о неизвестных местах отдыха местных жителей. Юлия ответила на все вопросы. По рекомендации сьездили в кафе национальной кухни АдыгэАнэ, кухня порадовала ассортиментом блюд первых, вторых, напитков, сладостей. Вкуусовые сочетания блюд очень понравились. Сфотографировались в национальной одежде в фотозоне в кафе. Цены доступные. Побывали в местном магазине пивоваренного завода, также по рекомендации Юлии. Купили квас, пиво, смесь для калмыцкого чая. Нам все очень понравилось! Желаем вашему городу процветания!