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просто наслаждаться горами и природой, не думая о деталях. Я руководитель клуба — потомственный знаток Кавказа, инструктор спортивного туризма и бывший егерь заповедника. В горах с детства: походы, восхождения, экспедиции. Мои принципы — безопасность, экологичность и уважение к природе. Моя задача не просто в проведении экскурсий, а в том, чтобы показать Адыгею такой, какой её чувствуют местные: сильной, живой и настоящей. Наши поездки — для осознанных путешественников, которые ищут не развлечения, а смысл.