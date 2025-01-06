2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Рад знакомству, город Майкоп»: путешествие в сердце Адыгеи
Исследуйте Майкоп в компании опытного гида: исторические улицы, архитектурные шедевры и тайны адыгской культуры
Начало: На центральной площади им. Ленина
Сегодня в 12:00
Завтра в 14:00
5000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Майкоп: первая встреча
Отправиться в путешествие во времени и пространстве и открыть городские секреты и тайны
Сегодня в 11:30
10 фев в 09:00
5000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гуамка, Орлиная полка и водопад Желаний - из Майкопа
Прокатиться по узкоколейке, подняться в горы и послушать легенды о призраках
Сегодня в 11:30
10 фев в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина6 января 2025Огромная благодарность экскурсоводу Дмитрию за очень интересную и познавательную экскурсию, за высокий профессионализм, любовь к своей работе, глубокое знание истории
- ККулешов6 января 2025Всё хорошо, рекомендуем! Мы с супругой остались довольны. Теперь хотим погулять по Майкопу, но уже со знанием истории и дела.
- ССветлана17 декабря 2024Хочу выразить огромную благодарность Александру и Анастасии за прекрасную, непринужденную прогулку. Ребята очень быстро подстраивались именно под нас с супругом, рассказывали только то, что интересно нам, и очень грамотно отвечали на наши вопросы. Спасибо большое. Всем рекомендуем!
- ННаталья25 октября 2024Отличная экскурсия! Хорошо выстроен маршрут, узнали историю Майкопа, зданий, построенных в разное время, много интересных фактов и историй из жизни людей в прошлом и настоящем. Время пролетело незаметно. Майкоп - ♥️. Дмитрий, спасибо! 🤝
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Майкопу в феврале 2025
Сейчас в Майкопе в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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