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Молодёжный трип в Дагестан: главные места, мастер-классы и дискотеки в дружеской компании

Начинать день с йоги, поучиться танцевать лезгинку, увидеть Ирганайское водохранилище и аул-призрак
Вас ждёт не просто путешествие, а лагерь для взрослых в Дагестане с приятной зарядкой по утрам, посиделками у костра, играми, дискотеками и активностями.

А ещё с гастрономическими удовольствиями — трёхразовое питание
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с блюдами национальной кухни уже включено в стоимость.

Вы полюбуетесь Сулакским каньоном, сделаете фото на смотровой Харачи, включённой National Geographic в десятку самых живописных в стране. Познакомитесь с бытом горцев, погуляете по аулу-призраку, посетите Гуниб и точку Айвазовского.

Любители экстрима смогут покататься верхом, сплавиться по речке на рафтах, промчаться на квадроциклах.

4.9
10 отзывов
Молодёжный трип в Дагестан: главные места, мастер-классы и дискотеки в дружеской компании
Молодёжный трип в Дагестан: главные места, мастер-классы и дискотеки в дружеской компании
Молодёжный трип в Дагестан: главные места, мастер-классы и дискотеки в дружеской компании

Описание тура

Организационные детали

Рекомендации:

- Возьмите удобную не скользящую обувь, так как это горы
- Головной убор для защиты от солнца
- Если вас укачивает в дороге, то специальные таблетки
- Солнцезащитный крем
- Необходимо придерживаться местного дресс-кода, если это шорты, то ниже колен, футболка, закрывающая живот и зону декольте, исключить обтягивающие лосины или велосипедки
- Для купания в водохранилищах и горных реках возьмите с собой шорты и резиновые сланцы или тапочки, исключить открытые купальники и плавки
- Связь ловит не везде в горах, поэтому для мелких расходов возьмите с собой немного наличности

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон, комплекс Ахульго, смотровая Харачи и Ирганайское водохранилище

Встретим вас в аэропорту или на вокзале и поедем в горы. По дороге проведём для вас командную игру, чтобы познакомиться. Первой остановкой станет место слияния двух рек, откуда начинается знаменитый Сулакский каньон. Далее посетим мемориальный комплекс Ахульго, где проходила одна из самых жестоких битв Кавказской войны. Вы увидите панораму художника Франца Рубо.

Следующей локацией станет смотровая Харачи, включённая каналом National Geographic в десятку самых живописных мест страны. Дорога к ней проходит через лес, а в конце открывается вид Ирганайского водохранилища. Здесь устроим пикник и выпьем кофе, сваренный в турке.

После заселения в ваше место проживания вас ждут ужин, игры, песни у костра, танцы и свободное время.

Сулакский каньон, комплекс Ахульго, смотровая Харачи и Ирганайское водохранилищеСулакский каньон, комплекс Ахульго, смотровая Харачи и Ирганайское водохранилищеСулакский каньон, комплекс Ахульго, смотровая Харачи и Ирганайское водохранилищеСулакский каньон, комплекс Ахульго, смотровая Харачи и Ирганайское водохранилищеСулакский каньон, комплекс Ахульго, смотровая Харачи и Ирганайское водохранилище
2 день

Аул Кахиб и Заибский перевал

День начнётся с зарядки. Любители йоги смогут отработать техники и позы, а также попробовать стоять на гвоздях. Завтрак пройдёт на природе среди гор.

Отправимся в аул-призрак Кахиб, чтобы погрузиться в быт горцев, осмотреть старинные дома и оборонительные башни. Далее маршрут приведёт на базу «Рафт». Здесь для желающих запланирован сплав по бурной горной реке. Те, кто не участвует в рафтинге, смогут покататься на квадроциклах, прыгнуть с вышки в водохранилище, покачаться на качелях и выпить чая.

На закате поднимемся на Заибский перевал, откуда откроется вид на Аварскую долину. Здесь будет организован пикник с ароматным кофе.

Вечером — ужин, танцы, отдых у костра и музыка.

Аул Кахиб и Заибский перевалАул Кахиб и Заибский перевалАул Кахиб и Заибский перевалАул Кахиб и Заибский перевалАул Кахиб и Заибский перевал
3 день

Гуниб, точка Айвазовского, смотровая Дарада-Мурада

Утром начнём с разминки и завтрака, после чего отправимся в Гуниб. Сначала посетим точку Айвазовского, откуда знаменитый художник писал свои картины, и насладимся кофе в турке с видом на село и водохранилище.

Затем поднимемся в верхнюю часть Гуниба, осмотрим беседку Шамиля, Царскую поляну и Гунибскую крепость, с которой откроется панорама на водохранилище и село Кегер.

После этого мы направимся на смотровую Дарада-Мурада. Здесь устроим привал, выпьем кофе с угощениями, прогуляемся по лесу и полюбуемся горами.

