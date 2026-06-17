Мы поедем по просторам нашей республики — неспешно любуясь красотой и разговаривая только об интересном.
Будем останавливаться в стороне от несущихся туристических болидов, которым хочется догнать и посмотреть за один день всё-всё-всё. Мы не про скорость и «сфотографируй меня с этой надписью!» Мы — про качество и природу. Ими и наполним весь день.
Будем останавливаться в стороне от несущихся туристических болидов, которым хочется догнать и посмотреть за один день всё-всё-всё. Мы не про скорость и «сфотографируй меня с этой надписью!» Мы — про качество и природу. Ими и наполним весь день.
Описание экскурсии
Мы посмотрим на остатки великого океана, который когда-то здесь шумел.
Поищем буковые орешки под свежевыпавшим снегом, увидим пихты и сосны.
Будем вглядываться в горизонт и дышать — безо всякой эзотерики.
Проедем вдоль хребта Азиш-Тау, где нас ждут:
- 3-я смотровая площадка (здесь не останавливаются автобусы)
- панорама долины реки Курджипс (там ещё такая большааая сосна)
- территория за смотровой площадкой «Остров любви»
- грот скалы Утюг
- при желании — одна из пещер Путеводного хребта
За день проедем на машине ~ 170 км, пройдём пешком ~ 6 км.
Во время путешествия:
- поговорим про историю и обычаи горского народа, разрушим некоторые стереотипы
- посмотрим на вечнозелёные растения и разберёмся, как отличить бук от граба
- немного пофотографируемся — мы подскажем, как сделать хорошие снимки и построить кадр
- познакомимся с настоящей национальной музыкой — не той, что звучит из каждой машины
Примерный тайминг (корректируется под вас)
- Подъём на хребет Азиш-Тау ~ 2 ч
- Панорама долины Курджипс ~ 40 мин
- Прогулка за «Островом любви» ~ 1 ч
- Грот скалы Утюг ~ 1 ч
- Посещение пещеры (по желанию)~ 1-2 ч
- Перекус/обед — от 30 мин до 1,5 ч
Кому нужна эта поездка
- тем, кто устал, заработался, забегался — а хочет смотреть, гулять и впитывать
- кому интересно, что тут когда-то было — и что будет
- кому нравится рассматривать растения и узнавать о местных животных
Организационные детали
- Едем на комфортабельном минивэне Nissan Elgrand. В салоне — водичка, глинтвейн и печенье
- Дополнительно оплачивается обед — средний чек от 800 до 1500 ₽ за чел.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Майкопе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 47 туристов
Мы — клуб аттестованных гидов по Республике Адыгея. Каждый из нас — сертифицированный специалист, знающий регион не по книгам, а изнутри. Мы берём на себя организацию маршрута, чтобы вы могли
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Были компанией на экскурсии с Кириллом. Всем очень понравилось. Кирилл очень интересный рассказчик, поразили его разносторонние знания. Все было очень комфортно.
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О
Спасибо за эту экскурсию. Узнали много нового и интересного. Кирилл оказался интересным и эрудированным собеседником, с чувством юмора. Время пролетело быстро и незаметно. Мы получили незабываемые эмоции. Побывали там, где туристы обычно не ходят.
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С
Огромное спасибо нашему гиду Кириллу за удивительную экскурсию. Интересный рассказ,очень многое узнали нового об Адыгее. Побывали в безумно красивых местых. А какой Кирилл классный фотограф. В нашей копилочке воспоминаний надолго останется эта поездка и множество крутых фотографий. Особенно приятно было провести свой День рождения в классной компании друзей и суперского гида.
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