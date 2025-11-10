Мои заказы

Площадь Дружбы – экскурсии в Майкопе

Найдено 4 экскурсии в категории «Площадь Дружбы» в Майкопе, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Рад знакомству, город Майкоп
Пешая
2.5 часа
85 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Рад знакомству, город Майкоп
Открыть уютную столицу Адыгеи
Начало: На центральной площади им. Ленина
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Места силы Адыгеи - автопутешествие из Майкопа
На машине
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Места силы Адыгеи - автопутешествие
Путешествие в сакральные места Адыгеи подарит незабываемые впечатления и откроет тайны древних народов на фоне живописных гор
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 ₽ за всё до 3 чел.
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
На машине
6 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
Индивидуальная экскурсия в Майкопе: поднимемся на высоту 1000 метров, чтобы встретить рассвет и насладиться видами горных долин
Начало: В Майкопе
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
11 000 ₽ за всё до 3 чел.
В царство ветров, пещер и альпийских лугов - из Майкопа
На машине
6 часов
34 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
В царство ветров, пещер и альпийских лугов - из Майкопа
Посетить Азишскую пещеру, полюбоваться пейзажами на плато Лаго-Наки и открыть предания Адыгеи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 700 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    10 ноября 2025
    Рад знакомству, город Майкоп
    Спасибо за прекрасную экскурсию! Дмитрий многое показал и рассказал. Экскурсия прошла в комфортном темпе. Рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    28 сентября 2025
    Рад знакомству, город Майкоп
    Большое спасибо организатору, очень понравилось содержание экскурсии. Будем рекомендовать своим друзьям.
  • Б
    Бикуновы
    21 сентября 2025
    Рад знакомству, город Майкоп
    Ольга Борисовна глубого погружена в прошлое и настоящее Майкопа, отсюда прекрасный расскаж об истории города и адыгов. Рекомендуем
  • К
    Ксения
    4 сентября 2025
    Рад знакомству, город Майкоп
    Экскурсовод Ольга полностью захватила мое внимание на 3 часа, я ни разу не отвлекалась. Очень интересно было послушать об адыгской
    читать дальше

    культуре, и о современной Адыгее. Эта экскурсия из разряда: вроде не особо много посмотрели, но было ооочень интересно, и куда вообще делись 3 часа?

  • Н
    Наталья
    8 августа 2025
    Рад знакомству, город Майкоп
    Огромное спасибо Дмитрию за интереснейшую и очень комфортную экскурсию. Город посетили в первый раз, приехали за 2000 км, поэтому очень
    читать дальше

    хотелось узнать о городе и истории края побольше. И мы не ошиблись. Дмитрий в лёгкой и непринуждённой форме рассказал о городе, истории народа и края, делал остановки в нужных местах, столько красивых видов, всегда был готов сделать фото для всей семьи. Посоветовал нам прекрасный ресторан местной кухни 'Синанъ". Дмитрий, за совет ещё отдельное спасибо, прекрасная кухня и обслуживание. В общем, дорогие друзья, я очень советую гостям города посетить подобную экскурсию!!!

    Огромное спасибо Дмитрию за интереснейшую и очень комфортную экскурсию. Город посетили в первый раз, приехали заОгромное спасибо Дмитрию за интереснейшую и очень комфортную экскурсию. Город посетили в первый раз, приехали заОгромное спасибо Дмитрию за интереснейшую и очень комфортную экскурсию. Город посетили в первый раз, приехали заОгромное спасибо Дмитрию за интереснейшую и очень комфортную экскурсию. Город посетили в первый раз, приехали за
  • А
    Александра
    7 августа 2025
    Рад знакомству, город Майкоп
    Незабываемое знакомство с Республикой Адыгея и Майкопом благодаря Дмитрию! С удовольствием посетили с дочерью данную экскурсию!
  • Г
    Геннадий
    27 июля 2025
    Рад знакомству, город Майкоп
    Отличная экскурсия! Дмитрий продемонстрировал высокий уровень профессионализма и глубокие знания по теме экскурсии. Экскурсия получилась очень познавательная. Дружелюбие и внимательность
    читать дальше

    гида создавали комфортную атмосферу, а способность адаптироваться к интересам участников способствовала максимальному вовлечению всех в процесс. Благодаря ему наше путешествие стало незабываемым опытом. Однозначно рекомендуем!

  • Е
    Елена
    18 июля 2025
    Рад знакомству, город Майкоп
    Вчера,проездом через Майкоп, нам посчастливилось побывать на экскурсии с Юлией! Именно посчастливилось, потому что, чего греха таить-экскурсии и экскурсоводы попадаются
    читать дальше

    разные. А у Юлии-глубокое знание предмета, личное обаяние, интересная подача. Мы влюбились в Адыгею! Это Юля «виновата»)). Такое ощущение, что приехали в гости к друзьям. Браво, Юлия!
    Елена, Ольга, г. Пермь

  • Е
    Екатерина
    16 июля 2025
    Рад знакомству, город Майкоп
    Нам показывала город экскурсовод Юлия, очень активный живой человек, все подробно рассказала про город и показала все основные интересные места,
    читать дальше

    старалась учитывать жару и водила нам по тенистым местам, также помогала нам сделать красивые фотографии, за что ей отдельное спасибо. Рекомендую эту экскурсию!

