Места силы Адыгеи - автопутешествие
Путешествие в сакральные места Адыгеи подарит незабываемые впечатления и откроет тайны древних народов на фоне живописных гор
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
Индивидуальная экскурсия в Майкопе: поднимемся на высоту 1000 метров, чтобы встретить рассвет и насладиться видами горных долин
Хаджохская теснина и горный монастырь (из Майкопа)
Полюбоваться горной природой Адыгеи, увидеть загадочные дольмены и руины древней крепости
В царство ветров, пещер и альпийских лугов - из Майкопа
Посетить Азишскую пещеру, полюбоваться пейзажами на плато Лаго-Наки и открыть предания Адыгеи
Из Майкопа - в Гуамское ущелье
Побывать в затерянном мире, прокатиться на тепловозе сквозь реликтовый лес и увидеть водопад Желаний
- ЮЮлия29 октября 2025Благодарим Александра за прекрасно проведённое время,узнали много нового и увидели чудесные места!
- ЕЕлена29 апреля 2025Спасибо! Все хорошо
- ММаргарита1 апреля 2025Всё понравилось! Спасибо!
- ЕЕкатерина5 февраля 2025Посетили красивые места и послушали интересные факты от гида, довольны 😇
- ООльга2 декабря 2024Брала индивидуальную экскурсию с Гидом Александром в Гуамское Ущелье. Осталась в восторге от профессионализиа, чуткости, грамотности Александра. Получила впечатление не только от Гуамского ущелья, но и от рассказа Александра. Буду обязательно рекомендовать своим друзьям и знакомым. Экскурсию провёл, чётко, интересно.
- ННаталья25 октября 2024Неизгладимое впечатление произвели Хаджохская теснина и водопады Руфабго, красивейшие места природы! Экскурсию проводил Александр, погрузил нас за один день в
