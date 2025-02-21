Религиозные экскурсии по святым местам Майкопа

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Майкопе, цены от 5000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Рад знакомству, город Майкоп
Пешая
2.5 часа
66 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Рад знакомству, город Майкоп»: путешествие в сердце Адыгеи
Исследуйте Майкоп в компании опытного гида: исторические улицы, архитектурные шедевры и тайны адыгской культуры
Начало: На центральной площади им. Ленина
«Полюбуетесь соборной мечетью и старинными зданиями»
Завтра в 10:00
17 мар в 11:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Хаджохская теснина и горный монастырь (из Майкопа)
На машине
5 часов
-
10%
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по дольменам, водопадам и ущельям Майкопа
Познакомьтесь с удивительными природными и историческими достопримечательностями Адыгеи. Увидите Хаджохскую теснину, водопады Руфабго и древние дольмены
«Затем зайдём м на территорию Афонской пустыни, посетим старинный Троицкий храм и погуляем по территории, закончим приятным ужином в монастырском погребке»
Сегодня в 09:30
17 мар в 09:00
10 800 ₽12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Хаджохская теснина / Горный монастырь / Мишоко / Небесные Качели
6 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Михайло-Афонский монастырь + Мишоко + Водопад + Небесные качели
Погрузитесь в уникальную атмосферу Адыгеи с экскурсией «Михайло-Афонский монастырь + канатная дорога»
Начало: Майкоп
Расписание: Ежедневно
17 мар в 09:00
18 мар в 09:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    21 февраля 2025
    Рад знакомству, город Майкоп
    С нами была Юлия! Мы в восторге и от прогулки и от самой Юлии!!! Это была волшебная прогулка! Красивые места,
    читать дальше

    интересная информация, чудесные фотографии! Хочется приехать еще и посетить с чудесной Юлией все ее экскурсионные маршруты!!! Спасибо большое за эти незабываемые впечатления!!! ❤️❤️❤️

  • М
    Максим
    10 февраля 2025
    Рад знакомству, город Майкоп
    Очень яркая и добрая прогулка по залитому солнечным светом Майкопу! Непринужденное повествование замечательного гида, хорошая компания - и в Вашей копилке эмоций точно прибавятся теплые воспоминания о прекрасной адыгской земле!
  • Е
    Екатерина
    5 февраля 2025
    Хаджохская теснина и горный монастырь (из Майкопа)
    Посетили красивые места и послушали интересные факты от гида, довольны 😇
  • В
    Владимир
    13 января 2025
    Хаджохская теснина / Горный монастырь / Мишоко / Небесные Качели
    Все было замечательно.
  • И
    Ирина
    6 января 2025
    Рад знакомству, город Майкоп
    Огромная благодарность экскурсоводу Дмитрию за очень интересную и познавательную экскурсию, за высокий профессионализм, любовь к своей работе, глубокое знание истории
    читать дальше

    и умение контактировать с людьми (ответственное и уважительное отношение к туристам). Было интересно и познавательно. Очень рада, что посетила этот город. Спасибо, спасибо!

  • О
    Ольга
    2 декабря 2024
    Хаджохская теснина и горный монастырь (из Майкопа)
    Брала индивидуальную экскурсию с Гидом Александром в Гуамское Ущелье. Осталась в восторге от профессионализиа, чуткости, грамотности Александра. Получила впечатление не только от Гуамского ущелья, но и от рассказа Александра. Буду обязательно рекомендовать своим друзьям и знакомым. Экскурсию провёл, чётко, интересно.
  • Н
    Наталья
    25 октября 2024
    Хаджохская теснина и горный монастырь (из Майкопа)
    Неизгладимое впечатление произвели Хаджохская теснина и водопады Руфабго, красивейшие места природы! Экскурсию проводил Александр, погрузил нас за один день в
    читать дальше

    историю, культуру, традиции Адыгеи, а местные легенды добавили особую значимость при созерцании завораживающей красоты бурлящей и падающей с высоты воды. Благодарна Александру за внимание, чуткость, помощь при прохождении маршрута, за красивые фотографии. Особо хочется отметить музей Гарри Поттера, это было необычно😂 Отличная экскурсия!! 👍

  • А
    Алена
    22 сентября 2024
    Хаджохская теснина / Горный монастырь / Мишоко / Небесные Качели
    Отдыхали три дня семьёй в республике Адыгея. Остались в полном восторге от экскурсий, столько новых и красивых мест увидели за
    читать дальше

    такой короткий промежуток времени! Особенную благодарность хочется выразить нашему гиду Александру! Отличный профессионал с глубоким знанием истории республики и умением интересно передать информацию. Все три дня экскурсий с Александром было очень приятно, интересно и комфортно общаться! Спасибо большое, надеемся вернуться ещё не раз! 🙏🤗

  • А
    Анна
    16 августа 2024
    Хаджохская теснина / Горный монастырь / Мишоко / Небесные Качели
    С мужем и дочкой в сопровождении гида Александра посетили горный монастырь, канатную дорогу и гору Мишуко. Впечатления зашкаливают!! Прекрасная природа,
    читать дальше

    интересный рассказ об истории монастыря от основания до наших дней, вкуснейшие монастырские блинчики и травяной чай. Огромное спасибо Александру и Спутнику за предоставленную экскурсию и возможность забыть о суете мирской.

Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Святые места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Майкопе
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Рад знакомству, город Майкоп
  2. Хаджохская теснина и горный монастырь (из Майкопа)
  3. Хаджохская теснина / Горный монастырь / Мишоко / Небесные Качели
Сколько стоит экскурсия по Майкопу в марте 2025
Сейчас в Майкопе в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 12 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Майкопе на 2025 год по теме «Святые места», 76 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май