  • Е
    Елена
    15 июля 2025
    Рад знакомству, город Майкоп
    Очень понравилась экскурсия с Дмитрием! Прекрасная неторопливая прогулка по центру Майкопа. Мы узнали много фактов об истории города и Адыгеи. Видно, что Дмитрий любит и знает свой город. Очень приятно и познавательно провели время!
  • М
    Мария
    14 июля 2025
    Рад знакомству, город Майкоп
    Очень понравился и подход, и подача информации!
    Я почти всегда на новом месте заказываю обозревательную экскурсию, мне интересно не просто посмотреть
    читать дальше

    но и послушать о месте в которое я приехала, даже если я проездом!
    Вообще экскурсии где мало народа всегда проходят более интересно, а тут я была одна и надо отдать должное Дмитрию он не отказался провести эту экскурсию👍Благодарю за позитивные эмоции и позновательную программу!

    Очень понравился и подход, и подача информации!Очень понравился и подход, и подача информации!Очень понравился и подход, и подача информации!Очень понравился и подход, и подача информации!Очень понравился и подход, и подача информации!Очень понравился и подход, и подача информации!Очень понравился и подход, и подача информации!
  • Л
    Людмила
    26 июня 2025
    Рад знакомству, город Майкоп
    Экскурсию проводила экскурсовод Ольга. Спасибо ей огромное! Для ознакомления с Майкопом заказали с подругами экскурсиюОчень много узнали о городе, о республике, об истории республики и ее жителях. Было очень интересно. Всем рекомендую. Просто великолепно! Влюбились
  • О
    Ольга
    15 июня 2025
    Рад знакомству, город Майкоп
    Спасибо Дмитрию за экскурсию, за отлично проведенное время, много интересного и познавательного. Отдельно спасибо, что смог подстроиться под нужное нам время. Влюбились в Майкоп и Адыгею, планируем ещё вернуться в этот необыкновенный край, посетить и другие экскурсии Дмитрия!
  • К
    Ксения
    3 мая 2025
    Рад знакомству, город Майкоп
    Экскурсия обязательна к посещению! Остались самые приятные воспоминания от города и года!
  • Е
    Екатерина
    20 апреля 2025
    Рад знакомству, город Майкоп
    Экскурсия была великолепна😍
    Я 20 лет назад жила в Майкопе
    И конечно уже многое забылось
    Все знания восстановили и узнали много нового
    Моим друзьям тоже очень понравилось что даже стали раздумывать о переезде в этот чудесный и гостеприимный город
  • В
    Виктор
    10 апреля 2025
    Рад знакомству, город Майкоп
    Экскурсия понравилась. Очень интересно погрузиться в историю города и адыгской культуры. Благодарю гида Ольгу за подробный рассказ о городе!
  • А
    Анна
    4 апреля 2025
    Рад знакомству, город Майкоп
    Замечательный день в Майкопе, было потрясающе интересно, мы просто влюбились в город, проводник невероятно увлекательный, внимательный и корректный. Нам с сыном очень понравилась экскурсия.
  • А
    Александр
    3 апреля 2025
    Рад знакомству, город Майкоп
    1.04.25 были в Майкопе, и задолго, заранее забронировали экскурсию по городу. Я ориентировался по отзывам. Выбрали гида Дмитрия. Это просто,
    читать дальше

    чудеснейший молодой человек, отзывчивый, эрудированный, со знанием истории своего края, города. Все понятно, доступно, прислушивается к любым просьбам по экскурсии! Однозначно рекомендую!

    1.04.25 были в Майкопе, и задолго, заранее забронировали экскурсию по городу. Я ориентировался по отзывам. Выбрали1.04.25 были в Майкопе, и задолго, заранее забронировали экскурсию по городу. Я ориентировался по отзывам. Выбрали1.04.25 были в Майкопе, и задолго, заранее забронировали экскурсию по городу. Я ориентировался по отзывам. Выбрали1.04.25 были в Майкопе, и задолго, заранее забронировали экскурсию по городу. Я ориентировался по отзывам. Выбрали1.04.25 были в Майкопе, и задолго, заранее забронировали экскурсию по городу. Я ориентировался по отзывам. Выбрали1.04.25 были в Майкопе, и задолго, заранее забронировали экскурсию по городу. Я ориентировался по отзывам. Выбрали1.04.25 были в Майкопе, и задолго, заранее забронировали экскурсию по городу. Я ориентировался по отзывам. Выбрали1.04.25 были в Майкопе, и задолго, заранее забронировали экскурсию по городу. Я ориентировался по отзывам. Выбрали
  • А
    Анна
    21 февраля 2025
    Рад знакомству, город Майкоп
    С нами была Юлия! Мы в восторге и от прогулки и от самой Юлии!!! Это была волшебная прогулка! Красивые места,
    читать дальше

    интересная информация, чудесные фотографии! Хочется приехать еще и посетить с чудесной Юлией все ее экскурсионные маршруты!!! Спасибо большое за эти незабываемые впечатления!!! ❤️❤️❤️

  • М
    Максим
    10 февраля 2025
    Рад знакомству, город Майкоп
    Очень яркая и добрая прогулка по залитому солнечным светом Майкопу! Непринужденное повествование замечательного гида, хорошая компания - и в Вашей копилке эмоций точно прибавятся теплые воспоминания о прекрасной адыгской земле!

Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Площадь Дружбы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Майкопе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Рад знакомству, город Майкоп
  2. Места силы Адыгеи - автопутешествие из Майкопа
  3. Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
  4. В царство ветров, пещер и альпийских лугов - из Майкопа
Какие места ещё посмотреть в Майкопе
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Лаго-Наки
  2. Хаджохская теснина
  3. Самое главное
  4. Соборная мечеть
  5. Пивоваренный завод
  6. Центральный парк
Сколько стоит экскурсия по Майкопу в декабре 2025
Сейчас в Майкопе в категории "Площадь Дружбы" можно забронировать 4 экскурсии от 5500 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 141 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Майкопе на 2025 год по теме «Площадь Дружбы», 141 ⭐ отзыв, цены от 5500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль