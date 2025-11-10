Е Екатерина Рад знакомству, город Майкоп Спасибо за прекрасную экскурсию! Дмитрий многое показал и рассказал. Экскурсия прошла в комфортном темпе. Рекомендую!

Т Татьяна Рад знакомству, город Майкоп Большое спасибо организатору, очень понравилось содержание экскурсии. Будем рекомендовать своим друзьям.

Б Бикуновы Рад знакомству, город Майкоп Ольга Борисовна глубого погружена в прошлое и настоящее Майкопа, отсюда прекрасный расскаж об истории города и адыгов. Рекомендуем

К Ксения Рад знакомству, город Майкоп читать дальше культуре, и о современной Адыгее. Эта экскурсия из разряда: вроде не особо много посмотрели, но было ооочень интересно, и куда вообще делись 3 часа? Экскурсовод Ольга полностью захватила мое внимание на 3 часа, я ни разу не отвлекалась. Очень интересно было послушать об адыгской

Н Наталья Рад знакомству, город Майкоп читать дальше хотелось узнать о городе и истории края побольше. И мы не ошиблись. Дмитрий в лёгкой и непринуждённой форме рассказал о городе, истории народа и края, делал остановки в нужных местах, столько красивых видов, всегда был готов сделать фото для всей семьи. Посоветовал нам прекрасный ресторан местной кухни 'Синанъ". Дмитрий, за совет ещё отдельное спасибо, прекрасная кухня и обслуживание. В общем, дорогие друзья, я очень советую гостям города посетить подобную экскурсию!!! Огромное спасибо Дмитрию за интереснейшую и очень комфортную экскурсию. Город посетили в первый раз, приехали за 2000 км, поэтому очень

А Александра Рад знакомству, город Майкоп Незабываемое знакомство с Республикой Адыгея и Майкопом благодаря Дмитрию! С удовольствием посетили с дочерью данную экскурсию!

Г Геннадий Рад знакомству, город Майкоп читать дальше гида создавали комфортную атмосферу, а способность адаптироваться к интересам участников способствовала максимальному вовлечению всех в процесс. Благодаря ему наше путешествие стало незабываемым опытом. Однозначно рекомендуем! Отличная экскурсия! Дмитрий продемонстрировал высокий уровень профессионализма и глубокие знания по теме экскурсии. Экскурсия получилась очень познавательная. Дружелюбие и внимательность

Е Елена Рад знакомству, город Майкоп читать дальше разные. А у Юлии-глубокое знание предмета, личное обаяние, интересная подача. Мы влюбились в Адыгею! Это Юля «виновата»)). Такое ощущение, что приехали в гости к друзьям. Браво, Юлия!

Елена, Ольга, г. Пермь Вчера,проездом через Майкоп, нам посчастливилось побывать на экскурсии с Юлией! Именно посчастливилось, потому что, чего греха таить-экскурсии и экскурсоводы попадаются

Е Екатерина Рад знакомству, город Майкоп читать дальше старалась учитывать жару и водила нам по тенистым местам, также помогала нам сделать красивые фотографии, за что ей отдельное спасибо. Рекомендую эту экскурсию! Нам показывала город экскурсовод Юлия, очень активный живой человек, все подробно рассказала про город и показала все основные интересные места,

Е Елена Рад знакомству, город Майкоп Очень понравилась экскурсия с Дмитрием! Прекрасная неторопливая прогулка по центру Майкопа. Мы узнали много фактов об истории города и Адыгеи. Видно, что Дмитрий любит и знает свой город. Очень приятно и познавательно провели время!

М Мария Рад знакомству, город Майкоп

Я почти всегда на новом месте заказываю обозревательную экскурсию, мне интересно не просто посмотреть читать дальше но и послушать о месте в которое я приехала, даже если я проездом!

Вообще экскурсии где мало народа всегда проходят более интересно, а тут я была одна и надо отдать должное Дмитрию он не отказался провести эту экскурсию👍Благодарю за позитивные эмоции и позновательную программу! Очень понравился и подход, и подача информации!Я почти всегда на новом месте заказываю обозревательную экскурсию, мне интересно не просто посмотреть

Л Людмила Рад знакомству, город Майкоп Экскурсию проводила экскурсовод Ольга. Спасибо ей огромное! Для ознакомления с Майкопом заказали с подругами экскурсиюОчень много узнали о городе, о республике, об истории республики и ее жителях. Было очень интересно. Всем рекомендую. Просто великолепно! Влюбились

О Ольга Рад знакомству, город Майкоп Спасибо Дмитрию за экскурсию, за отлично проведенное время, много интересного и познавательного. Отдельно спасибо, что смог подстроиться под нужное нам время. Влюбились в Майкоп и Адыгею, планируем ещё вернуться в этот необыкновенный край, посетить и другие экскурсии Дмитрия!

К Ксения Рад знакомству, город Майкоп Экскурсия обязательна к посещению! Остались самые приятные воспоминания от города и года!

Е Екатерина Рад знакомству, город Майкоп Экскурсия была великолепна😍

Я 20 лет назад жила в Майкопе

И конечно уже многое забылось

Все знания восстановили и узнали много нового

Моим друзьям тоже очень понравилось что даже стали раздумывать о переезде в этот чудесный и гостеприимный город

В Виктор Рад знакомству, город Майкоп Экскурсия понравилась. Очень интересно погрузиться в историю города и адыгской культуры. Благодарю гида Ольгу за подробный рассказ о городе!

А Анна Рад знакомству, город Майкоп Замечательный день в Майкопе, было потрясающе интересно, мы просто влюбились в город, проводник невероятно увлекательный, внимательный и корректный. Нам с сыном очень понравилась экскурсия.

А Александр Рад знакомству, город Майкоп читать дальше чудеснейший молодой человек, отзывчивый, эрудированный, со знанием истории своего края, города. Все понятно, доступно, прислушивается к любым просьбам по экскурсии! Однозначно рекомендую! 1.04.25 были в Майкопе, и задолго, заранее забронировали экскурсию по городу. Я ориентировался по отзывам. Выбрали гида Дмитрия. Это просто,

А Анна Рад знакомству, город Майкоп читать дальше интересная информация, чудесные фотографии! Хочется приехать еще и посетить с чудесной Юлией все ее экскурсионные маршруты!!! Спасибо большое за эти незабываемые впечатления!!! ❤️❤️❤️ С нами была Юлия! Мы в восторге и от прогулки и от самой Юлии!!! Это была волшебная прогулка! Красивые места,