Индивидуальная
до 3 чел.
Места силы Адыгеи - автопутешествие
Путешествие в сакральные места Адыгеи подарит незабываемые впечатления и откроет тайны древних народов на фоне живописных гор
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
Индивидуальная экскурсия в Майкопе: поднимемся на высоту 1000 метров, чтобы встретить рассвет и насладиться видами горных долин
Начало: В Майкопе
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
11 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
В царство ветров, пещер и альпийских лугов - из Майкопа
Посетить Азишскую пещеру, полюбоваться пейзажами на плато Лаго-Наки и открыть предания Адыгеи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 700 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Майкопа - в Гуамское ущелье
Побывать в затерянном мире, прокатиться на тепловозе сквозь реликтовый лес и увидеть водопад Желаний
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 700 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Горная Адыгея: от земли до неба и обратно
Побывать в местах первозданной красоты, где каждый шаг открывает величие Кавказа (из Майкопа)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина10 ноября 2025Спасибо за прекрасную поездку! По нашей просьбе бесплатно добавили несколько локаций. Всё показали, рассказали, накормили адыгейским сыром, порекомендовали литературу о крае:) Видно, что человек знает и любит своё дело! Очень просто и приятно было общаться. Рекомендую!
- ССветлана5 ноября 2025Замечательная экскурсия, чудесный гид - Анна! Очень душевный, опытный, знающий экскурсовод, влюблённый в свое дело! Показала нам всю красоту Адыгеи:
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Романтические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Майкопе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Майкопе
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Майкопу в декабре 2025
Сейчас в Майкопе в категории "Романтические" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 10 700 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 85 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Майкопе на 2025 год по теме «Романтические», 85 ⭐ отзывов, цены от 10700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль