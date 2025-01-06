И Ирина Рад знакомству, город Майкоп читать дальше и умение контактировать с людьми (ответственное и уважительное отношение к туристам). Было интересно и познавательно. Очень рада, что посетила этот город. Спасибо, спасибо! Огромная благодарность экскурсоводу Дмитрию за очень интересную и познавательную экскурсию, за высокий профессионализм, любовь к своей работе, глубокое знание истории

К Кулешов Рад знакомству, город Майкоп Всё хорошо, рекомендуем! Мы с супругой остались довольны. Теперь хотим погулять по Майкопу, но уже со знанием истории и дела.

С Светлана Майкоп: первая встреча Хочу выразить огромную благодарность Александру и Анастасии за прекрасную, непринужденную прогулку. Ребята очень быстро подстраивались именно под нас с супругом, рассказывали только то, что интересно нам, и очень грамотно отвечали на наши вопросы. Спасибо большое. Всем рекомендуем!