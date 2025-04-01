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такой короткий промежуток времени! Особенную благодарность хочется выразить нашему гиду Александру! Отличный профессионал с глубоким знанием истории республики и умением интересно передать информацию. Все три дня экскурсий с Александром было очень приятно, интересно и комфортно общаться! Спасибо большое, надеемся вернуться ещё не раз! 🙏🤗