак ГамсутльСалтинский водопад, прогулка по селу Гуниб и аул-призрак ГамсутльСалтинский водопад, прогулка по селу Гуниб и аул-призрак ГамсутльСалтинский водопад, прогулка по селу Гуниб и аул-призрак ГамсутльСалтинский водопад, прогулка по селу Гуниб и аул-призрак ГамсутльСалтинский водопад, прогулка по селу Гуниб и аул-призрак ГамсутльСалтинский водопад, прогулка по селу Гуниб и аул-призрак ГамсутльСалтинский водопад, прогулка по селу Гуниб и аул-призрак Гамсутль
3 день

Карадахская теснина, Датунский храм и аул Гоор

Сегодня побываем в Карадахской теснине — узком каньоне, ширина которого не больше 4 метров! Затем заедем в грузинский Датунский храм 9 века и узнаем историю уникальной святыни.

Следующая локация — аул Гоор. Здесь сделаем кадры на Языке Тролля и рассмотрим оборонительные башни 16-17 века. Для чего постройки создавались и как аварский народ отражал набеги врагов — услышите на экскурсии.

Продолжим изучение башен в ауле Кахиб, а затем поедем назад в Махачкалу.

Карадахская теснина, Датунский храм и аул ГоорКарадахская теснина, Датунский храм и аул ГоорКарадахская теснина, Датунский храм и аул ГоорКарадахская теснина, Датунский храм и аул ГоорКарадахская теснина, Датунский храм и аул Гоор

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Ответы на вопросы

Что включено
  • 3-разовое питание
  • Кофе и чай на природе
  • Проживание
  • Трансферы по маршруту на Ford Focus универсал
Что не входит в цену
  • Прогулка на катере по Сулакскому каньону (джиппинг по ущелью до причала и обратно и индивидуальный катер для группы) - 12 000 рублей с группы
  • Зиплайн - 1000 руб/чел (по желанию)
  • Катание на тарзанке - 5000 руб/чел (по желанию)
  • Дополнительное питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Уйташ, время встречи зависит от ваших рейсов. Можем забрать вас из Махачкалы или Каспийска
Завершение: Махачкала, планируйте вылет на вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Евгения
6 окт 2023
Спасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. Ахмед выбрал отличные дома для остановок, кормили на убой😅. В поездках пели смеялись, так как локации все на большом расстоянии, Ахмед развлекал нас как мог, за что ему отдельное спасибо! За дни путешествия посмотрели все что хотели, так же он учел все наши пожелания. Пили чай и кофе в горах🫶🏻.

Если вы отправляетесь в Дагестан планируйте минимум 3 дня а лучше 4-5.
Там столько красоты😍
Спасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. АхмедСпасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. АхмедСпасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. АхмедСпасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. АхмедСпасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. АхмедСпасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. АхмедСпасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. АхмедСпасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. АхмедСпасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. АхмедСпасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. Ахмед

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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