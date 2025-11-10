Индивидуальная
до 4 чел.
Рад знакомству, город Майкоп
Открыть уютную столицу Адыгеи
Начало: На центральной площади им. Ленина
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Места силы Адыгеи - автопутешествие
Путешествие в сакральные места Адыгеи подарит незабываемые впечатления и откроет тайны древних народов на фоне живописных гор
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
Индивидуальная экскурсия в Майкопе: поднимемся на высоту 1000 метров, чтобы встретить рассвет и насладиться видами горных долин
Начало: В Майкопе
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
11 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
В царство ветров, пещер и альпийских лугов - из Майкопа
Посетить Азишскую пещеру, полюбоваться пейзажами на плато Лаго-Наки и открыть предания Адыгеи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 700 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина10 ноября 2025Спасибо за прекрасную экскурсию! Дмитрий многое показал и рассказал. Экскурсия прошла в комфортном темпе. Рекомендую!
- ТТатьяна28 сентября 2025Большое спасибо организатору, очень понравилось содержание экскурсии. Будем рекомендовать своим друзьям.
- ББикуновы21 сентября 2025Ольга Борисовна глубого погружена в прошлое и настоящее Майкопа, отсюда прекрасный расскаж об истории города и адыгов. Рекомендуем
- ККсения4 сентября 2025Экскурсовод Ольга полностью захватила мое внимание на 3 часа, я ни разу не отвлекалась. Очень интересно было послушать об адыгской
- ННаталья8 августа 2025Огромное спасибо Дмитрию за интереснейшую и очень комфортную экскурсию. Город посетили в первый раз, приехали за 2000 км, поэтому очень
- ААлександра7 августа 2025Незабываемое знакомство с Республикой Адыгея и Майкопом благодаря Дмитрию! С удовольствием посетили с дочерью данную экскурсию!
- ГГеннадий27 июля 2025Отличная экскурсия! Дмитрий продемонстрировал высокий уровень профессионализма и глубокие знания по теме экскурсии. Экскурсия получилась очень познавательная. Дружелюбие и внимательность
- ЕЕлена18 июля 2025Вчера,проездом через Майкоп, нам посчастливилось побывать на экскурсии с Юлией! Именно посчастливилось, потому что, чего греха таить-экскурсии и экскурсоводы попадаются
- ЕЕкатерина16 июля 2025Нам показывала город экскурсовод Юлия, очень активный живой человек, все подробно рассказала про город и показала все основные интересные места,
- ЕЕлена15 июля 2025Очень понравилась экскурсия с Дмитрием! Прекрасная неторопливая прогулка по центру Майкопа. Мы узнали много фактов об истории города и Адыгеи. Видно, что Дмитрий любит и знает свой город. Очень приятно и познавательно провели время!
- ММария14 июля 2025Очень понравился и подход, и подача информации!
Я почти всегда на новом месте заказываю обозревательную экскурсию, мне интересно не просто посмотреть
- ЛЛюдмила26 июня 2025Экскурсию проводила экскурсовод Ольга. Спасибо ей огромное! Для ознакомления с Майкопом заказали с подругами экскурсиюОчень много узнали о городе, о республике, об истории республики и ее жителях. Было очень интересно. Всем рекомендую. Просто великолепно! Влюбились
- ООльга15 июня 2025Спасибо Дмитрию за экскурсию, за отлично проведенное время, много интересного и познавательного. Отдельно спасибо, что смог подстроиться под нужное нам время. Влюбились в Майкоп и Адыгею, планируем ещё вернуться в этот необыкновенный край, посетить и другие экскурсии Дмитрия!
- ККсения3 мая 2025Экскурсия обязательна к посещению! Остались самые приятные воспоминания от города и года!
- ЕЕкатерина20 апреля 2025Экскурсия была великолепна😍
Я 20 лет назад жила в Майкопе
И конечно уже многое забылось
Все знания восстановили и узнали много нового
Моим друзьям тоже очень понравилось что даже стали раздумывать о переезде в этот чудесный и гостеприимный город
- ВВиктор10 апреля 2025Экскурсия понравилась. Очень интересно погрузиться в историю города и адыгской культуры. Благодарю гида Ольгу за подробный рассказ о городе!
- ААнна4 апреля 2025Замечательный день в Майкопе, было потрясающе интересно, мы просто влюбились в город, проводник невероятно увлекательный, внимательный и корректный. Нам с сыном очень понравилась экскурсия.
- ААлександр3 апреля 20251.04.25 были в Майкопе, и задолго, заранее забронировали экскурсию по городу. Я ориентировался по отзывам. Выбрали гида Дмитрия. Это просто,
- ААнна21 февраля 2025С нами была Юлия! Мы в восторге и от прогулки и от самой Юлии!!! Это была волшебная прогулка! Красивые места,
- ММаксим10 февраля 2025Очень яркая и добрая прогулка по залитому солнечным светом Майкопу! Непринужденное повествование замечательного гида, хорошая компания - и в Вашей копилке эмоций точно прибавятся теплые воспоминания о прекрасной адыгской земле!
