Благодарим Александра за прекрасно проведённое время,узнали много нового и увидели чудесные места!

О Ольга

Брала индивидуальную экскурсию с Гидом Александром в Гуамское Ущелье. Осталась в восторге от профессионализиа, чуткости, грамотности Александра. Получила впечатление не только от Гуамского ущелья, но и от рассказа Александра. Буду обязательно рекомендовать своим друзьям и знакомым. Экскурсию провёл, чётко, интересно.