Вечером будем играть, проходить квесты, петь песни в караоке и сидеть у костра.

Гуниб, точка Айвазовского, смотровая Дарада-МурадаГуниб, точка Айвазовского, смотровая Дарада-МурадаГуниб, точка Айвазовского, смотровая Дарада-МурадаГуниб, точка Айвазовского, смотровая Дарада-МурадаГуниб, точка Айвазовского, смотровая Дарада-Мурада
4 день

Ирганайское водохранилище, мастер-класс по лезгинке и дискотека

Утром вы сможете покататься на сапах или гидроскутерах по Ирганайскому водохранилищу. А те, кто не захочет, будут купаться и загорать в окружении гор.

После вас ждёт прогулка верхом. Инструкторы покажут, как управлять лошадью и скакать рысцой. Любители экстремального отдыха смогут попробовать себя на квадроциклах или мотоциклах эндуро.

На базе мы проведём для вас мастер-класс по лезгинке, отработаем ковырялки, шаги лебедя и орла. Вечером состоится праздничная дискотека с танцами, конкурсами и призами.

Ирганайское водохранилище, мастер-класс по лезгинке и дискотекаИрганайское водохранилище, мастер-класс по лезгинке и дискотекаИрганайское водохранилище, мастер-класс по лезгинке и дискотекаИрганайское водохранилище, мастер-класс по лезгинке и дискотекаИрганайское водохранилище, мастер-класс по лезгинке и дискотекаИрганайское водохранилище, мастер-класс по лезгинке и дискотека
5 день

Чиркейское водохранилище, Тёщин язык, Дубкинский лес и комплекс «Нохьо»

Позавтракаем, соберём вещи и отправимся в путь. Первой остановкой станет Чиркейское водохранилище, самое крупное на Северном Кавказе. Здесь запланированы катание на катере, а также купание в чистой воде.

Далее посетим локацию Тёщин язык, откуда начинается знаменитый Сулакский каньон. Вы сможете сделать здесь эффектные снимки.

Следующей точкой станет Дубкинский лес, откуда откроется панорама на бирюзовую водную гладь каньона. Здесь мы выпьем кофе с видом на скалы. Пообедаем на форелевой ферме.

Посетим пещерный комплекс «Нохьо» — верёвочный парк с тарзанками, зиплайнами и экстрим-тропами, а также знаменитую кофейню в скале. По окончании экскурсии отвезём вас в Махачкалу, Каспийск или аэропорт.

Чиркейское водохранилище, Тёщин язык, Дубкинский лес и комплекс «Нохьо»Чиркейское водохранилище, Тёщин язык, Дубкинский лес и комплекс «Нохьо»Чиркейское водохранилище, Тёщин язык, Дубкинский лес и комплекс «Нохьо»Чиркейское водохранилище, Тёщин язык, Дубкинский лес и комплекс «Нохьо»Чиркейское водохранилище, Тёщин язык, Дубкинский лес и комплекс «Нохьо»

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник36 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, кофе-паузы в красивых местах
  • Трансферы по маршруту
  • Прогулка на катере по каньону
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты
  • Мастер-класс по танцам
  • Вечерние дискотеки, караоке и показ фильмов
Что не входит в цену
  • Билеты до Махачкалы и обратно
  • Проживание
  • Дополнительные развлечения - зиплайн (1000-1500 ₽), прыжок с верёвкой (7000-8000 ₽), катание на лошади (1000-1500 ₽), рафтинг (2000 ₽), катание на сапах (от 5000 ₽), катание на мотоцикле эндуро (от 3000 ₽)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж/д возкал Махачкалы, 9:00
Завершение: Аэропорт Махачкалы, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед
Ахмед — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 4021 туриста
Я родом из горного Дагестана, и открываю гостям настоящую душу своего региона — от древних аулов до захватывающих дух перевалов и каньонов. Мои программы по Дагестану и всему Кавказу —
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это не просто маршруты, а тщательно продуманные путешествия с характером и атмосферой. Имею собственный комфортный автопарк и команду опытных гидов, которые обеспечат безопасность и высокий уровень сервиса. Моя природная харизма, глубокая эрудиция и чётко поставленная речь, превращают каждую поездку в живую историю. Со мной вы не просто увидите Кавказ — вы почувствуете его силу, традиции и неповторимый дух гор.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Я была в путешествии по горам Дагестана в сентябре вместе с Ахмедом и это просто любовь с первого взгляда! Очень размеренный темп, ничего не торопит, реально успеваешь прочувствовать природу, горы
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и всю атмосферу вокруг.

Ахмед очень внимательный, если хочешь остановиться где-то посреди гор, сделать фото с лошадьми или просто помедитировать — никаких проблем, всегда подстроится под настроение.

Поскольку я фотограф, увезла с собой кучу классных живых снимков, а ещё захватывающие истории о Дагестане, которые захватывают и хочется слушать снова и снова.

