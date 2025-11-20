Индивидуальная
до 3 чел.
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
Индивидуальная экскурсия в Майкопе: поднимемся на высоту 1000 метров, чтобы встретить рассвет и насладиться видами горных долин
Начало: В Майкопе
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
11 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
В царство ветров, пещер и альпийских лугов - из Майкопа
Посетить Азишскую пещеру, полюбоваться пейзажами на плато Лаго-Наки и открыть предания Адыгеи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 700 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Майкопа - в Гуамское ущелье
Побывать в затерянном мире, прокатиться на тепловозе сквозь реликтовый лес и увидеть водопад Желаний
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 700 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Майкоп: встреча с горами
Погрузитесь в атмосферу Адыгеи, сменив городской шум на горные пейзажи и свежий воздух. Простая прогулка с видами на Лаго-Наки и реку Белую
Начало: В городском парке
Завтра в 10:00
12 дек в 10:00
1400 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктор20 ноября 2025Экскурсия по окрестностям Майкопа очень понравилась! Гид Юлия очень коммуникабельный, интересный, чуткий человек! Держала интригу до последнего, поэтому экскурсия получилась ещё и с перчинкой! Спасибо! Экскурсию рекомендую! В город хочется вернуться ещё!
- ЖЖелезнова4 октября 2025Юлия провела экскурсию 3 окт для меня одной)). Удивительная встреча с увлеченным и знающим человеком! Она смогла очаровать и городом, и природой. Влюблённая в Майкоп и Адыгею, вдохновила на дальнейшее посещение этих удивительных мест.
- ООльга19 июля 2025Хочу поблагодарить Юлию за проведенную экскурсию! Очень информативная, открыли для себя другую неизвестную сторону Майкопа, о природе, животных, истории края,
- ААнна22 мая 2025Отличная экскурсия по Майкопу! Гид Дмитрий интересно рассказывал о истории и традициях. Маршрут продуман — я увидела все главные достопримечательности, при этом не устали. Однозначно рекомендую!
