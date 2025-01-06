Экскурсии Майкопа об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Майкопе, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Рад знакомству, город Майкоп
Пешая
64 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Рад знакомству, город Майкоп»: путешествие в сердце Адыгеи
Исследуйте Майкоп в компании опытного гида: исторические улицы, архитектурные шедевры и тайны адыгской культуры
Начало: На центральной площади им. Ленина
Сегодня в 12:00
Завтра в 14:00
5000 за всё до 4 чел.
Майкоп: первая встреча
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Майкоп: первая встреча
Отправиться в путешествие во времени и пространстве и открыть городские секреты и тайны
Сегодня в 11:30
10 фев в 09:00
5000 за всё до 4 чел.
Гуамка, Орлиная полка и водопад Желаний - из Майкопа
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гуамка, Орлиная полка и водопад Желаний - из Майкопа
Прокатиться по узкоколейке, подняться в горы и послушать легенды о призраках
Сегодня в 11:30
10 фев в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    6 января 2025
    Рад знакомству, город Майкоп
    Огромная благодарность экскурсоводу Дмитрию за очень интересную и познавательную экскурсию, за высокий профессионализм, любовь к своей работе, глубокое знание истории
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    и умение контактировать с людьми (ответственное и уважительное отношение к туристам). Было интересно и познавательно. Очень рада, что посетила этот город. Спасибо, спасибо!

  • К
    Кулешов
    6 января 2025
    Рад знакомству, город Майкоп
    Всё хорошо, рекомендуем! Мы с супругой остались довольны. Теперь хотим погулять по Майкопу, но уже со знанием истории и дела.
  • С
    Светлана
    17 декабря 2024
    Майкоп: первая встреча
    Хочу выразить огромную благодарность Александру и Анастасии за прекрасную, непринужденную прогулку. Ребята очень быстро подстраивались именно под нас с супругом, рассказывали только то, что интересно нам, и очень грамотно отвечали на наши вопросы. Спасибо большое. Всем рекомендуем!
  • Н
    Наталья
    25 октября 2024
    Рад знакомству, город Майкоп
    Отличная экскурсия! Хорошо выстроен маршрут, узнали историю Майкопа, зданий, построенных в разное время, много интересных фактов и историй из жизни людей в прошлом и настоящем. Время пролетело незаметно. Майкоп - ♥️. Дмитрий, спасибо! 🤝

Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «История и архитектура»

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Сколько стоит экскурсия по Майкопу в феврале 2025
Сейчас в Майкопе в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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