А ещё с гастрономическими удовольствиями — трёхразовое питание
Описание тура
Организационные детали
Рекомендации:
- Возьмите удобную не скользящую обувь, так как это горы
- Головной убор для защиты от солнца
- Если вас укачивает в дороге, то специальные таблетки
- Солнцезащитный крем
- Необходимо придерживаться местного дресс-кода, если это шорты, то ниже колен, футболка, закрывающая живот и зону декольте, исключить обтягивающие лосины или велосипедки
- Для купания в водохранилищах и горных реках возьмите с собой шорты и резиновые сланцы или тапочки, исключить открытые купальники и плавки
- Связь ловит не везде в горах, поэтому для мелких расходов возьмите с собой немного наличности
Программа тура по дням
Сулакский каньон, комплекс Ахульго, смотровая Харачи и Ирганайское водохранилище
Встретим вас в аэропорту или на вокзале и поедем в горы. По дороге проведём для вас командную игру, чтобы познакомиться. Первой остановкой станет место слияния двух рек, откуда начинается знаменитый Сулакский каньон. Далее посетим мемориальный комплекс Ахульго, где проходила одна из самых жестоких битв Кавказской войны. Вы увидите панораму художника Франца Рубо.
Следующей локацией станет смотровая Харачи, включённая каналом National Geographic в десятку самых живописных мест страны. Дорога к ней проходит через лес, а в конце открывается вид Ирганайского водохранилища. Здесь устроим пикник и выпьем кофе, сваренный в турке.
После заселения в ваше место проживания вас ждут ужин, игры, песни у костра, танцы и свободное время.
Аул Кахиб и Заибский перевал
День начнётся с зарядки. Любители йоги смогут отработать техники и позы, а также попробовать стоять на гвоздях. Завтрак пройдёт на природе среди гор.
Отправимся в аул-призрак Кахиб, чтобы погрузиться в быт горцев, осмотреть старинные дома и оборонительные башни. Далее маршрут приведёт на базу «Рафт». Здесь для желающих запланирован сплав по бурной горной реке. Те, кто не участвует в рафтинге, смогут покататься на квадроциклах, прыгнуть с вышки в водохранилище, покачаться на качелях и выпить чая.
На закате поднимемся на Заибский перевал, откуда откроется вид на Аварскую долину. Здесь будет организован пикник с ароматным кофе.
Вечером — ужин, танцы, отдых у костра и музыка.
Гуниб, точка Айвазовского, смотровая Дарада-Мурада
Утром начнём с разминки и завтрака, после чего отправимся в Гуниб. Сначала посетим точку Айвазовского, откуда знаменитый художник писал свои картины, и насладимся кофе в турке с видом на село и водохранилище.
Затем поднимемся в верхнюю часть Гуниба, осмотрим беседку Шамиля, Царскую поляну и Гунибскую крепость, с которой откроется панорама на водохранилище и село Кегер.
После этого мы направимся на смотровую Дарада-Мурада. Здесь устроим привал, выпьем кофе с угощениями, прогуляемся по лесу и полюбуемся горами.
Вечером будем играть, проходить квесты, петь песни в караоке и сидеть у костра.
Ирганайское водохранилище, мастер-класс по лезгинке и дискотека
Утром вы сможете покататься на сапах или гидроскутерах по Ирганайскому водохранилищу. А те, кто не захочет, будут купаться и загорать в окружении гор.
После вас ждёт прогулка верхом. Инструкторы покажут, как управлять лошадью и скакать рысцой. Любители экстремального отдыха смогут попробовать себя на квадроциклах или мотоциклах эндуро.
На базе мы проведём для вас мастер-класс по лезгинке, отработаем ковырялки, шаги лебедя и орла. Вечером состоится праздничная дискотека с танцами, конкурсами и призами.
Чиркейское водохранилище, Тёщин язык, Дубкинский лес и комплекс «Нохьо»
Позавтракаем, соберём вещи и отправимся в путь. Первой остановкой станет Чиркейское водохранилище, самое крупное на Северном Кавказе. Здесь запланированы катание на катере, а также купание в чистой воде.
Далее посетим локацию Тёщин язык, откуда начинается знаменитый Сулакский каньон. Вы сможете сделать здесь эффектные снимки.
Следующей точкой станет Дубкинский лес, откуда откроется панорама на бирюзовую водную гладь каньона. Здесь мы выпьем кофе с видом на скалы. Пообедаем на форелевой ферме.
Посетим пещерный комплекс «Нохьо» — верёвочный парк с тарзанками, зиплайнами и экстрим-тропами, а также знаменитую кофейню в скале. По окончании экскурсии отвезём вас в Махачкалу, Каспийск или аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|36 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, кофе-паузы в красивых местах
- Трансферы по маршруту
- Прогулка на катере по каньону
- Сопровождение гидом
- Входные билеты
- Мастер-класс по танцам
- Вечерние дискотеки, караоке и показ фильмов
Что не входит в цену
- Билеты до Махачкалы и обратно
- Проживание
- Дополнительные развлечения - зиплайн (1000-1500 ₽), прыжок с верёвкой (7000-8000 ₽), катание на лошади (1000-1500 ₽), рафтинг (2000 ₽), катание на сапах (от 5000 ₽), катание на мотоцикле эндуро (от 3000 ₽)