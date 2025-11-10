Мои заказы

Романтические экскурсии по Майкопу

Найдено 5 экскурсий в категории «Романтические» в Майкопе, цены от 10 700 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Места силы Адыгеи - автопутешествие из Майкопа
На машине
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Места силы Адыгеи - автопутешествие
Путешествие в сакральные места Адыгеи подарит незабываемые впечатления и откроет тайны древних народов на фоне живописных гор
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 ₽ за всё до 3 чел.
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
На машине
6 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
Индивидуальная экскурсия в Майкопе: поднимемся на высоту 1000 метров, чтобы встретить рассвет и насладиться видами горных долин
Начало: В Майкопе
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
11 000 ₽ за всё до 3 чел.
В царство ветров, пещер и альпийских лугов - из Майкопа
На машине
6 часов
34 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
В царство ветров, пещер и альпийских лугов - из Майкопа
Посетить Азишскую пещеру, полюбоваться пейзажами на плато Лаго-Наки и открыть предания Адыгеи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 700 ₽ за всё до 2 чел.
Из Майкопа - в Гуамское ущелье
На машине
6 часов
27 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Майкопа - в Гуамское ущелье
Побывать в затерянном мире, прокатиться на тепловозе сквозь реликтовый лес и увидеть водопад Желаний
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 700 ₽ за всё до 3 чел.
Горная Адыгея: от земли до неба и обратно
На машине
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Горная Адыгея: от земли до неба и обратно
Побывать в местах первозданной красоты, где каждый шаг открывает величие Кавказа (из Майкопа)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    10 ноября 2025
    Горная Адыгея: от земли до неба и обратно
    Спасибо за прекрасную поездку! По нашей просьбе бесплатно добавили несколько локаций. Всё показали, рассказали, накормили адыгейским сыром, порекомендовали литературу о крае:) Видно, что человек знает и любит своё дело! Очень просто и приятно было общаться. Рекомендую!
  • С
    Светлана
    5 ноября 2025
    Горная Адыгея: от земли до неба и обратно
    Замечательная экскурсия, чудесный гид - Анна! Очень душевный, опытный, знающий экскурсовод, влюблённый в свое дело! Показала нам всю красоту Адыгеи:
    читать дальше

    горы, пещеру, водопады, дольмены, кромлехи. Поразил своей красотой грот Солнечный, Анечка прямо там сварила нам кофе, мы пили его в гроте, закусывая привезенными ею творожными сырочками (очень трогательно), наслаждаясь открывающимися видами из "окна". Анечка, спасибо за этот день, он останется в наших сердцах навсегда! А всем советуем и эту экскурсию, и этого экскурсовода, точно не пожалеете!

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Майкопе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Места силы Адыгеи - автопутешествие из Майкопа
  2. Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
  3. В царство ветров, пещер и альпийских лугов - из Майкопа
  4. Из Майкопа - в Гуамское ущелье
  5. Горная Адыгея: от земли до неба и обратно
Какие места ещё посмотреть в Майкопе
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Лаго-Наки
  2. Хаджохская теснина
  3. Самое главное
  4. Соборная мечеть
  5. Пивоваренный завод
  6. Центральный парк