Осталась очень рада поездке и теперь мечтаю отправиться с Ахмедом в новые места, куда бы ни захотелось!

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В
Если говорить об идеальном гиде, то он у меня ассоциируется с одним человеком – Ахмедом. Он обладает огромными знаниями по истории Дагестана, России и даже мировым событиям, словно живой энциклопедией.
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Можно спросить его в любое время — он без труда расскажет высоту водопада Тобот в попугаях, точное число ступенек в Чохских террасах или глубину Сулакского каньона. Его рассказы о каждом горном ауле, зданиях, камнях, деревьях, местных старейшинах или даже собаках в горах захватывают внимание. Он не только поведает о самых известных местах, но и откроет малоизвестные уголки, которые редко встречаются у других гидов. К тому же, он отлично фотографирует и поможет сделать снимки лучше, чем профессиональный фотограф.

В дороге Ахмед всегда выбирает самые короткие и удобные маршруты, умело объезжая животных и медленных водителей. Еда в тех местах, куда он вас заведёт, — это отдельная история: щедрые порции вкуснейших местных блюд всегда оставляют чувство сытости и удовольствия. В его группе царит теплая атмосфера, как будто все давно знакомы и путешествуют вместе уже много лет. На экскурсиях не нужно торопиться — можно наслаждаться каждым местом столько, сколько хочется, без ограничений по времени. А чтобы впечатления стали еще ярче, он приготовит в горах ароматный чай или кофе.

Каждому участнику тура уделяется внимание — от малышей до пожилых людей. Все вопросы и непредвиденные ситуации решаются быстро: если какой-то музей или мечеть закрыты, он легко заменит их на что-то интересное и необычное. Под рукой у него всегда что-то особенное — будь то местные деликатесы или редкие сувениры. Благодаря Ахмеду я полюбил горы, ущелья, перевалы Дагестана, вкусную еду и добрых горцев со своими традициями. Это путешествие навсегда оставило частичку моего сердца там, в горах.

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С
Поездка оставила очень классные впечатления, маршрут подобрали так, что было удобно и интересно всем. Виды просто потрясающие, а еда вкусная очень. Местные люди оказались доброжелательными и гостеприимными. Можно спокойно гулять
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и наслаждаться природой, а если хочется драйва, то за отдельную плату предлагалось много активностей — от прыжков со скалы до зиплайна и катания на гидроциклах. Цены адекватные, эмоции того стоят. Если сомневаетесь стоит ли ехать, то советую — особенно тем, кто впервые в горах, получите только хорошие впечатления.
Наш сопровождающий Ахмед настоящий мастер своего дела, рассказывает доступно и интересно про все места и историю, с ним не придется стоять в бесконечных очередях, что сэкономит кучу времени. Понравились особенно кофейные паузы, когда заезжали в уединённые красивые уголки, где вообще никого, только мы, природа и горячий кофе, просто кайф!

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И
Путешествие в Дагестан оставило у меня массу ярких впечатлений! Это был удивительный опыт, который долго останется в памяти с радостью и восхищением. Особая признательность нашему сопровождающему Ахмеду — он стал для нас не просто экскурсоводом, а настоящим другом. Его глубокие познания, энергия и внимание к каждому из нас, а также живые истории о крае сделали эту поездку по-настоящему особенной! 😊
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А
За пять дней нам удалось отлично отдохнуть в уютном гостевом доме с современным комфортом, где учли даже самые высокие требования. Трехразовое питание включало разнообразные местные блюда и угощения, а также
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легкие перекусы и кофе — еды хватало с избытком. Экскурсии охватили знаковые места, познакомили с местными традициями и позволили ближе узнать повседневную жизнь жителей. Гид выбрал удобный ритм и лучшие точки для посещения.

В программе были прогулки на катере и верхом, посещение водопадов и пещер, красивые фотосессии, а также дегустации фруктов и кофе. Это путешествие подарило нам нечто особенное — ощущение настоящего гостеприимства и теплого приема на протяжении всего маршрута.

Оценка только высокая, и я с радостью рекомендую этот опыт близким! 😊

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О
Дагестан теперь занимает особое место в моём сердце! Там такая красота, что порой кажется, будто это какой-то сон и хочется себя ущипнуть, чтобы убедиться в реальности. Поездка просто супер, особенно
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запомнилось катание на катере, потому что такого взрыва эмоций давно не испытывала! И до сих пор от этого вихря чувств внутри всё бурлит. Если вы ещё сомневаетесь, не стоит тянуть — просто вперед на встречу этим незабываемым впечатлениям и восхищению красотой. Ахмед просто чудо, он покорил моё сердце! Безумно счастлива, что именно с ним началось мое знакомство с этим краем. На протяжении всего путешествия чувствовала себя под надежной защитой и вниманием, словно путешествовала с близким человеком.

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Тур входит в следующие категории Махачкалы

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