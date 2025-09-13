Встретим вас в аэропорту или на вокзале и поедем в горы. По дороге проведём для вас командную игру, чтобы познакомиться. Первой остановкой станет место слияния двух рек, откуда начинается знаменитый Сулакский каньон. Далее посетим мемориальный комплекс Ахульго, где проходила одна из самых жестоких битв Кавказской войны. Вы увидите панораму художника Франца Рубо.

Следующей локацией станет смотровая Харачи, включённая каналом National Geographic в десятку самых живописных мест страны. Дорога к ней проходит через лес, а в конце открывается вид Ирганайского водохранилища. Здесь устроим пикник и выпьем кофе, сваренный в турке.

После заселения в ваше место проживания вас ждут ужин, игры, песни у костра, танцы и свободное время.