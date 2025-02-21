Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Рад знакомству, город Майкоп»: путешествие в сердце Адыгеи
Исследуйте Майкоп в компании опытного гида: исторические улицы, архитектурные шедевры и тайны адыгской культуры
Начало: На центральной площади им. Ленина
«Полюбуетесь соборной мечетью и старинными зданиями»
Завтра в 10:00
17 мар в 11:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по дольменам, водопадам и ущельям Майкопа
Познакомьтесь с удивительными природными и историческими достопримечательностями Адыгеи. Увидите Хаджохскую теснину, водопады Руфабго и древние дольмены
«Затем зайдём м на территорию Афонской пустыни, посетим старинный Троицкий храм и погуляем по территории, закончим приятным ужином в монастырском погребке»
Сегодня в 09:30
17 мар в 09:00
10 800 ₽
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Михайло-Афонский монастырь + Мишоко + Водопад + Небесные качели
Погрузитесь в уникальную атмосферу Адыгеи с экскурсией «Михайло-Афонский монастырь + канатная дорога»
Начало: Майкоп
Расписание: Ежедневно
17 мар в 09:00
18 мар в 09:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна21 февраля 2025С нами была Юлия! Мы в восторге и от прогулки и от самой Юлии!!! Это была волшебная прогулка! Красивые места,
- ММаксим10 февраля 2025Очень яркая и добрая прогулка по залитому солнечным светом Майкопу! Непринужденное повествование замечательного гида, хорошая компания - и в Вашей копилке эмоций точно прибавятся теплые воспоминания о прекрасной адыгской земле!
- ЕЕкатерина5 февраля 2025Посетили красивые места и послушали интересные факты от гида, довольны 😇
- ВВладимир13 января 2025Все было замечательно.
- ИИрина6 января 2025Огромная благодарность экскурсоводу Дмитрию за очень интересную и познавательную экскурсию, за высокий профессионализм, любовь к своей работе, глубокое знание истории
- ООльга2 декабря 2024Брала индивидуальную экскурсию с Гидом Александром в Гуамское Ущелье. Осталась в восторге от профессионализиа, чуткости, грамотности Александра. Получила впечатление не только от Гуамского ущелья, но и от рассказа Александра. Буду обязательно рекомендовать своим друзьям и знакомым. Экскурсию провёл, чётко, интересно.
- ННаталья25 октября 2024Неизгладимое впечатление произвели Хаджохская теснина и водопады Руфабго, красивейшие места природы! Экскурсию проводил Александр, погрузил нас за один день в
- ААлена22 сентября 2024Отдыхали три дня семьёй в республике Адыгея. Остались в полном восторге от экскурсий, столько новых и красивых мест увидели за
- ААнна16 августа 2024С мужем и дочкой в сопровождении гида Александра посетили горный монастырь, канатную дорогу и гору Мишуко. Впечатления зашкаливают!! Прекрасная природа,
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Святые места»
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