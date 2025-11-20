Индивидуальная
до 4 чел.
Горная Адыгея: от земли до неба и обратно
Побывать в местах первозданной красоты, где каждый шаг открывает величие Кавказа (из Майкопа)
«Здесь открываются головокружительные панорамы на Главный Кавказский хребет — идеальное место для фото»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Майкоп: встреча с горами
Погрузитесь в атмосферу Адыгеи, сменив городской шум на горные пейзажи и свежий воздух. Простая прогулка с видами на Лаго-Наки и реку Белую
Начало: В городском парке
«Вы смените шум города на горные панорамы и свежий воздух Адыгеи»
Завтра в 10:00
12 дек в 10:00
1400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Фишт и водопады Адыгеи - из Майкопа туда, где начинается Кавказ
Оказаться в горах, где пахнет самшитом и шумит самый высокий водопад края
«Северный отрог горы Фишт — скалистая стена протяжённостью более 3,5 км и панорамы гор прямо с тропы»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктор20 ноября 2025Экскурсия по окрестностям Майкопа очень понравилась! Гид Юлия очень коммуникабельный, интересный, чуткий человек! Держала интригу до последнего, поэтому экскурсия получилась ещё и с перчинкой! Спасибо! Экскурсию рекомендую! В город хочется вернуться ещё!
- ЖЖелезнова4 октября 2025Юлия провела экскурсию 3 окт для меня одной)). Удивительная встреча с увлеченным и знающим человеком! Она смогла очаровать и городом, и природой. Влюблённая в Майкоп и Адыгею, вдохновила на дальнейшее посещение этих удивительных мест.
- ООльга19 июля 2025Хочу поблагодарить Юлию за проведенную экскурсию! Очень информативная, открыли для себя другую неизвестную сторону Майкопа, о природе, животных, истории края,
- ААнна22 мая 2025Отличная экскурсия по Майкопу! Гид Дмитрий интересно рассказывал о истории и традициях. Маршрут продуман — я увидела все главные достопримечательности, при этом не устали. Однозначно рекомендую!
