Мои заказы

Лестница парковой зоны «Мэздах» – экскурсии в Майкопе

Найдено 4 экскурсии в категории «Лестница парковой зоны «Мэздах»» в Майкопе, цены от 1400 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
На машине
6 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
Индивидуальная экскурсия в Майкопе: поднимемся на высоту 1000 метров, чтобы встретить рассвет и насладиться видами горных долин
Начало: В Майкопе
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
11 000 ₽ за всё до 3 чел.
В царство ветров, пещер и альпийских лугов - из Майкопа
На машине
6 часов
34 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
В царство ветров, пещер и альпийских лугов - из Майкопа
Посетить Азишскую пещеру, полюбоваться пейзажами на плато Лаго-Наки и открыть предания Адыгеи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 700 ₽ за всё до 2 чел.
Из Майкопа - в Гуамское ущелье
На машине
6 часов
27 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Майкопа - в Гуамское ущелье
Побывать в затерянном мире, прокатиться на тепловозе сквозь реликтовый лес и увидеть водопад Желаний
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 700 ₽ за всё до 3 чел.
Майкоп: встреча с горами
Пешая
2 часа
4 отзыва
Групповая
Майкоп: встреча с горами
Погрузитесь в атмосферу Адыгеи, сменив городской шум на горные пейзажи и свежий воздух. Простая прогулка с видами на Лаго-Наки и реку Белую
Начало: В городском парке
Завтра в 10:00
12 дек в 10:00
1400 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктор
    20 ноября 2025
    Майкоп: встреча с горами
    Экскурсия по окрестностям Майкопа очень понравилась! Гид Юлия очень коммуникабельный, интересный, чуткий человек! Держала интригу до последнего, поэтому экскурсия получилась ещё и с перчинкой! Спасибо! Экскурсию рекомендую! В город хочется вернуться ещё!
  • Ж
    Железнова
    4 октября 2025
    Майкоп: встреча с горами
    Юлия провела экскурсию 3 окт для меня одной)). Удивительная встреча с увлеченным и знающим человеком! Она смогла очаровать и городом, и природой. Влюблённая в Майкоп и Адыгею, вдохновила на дальнейшее посещение этих удивительных мест.
  • О
    Ольга
    19 июля 2025
    Майкоп: встреча с горами
    Хочу поблагодарить Юлию за проведенную экскурсию! Очень информативная, открыли для себя другую неизвестную сторону Майкопа, о природе, животных, истории края,
    читать дальше

    о неизвестных местах отдыха местных жителей. Юлия ответила на все вопросы. По рекомендации сьездили в кафе национальной кухни АдыгэАнэ, кухня порадовала ассортиментом блюд первых, вторых, напитков, сладостей. Вкуусовые сочетания блюд очень понравились. Сфотографировались в национальной одежде в фотозоне в кафе. Цены доступные. Побывали в местном магазине пивоваренного завода, также по рекомендации Юлии. Купили квас, пиво, смесь для калмыцкого чая. Нам все очень понравилось! Желаем вашему городу процветания!

  • А
    Анна
    22 мая 2025
    Майкоп: встреча с горами
    Отличная экскурсия по Майкопу! Гид Дмитрий интересно рассказывал о истории и традициях. Маршрут продуман — я увидела все главные достопримечательности, при этом не устали. Однозначно рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Лестница парковой зоны «Мэздах»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Майкопе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
  2. В царство ветров, пещер и альпийских лугов - из Майкопа
  3. Из Майкопа - в Гуамское ущелье
  4. Майкоп: встреча с горами
Какие места ещё посмотреть в Майкопе
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Лаго-Наки
  2. Хаджохская теснина
  3. Самое главное
  4. Соборная мечеть
  5. Пивоваренный завод
  6. Центральный парк
Сколько стоит экскурсия по Майкопу в декабре 2025
Сейчас в Майкопе в категории "Лестница парковой зоны «Мэздах»" можно забронировать 4 экскурсии от 1400 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Майкопе на 2025 год по теме «Лестница парковой зоны «Мэздах»», 83 ⭐ отзыва, цены от 1400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль