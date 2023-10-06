Встречаемся в аэропорту Уйташ, можем забрать вас из Махачкалы или Каспийска. Отправимся в Сулакский каньон, а по пути заедем на бархан Сарыкум — второй по величине в мире!

По желанию и за доплату на внедорожниках промчимся по ущелью и доберёмся до причала, откуда пересядем на катер и покатаемся по Сулакскому каньону. Смельчаки смогут пролететь над окрестностями на зиплайне (за доплату).

Побываем на лучших смотровых площадках для самых сочных кадров. Начнём с места, откуда открывается головокружительный вид на село Зубутли, затем переедем на точку с панорамой Миатлинской ГЭС и сделаем фото на знаменитом Языке Тролля — скальном выступе над пропастью с видом на Чиркейскую ГЭС.

Вы узнаете интересные факты и технические характеристики электростанций, а затем пообедаем в кафе «Дубовая роща». На ночь остановимся в гостевом доме или в апартаментах в посёлке Дубки.