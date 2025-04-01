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35%
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по дольменам, водопадам и ущельям Майкопа
Познакомьтесь с удивительными природными и историческими достопримечательностями Адыгеи. Увидите Хаджохскую теснину, водопады Руфабго и древние дольмены
«Затем зайдём м на территорию Афонской пустыни, посетим старинный Троицкий храм и погуляем по территории, закончим приятным ужином в монастырском погребке»
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
9750 ₽
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Михайло-Афонский монастырь + Мишоко + Водопад + Небесные качели
Погрузитесь в уникальную атмосферу Адыгеи с экскурсией «Михайло-Афонский монастырь + канатная дорога»
Начало: Майкоп
Расписание: Ежедневно
11 апр в 09:00
12 апр в 09:00
15 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая экскурсия по Майкопу
Погрузитесь в историю Майкопа, где древние артефакты соседствуют с современной архитектурой. Узнайте о культурном наследии и жизни горожан
Начало: У Национального музея Республики Адыгея
«Монумент «Единение и согласие» и майкопская соборная мечеть»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита1 апреля 2025Всё понравилось! Спасибо!
- ЕЕкатерина5 февраля 2025Посетили красивые места и послушали интересные факты от гида, довольны 😇
- ВВладимир13 января 2025Все было замечательно.
- ООльга2 декабря 2024Брала индивидуальную экскурсию с Гидом Александром в Гуамское Ущелье. Осталась в восторге от профессионализиа, чуткости, грамотности Александра. Получила впечатление не только от Гуамского ущелья, но и от рассказа Александра. Буду обязательно рекомендовать своим друзьям и знакомым. Экскурсию провёл, чётко, интересно.
- ААлена22 сентября 2024Отдыхали три дня семьёй в республике Адыгея. Остались в полном восторге от экскурсий, столько новых и красивых мест увидели за
- ААнна16 августа 2024С мужем и дочкой в сопровождении гида Александра посетили горный монастырь, канатную дорогу и гору Мишуко. Впечатления зашкаливают!! Прекрасная природа,
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Майкопу в апреле 2025
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